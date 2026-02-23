Ægteskab med strenge vedhæftet

Astounding Stories of Super-Science februar, 2026, af Astounding Stories er en del af HackerNoon's Book Blog Post serie. The Moors and the Fens, volumen 1 (af 3) - Kapitel XIII: The Spider and the Fly By J. H. Riddell Riddell Malcolm Frazer havde ret i sin antagelse om, at Miss Caldera var årsagen til det kloge råd, Mina havde været glad for at give ham; og havde hans egen grund ikke fortalt ham, at der var nogen mening i det, ville han have værdsat det i overensstemmelse hermed. For det er en kendsgerning, at Malcolm, så godmodig, og Miss Caldera, så klog, ikke kunne, af nogen tilstrækkelig årsag, bestræbe sig på at "gå sammen;" og for hver lille uenighed, som Mina og hun var vant til at have, havde han og hun halvtreds. Sandheden var, at Malcolm provokerede hende; hun kunne have overset hans ekstravagance, tankeløshed og rystelse; hun havde følt sig halvt tilbøjelig til at fortryde ham, da hun hørte, at han kom hjem i skam; men da han i virkeligheden skubbede ind i dragerummet på samme uforsigtige og ubesværede måde som før; da hans latter lød så glædeligt som 243 nogensinde før; da han og hans mor hånede på forretning og kaldte det lavt; da han aldrig tilbød at sætte sig fast i hjemmet, og blive et nyttigt medlem af samfundet, og gå hver morgen ud til stedet under Tårnet, hvor hans onkel "forvandlede" ikke en ende af tusinder af herskerne i året; og da han mystisk antydede De var uenige, når de mødtes, på alle tænkelige punkter - religion, politik, dagens nyheder, tøj, uddannelse, musik, bøger, underholdning: disse emner gav dem uophørligt lejligheder til det, Malcolm stilede, "lille tiffs;" og han så glad for at sætte den værdige guvernør ud af temperament, at han ofte sagde nøjagtigt det modsatte af, hvad han troede, at Miss Caldera kunne være således, uskyldigt fanget i et argument, som gav ham mulighed for at grine af hende. Det ægteskabelige tema var imidlertid den store slagmark, hvor de to glade til at kaste besluttede meninger på hinandens hoveder; for Miss Caldera, 244 med al sin fornuft, var en af de mennesker, der synes at forestille sig den kvindelige del af skabelsen er blevet sendt til jorden for intet andet formål end at gifte sig; og til overfladiske observatører syntes det virkelig, som om hun havde forblevet en spindestjerne udelukkende fra et filantropisk ønske om at have mere tid til rådighed for at hjælpe sine med dødelige til at opfylde deres skæbner i denne særlige. Den oprindelige fornuft og senere erfaringer kæmpede hele tiden sammen i hendes sind, og hun bestræbte sig så hårdt på at overbevise sig selv og alle, som det kunne bekymre sig om, at en "god løsning" var den store præmie, som en kvinde fra barndommen skulle rette øjnene på, at hun talte sit teoretiske sæt af meninger til hver eneste dødelig, der vovede hende til at modsige sig, med en relevans, som i det mindste burde have overbevist hendes eget sind om sandheden i hendes evige påstand, "At det eneste, en kvinde kan og bør gøre for at hjælpe sig selv, er at gifte sig." Men forgæves: nogle få stædige og primitive ideer, som hun havde samlet blandt roserne i sin mors blomsterhave og de latinske bøger i sin fars bibliotek, at kvinden kunne tænke på noget andet under hendes fremskridt gennem denne verden end at "fange" en mand, ville fortsætte med at springe op i hendes oprørske hjerte; og, selv om hun stræbte hårdt for at udrydde disse absurditeter, var alle hendes bestræbelser kun af meget lille brug, for de nye synspunkter, som samvær med verden havde lært hende, tilfredsstilte hende ikke med hensyn til "rigtigheden" af matchmaking-systemet, selv om de gjorde hvad angår dets nyttighed; og, når hun blev ret forvirret, mellem følelser og hvad hun var glad for at begrunde, afgjorde hun pointen ved at gen Nogle eksempler på "den fine gamle engelske gentleman" er stadig at blive mødt med i landdistrikterne, som hævder, at foxjagt er den ædleste forfølgelse, der kan anvende menneskets evner; og virkelig at have hørt Miss Caldera tale, kan det lejlighedsvis have været forestillet, at hun troede mandjagt den største jagt, der kunne muligvis besætte kvindens sind, og hendes viden om de vanskeligheder og problemer, der besætter hvert skridt i en kvindes liv havde gjort hende til at tro det, som hun sagde, "et meget nødvendigt jagt," men for at gøre sin retfærdighed, kunne hun aldrig så langt komme over nogle af sine oprindelige ideer som at føle, at et ægteskab uden kærlighed er bedre end at arbejde alene for dagligt brød, eller Den evige krig, der fortsatte i hendes sind, mellem følelse og ønskelighed, producerede mange temmelig modstridende resultater; blandt andre, den anomali, at hun, en spindestjerne guvernør, der konstant opfordrede alle, hun kom i kontakt med, til at "opfylde deres skæbner", havde nægtet, siden hun kom til London, hvad hendes fætter, skolelæreren, havde været glad for at kalde, et mest "berettiget tilbud", fra en rig, vulgær, middagselskende (som ønskede en kone som husmor, og troede Miss Caldera ville bare passe), simpelthen fordi hun beholdt en gammeldags fordomme (trods hendes nymodne overbevisninger), at hun ikke skulle bekymre sig om at gifte sig med en person, hun ikke kunne lide: og uden tvivl var hun meget dum at afvise et hjem af en så lille grund. Parvenu 247 Så igen, indtil nogen af pigerne i hendes begrænsede kreds af bekendte var blevet "settet ned", gav hun ikke sin hvile hverken dag eller nat, indtil hun tackede "Mrs." til et nyt navn; fortalte hende, hvis hun tilfældigvis var så selvvilje og ujordisk, at hun nægtede et tilsyneladende berettiget tilbud, at "hun havde kastet en god formue fra hende," og "ønskede, at hun nogensinde kunne få et sådant forslag igen;" og endelig, efter at hun i forbindelse med venner og slægtninge havde flyttet himmel og jord for at få hende til at binde sig for livet til nogle rige dunce eller gentelspendthrift, vendte hun bordene og begyndte at grumle "hvordan det vildledte barn havde kastet sig bort, Mange grunde fik hende til at ønske, at Mina skulle gifte sig med Mr. Westwood: for det første kunne hun godt lide ham, og hun mente, at der ikke var grund til at frygte, at det viste sig at være et ulykkeligt forhold; for det andet, at gentlemanden havde været i store vanskeligheder med at overbevise hende om, at Mina's chance for lykke fra sin onkel på ingen måde var sikker; at han kunne vælge en hustru til sig selv; at han kunne skændes med Malcolm, som var den mest provokerende unge fyr; at han endda kunne mislykkes; at tusind omvendelser kunne opstå for at sprænge hendes udsigter; at, i virkeligheden, hendes eneste håb om en rolig 248 eksistens var at ændre hendes skotske navn til sin engelske; og hans hint til På søndagen før dialogen mellem Malcolm og hans søster, var det tilfældet, at Alfred Westwood, i stedet for at gå fredeligt hjem fra kirke til sit hus i Belerma Square, vendte sine skridt i den modsatte retning, og fortsatte til det lejet af Miss Caldera og hendes fætter, som han begge mødte på de pipeclayed trin. "Kunne du favorisere mig med fem minutters privat samtale," sagde han, på grund af hvilket punkt blank antydning, den stærkt sindede skolelærer, der på en eller anden måde var kommet til den konklusion, at jorden ville være for glad, hvis fine herrer og modige børn ikke blev tilladt at ødelægge ansigtet af det, stalket majestætisk af, nedsætter forfængelighed, parfume, ringe, hårolie og råhed, som blandt de 249 synder, der lettest besatte hr. Alfred Westwood, og havde fået enorm besiddelse over ham. "Miss Caldera," begyndte den person, der kunne tale helt direkte, da han valgte at gøre det, "vil du forsøge at få Mina til at tænke. "Du burde prøve dig selv," svarede damen, som var ganske vist træt af sine frugtløse bestræbelser. "Jeg har, indtil jeg er træt," svarede han; "men jeg har nu mere presserende grunde end nogensinde før: hvis du vil bruge din bedste indflydelse, vil du aldrig have grund til at angre; hvis hun gifter sig med mig vil jeg gøre hende glad - på min sjæl vil jeg; hendes onkels samtykke er sikker, vil du forsøge at få hendes?" "Hun synes ikke at bekymre sig meget om dig; det er den svære del af forretningen," sagde Miss Caldera. »Men det er hende "Hvis du tager sig af mig," svarede Mr. Westwood, "og hvis du peger på det til hende, er resten let; ingen kvinde er ufølsom over for det." Interesserede Den Han bragte en flush ind i kvindens blege kinder, da hun svarede varmt. Kroppens ånd »Interessen er den Det er noget, kvinden ser på i ethvert forhold i livet, og ingen dødelig har nogensinde tænkt mindre end 250 af verdsligt fremskridt end Mina Frazer; fejl hun har, - for mange, måske, for sin egen lykke, - men en lejesoldat ånd er ikke en af dem; jeg kunne ikke bekymre mig om hende som jeg gør, hvis hun var sordig og beregner; heller ikke kunne du. Sidste Mr. Westwood smilede, da han svarede: "Måske ikke," men det var ikke et behageligt smil; i sandhed havde han så meget mening om kvinder som om mænd, og det var ingen: men han havde en underlig slags hengivenhed til Mina; en dunkel uigenkendelig idé om, at der var noget godt i hende, selv om han på samme tid troede, at hun nægtede ham, ikke fordi hun var blind for hans fascinationer - at være umulig - men fordi hun forventede at være en stor arving, og at gifte sig, måske i tide, en fattig lord. Han så stoltheden og tåbeligheden af både mor og søn, og konkluderede, at under Minaaths reserve, stolthed så stor, og tåbelighed så latterligt, var beslutsomt lurkende; derfor forestillede han sig, hvis hun troede, at hun sandsynligvis “Måske ikke.” “Jeg er sikker på ikke,” svarede guvernøren alvorligt. Westwood grinede. "Jeg ville ønske," sagde han, "du ville finde nogle måder at tage sig af hende for mig; tro mig, hun havde bedre." Der var en betydning i tonen af den sidste del af sætningen, som ramte Miss Caldera så meget, at det fik hende til at spørge, hvad han mente. "At det vil være godt med mor, bror og søster, hvis hun gør det; at det vil være værre for alle, hvis hun ikke gør det," var rejoinder. "Du ønsker ikke, at jeg forstår, at selv om Mina fortsætter med at nægte, ville du være så uhøflig, at du ville forsøge at vende Mr. Merapies hjerte mod dem," sagde hun, skyndte sig. "Himlen forbyde!" svarede hr. Westwood; "men i det ene tilfælde skulle jeg bruge al min indflydelse til at fremme deres interesser, og i det andet skulle jeg blot lade tingene tage deres gang, uden at forstyrre. "Men mener du, at Merapie tager Malcolms overtrædelse af disciplinen i en så vred ånd, at han aldrig vil tilgive det, - at den tåbelige dreng har truet, ikke blot sine egne udsigter, men hans søsters?" spurgte hun med overraskelse. "Jeg tror du må være forkert. "Jeg antyder ikke eller beder dig om at tro på noget," sagde Mr. Westwood bevidst; "men jeg siger, hvad jeg siger. at han er meget bedrøvet over sin nevø, og forvirret og plaget om andre ting; at Mina Frazer's formue ikke vil være halvdelen af, hvad jeg engang troede, det ville være, og hvad hun, jeg formoder, tror det er sikkert at være; og endelig, jeg ved, at hun havde bedre giftet sig med mig, og jeg vil, at du forsøger at overbevise hende om at gøre det: hvis hun ikke har sin formue afgjort nu, kan hun aldrig få nogen. " Kender Der var noget næsten triumferende i den tone, hvor disse ord blev talt, og Miss Caldera følte en vag alarm stjæle over hende, da hun spurgte, ”Men hvorfor siger du det? Er hun mindre tilbøjelig til at være rig et par år senere end nu? Hvorfor "Fordi livet altid er usikkert, og forretning er endnu mere det; fordi, i ti ord, 'det er godt at slå, mens jernet er varmt,'" var hans korte svar. Frøken Caldera sad og kiggede på ham, som om hun troede, at der kunne opnås mere viden fra et eller andet træk i hans ansigt end fra hans mund; men han vendte hendes blik tilbage med et så uberørt ansigtsudtryk, at hun til sidst trak sine øjne væk med en forvirret og forvirret luft; så rejste han sig med et smil og gik af sted. “Jeg er ikke jisting,” bemærkede han, ved hjælp af en afgående hint. “Jeg kan se, at du ikke er det,” svarede hun. Og jeg stoler på jeres venskab og sund fornuft,” tilføjede han. "Jeg tror," begyndte Miss Caldera, "det ville være ubrugeligt at stille dig nogen spørgsmål om emnet, for ---" "Selv om det er uhøfligt ikke at svare på nogen spørgsmål, som en dame måtte foreslå, tror du, at jeg i dette tilfælde ville føle mig tilbøjelig til at gøre det," sagde han, genoptager sin sædvanlige måde, og griner for at vise hvidheden af sine sædvanlige tænder. "Nej, nej, vær venlig ikke at placere mig i en sådan ubehagelig position, fordi jeg ikke engang kan fortælle dig; og faktisk skulle jeg ikke ønske at nægte. Og Mr. Westwood, som åbenbart var mest ivrig efter at komme ud af huset, rystede hånden ganske heftigt med guvernøren og forlod hende for første gang, siden hun havde set hans kloge, smukke ansigt, lidt utilfreds med ejeren af det. I et par minutter undrede hun sig faktisk, om Mina ikke var rigtigt, hvis et ægteskab mellem den kloge, beregningsfulde, middelaldrende mand og den impetuøse, generøse, lidenskabelige, selvtilfredse pige, var sandsynligt at producere lykke; og så Miss Caldera "pshawed" ned tanken, og besluttede, at hvis der var den mindste risiko for Mina nogensinde at være fattig, skulle hun gifte sig med Mr. Westwood på én gang, som var lige så god som de fleste mænd, og langt bedre end mange. Hun begyndte at danne en fast idé om, at noget var galt, og på fuld styrke af denne overbevisning gik hun over til Belerma Square den følgende 255 eftermiddag, og havde en lang alvorlig samtale med Mina, hvilket resulterede i, at hendes tidligere anklage blev, som sædvanlig, til en lidenskab, og gik et skridt videre end hendes vane, erklærede, at "hun ville underkaste sig denne forfølgelse ikke længere; at gifte sig med Mr. Westwood hun ville ikke; at hun ikke havde nogen nuværende hensigt om at gifte sig; og at, endelig, hun var elskerinde af sine egne handlinger og havde til hensigt at forblive sådan, og at hun ønskede, at Miss Caldera ikke ville blande sig med hende igen." Så satte guvernøren, som, selv om hun var følsom over for de fleste menneskers blik, kendte Mina's kærlighed til hende så godt, at hun aldrig følte sig fornærmet selv ved hendes mest vrede udtryk, sine arme rundt om pigenes talje, og selv om Mina forsøgte at skubbe hende væk, bad hun hende, for tidernes skyld, om at lytte til hende. og så fortalte hun sin gamle elev alt, hvad Mina bagefter gentog til sin bror, og meget mere – hvilket bragte tårer i de oprørske øjne og en hævelse i det viljefulde hjerte – om, hvor alvorligt hun ønskede sin lykke, og om, hvilken interesse hun havde taget i hende fra den første dag, og hvordan hun havde elsket det bløde lille barn i begyndelsen, alene på grund af den heftige kærlighed, hun havde "Du kan være vred eller ej, Mina," sagde den trofaste ven i længden, "men så længe jeg taler til dig, vil jeg sige lige hvad jeg tænker; af mange grunde tror jeg, at du er forkert ved at være så stiv over for Mr. Westwood, som er så glad for dig. "God nåde!" sagde pigen, trykket tilbage, efter hendes beslutsomme mode, en tåre, der næsten rystede på hendes øjenvipper, "gode nåde! du har fået mig til at tænke på Mr. Westwood og 'gifte og give i ægteskab' indtil jeg er syg af emnet, og den konklusion, jeg for længst kom til, Malcolm, husker du, sat i ord for mig den anden dag. han sagde, mænd betragtede ægteskab, når de reflekterede over det overhovedet, som en ting, der kunne komme, ikke som kvinder gjorde, som en ting, der skal komme; at det er en begivenhed i dramaet af mænds liv, men danner hele plottet i vores drama; at, hvis du ville lade mig tænke på det som en begivenhed, hvis det "Malcolm kan skubbe sin vej i verden, hvis han vil; han må aldrig være en afhængig blandt fremmede: han er en mand og kan kæmpe; du kunne ikke." “Jeg kunne,” svarede Mina, “men jeg har ikke brug for det, for min onkel vil altid sørge for mig.” "Mina Frazer," sagde Miss Caldera, lægger en alvorlig hånd på hendes skulder og ser halvt bedrøvet ind i det skyllede ungdommelige ansigt, "vær ikke for sikker på det; livets chancer og forandringer er forfærdelige at betragte. jeg ville engang have grinet, hvis nogen havde fortalt mig, at jeg nogensinde skulle arbejde for mit daglige brød; men ødelæggelse kom ind i mit hjem. Du har ikke tålmodigheden eller naturen at bære, som det har været min opgave ufuldkomment at gøre; du ville ikke have lyst til at tro, at du nogensinde ville være placeret som jeg er; men husk, kære, når omvendelser kommer, at selv om en kvinde, der er blidt trænet og moden, finder det svært at arbejde og arbejde, men at hun stadig må leve "Jeg er lige så sikker," sagde Mina og stirrede bedrøvet på den trætte kvindes ansigt, "jeg er lige så sikker på Onkel John, som jeg kunne være på min kære far, hvis han var i live nu." "Og alligevel, kære Mina, hans kærlighed var magtesløs til at bevare dig fra tiggere; stærk var det, jeg tvivler ikke, men det havde ikke magt til at holde ham i live til at lede og elske og kæmpe for dig." Der var en pause, og så sagde Mina i en underdanig stemme: "Jeg ville ønske, jeg kunne gøre noget for at vise, hvor meget jeg elsker dig, undtagen at gifte mig med den grimme mand, faktisk ville jeg gøre det." "Vil du så være lidt mere høflig over for ham, Mina, og forsøge at få Malcolm til at være det samme?" bønfaldt Miss Caldera. "Jeg vil, bare for at behage dig," sagde pigen; "for du er en kære, venlig, stabil, provokerende gammel ven, som jeg aldrig vil skændes med i mere end en time ad gangen, så længe jeg lever, aldrig!" Faktisk tænkte hun så meget over emnet, at hun besluttede at advare sin bror ved den allerførste lejlighed, og som vi har set, advarede hun ham; men hendes ord, i stedet for at berolige den unge gentleman, førte kun hans ånd til irritation, måske endnu større, fordi han følte, at de var sande; og han besluttede i løbet af sin gåtur, at i stedet for at tale til sin onkel, som han havde til hensigt, straks på hr. Merapie's tilbagevenden fra Holland, ville han gå til Skotland, indtil, som han mentalt udtrykte det, "stormet blæste over," og tage Mina med ham. "Så," konkluderede han, da han gik hjem gennem Arras Street, i det faldende lys af en januar eftermiddag, "han vil have glemt alt om min uheldige udnyttelse, og jeg vil love at være hans skyldige nevø, og vise sig et mønster af lydighed og nåde og så videre, og han vil købe mig en kommission; og, hvis Westwood ikke bliver 'settet' på en eller anden måde til den tid, hvorfor selvfølgelig, når jeg er mere til fordel, kan jeg tale med en bedre chance for succes, end det ville være muligt i øjeblikket: det er lige hvad jeg vil gøre med det samme, - skriv til Craigmaver og fortæl Allan og læreren, hvad jeg vil." Og efter at have skitseret dette vage smukke design, løftede Malcolm Frazer øjnene op fra den glidende pavillon og bemærkede tilfældigt, da folk bemærker sådanne ting i London, at en høj gentlemanly-looking mand gik langsomt og tankevækkende et par skridt foran ham. "Selvfølgelig en aristokrat," var resultatet af Malcolms korte undersøgelse, for han havde fået fra sin mor, byhandlerens datter, en idé om, at fine figurer og lange stammer er uadskillelige; og da han nåede til denne konklusion, fortsatte den unge skotsk mand, som havde en kærlighed til aristokrater, måske kun til sin kærlighed til sig selv, med at undersøge den fremmede med en vis interesse. Den person var så overvældet af sine egne refleksioner, at han aldrig bemærkede en af de slider, som, på trods af politiet, vil lave for dårlige drenge til deres underholdning i rolige gader, og, gående ubekymret på det, kom han ned; før han vidste, at han havde glidt, var han liggende fuld længde på pavillonen ved Malcolms fødder. “Hallo!” råbte den unge gentleman i ægte sømandsmode, og “Hallo!” svarede en kabmann, der langsomt kom ned ad den smalle gade, og som trak sig op og sprang ud af sin kasse til redning. "Jeg vidste, at han var sygemeldt," sagde han til Malcolm, "på den måde, jeg så hans hoved komme mod jorden." "En grim forretning," bemærkede Malcolm; "hans hoved er afskåret, og det synes mig, at hans arm er brækket." "Er han en ven af dig, sir?" spurgte en person, der nu sluttede sig til gruppen for at yde hjælp, som londonierne altid gør ved sådanne lejligheder med 261hjerte god vilje; "faldet har fuldstændig forbløffet ham: er han en ven af din?" “Jeg har aldrig set ham før i mit liv,” var rejoinder. "Bedre sætte ham i kabinen, så, og køre uden forsinkelse til det nærmeste hospital," foreslog en præst, stående midt i en knude af forbipasserende og vandrere, der havde til denne tid samlet sig for at nyde spændingen. "Lad os hellere kigge i lommen for en adresse og tage ham derhen," udbrød en politimand, der kom frem, som om at hjælpe med eftersøgningen. "Nej, nej!" råbte en læge; "hospitalet er tæt på, kør ham derhen." "Skal jeg, herre?" spurgte Malcolms husmand, som han på en eller anden måde ledte efter sin frokost. "Nej," sagde den sidstnævnte rasende; "stå tilbage," fortsatte han, henvendte sig til folkemængden generelt, og politimanden rapporterede: "Jeg er selv en gentleman, og jeg vil ikke underkaste mig for at se en gentlemands lommer rummagede eller selv draget af til et hospital. jeg vil tage ansvaret for ham på mig selv: hjælp mig med at løfte ham ind i kabinen, chauffør; så - nu gå din hest meget langsomt over til nummer 12, Belerma Square;" og som han talte, Malcolm Frazer, som til trods for sin absurde tale ville have gjort den samme gode tur 262 for den ringeste gillie, der nogensinde krydsede et højland, og som var besat af et ærligt mandligt hjerte, og enhver mængde sømands ærlighed, "Nu skal du bare være af med din forretning," sagde politimanden vildt til mange drenge, der blev ved med at passe på taxien med åbne mund, "være af med din forretning, hvis du har nogen, og hvis du ikke har, havde du bedst gjort det til en at være i bevægelse, eller jeg kan gøre det mit til at røre dig," som vage trussel producerede så hurtigt den ønskede effekt, at han i fem minutter fandt sig løbende langs gaden helt alene i sin herlighed. Mina stod ved et af garderobevinduerne, da kabinen stoppede foran dør nummer 12; og da hun så sin bror hjælpe chaufføren med at løfte noget vidunderligt ligner et menneske ud af køretøjet, og op ad et halvt dusin stentrin, hun, rørt af den nysgerrighed, som hendes mor Eva havde overført til hende, og også af den medlidenhed, som hver kvinde føler for lidelsen og den lidende, skyndte sig ud af sit observatorium, og løb ned i hallen for at finde ud af, hvad denne nye ankomst betød, og om noget forfærdeligt var sket. Malcolm, hvad Hvad er det?” spurgte hun. er "Fortvivl mig ikke, Mina," sluttede Malcolm sig til, som på grund af sin desperate vejrtrækning, og i en overvældende sved fra sit sene filantropiske arbejde, følte sig rejst på en slags moralsk eminence over sin søster. "Fortvivl mig ikke, Mina, men åbn døren, og send en af tjenerne over for Dr. Richards, og tal ikke, men kom og gør dig selv nyttig, hvis du kan." Og således broderligt tilskyndet, gjorde Mina, selv om hendes bror betalte kaptajnen så frit, at det ikke blot var for at udpresse tre berøringer af hatten og to "takker, herre" fra den person, men også for at få ham til at muttere, da han kørte af, i tillid til sin hest, at han var en gentleman og ingen fejl, selv om han boede på et sådant sted, gjorde det sig nyttigt; og virkelig var der behov for, at hun skulle, da fru Frazer ikke kunne tåle synet af et sår, og husmanden var, hvis det var muligt, værre end hendes elskerinde, og hendes assistent var på udkig efter en læge, og Miss Caldera var ved at give en fransk lektion et par miles væk: der var behov for, at hun skulle. “Det er en dårlig sag,” sagde lægen, da han kom ind. “Ikke håbløst, dog,” udbrød Malcolm. ”Nej, nej, men han må ikke flyttes igen; ærgerligt, at du ikke havde båret ham op ad gangen.” “Det er ikke nødvendigt,” svarede Mina, “der kan laves en seng her.” "Lad det ske da," sagde Dr. Richards, en af de korteste og hårdeste i hans erhverv; men da Mina forlod rummet for at adlyde hans befaling, tilføjede han, knugende godkendende til Malcolm, "altid vidste, at hun ikke var en af den svindende slags." Og Mina fik tingene arrangeret så hurtigt og tilfredsstillende, at selv den sure medicinsk mand blev flyttet til at komplimentere hende; og han vendte alle dødelige ud af rummet undtagen Malcolm og sig selv, og fik hende til at holde et lys for ham, mens han bandagerede, og sæt, og gik så hurtigt og (Mina tænkte) så groft gennem alle slags kirurgiske processer, at pigen til sidst voksede ret svag og syg, og ville næppe have forladt sin stilling; men lægen og Malcolm begge fortælle hende, omend på en smule forskellige måder, at da hun var blevet sendt til jorden, hun måtte gøre sig selv nyttig der, hun forblev ved deres bud at gøre alt hun kunne for den lidende, som, da han i det hele taget var genoprettet til bevidsthed 265 "Hvor er jeg?" "Min kære herre," skreg Dr. Richards frem, "vil du holde dig stille, hvis du vil, og ikke sige et eneste ord;" en befaling patienten adlød, mens smerten i hans arm holdt ham stum; men i et øjeblik af lettelse, hviskede han til Mina, som badede sit pande med en blanding lægen havde givet hende, "Kan du fortælle mig, hvad det er for et sted?" "Min onkel," sagde pigen, i en stemme, der overbeviste ham, mere end halvtreds forsikringer kunne have gjort, at han var blandt dem, der skal findes i alle klimaer og lande og rækker og klasser; blandt dem, der øger fornøjelsen af livet, og blødgør dens bitterhed; blandt dem, som vi møder et par overalt, og en del af dem sørger, og hilser med glæde, og kalder med taknemmelige tillidsfulde hjerter - venner. Denne bog er en del af det offentlige domæne. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. Udgivelsesdato: februar 14, 2026, fra https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Udgivelsesdato: februar 14, 2026, fra https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Du kan kopiere det, give det væk eller genbruge det under betingelserne i Project Gutenberg License inkluderet med denne eBook eller online på www.gutenberg.org, beliggende på https://www.gutenberg.org/policy/license.html. På www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html