O propunere de căsătorie cu firele atașate

Astounding Stories of Super-Science februarie, 2026, de Astounding Stories face parte din seria HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volum 1 (din 3) - Capitolul XIII: The Spider and the Fly By J. H. Riddell Malcolm Frazer era destul de corect în ipoteza sa că doamna Caldera a fost cauza sfaturilor înţelepte pe care Mina le-ar fi plăcut să i le dea; şi dacă propriul său motiv nu i-ar fi spus că există un sens în ea, l-ar fi apreciat în consecinţă. Căci este un fapt că Malcolm, atât de bun, şi domnişoara Caldera, atât de prudentă, nu puteau, din vreun motiv suficient, să încerce „să meargă mai departe împreună”; şi pentru fiecare mic dezacord pe care Mina şi ea îl aveau, el şi ea aveau cincizeci. Adevărul a fost că Malcolm a provocat-o; ea ar fi putut să-i ignore extravaganţa, lipsa de gândire şi agitaţia – ea s-a simţit pe jumătate plină de milă de el când a auzit că se întoarce acasă ruşinat; dar când, de fapt, el s-a aplecat în cameră cu aceeaşi lipsă de grijă şi neîngrijorare ca înainte; când râsul său a sunat la fel de vesel ca oricând; când el şi mama sa s-au plâns de afaceri şi au numit-o slabă; când el nu s-a oferit niciodată să se aşeze în mod constant acasă şi să devină un membru util al societăţii, şi a plecat în fiecare dimineaţă la locul de sub Turnul unde unchiul său „s-a Ei nu au fost de acord, ori de câte ori s-au întâlnit, în toate punctele posibile – religie, politică, ştirile zilei, îmbrăcăminte, educaţie, muzică, cărţi, divertisment: aceste subiecte le-au oferit neîncetat ocazii pentru ceea ce Malcolm a stilizat, „micile tife”; şi el a plăcut atât de mult să-l facă pe demnul guvernator să râdă, încât a spus adesea exact opusul a ceea ce credea el, că doamna Caldera ar putea fi astfel, nevinovat prinsă într-o ceartă, care i-a oferit cu ocazia să râdă de ea. Tematica căsătoriei era, totuşi, marele câmp de luptă pe care cei doi se bucurau să-şi arunce părerile hotărâte în capul celuilalt; pentru că doamna Caldera, în vârstă de 244 de ani, era una dintre acele persoane care părea să-şi imagineze că partea feminină a creaţiei a fost trimisă pe pământ pentru alt scop decât să se căsătorească; şi, pentru observatorii superficiali, părea cu adevărat că ea a rămas un spinster numai dintr-o dorinţă filantropică de a avea mai mult timp la dispoziţia ei pentru a-i ajuta pe semenii ei muritori să-şi împlinească destinele în această privinţă. Simţul original şi experienţele ulterioare se luptau mereu în mintea ei, şi ea se străduia atât de mult să se convingă pe ea însăşi şi pe toţi cei pe care i-ar putea interesa că o „acordare bună” era marele premiu asupra căruia, încă din copilărie, o femeie trebuia să-şi fixeze ochii, încât ea îşi vorbea setul teoretic de opinii cu fiecare muritor care o îndrăznea să contrazică, cu o pertinenţă care ar fi trebuit, cel puţin, să-şi convingă mintea de adevărul afirmaţiei ei perpetuale: „Ceea ce o femeie poate şi ar trebui să facă pentru a se ajuta pe ea însăşi, este să se căsătorească.” Dar în zadar: câteva idei încăpățânate și primitive, pe care le-a adunat în mijlocul trandafirilor din grădina de flori a mamei sale și în cărțile latine din biblioteca tatălui ei, că femeia s-ar putea gândi la altceva în timpul progresului ei prin această lume decât „a prinde” un soț, ar continua să apară în inima ei răzvrătită; și, deși ea s-a străduit destul de mult să înrădăcineze aceste absurdități, toate eforturile ei au fost de foarte puțin folos, pentru că noile puncte de vedere pe care le-a învățat-o contactul cu lumea nu o satisfăceau în ceea ce privește „dreptatea” sistemului de potrivire, deși ei făceau tot ce puteau Câteva exemplare ale "bunului bătrân domn englez" sunt încă de întâlnit în districtele rurale, care susțin că vânătoarea de vulpi este cea mai nobilă căutare care poate folosi facultățile omului; și într-adevăr a auzit-o pe domnișoara Caldera vorbind, s-ar fi putut imagina ocazional că ea a crezut că vânătoarea de soț este cea mai mare căutare care ar putea ocupa probabil mintea unei femei, iar cunoașterea dificultăților și problemelor care ocupă fiecare pas al vieții unei femei a făcut-o să creadă că, așa cum a spus ea, "o căutare foarte necesară", deși, pentru a face dreptate, ea nu a putut niciodată să depășească până acum unele dintre ideile ei originale, încât să simtă că o că Războiul perpetu, care a continuat în mintea ei, între sentiment şi dorinţă, a produs multe rezultate destul de contradictorii; printre altele, anomalia pe care ea, o guvernatoare spinster, care îi îndemna încontinuu pe toţi cei cu care a venit în contact să „îndeplinească destinele lor”, o refuzase, de când venise la Londra, ceea ce vărul ei, şcoala, fusese bucuros să numească, o ofertă „cel mai eligibilă”, de la un bogat, vulgar, iubitor de cină. (care voia o soție ca gospodină și credea că doamna Caldera se potrivea), pur și simplu pentru că păstra o prejudecată de modă veche (în ciuda convingerilor ei nou-făcute) că nu ar trebui să-i pese să se căsătorească cu o persoană pe care nu o plăcea: și, fără îndoială, era foarte proastă să respingă o casă pentru un motiv atât de ușor. parvenu 247 Apoi, iarăşi, până când orice fată din cercul ei limitat de cunoştinţe a fost „rezolvată”, ea nu şi-a dat odihnă nici ziua, nici noaptea, până când a numit „Doamnă” cu un nume nou; i-a spus că, dacă se întâmplă să fie atât de egoistă şi de neclintită încât să refuze o ofertă aparent eligibilă, că „a aruncat noroc de la ea” şi „şi-a dorit să primească vreodată o asemenea propunere din nou”; şi în sfârşit, după ce, împreună cu prietenii şi rudele ei, a mişcat cerul şi pământul pentru a o face să se lege pentru viaţă de vreo bogăţie sau cheltuială de generozitate, ea a întors mesele şi a început să se Multe motive au determinat-o să dorească ca Mina să se căsătorească cu domnul Westwood: în primul rând, i-a plăcut, și a crezut că nu există nici un motiv să se teamă că se dovedește a fi o relație nefericită; în al doilea rând, că domnul a fost în mare greutate pentru a o convinge că Mina șansa de avere de la unchiul ei nu era deloc sigur; că el ar putea alege o soție pentru el însuși; că el ar putea să se certe cu Malcolm, care a fost cel mai provocator tânăr tip; că el ar putea chiar să eșueze; că o mie de reversuri ar putea apărea pentru a exploda perspectivele ei; că, de fapt, singura ei speranță de o viață liniștită nu era sigură; că el Duminica dinaintea dialogului dintre Malcolm şi sora sa, se întâmplase ca domnul Alfred Westwood, în loc să meargă liniştit acasă de la biserică la casa sa de pe piaţa Belerma, să-şi întoarcă paşii în direcţia opusă, şi să meargă la cea închiriată de domnişoara Caldera şi de vărul ei, pe care i-a întâlnit pe treptele acoperite. "Puteţi să mă favorizaţi cu o conversaţie privată de cinci minute", a spus el, pe baza căreia, în mod clar, şcoala cu o minte puternică, care a ajuns într-un fel la concluzia că pământul ar fi prea fericit dacă domnilor frumoşi şi copiilor îndrăzneţi nu li s-ar fi permis să-i strice faţa, a bătut cu măreţie, punând jos vanitatea, parfumurile, inelele, uleiul de păr şi urâciunea, ca printre cei 249 de păcate care l-au lovit cel mai uşor pe domnul Alfred Westwood şi care au câştigat o imensă stăpânire asupra lui. „Miss Caldera”, a început acea persoană, care putea să vorbească perfect direct atunci când a ales să facă acest lucru, „va încerca să-l aducă pe Mina la rațiune. "Ar trebui să încerci singur", a răspuns doamna, care era destul de obosită de eforturile ei nefolositoare. „Am, până când sunt obosit”, a răspuns el; „dar acum am motive mai presante decât oricând: dacă vei folosi cea mai bună influență, nu vei avea niciodată motiv să te pocăiești; dacă se va căsători cu mine, o voi face fericită – pe sufletul meu o voi face; consimțământul unchiului ei este sigur, vei încerca să-l câștigi?” "Se pare că nu-i pasă prea mult de tine; asta este partea dificilă a afacerii", a spus doamna Caldera. „Dar este ea „Să aibă grijă de mine”, a răspuns domnul Westwood, „și dacă îi arăți asta, restul este ușor; nicio femeie nu este insensibilă la asta.” interesului pe a adus o spălare în obrazul pal al doamnei, pe măsură ce ea a răspuns cald, Spiritul trupului „Interesul este Femeia se uită la ceva în orice relaţie de viaţă, şi nici un muritor nu s-a gândit vreodată la mai puţin de 250 de progrese lumeşti decât Mina Frazer; defecte are ea, – prea multe, poate, pentru propria ei fericire, – dar un spirit mercenar nu este unul dintre ele; nu m-aş putea îngriji de ea aşa cum o fac eu dacă ar fi sordidă şi calculantă; nici tu nu ai putea.” Ultima Domnul Westwood a zâmbit în timp ce răspundea: „Poate că nu”, dar nu era un zâmbet plăcut; într-adevăr, el avea la fel de multă părere despre femei ca şi despre bărbaţi, şi asta nu era: dar el avea un fel ciudat de ataşament faţă de Mina; o idee necunoscută că era ceva bun în ea, deşi în acelaşi timp credea că ea l-a refuzat, nu pentru că era orbă la fascinaţiile sale – că era imposibil – ci pentru că se aştepta să fie o mare moştenitoare şi să se căsătorească, poate, la timp, cu un domn sărac.El a văzut mândria şi nebunia mamei şi a fiului şi a ajuns la concluzia că sub rezerva lui Minaath, mândria ca mare, şi nebunia ca ridicolă, se ascundeau cu hotărâre; de aceea „Poate că nu”. „Sunt sigur că nu”, a răspuns guvernatoarea cu seriozitate. Domnul Westwood a râs. „Aş vrea”, a spus el, „să-i găseşti nişte mijloace să aibă grijă de mine; crede-mă, avea mai bine.” A existat o semnificaţie în tonul celei de-a doua părţi a propoziţiei care l-a lovit pe doamna Caldera atât de mult încât a făcut-o să întrebe ce vrea să spună. Că va fi bine cu mama, cu fratele şi cu sora dacă o va face; că va fi mai rău pentru toţi dacă nu o va face”, a spus el. "Nu vrei ca eu să înțeleg că, chiar dacă Mina ar persista în refuzul ei, ai fi atât de nemilos încât să încerci să întorci inima domnului Merapie împotriva lor", a spus ea, grăbită. „Dumnezeu interzice!” a răspuns domnul Westwood; „dar, într-un caz, ar trebui să folosesc toată influenţa mea pentru a-i promova interesele, iar în celălalt ar trebui doar să las lucrurile să-şi ia cursul, fără a interfera. „Dar vreţi să sugeraţi că domnul Merapie ia încălcarea disciplinei lui Malcolm într-un spirit atât de supărat încât nu o va ierta niciodată, că băiatul prost a pus în pericol nu numai propriile sale perspective, ci şi ale surorii sale?”, a întrebat ea surprinsă. „Cred că trebuie să te înşeli. „Nu vă implic şi nu vă cer să credeţi nimic”, a spus domnul Westwood în mod deliberat; „dar eu spun ceea ce spun. că el se întristează foarte mult pentru nepotul său, că este tulburat şi chinuit de alte chestiuni; că norocul lui Mina Frazer nu va fi jumătate din ceea ce am crezut cândva că va fi, şi ceea ce ea, cred eu, crede că este sigur să fie; şi, în sfârşit, ştiu că ar fi fost mai bine să se căsătorească cu mine, şi vreau să încercaţi să o convingeţi: dacă nu-şi are norocul stabilit acum, poate că nu o va avea niciodată.” știu Era ceva aproape triumfator în tonul în care erau rostite aceste cuvinte, şi doamna Caldera simţea o alarmă vagă furând peste ea în timp ce întreba: „Dar de ce spui aşa; Este mai puțin probabil ca ea să fie bogată în câțiva ani decât acum? De ce „Pentru că viața este întotdeauna incertă, iar afacerile sunt chiar mai mult așa; pentru că, în zece cuvinte, „este bine să lovești în timp ce fierul este fierbinte”, a fost răspunsul său scurt. Doamna Caldera s-a așezat și s-a uitat la el ca și cum ar fi crezut că se poate obține mai multă cunoaștere din orice trăsătură a feței lui decât din gura lui; dar el i-a întors privirea cu o expresie a feței atât de nemişcată, încât, în cele din urmă, ea și-a retras ochii cu un aer supărat și confuz: apoi el, cu un zâmbet, s-a ridicat să plece. „Eu nu sunt înfricoșător”, a remarcat el, prin intermediul unui indiciu care pleacă. “Văd că nu eşti”, a răspuns ea. Și am încredere în prietenia și în bunul simț”, a adăugat el. „Cred că”, a început doamna Caldera, „ar fi inutil să-ți pun întrebări pe această temă, pentru că –” „Căci, deşi este nepoliticos să nu răspund la nici o întrebare pe care o doamnă o poate propune, crezi că, în acest caz, ar trebui să mă simt înclinat să o fac”, a interpus el, reluând felul său obişnuit şi râzând pentru a arăta albiciunea dinţilor săi obişnuiţi. „Nu, nu, vă rog să nu mă puneţi într-o poziţie atât de neplăcută, pentru că nu pot să vă spun nici vouă; şi într-adevăr nu aş vrea să refuz. Şi domnul Westwood, care era în mod evident cel mai nerăbdător să iasă din casă, s-a îmbrăţişat destul de vehement cu guvernanta şi a plecat, lăsând-o, pentru prima dată de când o văzuse pe faţa lui inteligentă şi frumoasă, puţin nemulţumită de proprietarul ei. Timp de câteva minute s-a întrebat de fapt dacă Mina nu avea dreptate, dacă o căsătorie între bărbatul înţelept, calculator, de vârstă mijlocie şi fetiţa impetuoasă, generoasă, pasionată, iubitoare de sine, ar fi putut să producă fericire; apoi doamna Caldera s-a gândit şi a decis că, dacă ar exista cel mai mic risc ca Mina să fie săracă, ar trebui să se căsătorească imediat cu domnul Westwood, care era la fel de bun ca majoritatea bărbaţilor şi mult mai bun decât mulţi. În toată noaptea aceea, doamna Caldera s-a străduit să se convingă că domnul Westwood era pur şi simplu ameninţător sau înşelător; dar există adevăr în tonul vocii sale, aşa cum a sunat din nou şi din nou în urechi.A început să formeze o idee fixă că ceva era greşit şi, pe toată puterea acestei convingeri, s-a dus la Belerma Square după-amiaza următoare, şi a avut o lungă discuţie serioasă cu Mina, rezultatul căreia a fost că fosta ei acuzaţie s-a transformat, ca de obicei, într-o pasiune şi, mergând un pas mai departe decât obişnuia, a declarat că „nu se va mai supune acestei persecuţii; că nu se va mai căsători cu domnul Westwood; că nu are nici o Apoi guvernatoarea, care, deşi sensibilă la privirea majorităţii oamenilor, ştia dragostea lui Mina pentru ea şi nu se simţea niciodată ofensată nici la cele mai mânioase expresii ale ei, şi-a pus braţele în jurul taliei fetei şi, deşi Mina se străduia să o împingă, a rugat-o, pentru vremurile trecute, să o asculte.Şi apoi i-a spus bătrânului discipol tot ce Mina i-a repetat mai târziu fratelui ei, şi mult mai mult, ceea ce a adus lacrimi în ochii rebeli şi o umflare în inima voioasă, despre cât de mult şi-a dorit fericirea, şi despre interesul pe care l-a avut în ea din prima zi, şi cum i-a iubit copilul palid „Poate că ești supărată sau nu, Mina”, a spus prietenul credincios, „dar atâta timp cât îți vorbesc, voi spune doar ce gândesc; din multe motive, cred că ești greșit să fii atât de rigidă față de domnul Westwood, care este atât de îndrăgostit de tine. „Bună, grațioasă!” a spus fata, strângând înapoi, după moda ei hotărâtă, o lacrimă care aproape i-a tremurat pe genele ei, „bună, grațioasă! m-ai făcut să mă gândesc la domnul Westwood și la „căsătoria și dăruirea în căsătorie” până când sunt bolnavă de subiect, și concluzia la care am ajuns cu mult timp în urmă, Malcolm, vă amintiți, pusă în cuvinte pentru mine a doua zi. El a spus, bărbații au considerat căsătoria, când s-au gândit la asta deloc, ca pe un lucru care ar putea veni, nu ca femeile, ca pe un lucru care trebuie să vină; că este un incident în drama vieții bărbaților, dar formează întreaga complot în drama noastră; "Malcolm îşi poate împinge drumul în lume, dacă vrea; el nu trebuie să fie niciodată un dependent printre străini: el este un om şi se poate lupta; tu nu ai putea." „Pot”, a răspuns Mina, „dar nu am nevoie, pentru că unchiul meu va avea întotdeauna grijă de mine.” „Mina Frazer”, a spus doamna Caldera, punând o mână serioasă pe umărul ei și uitându-se cu jumătate de tristețe la fața tânără spălată, „nu fi prea sigură de asta; șansele și schimbările vieții sunt groaznice de contemplat.Am râs odată, dacă mi-ar fi spus cineva că trebuie să muncesc vreodată pentru pâinea mea zilnică; dar dezolarea a venit în casa mea.Nu aveți răbdarea sau natura de a suporta, așa cum a fost destinul meu imperfect de făcut; nu ați vrea să credeți că veți fi vreodată situați așa cum sunt eu; dar amintiți-vă, dragă, când vin răsturnările, că, deși o femeie blândă și matură găsește greu să muncească și să munce „Sunt la fel de sigură”, a spus Mina, uitându-se cu tristețe la fața femeii obosite, „sunt la fel de sigură de unchiul John ca și de tatăl meu drag dacă ar fi trăit acum.” Şi totuşi, draga Mina, dragostea lui era neputincioasă să te păzească de cerşetor; era puternică, nu mă îndoiesc, dar nu avea puterea de a-l ţine în viaţă pentru a te călăuzi, a te iubi şi a te lupta pentru tine. S-a făcut o pauză, iar apoi Mina a spus într-o voce smerită: "Aș vrea să pot face orice pentru a-ți arăta cât de mult te iubesc, cu excepția căsătoriei cu acel om urât, într-adevăr aș face asta." „Vrei să fii puțin mai politicos cu el, Mina, și să încerci să-l faci pe Malcolm să fie la fel?” a implorat doamna Caldera. „Voi fi, doar ca să-ți placă”, a spus fata; „pentru că ești un prieten drag, bun, constant, provocator, cu care nu mă voi certa niciodată mai mult de o oră la un moment dat, atâta timp cât trăiesc, niciodată!” Într-adevăr, ea s-a gândit atât de mult la subiect, încât s-a hotărât să-l avertizeze pe fratele ei la prima ocazie, şi, după cum am văzut, l-a avertizat; dar cuvintele ei, în loc să-l liniştească pe tânărul domn, i-au stârnit doar iritaţie, cu atât mai mult cu atât mai mult cu atât mai mult cu atât mai mult, poate pentru că el a simţit că acestea sunt adevărate; şi el a hotărât, în cursul plimbării sale, că, în loc să vorbească cu unchiul său, aşa cum intenţiona, imediat la întoarcerea domnului Merapie din Olanda, el să meargă în Scoţia până când, aşa cum l-a exprimat mental, „furtuna a izbucnit” şi „Atunci”, a concluzionat el, pe când se întorcea acasă pe strada Arras, în lumina decolorată a unei după-amiezi de ianuarie, „el va fi uitat totul despre exploatația mea nefericită, și voi promite să fiu nepotul său îndatorat, și se va dovedi un model de ascultare și grație și așa mai departe, și el îmi va cumpăra o comisie; și, dacă Westwood nu va fi ‘sediat’ într-un fel până atunci, de ce, desigur, atunci când sunt mai în favoarea mea, pot vorbi cu o șansă mai bună de succes decât ar fi posibil în prezent: asta este doar ceea ce voi face imediat, – scrie-i lui Craigmaver și spune-i lui Allan și leard ce vreau.” Și, după ce a schițat acest frumos design vag, Malcolm Frazer și-a ridicat ochii de pe trotuarul alunecos și a observat întâmplător, pe măsură ce oamenii observă astfel de lucruri în Londra, că un bărbat înalt, cu aspect gentleman, mergea încet și cu gândire cu câțiva pași înaintea lui. „Cu siguranţă un aristocrat”, a fost rezultatul scurtului sondaj al lui Malcolm, căci el s-a învăluit de la mama sa, fiica negustorului din oraş, ideea că figuri fine şi genealogii lungi sunt inseparabile; şi, ajungând la această concluzie, tânărul scoţian, care avea o dragoste pentru aristocraţi, după dragostea lui pentru el însuşi, a continuat să-l examineze pe străin cu oarecare interes. Individul acela era atât de aglomerat de propriile lui reflecţii, încât nu a observat nici măcar una dintre acele alunecări pe care, în pofida poliţiei, băieţii răi le vor face pentru distracţia lor pe străzile liniştite, şi, umblând pe ea fără suspiciune, s-a coborât; înainte de a şti că s-a alunecat, stătea culcat pe podea la picioarele lui Malcolm. „Halo!” a strigat tânărul domn într-un mod adevărat de navigator, iar „Halo!” a ecoat un cabman, care coboară încet pe strada îngustă și care s-a ridicat și a sărit din cutie spre salvare. "Ştiam că a fost rănit", i-a spus lui Malcolm, "de felul în care i-am văzut capul căzând împotriva pământului". „O afacere urâtă”, a remarcat Malcolm; „capul i-a fost tăiat și, mi se pare, brațul i-a fost rupt”. „Este el un prieten al tău, domnule?” a întrebat o persoană care s-a alăturat acum grupului pentru a oferi ajutor, așa cum londonezii fac întotdeauna în astfel de ocazii cu bunăvoință; „căderea l-a uimit complet: este el un prieten al tău?” "Nu l-am mai văzut niciodată în viața mea", a fost reîntâlnirea. „Este mai bine să-l pună în cabină şi să-l ducă fără întârziere la cel mai apropiat spital”, a sugerat un cleric, stând în mijlocul unei mulţimi de trecători, care se adunau să se bucure de entuziasm. "Este mai bine să te uiți în buzunar pentru o adresă și să-l duci acolo", a strigat un polițist, venind în față, ca și cum ar ajuta la căutare. „Nu, nu!” a strigat un doctor; „spitalul este aproape, condu-l acolo.” „O să fac eu, domnule?” a cerut căpitanul lui Malcolm, căruia i-a cerut cumva mâncare. „Nu”, a spus acesta din urmă cu furie; „stai în picioare”, a continuat el, adresându-se în general mulţimii, iar poliţistul a raportat: „Sunt eu un gentleman şi nu mă voi supune să văd buzunarele unui gentleman zguduite sau el însuşi tras într-un spital. „Voi lua vina pe el pe mine: ajută-mă să-l ridic în cabină, şofer; aşa că – acum mergi calul tău foarte încet la numărul 12, Belerma Square;” şi, aşa cum a vorbit el, Malcolm Frazer, care, în ciuda discursului său absurd, ar fi făcut aceeaşi întoarcere bună 262 pentru cel mai rău gillie care a traversat vreodată un munte Highlandor, şi care avea o inimă bărbătească „Acum, nu te mai ocupa de afacerea ta”, le-a spus polițistul cu sălbăticie multor băieți care rămăseseră cu gura deschisă la cabină, „să te ocupi de afacerea ta, dacă ai ceva, iar dacă nu ai, ar fi mai bine să-l faci unul să se miște, sau poate să-l fac pe al meu să te deranjeze”, care amenințarea vagă a produs atât de repede efectul dorit, încât în cinci minute s-a aflat că se plimbă pe stradă complet singur în gloria sa. Mina stătea în picioare la una din ferestrele dulapurilor, în timp ce cabina s-a oprit în faţa uşii numărului 12; şi, când a văzut pe fratele ei ajutându-l pe şofer să scoată ceva minunat asemănător unei fiinţe umane din vehicul, şi a urcat o jumătate de duzină de trepte de piatră, ea, mişcată de curiozitatea pe care mama ei Eva i-o transmisese, şi, de asemenea, de compasiunea pe care fiecare femeie o simte pentru suferinţă şi pentru cel chinuit, a părăsit cu grabă postul de observaţie şi a alergat în hol pentru a afla ce înseamnă această nouă sosire şi dacă s-a întâmplat ceva teribil. Malcolm, ce Ce se întâmplă?”, a întrebat ea. este „Nu mă chinui, Mina”, s-a alăturat Malcolm, care, datorită puterii de a fi disperat de respirație și într-o transpirație profusă de la munca sa filantropică târzie, s-a simțit crescut pe un fel de eminență morală deasupra surorii sale. „Nu mă chinui, Mina, ci deschide acea ușă, și trimite unul dintre servitori pentru Dr. Richards, și nu vorbi, ci vino și fă-te util dacă poți.” Şi astfel îndemnat frăţeşte, Mina – deşi fratele ei i-a plătit cabmanului atât de liber, încât nu numai ca să şteargă trei atingeri ale pălăriei şi două „mulţumesc, domnule” de la acel individ, ci şi ca să-l facă să-i dea de mamă, în timp ce el a plecat, în încredere faţă de calul său, că el era un domn şi nici o greşeală, deşi trăia într-un astfel de loc – s-a făcut utilă; şi într-adevăr era nevoie ca ea să fie, pentru că doamna Frazer nu putea suporta vederea unei răni, iar gospodină era, dacă era posibil, mai rea decât stăpâna ei, iar asistentul ei era în căutarea unui medic, iar doamna Caldera dădea o lecţie de franc "Este o situație proastă", a spus medicul când a intrat. „Nu fără speranță, totuși”, a exclamat Malcolm. „Ei bine, nu; dar nu trebuie să fie mişcat din nou: păcat că nu l-ai dus imediat la etaj.” „Nu e nevoie de nimic”, a întrebat Mina; „aici se poate face un pat”. „Să fie făcută atunci”, a spus Dr. Richards, unul dintre cei mai scurți și cei mai dureroși din profesia sa; dar pe măsură ce Mina a plecat din cameră pentru a-i asculta porunca, a adăugat el, aplecându-se cu aprobare la Malcolm, „să știe mereu că ea nu era de genul acela de slăbit”. Și Mina a aranjat lucrurile atât de repede și satisfăcător, încât chiar și omul acid al medicinei a fost mișcat să o complimenteze; și el a îndepărtat fiecare muritor din cameră, cu excepția lui Malcolm și ea însăși, și a făcut-o să țină o lumânare pentru el în timp ce el a bandajat, și a pus, și a mers atât de repede și (Mina a crezut) atât de aproximativ prin tot felul de procese chirurgicale, încât fata în cele din urmă a devenit destul de slăbită și bolnavă și ar fi renunțat la postul ei; dar doctorul și Malcolm amândoi spunându-i, deși în moduri oarecum diferite, că, așa cum fusese trimisă pe pământ, trebuie să se facă utilă acolo, ea a rămas la cererea lor 265 „Unde sunt eu?" „Dragul meu domnule", a strigat doctorul Richards, „vrei să te păstrezi liniștit, dacă vrei, și să nu spui nici un cuvânt;" o poruncă pe care pacientul a ascultat-o în timp ce durerea brațului l-a ținut mut; dar într-un moment de ușurare, el a șoptit lui Mina, care și-a spălat fruntea cu un amestec pe care doctorul i-l dăduse, „Vrei să-mi spui care este locul acesta?" „Unchiul meu", a spus fata, într-o voce care l-a convins, mai mult de cincizeci de asigurări ar fi putut face, că el a fost printre cei care se găsesc în toate climatele și țările și rândurile și clasele; printre cei care sporesc plăcerea vieții, și ameliorează amărăciunea ei; printre cei pe care îi întâlnim pe unii peste tot, și o parte din ea cu tristețe, și salută cu bucurie, și cheamă cu recunoștință inimile încrezătoare – prieteni. Această carte face parte din domeniul public. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARIE 2026. USA. Proiectul Gutenberg. Data lansării: 14 februarie 2026, de la https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Această carte electronică poate fi folosită de oricine, oriunde, fără costuri și aproape fără restricții. Puteți să o copiați, să o dați sau să o reutilizați în condițiile Licenței Proiectului Gutenberg inclusă cu această carte electronică sau online la www.gutenberg.org, situat la https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 