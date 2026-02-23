Свадебное предложение с прикрепленными струнами

The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIII: The Spider and the Fly Удивительные истории сверхнауки Февраль 2026: Мавры и фены, том 1 (из 3) - глава XIII Паук и летучий By J. H. Riddell Малкольм Фрейзер был совершенно прав в своем предположении, что мисс Кальдера была причиной мудрого совета, который Мина с удовольствием дала ему; и если бы его собственный разум не сказал ему, что в этом есть какой-то смысл, он бы оценил его соответственно. Ибо это факт, что Малкольм, настолько добродушный, и миссис Кальдера, настолько благоразумная, не могли, по какой-то достаточной причине, приспособиться к «соединению», и за каждое небольшое несогласие, которое у Мины и у нее было, у него и у нее было пятьдесят. Правда была в том, что Малкольм спровоцировал ее; она могла пропустить его экстравагантность, бездумность и раздражительность, — она чувствовала себя наполовину сострадательной, когда услышала, что он приходит домой со стыдом; но когда он на самом деле бросился в комнату с таким же беззаботным, беззаботным образом, как и раньше; когда его смех звучал так же радостно, как и прежде; когда он и его мать насмехались над бизнесом и называли его низким; когда он никогда не предлагал постоянно поселиться дома и стать полезным членом общества, и каждое утро уходил на место под башней, где его дядя «перевернулся» ни на конец тысячам правителей в год; и когда он загадочно намекнул, Они не соглашались, всякий раз, когда они встречались, по каждому мыслимому пункту — религии, политике, новостям дня, одежде, образованию, музыке, книгам, развлечениям: эти темы непрерывно предоставляли им возможности для того, что Малкольм стилизовал, «маленькие тифы», и он так наслаждался тем, что выводил достойную губернаторку из-под контроля, что он часто говорил прямо противоположное тому, что он думал, что мисс Кальдера может быть таким образом, невинно заперта в споре, который предоставил ему возможности для смеха над ней. Тем не менее, свадебная тема была великим полем битвы, на котором оба с удовольствием бросали решительные взгляды друг на друга; ибо миссис Кальдера, 244 со всем своим чувством, была одной из тех людей, которые, кажется, представляли, что женская часть творения была послана на землю без какой-либо другой цели, кроме брака; и, поверхностным наблюдателям, действительно казалось, что она осталась спинстером исключительно из благотворительного желания иметь больше времени в своем распоряжении, чтобы помочь своим соотечественникам исполнить их судьбы в этом конкретном. Первоначальный смысл и более поздние переживания постоянно сражались между собой в ее умах, и она настолько старалась убедить себя и всех, кого это могло затронуть, что «хорошее урегулирование» было великой наградой, на которую женщина с самого детства должна была зафиксировать свои глаза, что она говорила свой теоретический набор мнений каждому смертному, который осмеливал ее противоречить, с такой уместностью, которая, по крайней мере, должна была убедить ее собственный ум в истинности ее вечного утверждения: «Единственное, что женщина может и должна сделать, чтобы помочь себе, — это жениться». Но напрасно: несколько упрямых и примитивных идей, которые она собрала среди роз цветочного сада своей матери и латинских книг библиотеки своего отца, что женщина может подумать о чем-то другом во время своего продвижения по этому миру, чем «поймать» мужа, продолжало бы всплывать в ее мятежном сердце; и, хотя она очень старалась искоренить эти абсурдности, все ее усилия были очень мало полезны, потому что новые взгляды, которые общение с миром учило ее, не удовлетворяли ее в отношении «правильности» системы сопоставления, хотя они делали, что касается ее полезности; и, когда она довольно запуталась, между чувством и тем, что она была рада рассуждать, она решила точку, повторяя, в тысячный раз, что Некоторые экземпляры «хорошего старого английского джентльмена» до сих пор встречаются в сельских районах, которые утверждают, что охота на лисиц — это самое благородное преследование, которое может использовать способности человека; и действительно, услышав, как миссис Кальдера разговаривает, иногда можно было представить, что она думала, что охота на мужа — это величайшее преследование, которое может по возможности занять ум женщины, и ее знание трудностей и проблем, охватывающих каждый шаг в жизни женщины, заставило ее подумать, как она сказала, «очень необходимое преследование», хотя, чтобы добиться справедливости, она никогда не могла так далеко превзойти некоторые из своих первоначальных идей, чтобы почувствовать, что брак без любви предпочтительнее Постоянная война, которая шла в ее умах, между чувством и желательностью, привела к многим довольно противоречивым результатам; среди прочего, аномалия, которую она, управляющая спинстером, которая постоянно призывала всех, с кем она пришла в контакт, «выполнить их судьбы», отказывалась, так как она приехала в Лондон, что ее двоюродный брат, учительница, с удовольствием назвал, самое «подходящее предложение», от богатого, вульгарного, любителя ужина. (которая хотела жену в качестве домохозяйки, и думала, что мисс Кальдера просто подойдет), просто потому, что она сохранила старомодный предрассудок (несмотря на свои новомодные убеждения), что она не должна заботиться о том, чтобы выйти замуж за того, кого она не любила: и, несомненно, она была очень глупа, чтобы отвергнуть дом по такой незначительной причине. Парвеню 247 Потом опять, до тех пор, пока какая-либо девушка из ее ограниченного круга знакомых не «остановилась», она не давала себе покоя ни днем, ни ночью, пока не называла «Миссис» новым именем; она рассказала ей, что если ей удастся быть настолько самолюбивой и бесчеловечной, чтобы отказаться от, казалось бы, приемлемого предложения, что «она бросила ей удачу», и «хотела бы, чтобы она когда-нибудь получила такое предложение снова;» и, наконец, после того, как она вместе с друзьями и родственниками переместила небо и землю, чтобы заставить ее связать себя на всю жизнь с какой-то богатой долиной или джентльменом, она повернула столы, и начала громлять «как это Многие причины заставили ее пожелать, чтобы Мина вышла замуж за мистера Вествуда: во-первых, она нравилась ему, и думала, что нет никаких оснований опасаться того, что он окажется несчастным союзом; во-вторых, этот джентльмен испытывал большие трудности, чтобы убедить ее в том, что единственная надежда Мины на благополучие от своего дяди ни в коем случае не была определенной; что он мог бы выбрать себе жену из Шотландии; что он мог бы спорить с Малкольмом, который был самым провокационным молодым парнем; что он мог бы даже потерпеть неудачу; что тысяча поворотов могла бы возникнуть, чтобы взорвать ее перспективы; что, на самом деле, ее единственная надежда на спокойное существование В воскресенье, предшествующее диалогу между Малкольмом и его сестрой, случилось так, что господин Альфред Вествуд, вместо того, чтобы мирно ходить домой от церкви до своего дома на площади Белерма, повернул свои шаги в противоположном направлении и перешел к тому, что арендовала мисс Кальдера и ее двоюродная сестра, с которыми он встретил на трубчатых ступенях. «Могли бы вы поблагодарить меня пятьминутным личным разговором», — сказал он, на основании чего пустой намек, сильная учительница, которая как-то пришла к выводу, что земля была бы слишком счастлива, если бы прекрасным джентльменам и смелым детям не позволили испортить ее лицо, величественно оттолкнулась, уничтожив тщеславие, парфюмерию, кольца, масло для волос и грубость, как среди 249 грехов, которые легче всего покорили мистера Альфреда Вествуда, и завоевали над ним огромное владение. «Мисс Кальдера», — начал тот человек, который мог говорить совершенно прямо, когда он решил это сделать, — «будет ли ты пытаться привести Мину к разуму, я хочу выйти за нее замуж и решить дело без промедления». «Ты должен попробовать себя», — ответила дама, которая была почти устала от своих бесплодных усилий. «У меня есть, пока я не устаю, — ответил он, — но теперь у меня есть более насущные причины, чем когда-либо: если вы будете использовать свое наилучшее влияние, у вас никогда не будет поводов для покаяния; если она выйдет замуж за меня, я сделаю ее счастливой — на мою душу я хочу; согласие ее дяди определенно, вы попытаетесь завоевать ее?» «Она, похоже, не очень заботится о вас; это сложная часть бизнеса», - сказала мисс Кальдера. «Но это она Заботиться обо мне, — ответил господин Уэствуд, — и если вы укажете на это ей, остальное легко; ни одна женщина не чувствительна к этому». Интерес ТЭ принесла промывание в бледное щекотка дамы, когда она тепло ответила, Дух тела «Интерес представляет собой Это то, к чему женщина стремится в любых жизненных отношениях, и ни один смертный никогда не думал о менее 250 мирских достижениях, чем Мина Фрейзер; у нее есть недостатки, — слишком много, возможно, для собственного счастья, — но наемный дух не является одним из них; я не мог бы заботиться о ней, как я, если бы она была грубой и расчетливой; и вы не могли бы. Последний Мистер Уэствуд улыбнулся, когда ответил: «Возможно, нет», но это была не приятная улыбка; в действительности, у него было столько же мнений о женщинах, сколько о мужчинах, и это не было: но у него была странная привязанность к Мине; туманная непонятная мысль о том, что в ней было какое-то добро, хотя в то же время он думал, что она отказалась от него, не потому, что она была слепа для его очарований — что это невозможно — но потому, что она ожидала быть великой наследницей, и жениться, возможно, со временем, на бедном лорде. Он увидел гордость и глупость как матери, так и сына, и пришел к выводу, что под залогом Минааты гордость, как большая, и глупость, вероятно, как смешная, были решительно «Возможно не». «Я уверен, что нет», — искренне ответила губернатор. Мистер Вествуд посмеялся. «Я бы хотел, — сказал он, — что бы вы нашли какие-то способы, чтобы она заботилась обо мне; поверьте мне, у нее было лучше». Было значение в тоне последней части предложения, которая поразила Мисс Кальдеру настолько, что заставила ее спросить, что он имел в виду. «Что будет хорошо с матерью, братом и сестрой, если она это сделает; что будет хуже для всех, если она этого не сделает», — сказал он. «Вы не хотите, чтобы я понял, что, даже если Мина будет настаивать на своем отказе, вы будете настолько неблагодарны, чтобы попытаться повернуть сердце г-на Мерапи против них», — сказала она, спешив. «Небеса!» ответил господин Уэствуд; «но в одном случае я должен использовать все свое влияние, чтобы продвигать их интересы, а в другом я должен просто позволить делам идти своим путем, не вмешиваясь. «Но вы имеете в виду, что г-н Мерпи принимает нарушение дисциплины Малькольма в таком гневе, что он никогда не простит его, — что глупый мальчик поставил под угрозу не только свои собственные перспективы, но и перспективы своей сестры?» — спросила она с удивлением. — Я думаю, что вы ошибаетесь. «Я ни подразумеваю, ни прошу вас что-либо поверить, — намеренно сказал господин Вествуд; — но я говорю то, что я говорю. «Он очень скорбит о своём племяннике, и смущается и мучается по другим вопросам; что состояние Мины Фрейзер не будет наполовину таким, каким я когда-то думал, и что она, я полагаю, считает, что это наверняка будет; и, наконец, я знаю, что ей было бы лучше выйти за меня замуж, и я хочу, чтобы вы попытались убедить ее сделать это: если она не будет иметь свое состояние сейчас, она может никогда не иметь». Знать Было что-то почти триумфальное в тоне, в котором эти слова были произнесены, и мисс Кальдера почувствовала неясную тревогу, украденную над ней, когда она спросила: «Почему ты так говоришь; Неужели она менее склонна к тому, чтобы быть богатой через несколько лет, чем сейчас? Почему «Потому что жизнь всегда неопределенна, а бизнес еще более; потому что, в десяти словах, «хорошо ударить, когда железо горячее», — был его короткий ответ. Мисс Кальдера сидела и смотрела на него, как будто она думала, что больше знаний может быть получено из какой-либо черты его лица, чем из его рта; но он вернул ей взгляд с таким неподвижным выражением лица, что в конце концов она отняла глаза с раздраженным и запутанным воздухом: потом он, с улыбкой, встал, чтобы уйти. «Я не жалею», — заметил он, как намек на уход. «Я вижу, что вы этого не делаете», — ответила она. И я верю в вашу дружбу и здравый смысл», — добавил он. «Я полагаю, — начала мисс Кальдера, — что было бы бесполезно задавать вам какие-либо вопросы на эту тему, потому что —» «Ибо, хотя это беспристрастно не отвечать на любые вопросы, которые может предложить дама, вы думаете, в этом случае я должен чувствовать склонность сделать это», — сказал он, возобновив свой обычный образ, и смеясь так, чтобы показать белость своих обычных зубов. — Нет, нет, пожалуйста, не ставьте меня в такое неприятное положение, потому что я не могу сказать даже вам; и действительно я не хотел бы отказываться. И господин Уэствуд, который, очевидно, был больше всего обеспокоен тем, чтобы выйти из дома, очень жестоко потянул руки с губернаторкой и ушел, оставив ее, впервые с тех пор, как она увидела его умное красивое лицо, немного недовольное владельцем. В течение нескольких минут она подумала, не прав ли Мина, если брак между умным, расчетливым, средневековым мужчиной и бурной, щедрой, страстной, самолюбивой девушкой, вероятно, принесет счастье; и тогда миссис Кальдеря «похудела» и решила, что, если есть малейший риск того, что Мина когда-либо будет бедной, она должна сразу же выйти замуж за мистера Вествуда, который был так же хорош, как и большинство мужчин, и намного лучше, чем многие. Всю ту ночь мисс Кальдера стремилась убедить себя.Мистер Уэствуд был просто угрожающим или коварным; но в тоне его голоса была правда, как это звучало снова и снова в ее ушах.Она начала формировать фиксированное представление о том, что что-то не так, и, на полную силу этого убеждения, она перешла на площадь Белерма следующего 255-го дня, и у нее был долгий серьезный разговор с Миной, результатом которого была беседа, что ее прежнее обвинение превратилось, как обычно, в страсть, и, пойдя на шаг дальше, чем ее обычай, заявила, что «она больше не будет подчиняться этому преследованию; что жениться на мистере Вествуде она не будет; что она не имела нынешнего намерения Затем губернаторка, которая, хотя и чувствительна к взглядам большинства людей, знала любовь Мины к ней, так что она никогда не чувствовала себя оскорбленной даже при самых яростных выражениях, положила руки вокруг талии девушки, и, хотя Мина старалась оттолкнуть ее, попросила ее, ради прошлых времен, послушать ее.И потом она рассказала своему старому ученику все, что Мина впоследствии повторила своему брату, и многое другое — что принесло слезы в восставшие глаза и отек в волевое сердце — о том, как она искренне желала своего счастья, и о том, какой интерес она взяла к ней с первого дня, и как она любила бледного маленького ребенка в начале, только из-за решительной любви «Ты можешь сердиться или не сердиться, Мина, — долго сказал верный друг, — но пока я говорю с тобой, я скажу только то, что думаю; по многим причинам, я считаю, что ты ошибаешься в том, чтобы быть столь жестким по отношению к господину Вествуду, который так любит тебя. «Хорошая милость!» сказала девушка, отжимая назад, после ее решительной моды, слезу, которая почти дрожала на ресницах, «хорошая милость! вы заставили меня думать о мистере Вествуде и «женитьбе и дарении в браке» до тех пор, пока я не болею темой, и заключение, к которому я давно пришел, Малькольм, вы помните, сложил мне слова на другой день. он сказал, мужчины считали брак, когда они вообще думали об этом, как вещь, которая может прийти, а не как женщины, как вещь, которая должна прийти; что это один инцидент в драме мужской жизни, но формирует весь сюжет в нашей драме; что, если вы позволите мне думать об этом как о событии, которое, если «Малькольм может продвинуть свой путь в мире, если захочет; он никогда не должен быть зависимым среди незнакомцев: он человек и может бороться; вы не можете». «Я могла, — ответила Мина, — но мне не нужно, потому что мой дядя всегда позаботится обо мне». «Мина Фрейзер, — сказала миссис Кальдера, положив серьезная рука на плечо и глядя наполовину грустно на вымытое молодое лицо, — не будьте слишком уверены в этом; шансы и перемены в жизни ужасны, чтобы созерцать. я однажды смеялась бы, если бы кто-то сказал мне, что я должна когда-нибудь работать за мой ежедневный хлеб; но в мой дом пришла опустошение. Вы не имеете терпения или природы, чтобы вынести, как это было моей судьбой несовершенно делать; вы не хотели бы думать, что вы когда-нибудь будете находиться в том положении, в котором я есть; но помните, дорогая, когда приходят повороты, что, хотя женщине нежно обученной и зрелой трудно трудиться «Я так же уверен, — сказала Мина, печально взглянув на лицо усталой женщины, — я так же уверен в дяде Джоне, как и в моем дорогом отце, если бы он был жив». «И все же, дорогая Мина, его любовь была бессильна, чтобы уберечь вас от нищеты; она была сильной, я не сомневаюсь, но она не имела силы держать его в живых, чтобы направлять и любить и бороться за вас». Была пауза, и тогда Мина сказала смиренным голосом: «Я бы хотел, чтобы я мог сделать что угодно, чтобы показать, как я тебя люблю, за исключением того, чтобы выйти замуж за этого ужасного человека, я бы это сделал». «Ты будешь немного вежливее к нему, Мина, и постараешься заставить Малкольма быть таким же?» — умоляла мисс Кальдера. «Я сделаю это только для того, чтобы понравиться тебе, — сказала девушка, — потому что ты дорогой, добрый, устойчивый, провокационный старый друг, с которым я никогда не буду спорить более часа за раз, пока я живу, никогда!» — И когда миссис Фрейзер вошла в комнату в этот момент, Мина оставила ее немного грустно и гораздо более продуманно, чем обычно. Действительно, она так много размышляла по этому вопросу, что решила предупредить своего брата при первой возможности, и, как мы видели, предупредила его; но ее слова, вместо того, чтобы успокоить этого молодого джентльмена, только раздражали его дух, может быть, тем больше, потому что он чувствовал, что они истинны; и он решил, в ходе своей прогулки, что вместо того, чтобы говорить со своим дядей, как он хотел, немедленно по возвращению господина Мерапи из Голландии, он поедет в Шотландию, пока, как он мыслительно выразил это, «буря не прорвется», и возьмет Мину с собой. «Тогда, — заключил он, — когда он шёл домой по улице Аррас, в светлом январском днем, — он забудет все о моем несчастном подвиге, и я поклянусь быть его должным племянником, и покажу образец послушания и милости и так далее, и он купит мне комиссию; и, если Вествуд не будет каким-то образом «успокоен» к тому времени, почему же, конечно, когда я более в пользу, я могу говорить с лучшей вероятностью успеха, чем это было бы в настоящее время: это именно то, что я буду делать сейчас, — напиши Крейгмаверу и скажи Аллан и Ларре, чего я хочу». И, начертав этот туманный красивый дизайн, Малкольм Фрейзер поднял глаза со скользкого тротуара и случайно заметил, как люди замечают подобные вещи в Лондоне, что высокий джентльменский человек ходил медленно и продуманно несколько шагов впереди него. «Определенно аристократ», — был результат краткого опроса Малкольма, ибо он проник от своей матери, дочери городского купца, мысль о том, что прекрасные фигуры и длинные родословия неразделимы; и придя к такому выводу, молодой шотландец, который имел любовь к аристократам, вторая, пожалуй, только к своей любви к себе, продолжал с некоторым интересом исследовать незнакомца. Этот человек был настолько охвачен своими собственными размышлениями, что он никогда не заметил ни одного из тех слайдов, которые, несмотря на полицию, неловкие мальчики сделают для своего развлечения на тихих улицах, и, без подозрений ходя по нему, он спустился; до того, как он понял, что он свалился, он лежал на полной длине на тротуаре у ног Малкольма. «Здравствуйте!» воскликнул этот молодой джентльмен в истинном мореплавательном стиле, а «Здравствуйте!» отзвучал кабинщик, который медленно спускался по узкой улице, и который поднялся и выпрыгнул из коробки для спасения. «Я знал, что он был тяжело ранен», — сказал он Малкольму, — «по тому, как я видел, что его голова идет к земле». «Очень уродливый бизнес», — заметил Малкольм; «его голову отрубили, а мне кажется, что его рука сломана». «Это ваш друг, господин?» спросил человек, который теперь присоединился к группе, чтобы оказать помощь, как всегда делают лондонцы в таких случаях с доброй волей; «падение совершенно поразило его: он ваш друг?» «Я никогда не видел его в своей жизни раньше», — сказал он. «Лучше поставить его в такси и немедленно отвезти в ближайшую больницу», — предложил один священник, стоя посреди узла прохожих и бездомных, которые к этому времени собрались, чтобы насладиться возбуждением. «Лучше посмотрите в карман за адресом и возьмите его туда», — выкрикивал полицейский, приходя вперед, словно чтобы помочь в розыске. «Нет, нет!» воскликнул врач; «больница близка к руке, ведите его туда». «Хочу ли я, господин?» спросил кабинщик Малкольма, к которому он как-то искал свое блюдо. «Нет, — гневно сказал последний; «встань», — продолжил он, обращаясь к толпе в целом, и полицейский сообщил: «Я сам джентльмен, и я не буду подчиняться тому, чтобы видеть карманы джентльмена румматированными или сам вытаскиванным в больницу. — Я возьму на себя ответственность за него: помогите мне поднять его в кабину, водитель; так, — теперь очень медленно переходите с лошадью на площадь 12, Белерма;» и, как он говорил, Малкольм Фрейзер, который, несмотря на свою абсурдную речь, сделал бы тот же хороший поворот 262 для самой скромной гилли, которая когда-либо пересекла высокую гору, и которая была обладательницей честного мужского «Теперь вы просто не занимайтесь своим делом, — сказал полицейский дико многим мальчикам, которые оставались ухаживать за такси с открытыми устами, — не занимайтесь своим делом, если у вас есть какой-то, и если нет, вы должны были сделать его одним, чтобы двигаться, или я могу сделать его моим, чтобы раздражать вас», что неясная угроза произвела так быстро желаемый эффект, что в течение пяти минут он нашел себя ходить по улице совершенно в одиночестве в своей славе. Мина стояла у одного из окон гардероба, когда такси остановилось у двенадцатой двери; и, увидев своего брата, помогающего водителю, чтобы поднять из машины что-то удивительно похожее на человека, и поднявшись на полтора десятка каменных ступеней, она, вдохновленная тем любопытством, которое передала ей ее мать Ева, а также тем сожалением, которое испытывает каждая женщина за страдания и пострадавших, поспешно покинула свое наблюдение, и побежала в зал, чтобы выяснить, что означало это новое прибытие, и если что-то ужасное произошло. «Малькольм, что «В чем дело?» — спросила она. Это «Не пытай меня, Мина», — присоединился к нему Малкольм, который, находясь в отчаянии и в избыточном потоотделении от своего позднего благотворительного труда, почувствовал, что он воспитан на каком-то моральном превосходстве над своей сестрой. — Не пытай меня, Мина, но откройте эту дверь, и пошлите одного из слуг к доктору Ричардсу, и не говорите, а придите и сделайте себя полезным, если сможете». И, таким образом, братски поощряя, Мина, хотя ее брат так свободно платил кабанисту, что не только вымогал от этого человека три прикосновения шляпы и два «спасибо, господа», но и заставил его мать, когда он уехал, в доверии к своему лошади, что он был джентльменом и не ошибся, хотя он жил в таком месте, сделал себя полезным; и действительно было необходимо, чтобы она должна была, так как миссис Фрейзер не могла вынести зрение раны, и домохозяйка была, если возможно, хуже, чем ее хозяйка, и ее помощница искала врача, и мисс Кальдера преподавала французский урок на расстоянии нескольких миль: была необходимость, что она должна была. «Плохой случай», — сказал врач, когда он вошел. «Не безнадежно, хотя», — воскликнул Малкольм. «Нет, но он не должен снова двигаться: жалко, что вы не вынесли его вверх сразу». «Нет необходимости, — ответила Мина, — здесь можно сделать кровать». «Пусть это будет сделано тогда», — сказал доктор Ричардс, один из самых коротких и грубых в своей профессии; но, когда Мина покинула комнату, чтобы повиноваться его приказу, он добавил, одобряя Малькольма, «всегда знал, что она не из ослабевающего рода». И Мина устроила дела так быстро и удовлетворительно, что даже кислый человек медицины был перемещен, чтобы похвалить ее; и он вывел всех смертных из комнаты, кроме Малкольма и себя, и заставил ее держать свечу для него, в то время как он обвязывал, и установил, и пошел так быстро и (Мина думала) так примерно через всевозможные хирургические процедуры, что девушка наконец-то стала довольно слабой и больна, и едва ли бы покинула свой пост; но врач и Малкольм оба, рассказывая ей, хотя и несколько разными способами, что, как она была послана на землю, она должна сделать себя полезной там, она осталась на их предложении сделать все, что могла для страдающего, который, когда он был полностью восстановлен к созна 265 «Где я?» «Мой дорогой господин, — прошептал доктор Ричардс, — ты будешь молчать, если захочешь, и не скажешь ни слова;» — это приказ, который пациент прислушался, а боль в руке держала его в покое; но в момент облегчения он шепнул Мине, которая омывала свой лоб какой-то смесью, которую ей дал врач. «Скажи, что это за место?» «Мой дядя», — сказала девушка, убедившим его голосом, более пятидесяти уверяющих, что он был среди тех, кого можно встретить во всех климатических условиях и странах, рядах и классах; среди тех, кто усиливает удовольствие от жизни и смягчает ее горькость; среди тех, кого мы встречаем повсюду, и часть из скорбя, и приветствуем с радостью, и призываем с благодарностью доверительные сердца — друзей. \n \n \n \n Серия книг HackerNoon: Мы приносим вам самые важные технические, научные и проницательные книги общественного достояния. Эта книга является частью общественного достояния. Удивительные истории. (2009). Удивительные истории супер-науки, Февраль 2026. США. Проект Гутенберг. Дата выхода: 14 февраля 2026, от https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Эта электронная книга предназначена для использования кем угодно без каких-либо затрат и без каких-либо ограничений. Вы можете копировать ее, отдавать или повторно использовать ее в соответствии с условиями Лицензии проекта Gutenberg, включенной в эту электронную книгу, или онлайн по адресу www.gutenberg.org, расположенному по адресу https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 