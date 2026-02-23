結婚式は string attached

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIII: The Spider and the Fly スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第13章 THE SPIDER AND THE FLY J. H. リデル The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIII: The Spider and the Fly Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第13章 THE SPIDER AND THE FLY By J. H. Riddell マルコム・フレーザーは、ミス・カルデラがミナが喜んで与えていた賢いアドバイスの原因であると彼の仮定はかなり正しかったし、彼自身の理由が彼に意味があると告げなかったなら、彼はそれに応じてそれを評価しただろう。 なぜなら、マルコムはとても善良で、カルデラ夫人はとても慎重で、何らかの十分な理由で「共に進む」ことを望むことができなかったからであり、ミナと彼女が持っていた小さな意見の相違に対して、彼と彼女は五十人だったからである。 真実は、マルコムは彼女を挑発させたのだが、彼女は彼の狂気、無謀さ、狂気を無視したかもしれない――彼女は、彼が恥ずかしがって家に帰ってくるのを聞いたとき、彼を半分に気の毒に感じたのだが、しかし、彼が実際には以前と同様の無関心で無関心な方法でドラッグルームに入り、彼の叔父が1年に何千人もの主権者を「転がせ」た場所へ毎朝行ったとき、彼と母親がビジネスでささやき、それを低く呼んだとき、彼が家で安定的に座って社会の有用なメンバーになることを決して申し出なかったとき、そして彼がどうして、わずかな時間で、ジョン叔父に「回り回り」 彼らは、彼らが会うたびに、あらゆる考えられる点で、宗教、政治、当日のニュース、衣装、教育、音楽、書籍、楽に異議を唱えました:これらのテーマは、マルコムがスタイリングした「小さなチフ」のための機会を絶えず提供し、彼は、彼が考えたことの正反対に、ミス・カルデラが無実に議論に巻き込まれており、彼女を笑う機会を与えると、彼はしばしば言いました。 婚姻のテーマは、しかし、二人が互いの頭に決定的な意見を投げつけることを喜んだ偉大な戦場であった;ミス・カルデラ(244)は、彼女のすべての感覚で、創造の女性的な部分が結婚以外の目的で地球に送られたと思われる人々の一人であった:そして、表面的な観察者にとっては、彼女は、この特定の目的で彼女の仲間の死者を助けるために、もっと多くの時間を彼女の手に入れたいという慈善的な願望からだけのスピンスターに残っているように見えた。 元の感覚と後の経験は、彼女の心の中で絶え間なく戦い合っていたので、彼女は自分自身と、それに関係するすべての人々を説得するために非常に努力し、「良い決断」は、幼いころから、女性が目をつぶさなければならない偉大な賞であり、彼女は、彼女を矛盾させる勇気を持ったすべての死者に対して、彼女の理論的な意見を話し、少なくとも彼女自身の心を、彼女の永遠の主張の真実を説得させたはずの適切さで、「女性が自分自身を助けるためにできる唯一のことは、結婚することだ」と語った。 しかし、無駄に:彼女が母親の花園のバラや父親の図書館のラテン語の本の中から集めたいくつかの頑固で原始的なアイデアが、彼女が夫を「捕らえる」こと以外に、この世を歩む過程で、彼女が考えるかもしれない何かが、彼女の反逆的な心に浮上し続けるだろう;そして、彼女がこれらの不思議を根ざすために努力したにもかかわらず、彼女のすべての努力は非常にわずかな役に立ったが、世界との関係が彼女に教えていた新しい見解は、彼女を満足させなかった、マッチングシステムの「正しさ」に関して、彼らはその有用性に関して、彼らが行ったが、彼らは、個別に、そして集団的に、彼らは常に母親と永 田舎の地域ではまだ「美しい古いイギリス紳士」のいくつかの例が、狐の狩りは人間の能力を用いることができる最も崇高な追求であると主張するが、本当に話し合うミス・カルデラの話を聞いた時には、彼女は夫の狩りは女性の心を占める可能性が最も偉大な狩りだと思われたかもしれないし、女性の人生のあらゆる段階を占める困難や困難についての彼女の知識は、彼女が言ったように、「非常に必要な狩り」と考えさせたが、彼女の正義のために、彼女は、彼女が日々のパンのために単独で働くことよりも、愛情のない結婚が優れると感じるほど、彼女の元のアイデアのいくつかを決して乗り越えることができなかったか、あるいは、 彼女の心の中で続く、感情と望みの間の永続的な戦いは、多くの比較的矛盾する結果を生み出し、その他、彼女は、絶え間なく彼女が接触したすべての人に「彼らの運命を果たす」よう呼びかけていたスピンスターの支配者である彼女が拒否した異常は、彼女がロンドンに来てから、彼女の従兄弟、学校の先生が喜んで呼んでいた、最も「適切なオファー」は、裕福で、いわゆる、夕食愛好家から。 (彼女は妻を家政婦として欲しがり、カルデラ夫人はただふさわしいと思っていた) 単に、彼女が古い偏見を保持していたから(彼女の新しい信念にもかかわらず) 彼女は彼女が嫌いな人と結婚することを気にしないべきで、そして間違いなく彼女は小さな理由で家を拒否するのは非常に愚かだった。 パーヴァン 247 その後、彼女の限られた知人のうちのいずれかの女の子が「定着」するまで、彼女は、彼女が新しい名前に「ミセス」をタックするまで、昼も夜も休まなかった;彼女は、彼女が「彼女から幸運を投げ捨てた」という見た目に適当なオファーを拒否するほど自発的で非現世的である場合、彼女が「彼女から幸運を投げ捨てた」と彼女に言った、そして「彼女は、彼女が友人や親戚と共に天国と地を動かした後、彼女は、彼女が自分の人生のためにいくつかの裕福なデュッツやジェンデルの支出に自分自身を結びつけるようにした後、彼女はテーブルを振り回し、「この誤導された子供が自分 多くの理由で、ミナがウェストウッド氏と結婚することを望むようになった:第一に、彼女は彼を好きで、不幸な関係を証明することを恐れる理由はないと考えた;第二に、この紳士は、ミナの叔父からの幸運の確率が決して確実ではないと彼女を説得するために大いに苦労していた;彼が自分自身のための妻を選ぶことができなかった;彼が最も挑発的な若者であるマルコムと争うことができなかった;彼が失敗することもできなかった;千の逆転が彼女の見通しを吹き飛ばすために生じるかもしれない;実際には、彼女の平穏な248存在の唯一の希望は、彼女のスコッチの名前を彼女の英語の名前に変えることだった;そして、マルコムの最終的な取の後 マルコムとその姉との対話の前の日曜日、アルフレッド・ウェストウッド氏は、教会からベレルマ広場の自宅に平和的に帰る代わりに、反対の方向に足を踏み出し、ミス・カルデラと彼女の従兄弟に雇われたところへと進み、彼らは二人ともピッタリの階段で出会った。 「あなたは5分間のプライベートな会話で私を喜ばせるだろうか」と彼は言った、その強さが白いヒントに基づいて、強烈な心の教師は、地球が優秀な紳士や勇敢な子供たちがその顔を壊すことが許されなかったならば、地球があまりにも幸せになるという結論に達したが、アルフレッド・ウェストウッド氏に最も容易に襲われた249の罪のうちの1つとして、虚栄心、香水、指輪、髪油、粗末さ、そして彼を圧倒的に支配した。 「ミス・カルデラ」と、彼がそうすることを選択したとき、完全に直接的に話すことができるその人物が始めた「あなたはミナを理性に導こうとします。 「あなたは自分で試すべきだ」と女は答えたが、彼女はほとんど果実のない努力に疲れていた。 「私には、疲れるまである」と彼は答えたが、今は、今まで以上に緊急な理由を持っている:あなたが最善の影響力を用いるなら、あなたは決して悔い改める理由を持たないだろう;彼女が私と結婚するなら、私は彼女を幸せにします - 私の魂に私は、彼女の叔父の同意は確実です、あなたは彼女の同意を得ようとしますか?」 「彼女はあなたをあまり気にしないように見えるが、それはビジネスの難しい部分だ」とカルデラ夫人は言った。 「しかし、彼女は ウエストウッド氏は「私を大切にしなさい」と言い返したが、もしあなたがそれを彼女に指摘するなら、残りは簡単だ。 関心事 THE 彼女が温かく答えるとき、女の子の明るい頬に水を注ぎ込んだ。 身体の精神 “Interest is the 女性は人生のあらゆる関係において見るものだし、死者はミナ・フラザーよりも250の世俗的な進歩を想像したことがないし、彼女の欠点は、たぶん、彼女自身の幸福のためにあまりにも多くあるが、傭兵の精神はそれらのうちの1つではない。 最後の ウエストウッド氏は答えるときに微笑み、 「もしかしたらそうではないかもしれない」と笑顔がうれしかったが、実際には、彼は女性の意見を男性の意見と同様に多く持っていたが、それは何もなかった:しかし、彼はミナに奇妙な種類の愛着を持っていた;彼女の中に何らかの良いものがあるという暗い認識されていないアイデアだったが、同時に彼は彼女が彼を拒否したと思っていたが、彼女が彼の魅惑に盲目だったからではなく、それは不可能だったからではなく、彼女が偉大な相続人になることを期待していたため、そして、時には、たぶん、貧しい主人と結婚するだろうと記録した。 「おそらくダメ」。 「いやいやいや」と、知事は真剣に答えた。 ウエストウッドさんは笑った。 「わたしが望む」と彼は言った、「あなたがたは、彼女がわたしを大切にする方法を見つけることができたらいいのに、信じなさい」と。 ミス・カルデラの言葉の最後の部分の音に意味があったので、彼が何を意味しているかを尋ねるようになった。 「もし母親、兄弟、姉妹がそうするなら、それで良くなるだろう、もしそうしないなら、すべての人にとって悪くなるだろう」と彼女は言った。 「あなたは、ミナが拒否を続けても、あなたはメルピエ氏の心を彼らに逆らわせようとするほどの不寛大さでいることを理解したくない」と、彼女は急いで言った。 ウェストウッド氏は答えた、「天は禁じなさい」しかし、一方で私は彼らの利益を前進させるために全力を尽くすべきであり、もう一方で私は、干渉せずに物事の流れを止めるべきである。私はキクソティズムのふりをしない、カルデラ夫人よ、もし彼女が私と結婚したら、私は彼女と彼女の善を尽くすだろう、252もしそうでなければ、私は彼女に奉仕するために10歩を踏み出さないだろう。 「しかし、メルペイ氏がマルコムの規律違反を決して許さないような怒りで受け止めるということを意味するだろうか? 愚かな少年が、自分の見通しだけではなく、妹の見通しを危険にさらしたのだろうか?」彼女は驚いて尋ねた。 「わたしは、何も信じることを暗示したり、要求したりしない」と、ウェストウッド氏は意図的に言った。 彼はその甥のことをとても悲しんでいるし、他の事柄について戸惑い、苦しんでいる、ミナ・フレーザーの財産は、かつて思っていたことの半分ではない、そして、彼女が確実にそうだと考えている、そして、最後に、私は彼女が私と結婚した方が良かったことを知っている、そして私はあなたが彼女を説得しようと望む:彼女が今、彼女の財産を決めていないなら、彼女は決してそれを持たないかもしれない。 知る これらの言葉が語られた音にほぼ勝利のものがあり、ミス・カルデラは彼女に尋ねるとき、曖昧な警報が彼女を襲ったように感じた。 「なんでそんなこと言ってるの? 彼女は数年後、今よりも裕福になる可能性が低いのだろうか? 何故、あなたは事柄を整理するのに急いでいるのですか?」 なぜ 「なぜなら、人生は常に不確実であり、ビジネスはさらにそうであるから、なぜなら、10の言葉で「鉄が熱い間、打つことは良いことだ」と彼は短く答えたからだ。 ミス・カルデラは座って彼を見つめ、まるで彼の顔の何らかの特徴よりも、彼の口からより多くの知識を得ることができると考えていたかのように彼を見つめたが、彼は彼女の視線をそのような動かない表情で返したので、ついに彼女は怒り、混乱した空気で彼女の目を引いた。 「わたしはジシングではない」彼は、離れるヒントの形でコメントした。 「見てないよ」彼女は答えた。 「そして私はあなたの友情と常識を信頼しています」と彼は付け加えた。 「わたしは思う」とカルデラ夫人は言った、「あなたにこの問題について何の質問も聞くのは役に立たないだろう。 「たとえ、女性が提案する質問に答えないのは不礼なことであろうが、この場合、私はそうする傾向を感じるだろう」と彼は話し、彼の通常の方法を再開し、彼の通常の歯の白さを示すように笑った。 ウエストウッド氏は、明らかに家から出ることを最も心配していたが、支配者と手を振り、彼女を離れて、彼女がその賢いかわいい顔を見た後、初めて彼女を離れ、その持ち主に少し不満を抱いた。 彼女は数分間、ミナが正しくないのか、賢明で計算力のある中年男性と衝動的で寛大で情熱的で自立した女の子との結婚が幸せを生み出す可能性があるのか、本当に疑問に思ったが、その後、ミス・カルデラは、ミナが貧乏であるリスクが最小ならば、ほとんどの男性と同じくらい優秀で、多くの男性よりもはるかに優れているウエストウッドさんとすぐに結婚すべきだと決めた。 ウエストウッド氏は単に脅迫的か否認的なものであったが、その声が繰り返し彼女の耳に響くように、彼の声の音に真実があった。彼女は、何かが間違っているという固定的な考えを形成し始め、この信念の全力で、彼女は次の255日の午後、ベレルマ広場に行き、ミナとの長い真剣な会話をしたが、その結果、彼女の以前の告発は、いつものように情熱に変わり、彼女の習慣よりも一歩先に進み、「彼女はもうこの迫害に屈しないだろう、彼女はウエストウッド氏と結婚するつもりはない」と宣言し、彼女は現在の結婚の意図を持っていない、そして、最後に、彼女は彼女自身の行動の主人公であり、そう続けるつもりだったし そこで、ほとんどの人の視線に敏感であるにもかかわらず、ミナの彼女への愛を知り、彼女の最も怒った表現でさえ、決して侮辱されないようにしていた支配女は、彼女の腰の周りに腕を置き、ミナが彼女を追い払おうとしていたにもかかわらず、彼女は、昔の時代のために、彼女に聞くように頼んだ。 「あなたは怒っているかもしれないし、怒らないかもしれない」と忠実な友人は長く言ったが、私があなたに話す限り、私は私の考えていることを言い続けるだろう。 彼女は、彼女の決意したファッションの後、彼女の眉毛にほぼ揺れ動いた涙を押し返して、「いいね、優しいね!あなたは私にウェストウッド氏と「結婚し、結婚する」について考えさせたが、私はそのテーマにうんざりしているまで、そして私が久しぶりに到着した結論、マルコム、あなたは覚えていますか、昨日私に言葉で言った。彼は、男性は結婚を、それに反省したとき、それが来るかもしれないものとして、女性がしたようにではなく、来るべきものとして、それは男性の人生のドラマのひとつの出来事であり、しかし、私たちのドラマの全体を構成するという結論、あなたが私にそれについて考えさせるなら、それが合ったなら、それと同じで、それと同じで、それでなかったなら、 “Malcolm can push his way in the world, if he wills; he must never be a dependent among strangers: he is a man and may struggle; you could not.”(マルコムは世界で自分の道を推し進めることができます。 「僕はできる」とミナは言ったが、「僕には必要ない、僕の叔父はいつも僕を支えてくれるからだ」 「ミナ・フレーザー」と、彼女の肩に真剣に手を当てて、半分悲しみながら洗い流した若い顔を見たカルデラ夫人は言った、「そう確信してはいけません、人生のチャンスと変化は考えるのが恐ろしいです。私はかつて笑ったでしょう、誰かが私に私に日々のパンのために働かなければならないと言ったでしょう、しかし、荒廃が私の家にやって来たのです。あなたは忍耐や自然を持っていません、それは私の運命が不完全に行われているように、あなたはあなたがいつか私のような状況に置かれると思うことを望んでいません、しかし、思い出してください、親愛なるあなたは、逆転が来るときは、優しく訓練され、成熟した女性が働くことが困難であるにもかかわらず、彼女はまだ生きなければならない 「私は確信している」とミナは、疲れた女性の顔を悲しく見つめながら言った、「ジョン叔父のことを、もし彼が今生きていたら、私と同じくらい確信している。 「それでも、親愛なるミナ、彼の愛はあなたを乞食から守ることができず、強かったが、私は疑わないが、彼を導き、愛し、あなたのために戦う力を持たなかった」 休憩があり、その後ミナは謙虚な声で言った。 「あの恐ろしい男と結婚する以外、あなたをどれだけ愛しているかを示すために、私は何でもできたらいいのに、本当にそうするだろう」 「あの時、あなたは彼にもう少し礼儀正しくし、マルコムもそうなるようにしようと努力するだろうか?」とカルデラは懇願した。 「わたしは、あなたを喜ばせるためだけにします」と少女は言った、「あなたは愛しい、優しい、安定した、挑発的な古い友人で、わたしが生きている限り、一度に一時間以上喧嘩はしないでしょう!」そして、フレーザー夫人がこの時点で部屋に入ったとき、ミナは少し悲しんで、いつものことよりはるかに思慮深くそこを去った。 本当に彼女はこの問題についてあまりにも深く考えたので、彼女は最初の機会に彼女の兄弟に警告することに決意し、我々が見たように、彼に警告したが、彼女の言葉は、その若い紳士を落ち着かせるのではなく、彼がそれらを真実だと感じたので、たぶん、彼は、彼の精神的に表現したように「嵐が吹き飛んだ」まで、彼は、彼が意図したように彼の叔父に話す代わりに、マルピエ氏がオランダから帰ってくる直後に、彼はスコットランドへ行こうと決意した。 「それから」と彼は結論づけ、1月の午後、アラス街を歩いて帰宅すると、彼は私の不幸な実績をすべて忘れてしまい、私は彼の義務ある甥になることを約束し、従順と恵みのパターンが現れ、そして彼は私に手数料を買うだろう。 そして、この曖昧な美しいデザインを描いたマルコム・フラザーは、滑らかな歩道から目を上げて、ロンドンで人々がそのようなことを目にしたとき、高い紳士的な見た目のある男が彼の前にゆっくりと思慮深く歩いていることに気付いた。 「確かに貴族だ」とマルコムは短い調査の結果、彼は彼の母親、都市の商人の娘から、美しい人物と長い親族が分離できないという考えを吸い込んでいたので、この結論に達した後、若いスコットランド人は、貴族への愛が、たぶん彼の自分への愛に次いで、少し興味を持って、見知らぬ人を調査し続けた。 その人物は、彼自身の反省にとても魅せられており、彼は警察にもかかわらず、不気味な少年たちが静かな通りで彼らの楽のために作るそのスライドのいずれかに気づかなかったし、疑わぬように歩いて、彼は降りて来た。 「こんにちは!」その若い紳士は、真の船乗り様式で叫び、「こんにちは!」狭い通りをゆっくりと下りて来たキャビンマンが、立ち上がり、箱から飛び降りて救助に行った。 「彼が病気だと知っていた」彼はマルコムに言った、「私は彼の頭が地面に向かって来るのを見た」 マルコムは「醜いビジネスだ」と、マルコムは「彼の頭は切り落とされ、私の見たところ、彼の腕は折れた」と言った。 「彼はあなたの友人ですか?」と尋ねた人は、ロンドン人たちがいつもそうした機会に、261心の良い意志で行っているように、彼を援助するためにグループに加わった。 「今まで見たことないよ」と再会した。 「それで彼をタクシーに置いて、すぐに最寄りの病院へ運転する方が良い」と、この時点で集まって、興奮を楽しむために集まっていた通り過ぎる人々と散歩客の群れの真ん中に立つ一人の司祭が提案した。 「彼のポケットに住所を探して、彼をそこに連れて行きなさい」と、捜索の手伝いをするように、一人の警官が向かって来た。 「いや、いや!」と、医師が叫んだ、「病院はすぐそばにいて、彼をそこに運んでくれ」 「わたしはやるのか、先生?」とマルコムの店員が尋ねたが、彼は何とか食事を求めていた。 「いいえ」彼は怒って言った、「立ち上がれ」彼は一般の人々に話し、警察官は言った、「私自身は紳士で、私は紳士のポケットがバラバラになり、あるいは自分自身が病院に引きずり込まれたのを見ることを許さないだろう。私は彼の責任を自分自身に負い、彼をタクシーに乗せて、運転手、それで、今、あなたの馬を非常にゆっくりとベルルマ広場12番まで歩き、そして、彼が言ったように、マルコム・フラザーは、彼の馬鹿げた演説にもかかわらず、同じ良い回転をするだろう。 「今、あなたはあなたのビジネスに気をつけなさい」と警察官は、口を開けながらタクシーを見守っていた多くの少年たちに野蛮に言った、「あなたのビジネスについて気をつけなさい、あなたが何かを持っているなら、あなたがそうでないなら、あなたはそれを動かすようにするのがベストだった、あるいは私があなたを動かすようにするかもしれない」この曖昧な脅威は、望ましい効果を非常に速く生み出し、5分で彼は自分自身が自分の栄光の中で完全に一人で通りを歩いていることに気づいた。 ミナは、12番目のドアの前にタクシーが立ち止まったとき、ドアの窓のひとつに立っていたが、兄が運転手を助け、車から奇跡的に人間に似たものを持ち上げるのを見た時、彼女は、母のエヴが彼女に伝えたその好奇心と、すべての女性が苦しみや苦しみに対して感じる同情によって、急いで観察所を去り、この新たな到着が何を意味し、何か恐ろしいことが起きたかを調べるためにホールに下りた。 マルコム「What 」と彼女は尋ねた。 は 「私を苦しめないでください、ミナ」とマルコムは再び加わり、絶望的に息を失い、そして彼の後期の慈善活動から膨大な汗をかいて、自分自身を妹よりも道徳的な優位性の上に育てたと感じた。 そして、このように兄弟的に勧められたミナは、彼女の兄弟がこのような場所に住んでいたにもかかわらず、彼が紳士で間違いなしであることを、彼の馬に信頼して、彼が走り去ったとき、彼を母親にするだけでなく、その個人から帽子の3つのタッチと2つの「ありがとう」を脅すだけではなく、自分自身を役に立たせたのだが、フレーザー夫人は傷を見ることができず、家政婦は、可能であれば、彼女の主婦よりも悪いものであり、彼女の助手は医者を探しに行き、カルデラ夫人は数マイル離れたフランス語のレッスンを教えていた。 「うまくいかない」と、入院したとき医師は言った。 264 「しかし、絶望ではない」とマルコムは叫んだ。 「いいえ、いやいや、もう二度と動かさないでください、ごめんなさい、あなたはすぐに彼を上に連れて行かなかったのです」 「必要はない」とミナは言った、「ここでベッドが作れる。 「それで終わりなさい」と、彼の職業の中で最も短く、最も残酷なものの一つであるリチャーズ博士は言ったが、ミナが部屋を離れて彼の命令に従うとき、彼はマルコムに賛成の声をかけながら付け加えた。 そしてミナは、すでに酸性の医師さえも、彼女を褒めるように動かされ、マルコムと彼女自身を除いて、すべての死者を部屋から追い出し、彼女が彼のためにろうそくを抱いていたとき、彼は縛り付け、そしてセットし、そして彼女は非常に速く、そして(ミナの考え)あらゆる種類の外科的手術のプロセスを通過して、彼女はようやくかなり弱くなり、病気になり、彼女はほとんど彼女のポストを放棄するだろう、しかし、医師とマルコムは、彼女が地上に送られたので、彼女は自分自身を役に立たなければならないと、彼女は、彼女が完全に意識に回復したとき、最初は完全な苦しみに燃え、そして尋ねた、彼女は、彼女 第265話「どこにいるの?」 「親愛なる先生」とリチャードス博士は言った、「あなたは、もしあなたが望むなら、静かにし、一言も言わないだろうか?」患者は、腕の痛みが彼を黙らせている間に、その命令に従ったが、一瞬の安らぎのうちに、彼は、医師が彼女に与えたいくつかの混合物で彼の額を洗っていたミナにいた。 「これは何の場所か教えてください?」 「おじさん」と女の子は、彼を説得した声で、彼は50以上の保証をすることができ、彼はあらゆる気候、国、階級、階級で見つかる人々の中で、人生の喜びを高め、その苦しみを緩和する人々の中で、私たちはどこにいても数人会う人々の中で、そして悲しみながら、喜びながら挨拶し、感謝の心で信頼する友人たちを呼びかけます。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html