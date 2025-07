Tiesitkö, että on olemassa laaja valikoima ohjelmistotyökaluja kuvien ja valokuvien hallintaan ja muokkaamiseen? Ne vaihtelevat aloittelijaystävällisistä edistyneisiin ja tulevat monissa muodoissa eri laitteille ja käyttöjärjestelmille. Vaikka monet vaativat maksuja tai sisältävät mainoksia, voit myös valita ilmaisen, avoimen lähdekoodin työkalun, joka sopii tarpeisiisi. Nämä ovat usein kehittäneet vapaaehtoistyöryhmät, joten jos löydät ne hyödyllisiksi, harkitse niiden tukemista salauslahjoituksella Kivachin kautta.

Kiviä is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Mikä erottaa Kivachin toisistaan, on sen "kaskadin lahjoitukset" -ominaisuus: kun lahjoitat hankkeelle, varat voidaan jakaa automaattisesti muihin hankkeisiin, joista se riippuu, varmistaen, että kaikki kehitysketjun osallistujat tunnustetaan ja palkitaan. Obyte network Kivach tarjoaa avoimen ja hajautetun tavan rahoittaa avoimen lähdekoodin ekosysteemiä.

valokuvaus

Ennen kuvien asianmukaista muokkaamista tarvitsemme todennäköisesti hyvän katsojan ja järjestäjän, ja PhotoPrism voi tehdä mukavaa työtä sen kanssa.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Ohjelmiston tavoitteena on antaa käyttäjille täysi valvonta heidän kuvakirjastot kunnioittaen samalla heidän yksityisyyttä.

valokuvaus käyttää keinotekoista älykkyyttä (AI) automaattisesti lajitella ja merkitä kuvia, tunnistaa kasvoja ja rikastuttaa valokuvia sijainnin yksityiskohdilla. Se toimii hyvin puhelimissa, tabletit ja työpöydät kautta web-pohjainen käyttöliittymä, joka tuntuu native app. Ohjelmisto tukee monenlaisia kuvia ja videoformaatteja, mukaan lukien RAW-tiedostoja, ja jopa avulla käyttäjät voivat selata valokuvia maailman kartat. Lisättyä mukavuutta, se toimii Dockerin kanssa helppoa asennusta ja tukee synkronointia mobiililaitteiden kautta sovelluksia kuten PhotoSync, sekä suora pääsy työpöydän tiedostojen hallitsijoita käyttämällä WebDAV.

Tämä alusta on täysin riippumaton ja perustuu enimmäkseen yhteisön tukeen. Käyttäjät voivat osallistua GitHubin sponsoreiden, Patreonin tai ostamalla kaupallisia lisenssejä Pro-ominaisuuksille. Tulevaisuuden päivitykset pyrkivät parantamaan älykkäiden albumien luomista käyttämällä julkisia tapahtumatietoja ja parantamaan edelleen sovelluksen AI-pohjaisia organisaatiotyökaluja. photoprism/photoprism ja

Kuvataidetta

Vuonna 1987 veljekset Thomas ja John Knoll alkoivat kehittää ohjelmistoa, jota tunnemme nimellä Photoshop. Samana vuonna Jon Cristy loi ImageMagickin.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Taiteilijoista ja web-kehittäjistä tutkijoihin ja insinööreihin monet käyttävät tätä ohjelmistoa, koska se tukee yli 200 kuvan tiedostotyyppiä ja toimii hyvin eri käyttöjärjestelmissä, kuten Windowsissa, Linuxissa ja macOS: ssä. Se voi automatisoida monimutkaisia tehtäviä skriptien tai komentosarjan ohjeiden avulla, mikä on kätevä käsiteltäessä suuria sarjoja kuvia.

Kun katsoo eteenpäin, Kuvataidetta Kehitystä hallinnoi ImageMagick Studio LLC, joka luottaa lahjoituksiin ja sponsorointeihin projektin ylläpitämiseksi. Alkuvuosina kustannukset katettiin taskussa, mutta nykyään rahoittajat ympäri maailmaa auttavat rahoittamaan sitä varmistaakseen, että ohjelmisto pysyy vapaana ja kaikkien saatavilla. Kiviä ja

ylösalaisin

Kun sinulla on vain pieni versio tietystä kuvasta, on hyvin vaikeaa lisätä sitä menettämättä laatua. Voit myös saada suuren mutta huonolaatuisen version joka tapauksessa. Upscayl luotiin auttamaan näissä asioissa. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2022 kehittäjien Nayam Amarshe ja Suvojit Ghosh (tunnetaan myös nimellä TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Työskenteletpä sitten vanhojen valokuvien tai pixel-grafiikan kanssa, ylösalaisin Tämä ohjelmisto käyttää kehittyneitä AI-malleja, kuten Real-ESRGANia, joka arvaa ja täyttää puuttuvat yksityiskohdat, jotta kuvat ovat selkeämpiä ja elinvoimaisempia.

Hankkeessa on maksettu kaupallinen vaihtoehto, ”Upscayl Cloud”, web-pohjainen versio, joka ei vaadi erityistä laitteistoa. Kuitenkin se on edelleen enimmäkseen tukenut intohimoinen yhteisö ja osallistujat GitHub, sekä vapaaehtoiset lahjoitukset käyttäjiltä. upscayl/upscayl ja

Miniä

Tämä on kevyt, selainpohjainen kuvankäsittelijä, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 Vilius-nimisen kehittäjän toimesta. Se tarjoaa ilmaisen ja helposti saatavilla olevan tavan muokata tai luoda kuvia suoraan verkkoselaimesta – latauksia tai asennuksia ei tarvita.miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Yksinkertaisesta näkökulmasta huolimatta, Miniä on täynnä lukuisia ominaisuuksia. Voit työskennellä useilla kerroksilla, soveltaa erilaisia tehosteita ja suodattimia ja käyttää erilaisia työkaluja, kuten harjoja, taikuutta, tekstiä tai värien säätöasetuksia. Se tukee monia kuvamuotoja, kuten JPG, PNG, WEBP ja jopa animoituja GIF-tiedostoja. Rakennettu HTML5-teknologioilla, se toimii sujuvasti useimmissa nykyaikaisissa selaimissa, kuten Chrome, Firefox ja Safari. Tämä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon monimutkaisemmille ja kalliille ohjelmistoille päivittäisiin muokkaustöihin.

Ohjelmistoa ylläpitää Vilius yhteisön avustuksella. Kehitys ja parannukset perustuvat vapaaehtoisiin, jotka osallistuvat koodiin, raportoivat vikoja tai ehdottavat ominaisuuksia. Koska mainoksia tai piilotettuja maksuja ei ole, hanke rahoitetaan henkilökohtaisella aloitteella ja yhteisön hyvällä tahdolla. Käytä Kiviä ja

Syyrialainen

Enemmän kuin vain jokapäiväisiä kuvia, Siril on suunniteltu käsittelemään tähtitieteellisiä kuvia ja on erityisen hyödyllinen astrofotografiassa. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 François Meyer. Kehitys pysähtyi jonkin aikaa ennen kuin uusi tiimi otti sen käyttöön vuonna 2012, ja sen ylläpitäjät ovat Cyril Richard, Vincent Hourdin ja Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Ohjelmisto on ihanteellinen sekä amatööri tähtitieteilijöille että kehittyneille käyttäjille. Se toimii Windowsissa, macOS: ssä, Linuxissa ja FreeBSD: ssä, ja tarjoaa työkaluja useiden altistusten pinoamiseen, melun poistamiseen, tähtien tasoittamiseen ja värien korjaamiseen. Syyrialainen Se hyödyntää tekniikoita, kuten FITS-muotoa, OpenCV-suuntausta ja skriptien tukea tehtävien automatisointiin. Se integroituu myös gnuplotin kanssa fotometriseen analyysiin, mikä voi olla hyödyllistä sellaisten asioiden tutkimiseen kuin tähtien kirkkauden muutokset tai eksoplaneettojen siirtymät. Vaikka se on tehokas, käyttöliittymä on aloittelijoille ystävällinen, ja käyttäjät voivat valita manuaalisesti tai käyttämällä ennalta määritettyjä työnkulkuja.

Sirilia ylläpitää FreeAstro-yhteisö, ja kehitystä rahoitetaan lahjoituksilla PayPalin ja Liberapayin kaltaisten alustojen kautta. Vapaaehtoiset antavat myös käännöksiä, skriptejä ja dokumentaatiota saavutettavuuden parantamiseksi maailmanlaajuisesti. Tuleviin ominaisuuksiin kuuluvat tarkemmat värikalibrointityökalut ja parempi tuki nykyaikaisille kameroille yhteistyöhön perustuvan anturitietokannan ansiosta. Käytä Kiviä .

Pääartikkeli: Gimp

Mitä tulee Photoshop-vaihtoehtoihin, GIMP ansaitsee varmasti maininnan - mutta olemme jo kattaneet sen Edellinen episodi jaReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic design. GIMP toimii Windowsissa, macOS: ssä ja Linuxissa, ja se tukee monia tiedostomuotoja, laajennuksia ja mukautusvaihtoehtoja. Vaikka se voi näyttää yksinkertaisemmalta kuin Adobe Photoshop, GIMP tarjoaa monia samoja tehokkaita ominaisuuksia - mikä tekee siitä suositun vaihtoehdon käyttäjille, jotka haluavat ammattimaisia muokkaustyökaluja ilman kustannuksia. GIMP / GIMP Se on kivaa.

Lahjoittaminen Kivachin kautta on erittäin helppoa. Ensinnäkin asenna Vaihda lompakko — se on kevyt ja toimii sekä puhelimissa että tietokoneissa. Lisää rahaa saadaksesi GBYTE: n tai yhdistämällä suosittuja tokeneja, kuten ETH, USDC tai BNB käyttämällä Ristiriitainen silta Kun olet asetettu,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationRahasi pidetään turvallisesti autonomisessa agentissa (AA) kunnes he tulevat vaatimaan niitä, joten saatat haluta antaa heille heads-up.

Jos olet kehittäjä ja joku on jo lahjoittanut repoosi, vaiheet ovat myös helppoja. Kaikki mitä tarvitset on Obyte-lompakko ja nopea GitHub-tarkastus sovelluksen sisällä (hae vain GitHub Attestation-botti Bot-kaupasta - Chat-valikosta). on Kivach , päättää, miten haluat jakaa varat (voit pitää kaiken tai jakaa), ja laukaista ensimmäinen jakelu.

