क्या आप जानते हैं कि आपके छवियों और फोटो को प्रबंधित करने और संपादित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है? वे शुरुआती के अनुकूल से उन्नत तक भिन्न होते हैं और विभिन्न उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कई प्रारूपों में आते हैं. हालांकि कई भुगतान की आवश्यकता होती है या विज्ञापन शामिल होते हैं, आप अपनी जरूरतों के अनुरूप एक मुफ्त, ओपन सोर्स उपकरण भी चुन सकते हैं. ये अक्सर स्वयंसेवक टीमों द्वारा विकसित होते हैं, इसलिए यदि आप उन्हें उपयोगी पाते हैं, तो उन्हें किवाच के माध्यम से क्रिप्टो दान के साथ समर्थन करने पर विचार करें.

किडनी is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.जो किवैच को अलग करता है वह इसके "कैस्केडिंग दान" सुविधा है: जब आप एक परियोजना को दान करते हैं, तो धन स्वचालित रूप से अन्य परियोजनाओं के साथ साझा किया जा सकता है, जिस पर यह निर्भर करता है, यह सुनिश्चित करना कि विकास श्रृंखला में सभी योगदानकर्ताओं को पहचाना जाता है और पुरस्कृत किया जाता है। नेटवर्क बदलें , Kivach ओपन-सॉर्ड पारिस्थितिकी तंत्र को वित्त पोषित करने का एक पारदर्शी और विनिमयकृत तरीका प्रदान करता है।

आइए कुछ संपादन उपकरणों का पता लगाते हैं जिन्हें आप Kivach के साथ वित्त पोषित कर सकते हैं।





फोटोग्राफी

हमारी छवियों को सही ढंग से संपादित करने से पहले, हमें एक अच्छे दर्शक और आयोजक की आवश्यकता होगी, और PhotoPrism इसके साथ एक अच्छा काम कर सकता है. यह एक निजी फोटो प्रबंधन ऐप है जो पहली बार 2020 में डेवलपर्स माइकल मेयर और थेरसा ग्रीश द्वारा जारी किया गया था।Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.सॉफ्टवेयर का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनकी छवि पुस्तकालयों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना है, जबकि उनकी गोपनीयता का सम्मान करना है।

PhotoPrism यह स्वचालित रूप से चित्रों को वर्गीकृत करने और लेबल करने के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई) का उपयोग करता है, चेहरे की पहचान करता है, और स्थान विवरण के साथ तस्वीरों को समृद्ध करता है. यह फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप पर एक वेब आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से अच्छी तरह से काम करता है जो एक मूल ऐप की तरह महसूस करता है. सॉफ्टवेयर RAW फ़ाइलों सहित छवि और वीडियो प्रारूपों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, और यहां तक कि उपयोगकर्ताओं को दुनिया के नक्शे पर अपनी तस्वीरें ब्राउज़ करने की अनुमति देता है. अतिरिक्त सुविधा के लिए, यह आसानी से सेटअप के लिए Docker के साथ काम करता है और PhotoSync जैसे ऐप्स के माध्यम से मोबाइल उपकरणों से सिंक्रना

यह मंच पूरी तरह से स्वतंत्र है और ज्यादातर सामुदायिक समर्थन पर भरोसा करता है. उपयोगकर्ता GitHub Sponsors, Patreon के माध्यम से योगदान कर सकते हैं, या प्रो सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस खरीदकर. भविष्य के अपडेट सार्वजनिक घटना डेटा का उपयोग करके स्मार्ट एल्बम बनाने को बढ़ाने और ऐप के एआई-आधारित संगठन उपकरणों को और भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं. क्रिप्टो दानों के लिए, वे Kivach पर दिखाई देते हैं फोटोग्राफी / Photoprism और

जादूगर

1987 के आसपास, भाइयों थॉमस और जॉन Knoll ने सॉफ्टवेयर का विकास शुरू किया जिसे हम Photoshop के रूप में जानते हैं. उसी वर्ष, जॉन क्रिस्टी ने ImageMagick बनाया. दोनों उपकरण, अजीब बात यह है, 1990 में सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे, और दोनों आज खड़े हैं - लेकिन ImageMagick खुले स्रोत और मुफ्त है.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

कलाकारों और वेब डेवलपर्स से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों तक, कई लोग इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं क्योंकि यह 200 से अधिक छवि फ़ाइल प्रकारों का समर्थन करता है और विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स और मैकओएस पर अच्छी तरह से काम करता है. यह स्क्रिप्ट या कमांड लाइन निर्देशों के माध्यम से जटिल कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जो छवियों के बड़े बैचों के साथ काम करते समय उपयोगी है. यह एनीमेशन, ड्राइंग, रंग प्रबंधन, पाठ जोड़ना, बदलाव, प्रभाव लागू करना, किनारों का पता लगाना और कई अन्य चीजों का समर्थन करता है.

आगे देखते हुए, जादूगर प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार के साथ विकास जारी है. विकास ImageMagick स्टूडियो एलएलसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो परियोजना को बनाए रखने के लिए दानों और प्रायोजकों पर भरोसा करता है. शुरुआती वर्षों में, लागतों को जेब से बाहर कवर किया गया था, लेकिन आज, दुनिया भर के योगदानकर्ता इसे वित्त पोषित करने में मदद करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर हर किसी के लिए मुफ्त और सुलभ रह सके. यदि आप उन्हें कुछ क्रिप्टो फंड के साथ समर्थन करना चाहते हैं, तो वे उपलब्ध हैं किडनी और

चढ़ाई

जब आपके पास एक निश्चित छवि का केवल एक छोटा संस्करण है, तो इसे गुणवत्ता खोने के बिना बड़ा करना बहुत मुश्किल है. इसके अलावा, आप किसी भी तरह से एक बड़ा लेकिन खराब गुणवत्ता का संस्करण कर सकते हैं. Upscayl को इन मुद्दों के साथ मदद करने के लिए बनाया गया था. इसे डेवलपर्स Nayam Amarshe और Suvojit Ghosh (TGS963 के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा पहली बार 2022 में जारी किया गया था.It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

चाहे आप पुराने चित्रों या पिक्सेल किए गए ग्राफिक्स के साथ काम कर रहे हों, चढ़ाई यह सॉफ्टवेयर उन्नत एआई मॉडल जैसे Real-ESRGAN का उपयोग करता है, जो याद रखें और छवियों को अधिक स्पष्ट और जीवंत बनाने के लिए खोए हुए विवरणों को भरता है। इसमें बैच प्रोसेसिंग, कई सुधार शैलियों, और यहां तक कि अतिरिक्त परिष्करण के लिए एक "डबल Upscayl" विकल्प जैसे सुविधाएं शामिल हैं।

प्रोजेक्ट में एक भुगतान किए गए वाणिज्यिक विकल्प है, “Upscayl क्लाउड,” एक वेब आधारित संस्करण जो विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, यह अभी भी GitHub पर एक जुनूनपूर्ण समुदाय और योगदानकर्ताओं द्वारा ज्यादातर समर्थित है, साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं से स्वयंसेवक दान। उन्नति / उन्नति और

मिनी पेंटिंग

यह एक हल्के, ब्राउज़र-आधारित छवि संपादक है जो पहली बार 2013 के आसपास एक डेवलपर्स द्वारा जारी किया गया था जिसे Vilius कहा जाता है. यह किसी के लिए सीधे वेब ब्राउज़र से छवियों को संपादित करने या बनाने का एक मुफ्त और सुलभ तरीका प्रदान करता है- कोई डाउनलोड या स्थापना की आवश्यकता नहीं है. चाहे आप त्वरित संपादन कर रहे हों, डिजिटल कला बना रहे हों, या परतों और प्रभावों के साथ प्रयोग कर रहे हों,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

अपनी सरल दृष्टि के बावजूद, मिनी पेंटिंग यह कई सुविधाओं के साथ पैक किया गया है. आप कई परतों के साथ काम कर सकते हैं, विभिन्न प्रभावों और फिल्टरों को लागू कर सकते हैं, और ब्रश, जादुई बाड़, पाठ, या रंग अनुकूलन सेटिंग्स जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं. यह JPG, PNG, WEBP, और यहां तक कि एनिमेटेड GIF जैसे कई छवि प्रारूपों का समर्थन करता है. HTML5 प्रौद्योगिकियों के साथ बनाया गया, यह Chrome, Firefox, और Safari सहित अधिकांश आधुनिक ब्राउज़रों पर आसानी से चलता है. यह इसे दैनिक संपादन कार्यों के लिए अधिक जटिल और महंगा सॉफ्टवेयर के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है.

सॉफ्टवेयर को समुदाय की मदद से Vilius द्वारा बनाए रखा जाता है. विकास और सुधार स्वयंसेवकों पर भरोसा करते हैं जो कोड, बग रिपोर्ट करते हैं, या सुविधाओं की सिफारिश करते हैं. चूंकि कोई विज्ञापन या छिपे हुए शुल्क नहीं हैं, परियोजना को व्यक्तिगत पहल और समुदाय की भलाई के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है. यदि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी टिप के साथ अपना धन्यवाद भेजना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं Kivach का उपयोग करें और

सिरिल

केवल दैनिक छवियों की तुलना में अधिक, सिरिल को आकाशगंगा छवियों को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और विशेष रूप से एस्ट्रोफोटोग्राफी में उपयोगी है. इसे पहली बार 2005 में फ्रांसीस मेयर द्वारा जारी किया गया था. विकास को 2012 में एक नए टीम द्वारा उठाए जाने से पहले कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, और इसे अब साइलिल रिचर्ड, विन्सेंट हॉर्डिन, और सेसिले मेलिस जैसे योगदानकर्ताओं द्वारा बनाए रखा गया है।Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

सॉफ्टवेयर एमेच्योर और उन्नत उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए आदर्श है. यह विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, और फ्रीबीएसडी पर काम करता है, जो कई एक्सपोजरों को स्टैक करने, शोर को हटाने, सितारों को समायोजित करने और रंगों को सही करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। सिरिल यह कार्यों को स्वचालित करने के लिए FITS प्रारूप, समायोजन के लिए OpenCV और स्क्रिप्टिंग समर्थन जैसे प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है. यह फोटोमेट्रिक विश्लेषण के लिए gnuplot के साथ भी एकीकृत करता है, जो सितारों की चमक में परिवर्तन या विदेशी ग्रह ट्रांजिट के रूप में चीजों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी हो सकता है. हालांकि यह शक्तिशाली है, इंटरफ़ेस शुरुआती के अनुकूल है, और उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल रूप से काम करने या पूर्व सेट कार्य प्रवाहों का उपयोग करने के बीच चयन कर सकते हैं.

Siril को FreeAstro समुदाय द्वारा बनाए रखा जाता है, और विकास को पेपैल और Liberapay जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से दानों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। स्वयंसेवकों ने दुनिया भर में पहुंच को बेहतर बनाने के लिए अनुवाद, स्क्रिप्ट और दस्तावेज भी योगदान दिया है। आने वाली सुविधाओं में अधिक सटीक रंग कैलिब्रेशन उपकरण और आधुनिक कैमरे के लिए बेहतर समर्थन शामिल है, एक सहयोगी सेंसर डेटाबेस के लिए धन्यवाद। Kivach का उपयोग करें .

बोनस: GIMP

Photoshop विकल्पों के मामले में, GIMP निश्चित रूप से एक उल्लेख के लायक है - लेकिन हमने पहले से ही इसे कवर किया है एक पिछली घटना .Released by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP विंडोज, मैकओएस, और लिनक्स पर चलता है, और कई फ़ाइल प्रारूपों, प्लगइन्स, और अनुकूलन विकल्पों का समर्थन करता है. हालांकि यह एडोब फोटोशॉप की तुलना में सरल लग सकता है, GIMP कई समान शक्तिशाली सुविधाओं की पेशकश करता है-यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है जो बिना किसी लागत के पेशेवर संपादन उपकरण चाहते हैं। जीएमपी / GIMP किडनी है।

Kivach के माध्यम से दान करना बहुत आसान है. सबसे पहले, स्थापित करें बटुआ बदलें — यह हल्का है और फोन और कंप्यूटर दोनों पर काम करता है. GBYTE प्राप्त करके कुछ धन जोड़ें या लोकप्रिय टोकन जैसे ETH, USDC, या BNB का उपयोग करके पुल विरोधी पुल एक बार जब आप सेट हो जाते हैं,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationसबसे अच्छा हिस्सा? डेवलपर्स को अभी तक पंजीकृत होने की भी आवश्यकता नहीं है. आपके धन को एक स्वायत्त एजेंट (एए) में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा जब तक कि वे उन्हें दावा करने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए आप उन्हें एक हेड-अप देना चाहते हैं।

यदि आप एक डेवलपर हैं और कोई आपके रीपो को पहले से ही दान कर चुका है, तो चरण भी आसान हैं. आपको बस Obyte वॉलेट और ऐप के अंदर एक त्वरित GitHub सत्यापन की आवश्यकता है (बॉट स्टोर - चैट मेनू में बस GitHub Attestation बॉट को ढूंढें). इसके बाद, "रिवाइस जोड़ें" पर क्लिक करें. किडनी , तय करें कि आप धन को कैसे विभाजित करना चाहते हैं (आप इसे सब कुछ रख सकते हैं या साझा कर सकते हैं), और पहला वितरण शुरू करें. यही है - आप आधिकारिक तौर पर दान प्राप्त कर रहे हैं!

इसके अलावा, आप हमारे पिछले एपिसोड की जांच करना चाहते हैं।