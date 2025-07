Jeste li znali da postoji širok raspon softverskih alata koji su dostupni za upravljanje i uređivanje vaših slika i fotografija? Oni variraju od početnika do naprednih i dolaze u mnogim formatima za različite uređaje i operativne sisteme. Dok mnogi zahtijevaju plaćanja ili uključuju oglase, možete odabrati i besplatan, alat otvorenog koda koji odgovara vašim potrebama. Ovi su često razvijeni od strane timova volontera, pa ako ih smatrate korisnim, razmislite o podršci pomoću kripto donacije putem Kivach-a.

Kijev is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Ono što razlikuje Kivach je njegova "kaskadna donacija" značajka: kada donirate projektu, sredstva se automatski mogu podeliti s drugim projektima na koje zavisi, osiguravajući da su svi doprinosi u razvojnom lancu prepoznati i nagrađeni. Promjena mreže , Kivach pruža transparentan i decentralizovan način financiranja ekosustava otvorenog koda.

Hajde da istražimo neke alatke za uređivanje koje možete financirati pomoću Kivach-a.





Fotografije

Prije pravilnog uređivanja naših slika, verovatno će nam trebati dobar gledatelj i organizator, a PhotoPrism može učiniti dobar posao s njim.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Softver ima za cilj da korisnicima pruži potpunu kontrolu nad svojim knjižnicama slika uz poštovanje njihove privatnosti.

Fotografije koristi veštačku inteligenciju (AI) za automatsko sortiranje i označavanje slika, prepoznavanje lica i obogaćivanje fotografija detaljima o lokaciji. Dobro radi na telefonima, tabletima i stolnim računalima kroz web-based interfejs koji se osjeća kao native app. Softver podržava širok raspon slika i video formata, uključujući RAW datoteke, pa čak i omogućava korisnicima da pregledaju svoje fotografije na svjetskim mapama. Za dodatnu pogodnost, radi sa Dockerom za jednostavno podešavanje i podržava sinhronizaciju iz mobilnih uređaja preko aplikacija kao što je PhotoSync, kao i direktan pristup iz desktop upravljača datotekama pomoću WebDAV.

Ova platforma je potpuno nezavisna i uglavnom se oslanja na podršku zajednice. Korisnici mogu doprinositi putem GitHub Sponsors, Patreon, ili kupovinom komercijalnih licencija za Pro funkcije. Buduće ažuriranja imaju za cilj poboljšati kreiranje pametnih albuma koristeći podatke o javnim događajima i dodatno poboljšati AI-powered organizacijske alate aplikacije. Fotoprisma / Fotoprisma ... »

Maštarija

Oko 1987. godine, braća Thomas i John Knoll započeli su razvoj softvera koji bismo znali kao Photoshop. Iste godine, Jon Cristy stvorio ImageMagick. Oba alata, čudno, bi se javno objavila 1990. godine, i oboje stoje danas - ali ImageMagick je otvoren kôd i besplatan.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Od umetnika i web developera do naučnika i inženjera, mnogi koriste ovaj softver jer podržava više od 200 tipova datoteka slike i dobro radi na različitim operativnim sistemima kao što su Windows, Linux i macOS. Može automatizovati složene zadatke kroz skripte ili upute na komandnoj liniji, što je korisno kada se bave velikim serijama slika. Podržava stvari kao što su animacija, crtanje, upravljanje bojama, dodavanje teksta, preuređivanje, primena efekata, detekcija rubova i još mnogo toga.

Gledajući naprijed, Maštarija nastavlja da se razvija, sa poboljšanjima u performansi i sigurnosti. Razvoj upravlja ImageMagick Studio LLC, koji se oslanja na donacije i sponzorstva za održavanje projekta. U ranim godinama, troškovi su bili pokriveni iz džepa, ali danas, doprinosi iz cijelog svijeta pomažu u financiranju kako bi se osiguralo da softver ostane besplatan i dostupan svima. on Kivach ... »

Upscayl

Kada imate samo malu verziju određene slike, vrlo je teško napraviti je većom bez gubitka kvaliteta. Također, možete imati veliku, ali lošu verziju, u svakom slučaju. Upscayl je stvoren kako bi pomogao s tim problemima. Prvi put je objavljen 2022. godine od strane programera Nayam Amarshe i Suvojit Ghosh (također poznat kao TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Bez obzira da li radite sa starim fotografijama ili pikseliranom grafikom, Upscayl nudi pametniji način da udahne novi život u svoje vizualne. Ovaj softver koristi napredne modele AI kao što je Real-ESRGAN, koji nagađaju i popunjavaju manjkaće detalje kako bi slike jasnije i živahnije. To uključuje funkcije kao što su serijska obrada, više stilova poboljšanja, pa čak i opciju "Double Upscayl" za dodatnu rafiniranost.

Projekt ima plaćenu komercijalnu alternativu, „Upscayl Cloud“, verziju zasnovanu na mreži koja ne zahtijeva poseban hardver. Međutim, i dalje je uglavnom podržan od strane strastvene zajednice i doprinosnika na GitHub-u, kao i dobrovoljnih donacija od korisnika. Svako može pomoći podnošenjem ideja, popravkom bugova ili finansijskom podrškom razvoju. Sljedeći članakUpscayl/upscayl ... »

Minijaturni

Ovo je lagan, preglednik-based editor slike prvi put objavljen oko 2013 od strane programera poznat kao Vilius. To pruža besplatan i pristupačan način za svakoga da uređuje ili kreira slike direktno iz web pretraživača – bez preuzimanja ili instalacije potrebne. Bez obzira da li radite brze uređenja, stvaranje digitalne umetnosti, ili eksperimentiranje sa slojeve i efekte,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Unatoč svom jednostavnom izgledu, Minijaturni je pun brojnih funkcija. Možete raditi sa više slojeva, primijeniti različite efekte i filtere, i koristiti razne alate kao što su četkice, čarobni štapić, tekst, ili podešavanja boja postavke. Podržava mnoge formate slike kao što su JPG, PNG, WEBP, pa čak i animirane GIF-ove. Izgrađen sa HTML5 tehnologije, radi glatko na većini modernih preglednika, uključujući Chrome, Firefox, i Safari. To ga čini odličnom alternativom za složenije i skuplje softver za svakodnevne zadatke uređivanja.

Softver održava Vilius uz pomoć zajednice. Razvoj i poboljšanja se oslanjaju na volontere koji doprinose kodu, izvješćuju o greškama ili predlažu značajke. Budući da nema oglasa ili skrivenih naknada, projekat se finansira kroz osobnu inicijativu i dobrovolju zajednice. Ako želite poslati zahvalnost sa tipom kriptovalute, možete Koristite Kivach ... »

Sirij

Više od samo svakodnevnih slika, Siril je dizajniran za obradu astronomskih slika i posebno je koristan u astrofotografiji. Prvi put je objavljen 2005. godine od strane François Meyera. Razvoj je zaustavio neko vrijeme prije nego što ga je 2012. godine pokupio novi tim, a sada ga održavaju doprinosi kao što su Cyril Richard, Vincent Hourdin i Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Softver je idealan za amaterske astronome i napredne korisnike. Radi preko Windows, macOS, Linux i FreeBSD, nudeći alate za stabljenje višestrukih izlaganja, uklanjanje buke, usklađivanje zvijezda i ispravljanje boja. Sirij koristi tehnologije kao što su format FITS, OpenCV za usklađivanje i podršku za skriptiranje za automatizaciju zadataka. Takođe se integrira sa gnuplotom za fotometrijsku analizu, što može biti korisno za proučavanje stvari kao što su promene svetlosti zvezda ili tranziti egzoplaneta. Dok je moćan, sučelje je prijatno za početnike, a korisnici mogu birati između rada ručno ili korišćenja unapred podešenih tokova posla.

Siril održava zajednica FreeAstro, a razvoj se finansira donacijama putem platformi kao što su PayPal i Liberapay. Volonteri takođe doprinose prijevodima, skriptovima i dokumentaciji kako bi poboljšali pristupačnost širom svijeta. Nadolazeće značajke uključuju preciznije alate za kalibraciju boja i bolju podršku za moderne kamere, zahvaljujući kolaborativnoj bazi senzora. Koristite Kivach .

Ključna reč: Gimp

Što se tiče Photoshop alternativa, GIMP svakako zaslužuje spomen - ali smo već obuhvatili u Prethodna epizoda NašiReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP radi na Windows-u, macOS-u i Linux-u i podržava mnoge formate datoteka, dodatke i opcije prilagođavanja. Dok može izgledati jednostavnije od Adobe Photoshop-a, GIMP nudi mnoge od istih moćnih funkcija – što ga čini popularnom alternativom za korisnike koji žele profesionalne alatke za uređivanje bez troškova. Uslovi korišćenja / GIMP U Kijevu

Doniranje putem Kivach-a je vrlo lako. Prvo, instalirajte Zamjena novčanika —to je lagan i radi na oba telefona i računala. Dodajte neke fondove tako što ćete dobiti GBYTE ili most popularnih žetona kao što su ETH, USDC, ili BNB koristeći Protivrečni most Jednom kada ste postavljeni,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationVaš novac će se sigurno držati u autonomnom agentu (AA) dok ne dođu da ih zatraže, tako da im možda želite dati glavu.

Ako ste programer i netko je već donirao na vaš repo, koraki su jednostavni. Sve što vam je potrebno je Obyte novčanik i brza GitHub verifikacija unutar aplikacije (samo pronađite GitHub Attestation bot u Bot Store - Chat meniju). Nakon toga kliknite na "Dodaj repozitorij" U Kijevu , odlučite kako želite podijeliti sredstva (možete ih zadržati sve ili podijeliti), i pokrenite prvu distribuciju.

Takođe, možda ćete želeti da provjerite naše prethodne epizode.