Alam mo ba na may maraming mga tool ng software na magagamit para sa pamamahala at pag-edit ng iyong mga imahe at mga larawan? Ang mga ito ay nagkakaiba mula sa mga nagsisimula-friendly hanggang sa advanced at dumating sa maraming mga format para sa iba't-ibang mga device at operating systems. Habang maraming mga kailangan ng pagbabayad o naglalaman ng mga ad, maaari mo din piliin ang isang libreng, open-source tool na matupad sa iyong mga pangangailangan. Ang mga ito ay karaniwang binuo ng mga team ng volunteer, kaya kung makikita mo ang mga ito na magagamit, i-support ang mga ito sa pamamagitan ng isang crypto donation sa pamamagitan ng Kivach.

sa Kiev is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Ang kung ano ang nagtataguyod ng Kivach ay ang kanyang "cascading donations" feature: kapag nag-donate sa isang proyekto, ang mga funds ay maaaring automatically ibahagi sa iba pang mga proyekto na itinatag nito, na matutunan na ang lahat ng contributors sa development chain ay tinatanggap at na-reward. Tungkol sa Network , Kivach ay nagbibigay ng isang transparan at desentralisado na paraan upang i-finance ang open-source ecosystem.

I-explore ang ilang mga tool ng pag-edit na maaari mong i-finance sa Kivach.





ang photoprism

Kabuuang mag-edit ang aming mga imahe, kailangan namin ang isang mahusay na viewer at organizer, at ang PhotoPrism ay maaaring gawin ang isang mahusay na trabaho sa kanya. Ito ay isang private photo management app na unang inilabas sa 2020 ng mga developer Michael Mayer at Theresa Gresch.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Ang software ay nagtatagumpay upang magbibigay ng mga gumagamit ng buong kontrol sa kanilang mga library ng imahe habang humihinto ang kanilang privacy.

ang photoprism gumagamit ng artificial intelligence (AI) upang automatically i-sort at i-label ang mga imahe, i-identify ang mga mukha, at i-enrich ang mga imahe sa mga detalye ng lokasyon. Ito ay gumagana din sa mga telepono, tablet, at desktops sa pamamagitan ng isang web-based interface na nagpapakita tulad ng isang native app. Ang software ay sumusuporta sa isang iba't ibang mga format ng imahe at video, kabilang ang mga file RAW, at kahit na nagbibigay-daan sa mga gumagamit upang i-broadcast ang kanilang mga imahe sa mga mapa ng mundo. Para sa karagdagang kagamitan, gumagana ito sa Docker para sa madaling pag-setup at sumusuporta sa pag-sync mula sa mga mobile device sa pamamagitan ng mga apps tulad ng PhotoSync, pati na rin ang

Ang platform na ito ay ganap na independiyenteng at may pangunahing tugon sa suporta ng komunidad. Ang mga gumagamit ay maaaring magbigay ng kontribusyon sa pamamagitan ng GitHub Sponsors, Patreon, o sa pamamagitan ng pagbili ng komersyal na lisensya para sa Pro features. Future updates ay nagtatagumpay upang mapabuti ang pag-uugali ng smart album gamit ang mga data ng mga public event at patuloy na mapabuti ang app's AI-powered organization tools. Para sa crypto donations, mga ito ay nagpapakita sa Kivach bilang ang napili ng mga taga-hanga: Photoprism / Photoprism na ang

Maging magandang

Noong 1987, ang mga kapatid na si Thomas at si John Knoll ay nagsimula sa pag-unlad ng software na alam namin bilang Photoshop. Sa parehong taon, si Jon Cristy ay nilikha ng ImageMagick. Ang parehong mga tool, karaniwang, ay inilabas sa publiko noong 1990, at ang parehong ito ay ngayon - ngunit ang ImageMagick ay open-source at libre.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Mula sa mga artista at web developer sa mga siyentipiko at engineers, maraming gumagamit ang software na ito dahil ito ay sumusuporta sa higit sa 200 uri ng file ng imahe at gumagana din sa iba't ibang mga operating system tulad ng Windows, Linux, at macOS. Ito ay maaaring automatize ang mga karaniwang mga gawain sa pamamagitan ng mga script o command-line instructions, na ito ay madaling kapag nagtatrabaho sa mga malaking batch ng mga imahe. Ito ay sumusuporta sa mga bagay tulad ng animation, pag-draw, color management, pagdadala ng teksto, resizing, application effects, detection edges, at higit pa.

Sa tingin ko, Maging magandang Ang pag-unlad ay ginagamit ng ImageMagick Studio LLC, na gumagamit ng mga donasyon at sponsorship upang matatagpuan ang proyekto. Sa unang mga taon, ang mga gastos ay binubuo mula sa kabuuan, ngunit ngayon, ang mga contributors mula sa buong mundo ay tumutulong sa pag-finance ito upang matatagpuan ang software ay libre at magagamit para sa lahat. Kung nais mong suportahan ang mga ito sa pamamagitan ng ilang crypto funds, sila ay magagamit ang kinaiya na ang

ang upang

Kapag mayroon ka lamang ng isang maliit na bersyon ng isang tiyak na imahe, ito ay napaka-kakaibang upang lumikha ito nang walang pagbabago ng kalidad. Gayunpaman, maaari mong mayroon ka ng isang malaking ngunit mababang-kalidad na bersyon, kahit na. Upscayl ay binuo upang makatulong sa mga problema na ito. Ito ay unang inilabas sa 2022 sa pamamagitan ng mga developer Nayam Amarshe at Suvojit Ghosh (na kilala rin bilang TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga nakaraang larawan o pixelated graphics, ang upang Ang software na ito ay gumagamit ng mga advanced AI na mga modelo tulad ng Real-ESRGAN, na nagpapahiwatig at i-check ang mga detalye na nangangailangan upang gumawa ng mga imahe ng mas malusog at mas vibrant. Ito ay naglalaman ng mga tampok tulad ng pagproseso ng batch, maraming mga estilo ng pag-aalok, at kahit na isang "Double Upscayl" pagpipilian para sa karagdagang pag-aalok.

Ang proyekto ay may isang nakalipas na komersyal na alternatibo, "Upscayl Cloud," isang web-based bersyon na hindi kinakailangan ng espesyal na hardware. Gayunpaman, ito ay palagi sa karamihan sa pamamagitan ng isang pasyonal na komunidad at contributors sa GitHub, pati na rin ang mga volunteer na donasyon mula sa mga gumagamit. Ang lahat ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pag-send ideya, pag-fix bugs, o suportahan ng pag-unlad financially. upscayl/upscayl na ang

ang miniature

Ito ay isang madaling, browser-based na editor ng imahe na unang inilabas sa paligid ng 2013 ng isang developer na kilala bilang Vilius. Ito ay nagbibigay ng isang libreng at malakas na paraan para sa anumang tao upang i-edit o lumikha ng mga imahe direkta mula sa isang web browser - walang mga pag-download o mga pag-install na kinakailangan. Kung ikaw ay gumagawa ng mabilis na mga pag-edit, lumikha ng digital art, o pag-eksperimento sa mga layers at mga epekto,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Sa tingin mo ay simple, ang miniature Ito ay may maraming mga tampok. Maaari mong magtrabaho sa maraming mga layer, i-apply ang iba't-ibang mga epekto at mga filter, at gamitin ang iba't-ibang mga tool tulad ng mga brushes, ang magic wand, teksto, o color adjustment settings. Ito ay sumusuporta sa maraming mga format ng imahe tulad ng JPG, PNG, WEBP, at kahit na animated GIFs. Binuo sa mga teknolohiya ng HTML5, ito ay gumagana nang makabago sa karamihan ng mga modernong browser, kabilang ang Chrome, Firefox, at Safari. Ito ay nagbibigay ng isang mahusay na alternatibo sa mas karaniwang at mahal na software para sa araw-araw na mga trabaho ng pag-edit.

Ang software ay itinatag sa pamamagitan ng Vilius na may tulong ng komunidad. Ang pag-unlad at pagbutihin ay batay sa mga volunteer na sumusunod ng code, report bugs, o mag-suggest ng mga tampok. Dahil walang mga ad o nasabing mga bayad, ang proyekto ay na-financed sa pamamagitan ng personal na initiative at community goodwill. Kung nais mong i-send ang iyong salamat sa isang tip ng cryptocurrency, maaari mong Paggamit ng Kivach na ang

ang sirena

Higit sa lamang ang mga araw-araw na mga imahe, ang Siril ay dinisenyo para sa pagproseso ng mga astronomical imahe at ay lalo na mahusay sa astrophotography. Ito ay unang inilabas noong 2005 sa pamamagitan ng François Meyer. Ang pag-unlad ay natagpuan para sa isang oras bago itinatag sa pamamagitan ng isang bagong team sa 2012, at ito ay kasalukuyang itinatag sa pamamagitan ng mga contributors tulad ng Cyril Richard, Vincent Hourdin, at Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Ang software ay ideal para sa mga amateur astronomo at mga advanced na gumagamit sa parehong. Ito ay gumagana sa lahat ng Windows, macOS, Linux, at FreeBSD, na nag-aalok ng mga tool para sa pag-stack multiple exposures, pag-alis ng bull, pag-align ng mga star, at pag-correct ng mga kulay. ang sirena gumagamit ng teknolohiya tulad ng format ng FITS, OpenCV para sa alignment, at suporta ng scripting upang automatize mga gawain. Ito rin ay integrated sa gnuplot para sa photometric analysis, na maaaring magagamit para sa pag-aaral ng mga bagay tulad ng mga pagbabago sa brightness ng mga star o exoplanet transits. Habang ito ay malakas, ang interface ay nagsisimula-friendly, at ang mga gumagamit ay maaaring piliin sa paggawa ng manually o gamit ang pre-set workflows.

Ang Siril ay nakatuon sa pamamagitan ng komunidad ng FreeAstro, at ang pag-unlad ay pinamamahala sa pamamagitan ng mga donasyon sa pamamagitan ng mga platform tulad ng PayPal at Liberapay. Ang mga volunteer ay nag-iisip din ng mga translation, mga script, at dokumento upang mapabuti ang accessibility sa buong mundo. Ang mga bagong mga tampok ay naglalaman ng mas mataas na mga tool ng color calibration at mas mahusay na suporta para sa mga modernong camera, sa pamamagitan ng isang collaborative sensor database. Paggamit ng Kivach .

Mga pahinang tumuturo sa Gimp

Sa kung saan ang mga alternatibo sa Photoshop ay dumating, ang GIMP ay katumbas ng isang pag-iisip - ngunit kami ay na-cover na ito sa isang previous episode angReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designAng GIMP ay gumagana sa Windows, macOS, at Linux, at sumusuporta sa maraming mga format ng file, plugins, at mga pagpipilian ng pag-customization. Habang ito ay maaaring maging mas simpleng kaysa sa Adobe Photoshop, ang GIMP ay nag-aalok ng maraming mga parehong malakas na mga tampok - gumagawa ito ng isang popular na alternatibo para sa mga gumagamit na nais ng mga propesyonal na mga tool ng pag-edit nang walang gastos. ang napili ng mga taga-hanga: Gnome / Gimp Ikaw ang Kiva.

Ang donasyon sa pamamagitan ng Kivach ay napaka-simple. unang, i-install ang Ibalik ang wallet — ito ay madaling at gumagana sa parehong mga telepono at mga computer. I-add ang ilang mga funds sa pamamagitan ng pagkuha ng GBYTE o bridging popular na tokens tulad ng ETH, USDC, o BNB gamit ang Pumunta sa Bridge Kapag ikaw ay naka-set,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationAng pinakamahusay na bahagi? Ang developer ay hindi kahit na kailangan na mag-sign up kahit na. Ang iyong mga pera ay magtatag sa isang Autonomous Agent (AA) hanggang sa sila ay dumating sa mga ito, kaya maaari mong magbigay sa kanila ng isang heads-up.

Kung ikaw ay isang developer at ang isang tao ay na-donate sa iyong repo, ang mga patakaran ay madaling pa rin. Ang lahat ng kailangan mo ay ang Obyte wallet at isang mabilis na verification ng GitHub sa loob ng app (mga maghanap ng GitHub Attestation bot sa Bot Store - Chat menu). Pagkatapos nito, i-click ang "Add repository" ang kinaiya I-decide kung paano mo gustong i-divide ang mga funds (mga maaari mong i-share ang lahat o i-share ang lahat), at i-activate ang unang paghahatid.

