Արդյոք դուք գիտե՞ք, որ ունեք մի շարք ծրագրային գործիքներ, որոնք հասանելի են ձեր տեսանյութերի եւ լուսանկարների կառավարման եւ թարմացման համար: Նրանք տարբերվում են սկսածին հեշտությամբ եւ առաջադեմ, եւ տարբեր սարքերի եւ օպերացիոն համակարգերի համար ապրում են բազմաթիվ ձեւաչափներում: Երբ շատները պահանջում են վճարումներ կամ ներառում են quảng cáoներ, դուք կարող եք նաեւ ընտրել անվճար, open-source գործիք, որը հարմարվում է ձեր պահանջներին: Նրանք հաճախ արտադրվում են ինքնաթիռների թիմերի կողմից, այնպես որ, եթե դուք տեսնում եք, որ նրանք օգտակար են, փնտրեք, որ նրանց աջակցել են KIVACH- ի միջոցով.

KIVAC is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.KIVACH- ի տարբերությունը այն է, որ իր «համփակող բաղադրիչների» առանձնահատկությունը: Երբ դուք բաղադրում եք մի նախագծի համար, գումարները ավտոմատորեն կարող են բաղադրվել այլ նախագծերի հետ, որոնցից այն կախված է, ապահովելով, որ բոլոր բաղադրիչները զարգացման շինարարության մեջ հայտնի են եւ բաղադրված են: Obyte network Kivach- ը ապահովում է transparent եւ decentralized way to fund the open-source ecosystem.

Տեսեք, թե ինչ մեքենաներ կարող եք գործել Kivach- ի հետ:





PhotoPrism-ի մասին

Հիմա, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է, թե ինչպես պետք է:Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Ծրագրային ապահովման նպատակն է տալիս օգտվողներին ամբողջական վերահսկողություն իրենց տեսանյութերի գրասենյակների վրա, իսկ համոզվեք իրենց ինտերնետությունը:

PhotoPrism-ի մասին Օգտագործում է artificial intelligence (AI) ավտոմատ սերտիֆիկացման եւ տպագրության տեսանյութեր, identify սերտիֆիկներ, եւ հզորել տեսանյութեր տեղադրման տեղեկություններով. Այն աշխատում է լավ է հեռախոսների, տպագրերի, եւ տպագրերի միջոցով web-based interface, որը զգում է, ինչպես մի տպագրական app. Ծրագրային ապահովում աջակցում է լայն շարք տեսանյութերի եւ տեսանյութերի ձեւաչափերի, այդ թվում RAW ֆայլեր, եւ նույնիսկ թույլ է տալիս օգտվողներին վերլուծել իրենց տեսանյութերը աշխարհների քարտերի համար: Ավելի հարմարավետության համար, այն աշխատում է Docker- ի հետ հեշտ տեղադրման եւ աջակցում է սննդում բջջային սարքավորումների միջոցով ծրագրերի, ինչպիսիք են PhotoSyn

Այս պլատֆորմը լիովին անմիջական է եւ հիմնականում հիմնված է համաշխարհային օգնության վրա: Մատակարարները կարող են օգնել GitHub Sponsors- ի միջոցով, Patreon- ի միջոցով, կամ Pro- ի գործառույթների առեւտրային լիցենզիաների գնելով: Հաջորդ updatings- ի նպատակն է բարելավել Smart Albums- ի ստեղծումը, օգտագործելով Public Event- ի տվյալները եւ ավելին բարելավել app- ի AI- ի գործառույթները: Crypto- ի համար, նրանք ցույց են տալիս Kivach- ում որպես Photoprism / Photoprism / Photoprism / Photoprism «...

Գիտություն

1987 թ.-ին, Thomas եւ John Knoll- ը սկսել են ծրագրային զարգացման, որը մենք հայտնի ենք որպես Photoshop- ը: Այս տարի, Jon Cristy- ը ստեղծել է ImageMagick- ը: Երկու գործիքները, շատ վատ է, 1990 թ.-ին բացվել են, եւ այնպես էլ այսօր, բայց ImageMagick- ը բաց սեղան եւ անվճար է:Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Մարդիկ օգտագործում են այս ծրագրային ապահովման, քանի որ այն աջակցում է ավելի քան 200 տեսակի ֆայլեր եւ աշխատում է լավ տարբեր օպերացիոն համակարգերի, ինչպիսիք են Windows, Linux, եւ macOS: Այն կարող է ավտոմատել միասնական աշխատանքները սեղմիչների կամ գրասենյակային գծի ուղեցույցների միջոցով, որը հարմար է, երբ աշխատում են մեծ մասերի ֆայլեր: Այն աջակցում է բաները, ինչպիսիք են animation, դիզայն, գույնի կառավարման, ավելացնել տեքստ, փոխել, կիրառել ազդեցություններ, ստուգել գծեր, եւ շատ ավելի.

Հաջորդը տեսնում է, ImageMagick ImageMagick Studio LLC- ը կառավարում է զարգացման, որը հավատում է դիզայնի պահպանման համար դիզայնների եւ խանութների վրա: Առաջին տարիների ընթացքում ծախսերը ծախսված են, բայց այսօր ամբողջ աշխարհում աշխատողները օգնում են դիզայնը օգնել ապահովել ծրագրային ապահովման անվճար եւ հասանելի է բոլորի համար: Եթե դուք ցանկանում եք աջակցել նրանց մի քանի crypto funds- ի հետ, նրանք հասանելի են: Հիմնական Kiwi «...

Բարձրություն

Երբ դուք ունեք միայն մի փոքր տարբերակը, այն շատ դժվար է, որպեսզի այն մեծացնել, առանց վախենում որակի. Բացի այդ, դուք կարող եք ունեք մեծ, բայց ցածր որակի տարբերակը, այնպես էլ. Upscayl- ը ստեղծվել է, որպեսզի օգնել այդ խնդիրների հետ: Այն առաջին անգամ հայտնվել է 2022- ում, որը մշակողները Nayam Amarshe եւ Suvojit Ghosh (լուսանկարներ: TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Եթե դուք աշխատում եք նոր տեսանյութերի կամ Pixel- ի հետ, Բարձրություն Այս ծրագրային ապահովման օգտագործում է առաջատար AI մոդելներ, ինչպիսիք են Real-ESRGAN- ը, որոնք խուսափում են եւ փնտրում են սխալները, որպեսզի տեսանյութերը ավելի հզոր եւ ավելի հզոր են: Այն ներառում է առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են բաղադրիչ բուժման, բազմաթիվ բարելավման տեսակի եւ նույնիսկ «Double Upscayl» տարբերակը ավելին մաքրման համար:

«Upscayl Cloud»-ի առեւտրային տարբերակը, որը չի պահանջում հատուկ սարքավորումներ: Սակայն, այն դեռ հիմնականում աջակցվում է GitHub- ում խուսափելի թիմի եւ գործառույթների կողմից, ինչպես նաեւ օգտվողների խուսափելի բաղադրիչների կողմից: Ոչ ոք կարող է օգնել, ուղարկելով մեկնաբանություններ, վերահսկելու բխերներ, կամ աջակցելու զարգացման համար: Այս ծրագրային բաղադրիչը տեսվում է Kivach- ում որպես Տեսակներ / Upscayl «...

Մինոֆիլմ

Դա հեշտ, բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային գրասենյակը, որը առաջին անգամ հայտնաբերվել է 2013 թ.-ին Vilius- ի կողմից: Այն ապահովում է անվճար եւ հասանելի մեթոդ, որը որեւէ մեկը կարող է փոխել կամ ստեղծել տեսանյութերը ուղղակիորեն բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջminiPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Իմ հեշտ տեսքը, Մինոֆիլմ Մարդիկ կարող են աշխատել բազմաթիվ մակերեսների հետ, օգտագործել տարբեր ազդեցություններներ եւ ֆիլտերներ, եւ օգտագործել տարբեր գործիքներ, ինչպիսիք են սեղմիչները, հագուստը, տեքստը, կամ գույնի կարգավորման կարգավորումները: Այն աջակցում է բազմաթիվ տեսանյութերի ձեւաչափերը, ինչպիսիք են JPG, PNG, WEBP, եւ նույնիսկ animated GIFs: Բարձրված HTML5 տեխնոլոգիաների հետ, այն հեշտությամբ աշխատում է ամենամեծ आधुनिक բլոգերներում, այդ թվում Chrome, Firefox, եւ Safari: Այսպիսով այն մեծ տարբերակ է ավելի հարմարավետ եւ գեղեցիկ ծրագրային ապահովման համար ամենամեծ գործիքների համար:

Ծրագրային ապահովման կառավարում է Vilius- ը, որը օգնում է ընկերությունը: Ապրանքներ եւ բարելավումներ հիմնված են սխալները, սխալները եւ առանձնահատկությունները առաջարկող բոնուսների հետ: Որպես որ ոչ մի մանրամասներ կամ սեղմված վճարներ, նախագծը մատակարարվում է անձնական գործառույթով եւ համաշխարհային բոնդալով: Եթե դուք ցանկանում եք ուղարկել ձեր շնորհակալություն cryptocurrency- ի հետ, դուք կարող եք Տեղադրեք Kivach «...

Սիմալ

Ավելի քան պարզապես ամենօրյա տեսանյութեր, Siril- ը նախագծված էր ալյոնեալական տեսանյութերի մշակման համար եւ հատկապես օգտակար է astrophotography- ում: Այն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 2005- ում François Meyer- ի կողմից: Ապրանքը մի քանի անգամ կանգնվել է, մինչեւ 2012- ում նոր թիմը ստացել է, եւ այն այժմ պահպանվում է այդ թվում Cyril Richard, Vincent Hourdin, եւ Cécile Melis- ի կողմից:Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Ծրագրային ապահովման կատարվում է Windows, macOS, Linux, եւ FreeBSD- ում, որը առաջարկում է գործիքներ բազմաթիվ ալյոնտոմսերի փաթեթավորման, հեռացնել ալյոնտոմսերը, հարմարեցնել ալյոնտոմսերը եւ վերլուծել գույնները: Սիմալ Օգտագործում է տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են FITS- ի ձեւաչափը, OpenCV- ը հարմարման համար եւ scripting- ի աջակցություն է ավտոմատացման գործիքների համար: Այն նաեւ ներգրավվում է gnuplot- ի հետ photometric analytics- ի համար, որը կարող է օգտակար լինել այնպիսի բաների հետազոտության համար, ինչպիսիք են գլուխի լույսի փոխանակման կամ exoplanet transits- ի համար: Երբ այն հզոր է, ինտերնետը հարմար է սկսողների համար, եւ օգտագործողները կարող են ընտրել, թե ինչպես աշխատել մանրաձայնորեն կամ օգտագործել նախընտրված աշխատանքային արագությամբ:

Siril-ը կառավարում է FreeAstro- ի ընկերությունը, եւ զարգացմանը մատակարարված է PayPal- ի եւ Liberapay- ի նման պլատֆորմների միջոցով: Ուսանողները նաեւ օգնում են փոխանցել, գրասենյակներ եւ գրասենյակներ, որպեսզի բարելավել հարմարավետությունը ամբողջ աշխարհում: Հաջորդ գործիքները ներառում են ավելի ճշգրիտ գույնի կալբրման գործիքներ եւ ավելի լավ աջակցություն modern cameras- ի համար, քանի որ մի համագործակցական սենսերային բազան: Տեղադրեք Kivach .

Բոնուս: GIMP

Երբ Photoshop- ի տարբերակներ են, GIMP- ը կախված է խոսել - բայց մենք արդեն ներառում ենք այն Նախորդ episode ԱրդյոքReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP- ը աշխատում է Windows, macOS, եւ Linux- ում, եւ աջակցում է բազմաթիվ ֆայլերի ձեւաչափեր, մատակարարներ եւ հարմարեցման տարբերակներ: Երբ դա կարող է տեսնել ավելի հեշտ է, քան Adobe Photoshop- ը, GIMP- ը առաջարկում է մի քանի նույն հզոր առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են օգտագործողների համար հայտնի տարբերակ, ովքեր ցանկանում են պրոֆեսիոնալ թարմացման գործիքներ առանց ծախսերի: GIMP / GIMP Հիմն է Kiva.

Տեղադրել Kivach- ի միջոցով շատ հեշտ է: Առաջին, տեղադրեք Տեսակներ Wallet Դա հեշտ է եւ աշխատում է երկու հեռախոսների եւ համակարգերի վրա: Ավելացնել մի քանի գումարներ GBYTE- ի ստանալով կամ հայտնի տոմսերի, ինչպիսիք են ETH, USDC, կամ BNB- ը, օգտագործելով Կոնտակտային Bridge Երբ դուք տեղադրված եք,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationԱվելի լավ մասը: Մատակարարը նույնիսկ չի պետք է գրանցվել. Ձեր գումարները անվտանգ կունենա Autonomy Agent- ում (AA) մինչեւ նրանք ստանում են իրենց պահանջը, այնպես որ դուք կարող եք տալիս նրանց վերահսկել:

Եթե դուք արտադրող եք, եւ որեւէ մեկը արդեն տվել է ձեր repo-ի համար, քայլերը հեշտ են: Բոլորը դուք պետք է ունեք Obyte- ի փաթեթը եւ արագ GitHub- ի հավելվածությունը ծրագրի մեջ (հա պարզապես գտնել GitHub- ի հավելվածության բոնտը Bot Store- ի - Chat Menu- ում): Այնուհետեւ սեղմեք «Ավելացնել սարքավորումներ» Հիմնական Kiwi , որոշեք, թե ինչպես ցանկանում եք թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքներ թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչքները թռիչք

Այնպես էլ, դուք կարող եք ստուգել մեր առաջատար սերտիֆիկները.