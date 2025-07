あなたはあなたの画像や写真を管理し、編集するためのソフトウェアツールの幅広い範囲があることを知っていますか? 彼らは初心者フレンドリーから高度なものまで変化し、さまざまなデバイスやオペレーティングシステムのための多くのフォーマットで来ています。 多くは支払いを必要とするか、広告を含むが、あなたはあなたのニーズに合った無料のオープンソースツールを選ぶこともできます。 これらはしばしばボランティアチームによって開発されていますので、あなたがそれらを役に立つと感じる場合は、Kivach経由で暗号寄付でそれらをサポートすることを検討してください。

キッズ is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Kivachが区別しているのは、その「カスケーディング・ドナーシップ」機能です:プロジェクトに寄付するとき、その資金は自動的にそれに依存する他のプロジェクトと共有され、開発チェーンのすべての貢献者が認識され、報われることを保証します。 ネットワーク交換 Kivachは、オープンソースのエコシステムを資金調達する透明で分散的な方法を提供しています。

Kivach で資金調達できるいくつかの編集ツールを探ってみましょう。





フォトプリズム

私たちの画像を適切に編集する前に、私たちは良い視聴者と組織者を必要とし、PhotoPrismはそれで素晴らしい仕事をすることができます。Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.ソフトウェアは、ユーザーに彼らのプライバシーを尊重しながら、彼らの画像ライブラリの完全なコントロールを与えることを目指しています。

フォトプリズム 人工知能(AI)を使用して自動的に画像を分類し、ラベル化し、顔を識別し、場所の詳細で写真を豊かにします。それは電話、タブレット、デスクトップで、ネイティブアプリのように感じるウェブベースのインターフェイスを介してうまく機能します。ソフトウェアは、RAWファイルを含む幅広い画像とビデオフォーマットをサポートし、ユーザーが世界の地図で写真を閲覧することもできます。

このプラットフォームは完全に独立しており、ほとんどがコミュニティのサポートに依存しています。ユーザーはGitHubスポンサー、Patreon、またはPro機能の商業ライセンスを購入することによって貢献することができます。将来のアップデートは、公共イベントデータを使用してスマートアルバムの作成を強化し、アプリのAI駆動型組織ツールをさらに向上させることを目指しています。 フォトプリズム / Photoprism ♪♪

イメージマジック

1987年頃、トーマスとジョン・ノル兄弟は、私たちがPhotoshopとして知っているソフトウェアの開発を開始しました。同じ年に、Jon CristyはImageMagickを作成しました。Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

アーティストやウェブ開発者から科学者やエンジニアに至るまで、多くの人がこのソフトウェアを使用しているのは、200種類以上の画像ファイルタイプをサポートし、Windows、Linux、macOSなどのさまざまなオペレーティングシステムでうまく機能しているためです。スクリプトやコマンドラインの指示を通じて複雑なタスクを自動化することができ、画像の大きなバッチに対処するときに便利です。

前を眺めながら、 イメージマジック パフォーマンスとセキュリティの向上に伴い、開発は、プロジェクトを維持するために寄付やスポンサーシップに依存するImageMagick Studio LLCが管理しています。初期の数年間、コストはポケットからカバーされていたが、今日、世界中の貢献者がソフトウェアを無料で誰にでもアクセスできるように資金調達するのに役立ちます。 「KIVACH」 ♪♪

アップカイロ

特定の画像の小さなバージョンだけを持っている場合、品質を失うことなく大きくなることは非常に困難です. また、とにかく大きいが低品質のバージョンを持ることができます. Upscayl はこれらの問題を解決するために作成されました. 開発者 Nayam Amarshe と Suvojit Ghosh (TGS963 とも呼ばれる) によって最初に 2022 年にリリースされました。It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

古い写真やピクセル化されたグラフィックスで作業している場合、 アップカイロ このソフトウェアは、Real-ESRGANのような高度なAIモデルを使用し、欠落した詳細を推測して記入して画像をより明確かつ活気のあるものにします。それは、バッチ処理、複数のアップグレードスタイル、さらには「Double Upscayl」オプションなどの機能を含みます。

プロジェクトには有料の商用オプション、「Upscayl Cloud」というウェブベースのバージョンがあり、特別なハードウェアを必要としません。しかし、GitHubの情熱的なコミュニティと貢献者、そしてユーザーからのボランティア寄付によって依然として主にサポートされています。 upscayl/upscayl ♪♪

ミニペン

これは軽量でブラウザベースの画像エディターで、Viliusとして知られる開発者によって2013年頃に最初にリリースされたものであり、誰でもウェブブラウザから直接画像を編集または作成するための無料でアクセス可能な方法を提供します - ダウンロードやインストールは必要ありません。miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

シンプルな表情にもかかわらず、 ミニペン さまざまな機能が備わっています。複数の層で作業し、さまざまな効果やフィルターを適用し、ブラシ、マジックバンド、テキスト、または色の調整設定などのツールをさまざまに使用できます。それはJPG、PNG、WEBP、およびアニメーションGIFなどの多くの画像フォーマットをサポートしています。HTML5テクノロジーで構築され、Chrome、Firefox、Safariを含むほとんどの現代のブラウザでスムーズに動作します。これにより、日常の編集タスクのためのより複雑で高価なソフトウェアに素晴らしい代替になります。

開発と改善は、コード、バグを報告したり、機能を提案するボランティアに依存しています。広告や隠された料金がないため、プロジェクトは個人的なイニシアチブとコミュニティの善意を通じて資金調達されています。 use Kivach ♪♪

シリア

シリルは、天文学的な画像を処理するために設計され、特に天文学的な写真に役立つもので、2005年にフランソワ・メイヤーによって最初にリリースされました。開発は2012年に新しいチームによって取り上げられる前にしばらく中断され、現在、シリル・リチャード、ヴィンセント・ホルディン、セシル・メリスなどの貢献者によって維持されています。Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

このソフトウェアは、アマチュア天文学者と高度なユーザーの両方に理想的です。Windows、macOS、Linux、FreeBSDで動作し、複数の曝露を積み重ね、騒音を除去し、星を調節し、色を訂正するためのツールを提供します。 シリア FITS フォーマット、OpenCV for alignment、およびスクリプトサポートなどのテクノロジーを使用してタスクを自動化します。 また、写真測定のための gnuplot と統合し、星の明るさの変化やエクソプラネットトランジットなどのものを研究するのに役立つ可能性があります。

シリルはFreeAstroコミュニティによって維持され、開発はPayPalやLiberapayなどのプラットフォームを通じて寄付によって資金調達されています。ボランティアはまた、世界中でアクセシビリティを向上させるための翻訳、スクリプト、ドキュメントを貢献しています。今後の機能には、より正確なカラーカリブレーションツールと現代カメラのより良いサポートが含まれています。 使用キヴァチ .

ボーナス:GIMP

Photoshopの代替品に関しては、GIMPは間違いなく言及するに値しますが、私たちはすでにそれをカバーしました。 前のエピソード で。Released by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMPはWindows、macOS、Linuxで動作し、多くのファイル形式、プラグイン、カスタマイズオプションをサポートしています。Adobe Photoshopよりもシンプルに見えるかもしれませんが、GIMPは同じ強力な機能の多くを提供しています。 GIMP / GIMP キッズです。

Kivach を介して寄付することは非常に簡単です. まず、インストールしてください。 Obyte wallet — it is lightweight and works on both phones and computers. Add some funds by getting GBYTE or bridging popular tokens such as ETH, USDC, or BNB using the 対立橋 一度設定されたら、just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationあなたの資金は、彼らがそれらを主張するまで、自動代理人(AA)に安全に保管されますので、あなたは彼らにヘッドアップを提供したいかもしれません。

あなたが開発者で、誰かがすでにあなたのレポに寄付した場合、手順も簡単です。あなたが必要とするのは、Obyte財布とアプリ内で迅速なGitHub検証です(ボットストアでGitHubアテストボットを見つけるだけです - チャットメニュー)。 「KIVACH」 あなたがどのように資金を分割したいかを決めます(あなたはそれをすべて保持したり、共有したりすることができます)、そして最初の配布を引き起こします。

