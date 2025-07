Adakah anda tahu terdapat pelbagai alat perisian yang tersedia untuk mengurus dan mengedit imej dan gambar anda? Mereka berbeza-beza daripada percuma kepada maju dan datang dalam banyak format untuk peranti dan sistem operasi yang berbeza. Walaupun ramai memerlukan bayaran atau termasuk iklan, anda juga boleh memilih alat percuma, sumber terbuka yang sesuai dengan keperluan anda. Ini sering dikembangkan oleh pasukan sukarelawan, jadi jika anda mendapati mereka berguna, pertimbangkan untuk menyokong mereka dengan sumbangan kripto melalui Kivach.

Kiwi is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Apa yang membezakan Kivach ialah ciri "sumbangan kaskad": apabila anda menyumbang kepada projek, dana boleh secara automatik dibahagikan dengan projek lain yang bergantung kepada, memastikan bahawa semua penyumbang dalam rantaian pembangunan diiktiraf dan dianugerahkan. Tukar rangkaian , Kivach menyediakan cara yang telus dan terdesentralisasi untuk membiayai ekosistem sumber terbuka.

Mari kita meneroka beberapa alat pengeditan yang anda boleh membiayai dengan Kivach.





Photoprism

Sebelum mengedit imej kami dengan betul, kita mungkin memerlukan pemirsa dan pengatur yang baik, dan PhotoPrism boleh melakukan kerja yang baik dengannya.Ini adalah aplikasi pengurusan foto peribadi yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2020 oleh pengembang Michael Mayer dan Theresa Gresch.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Perisian ini bertujuan untuk memberi pengguna kawalan penuh atas pustaka imej mereka sambil menghormati privasi mereka.

Photoprism menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk secara automatik mengatur dan label imej, mengenal pasti muka, dan memperkaya gambar dengan butiran lokasi. Ia berfungsi dengan baik pada telefon, tablet, dan desktop melalui antara muka berasaskan web yang kelihatan seperti aplikasi asli. Perisian ini menyokong pelbagai format imej dan video, termasuk fail RAW, dan juga membolehkan pengguna untuk menelusuri gambar mereka pada peta dunia. Untuk kemudahan tambahan, ia berfungsi dengan Docker untuk pemasangan mudah dan menyokong penyegerakan dari peranti mudah alih-alih aplikasi seperti PhotoSync, serta akses langsung daripada pengurus fail desktop menggunakan WebDAV.

Platform ini sepenuhnya bebas dan terutamanya bergantung kepada sokongan komuniti. Pengguna boleh menyumbang melalui GitHub Sponsors, Patreon, atau dengan membeli lesen komersial untuk ciri-ciri Pro. Kemas kini masa depan bertujuan untuk meningkatkan penciptaan album pintar menggunakan data acara awam dan meningkatkan lagi alat organisasi AI-powered aplikasi. Pengenalan / Photoprism » »

imejMagik

Sekitar tahun 1987, saudara-saudara Thomas dan John Knoll mula membangunkan perisian yang kita kenal sebagai Photoshop. Pada tahun yang sama, Jon Cristy mencipta ImageMagick. Kedua-dua alat, cukup menarik, akan dikeluarkan secara awam pada tahun 1990, dan kedua-duanya berdiri hari ini —tetapi ImageMagick adalah sumber terbuka dan percuma.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Daripada seniman dan pengembang web kepada saintis dan jurutera, ramai menggunakan perisian ini kerana ia menyokong lebih daripada 200 jenis fail imej dan berfungsi dengan baik di pelbagai sistem pengendalian seperti Windows, Linux, dan macOS. Ia boleh mengotomatiskan tugas-tugas yang kompleks melalui skrip atau arahan baris perintah, yang berguna apabila berurusan dengan batch besar imej. Ia menyokong perkara-perkara seperti animasi, lukisan, pengurusan warna, menambah teks, menyesuaikan, memohon kesan, mengesan tepi, dan banyak lagi.

Melihat ke hadapan, imejMagik pembangunan dikendalikan oleh ImageMagick Studio LLC, yang bergantung kepada sumbangan dan sponsor untuk mengekalkan projek ini.Pada tahun-tahun awal, kos dilindungi daripada poket, tetapi hari ini, penyumbang dari seluruh dunia membantu membiayai ia untuk memastikan perisian kekal percuma dan boleh diakses oleh semua orang.Jika anda ingin menyokong mereka dengan beberapa dana kripto, mereka boleh didapati daripada kiwi » »

Upscayl

Apabila anda hanya mempunyai versi kecil imej tertentu, ia sangat sukar untuk menjadikannya lebih besar tanpa kehilangan kualiti. Juga, anda boleh mempunyai versi yang besar tetapi berkualiti rendah, bagaimanapun. Upscayl telah dicipta untuk membantu dengan isu-isu ini. Ia pertama kali dikeluarkan pada tahun 2022 oleh pengembang Nayam Amarshe dan Suvojit Ghosh (juga dikenali sebagai TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Sama ada anda bekerja dengan gambar lama atau grafik pixel, Upscayl menawarkan cara yang lebih pintar untuk menghirup kehidupan baru ke dalam visual anda. perisian ini menggunakan model AI canggih seperti Real-ESRGAN, yang menebak dan mengisi butiran yang hilang untuk membuat imej lebih jelas dan lebih hidup. Ia termasuk ciri-ciri seperti pemprosesan batch, pelbagai gaya peningkatan, dan juga opsyen "Double Upscayl" untuk penambahbaikan tambahan.

Projek ini mempunyai alternatif komersial berbayar, “Upscayl Cloud,” versi berasaskan web yang tidak memerlukan perkakasan khas. Walau bagaimanapun, ia masih terutamanya disokong oleh komuniti yang bersemangat dan penyumbang di GitHub, serta sumbangan sukarelawan daripada pengguna. Sesiapa sahaja boleh membantu dengan menghantar idea, memperbaiki bug, atau menyokong pembangunan secara kewangan. UPSCAYL / UPSCAYL » »

miniatur

Ini adalah editor imej berasaskan pelayar ringan yang pertama kali dikeluarkan sekitar 2013 oleh pengembang yang dikenali sebagai Vilius. Ia menyediakan cara percuma dan mudah diakses bagi sesiapa sahaja untuk mengedit atau mencipta imej secara langsung dari pelayar web - tiada muat turun atau pemasangan diperlukan. Sama ada anda membuat pengeditan cepat, mencipta seni digital, atau bereksperimen dengan lapisan dan kesan,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Walau bagaimanapun pandangan beliau yang sederhana, miniatur Anda boleh bekerja dengan pelbagai lapisan, menerapkan pelbagai kesan dan penapis, dan menggunakan pelbagai alat seperti sikat, tong ajaib, teks, atau tetapan penyesuaian warna. Ia menyokong banyak format imej seperti JPG, PNG, WEBP, dan juga GIF animasi. Dibina dengan teknologi HTML5, ia berjalan lancar pada kebanyakan pelayar moden, termasuk Chrome, Firefox, dan Safari. Ini menjadikannya alternatif yang baik kepada perisian yang lebih kompleks dan mahal untuk tugas pengeditan harian.

Perisian ini diselenggarakan oleh Vilius dengan bantuan komuniti. Pembangunan dan penambahbaikan bergantung kepada sukarelawan yang menyumbang kod, melaporkan bug, atau mencadangkan ciri-ciri. Kerana tiada iklan atau bayaran tersembunyi, projek ini dibiayai melalui inisiatif peribadi dan kebaikan komuniti. Menggunakan Kiwi » »

Sirius

Lebih daripada sekadar imej harian, Siril direka untuk memproses imej astronomi dan sangat berguna dalam astrofotografi. Ia pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh François Meyer. Pembangunan terhenti untuk beberapa masa sebelum diambil oleh pasukan baru pada tahun 2012, dan kini diselenggarakan oleh penyumbang seperti Cyril Richard, Vincent Hourdin, dan Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Perisian ini sesuai untuk astronom amatir dan pengguna lanjutan. ia berfungsi di Windows, macOS, Linux, dan FreeBSD, menawarkan alat untuk mengumpulkan paparan yang berbilang, menghapuskan bunyi, menyesuaikan bintang, dan mengoreksi warna. Sirius Ia juga mengintegrasikan dengan gnuplot untuk analisis fotometrik, yang boleh berguna untuk mengkaji perkara-perkara seperti perubahan kecerahan bintang atau transit exoplanet. Walaupun ia berkuasa, antara muka adalah mesra pemula, dan pengguna boleh memilih antara bekerja secara manual atau menggunakan aliran kerja yang disediakan.

Siril diselenggarakan oleh komuniti FreeAstro, dan pembangunan dibiayai oleh sumbangan melalui platform seperti PayPal dan Liberapay. sukarelawan juga menyumbang terjemahan, skrip, dan dokumentasi untuk meningkatkan aksesibiliti di seluruh dunia. Ciri-ciri yang akan datang termasuk alat kalibrasi warna yang lebih tepat dan sokongan yang lebih baik untuk kamera moden, berkat pangkalan data sensor kolaboratif. Menggunakan Kiwi .

Imej : Gimp

Sekiranya alternatif Photoshop pergi, GIMP pasti layak disebutkan - tetapi kita telah meliputi ia dalam Satu episod terdahulu daripadaReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP berjalan pada Windows, macOS, dan Linux, dan menyokong banyak format fail, plugin, dan pilihan penyesuaian.Walaupun ia mungkin kelihatan lebih mudah daripada Adobe Photoshop, GIMP menawarkan banyak ciri-ciri yang sama berkuasa - menjadikannya alternatif yang popular untuk pengguna yang mahu alat pengeditan profesional tanpa kos. GIMP / GIMP daripada Kiwi.

Memberi sumbangan melalui Kivach sangat mudah. Pertama, memasang Tukar dompet -Ia ringan dan berfungsi pada kedua-dua telefon dan komputer. tambahkan beberapa dana dengan mendapatkan GBYTE atau jambatan token popular seperti ETH, USDC, atau BNB menggunakan Jambatan Kontra Apabila anda telah ditetapkan,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationBahagian terbaik? pengembang tidak perlu mendaftar lagi. dana anda akan disimpan dengan selamat dalam Agen Autonomi (AA) sehingga mereka datang untuk mengklaim mereka, jadi anda mungkin mahu memberi mereka kepercayaan.

Jika anda seorang pemaju dan seseorang telah menyumbang kepada repo anda, langkah-langkah juga mudah. Semua yang anda perlukan ialah dompet Obyte dan pengesahan GitHub yang cepat di dalam aplikasi (hanya cari bot GitHub Attestation di Bot Store - Menu Chat). daripada kiwi , memutuskan bagaimana anda mahu membahagikan dana (Anda boleh menyimpan semua atau berkongsi), dan memicu pengedaran pertama.

Juga, anda mungkin ingin memeriksa episod terdahulu kami.