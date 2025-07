¿Sabía usted que hay una amplia gama de herramientas de software disponibles para gestionar y editar sus imágenes y fotos? Estos varían de principiantes a avanzados y vienen en muchos formatos para diferentes dispositivos y sistemas operativos. Mientras que muchos requieren pagos o incluyen anuncios, también puede elegir una herramienta gratuita y de código abierto que se adapte a sus necesidades. Estos son a menudo desarrollados por equipos de voluntarios, por lo que si los encuentra útiles, considere apoyarlos con una donación de criptografía a través de Kivach.

Kiev is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Lo que distingue a Kivach es su característica de "donaciones en cascada": cuando usted dona a un proyecto, los fondos se pueden compartir automáticamente con otros proyectos de los que depende, asegurándose de que todos los contribuyentes en la cadena de desarrollo son reconocidos y recompensados. Cambiar la red Kivach proporciona una forma transparente y descentralizada de financiar el ecosistema de código abierto.

Exploremos algunas herramientas de edición que puedes financiar con Kivach.





Fotografía

Antes de editar adecuadamente nuestras imágenes, probablemente necesitaremos un buen espectador y organizador, y PhotoPrism puede hacer un buen trabajo con ello.Esta es una aplicación de gestión de fotos privada que fue lanzada por primera vez en 2020 por los desarrolladores Michael Mayer y Theresa Gresch.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.El software tiene como objetivo dar a los usuarios el control total sobre sus bibliotecas de imágenes respetando su privacidad.

Fotografía Utiliza inteligencia artificial (IA) para clasificar y etiquetar automáticamente las imágenes, identificar caras y enriquecer las fotos con detalles de ubicación. Funciona bien en teléfonos, tabletas y escritorios a través de una interfaz basada en la web que se siente como una aplicación nativa. El software soporta una amplia gama de formatos de imagen y vídeo, incluyendo archivos RAW, e incluso permite a los usuarios navegar por sus fotos en los mapas del mundo. Para una conveniencia adicional, trabaja con Docker para una fácil configuración y soporta la sincronización desde dispositivos móviles a través de aplicaciones como PhotoSync, así como el acceso directo de los administradores de archivos de escritorio usando WebDAV.

Esta plataforma es totalmente independiente y depende principalmente del apoyo de la comunidad.Los usuarios pueden contribuir a través de los patrocinadores de GitHub, Patreon, o mediante la compra de licencias comerciales para las características Pro. Las futuras actualizaciones tienen como objetivo mejorar la creación de álbumes inteligentes utilizando datos de eventos públicos y mejorar aún más las herramientas de organización impulsadas por la IA de la aplicación. Fotoprismo / Fotoprismo y

Imagenes mágicos

Alrededor de 1987, los hermanos Thomas y John Knoll comenzaron el desarrollo del software que conocemos como Photoshop. En el mismo año, Jon Cristy creó ImageMagick.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Desde artistas y desarrolladores web a científicos e ingenieros, muchos usan este software porque soporta más de 200 tipos de archivos de imagen y funciona bien en varios sistemas operativos como Windows, Linux y macOS. Puede automatizar tareas complejas a través de scripts o instrucciones de línea de comandos, lo que es útil cuando se trata de grandes lotes de imágenes.

Mirando hacia adelante, Imagenes mágicos El desarrollo es gestionado por ImageMagick Studio LLC, que depende de donaciones y patrocinio para mantener el proyecto. En los primeros años, los costos se cubrieron fuera de bolsillo, pero hoy en día, los contribuyentes de todo el mundo ayudan a financiarlo para garantizar que el software permanezca libre y accesible para todos. En Kiwi y

Upscayl

Cuando solo tienes una versión pequeña de una determinada imagen, es muy difícil hacerla más grande sin perder calidad. Además, puedes tener una versión grande pero de mala calidad, de todos modos. Upscayl fue creado para ayudar con estos problemas. Fue lanzado por primera vez en 2022 por los desarrolladores Nayam Amarshe y Suvojit Ghosh (también conocido como TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Ya sea que estés trabajando con fotografías antiguas o gráficos pixelados, Upscayl Este software utiliza modelos avanzados de IA como Real-ESRGAN, que adivinan y rellenan los detalles que faltan para hacer que las imágenes sean más claras y más vibrantes. Incluye características como el procesamiento de lotes, varios estilos de mejora e incluso una opción de “Double Upscayl” para un refinamiento adicional.

El proyecto tiene una alternativa comercial pagada, “Upscayl Cloud”, una versión basada en la web que no requiere hardware especial. Sin embargo, todavía es sustentado principalmente por una comunidad apasionada y contribuyentes en GitHub, así como donaciones voluntarias de los usuarios. Cualquiera puede ayudar enviando ideas, corregir errores o apoyar el desarrollo financieramente. upscayl/upscayl y

MiniPintura

Este es un editor de imagen basado en navegador ligero, lanzado por primera vez alrededor de 2013 por un desarrollador conocido como Vilius. Ofrece una forma gratuita y accesible para que cualquiera pueda editar o crear imágenes directamente desde un navegador web, sin necesidad de descargas ni instalaciones.miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

A pesar de su simple mirada, miniPaint Puede trabajar con múltiples capas, aplicar diversos efectos y filtros, y utilizar una variedad de herramientas como cepillos, la varilla mágica, texto, o ajustes de ajuste de color. Soporta muchos formatos de imagen como JPG, PNG, WEBP, e incluso GIFs animados. Construido con tecnologías HTML5, se ejecuta sin problemas en la mayoría de los navegadores modernos, incluyendo Chrome, Firefox y Safari. Esto lo convierte en una gran alternativa a software más complejo y caro para tareas de edición cotidiana.

El software es mantenido por Vilius con la ayuda de la comunidad. El desarrollo y las mejoras dependen de los voluntarios que contribuyen con código, informan de errores o sugieren características. Puesto que no hay anuncios ni cargos ocultos, el proyecto se financia a través de la iniciativa personal y la buena voluntad de la comunidad. Si desea enviar su agradecimiento con un consejo de criptomoneda, puede Uso de Kivach y

Sirio

Más que sólo imágenes cotidianas, Siril fue diseñado para procesar imágenes astronómicas y es especialmente útil en la astrofotografía. Fue lanzado por primera vez en 2005 por François Meyer. El desarrollo se detuvo por un tiempo antes de ser recogido por un nuevo equipo en 2012, y ahora está mantenido por colaboradores como Cyril Richard, Vincent Hourdin y Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

El software es ideal para astrónomos aficionados y usuarios avanzados. funciona en Windows, macOS, Linux y FreeBSD, ofreciendo herramientas para empacar exposiciones múltiples, eliminar el ruido, alinear las estrellas y corregir los colores. Sirio Utiliza tecnologías como el formato FITS, OpenCV para alineamiento y soporte de guión para automatizar tareas. También se integra con gnuplot para análisis fotométrico, que puede ser útil para estudiar cosas como cambios en el brillo de las estrellas o transitos de exoplanetas.

Siril es mantenido por la comunidad de FreeAstro, y el desarrollo se financia por donaciones a través de plataformas como PayPal y Liberapay. Los voluntarios también contribuyen con traducciones, scripts y documentación para mejorar la accesibilidad en todo el mundo. Las nuevas características incluyen herramientas de calibración de colores más precisas y un mejor soporte para cámaras modernas, gracias a una base de datos de sensores colaborativa. Uso de Kivach .

Título: Gimp

En cuanto a las alternativas de Photoshop, GIMP ciertamente merece una mención - pero ya lo hemos cubierto en Un episodio anterior . elReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP se ejecuta en Windows, macOS y Linux, y soporta muchos formatos de archivos, plugins y opciones de personalización.Aunque puede parecer más simple que Adobe Photoshop, GIMP ofrece muchas de las mismas características poderosas, lo que lo convierte en una alternativa popular para los usuarios que desean herramientas de edición profesional sin costo. GIMP / GIMP En el Kiwi.

Donar a través de Kivach es muy fácil. Primero, instale el Cambio de cartera -Es ligero y funciona tanto en teléfonos como en computadoras.Añade algunos fondos obteniendo GBYTE o plegando tokens populares como ETH, USDC o BNB usando el Puente de contrarreloj Una vez que estés establecido,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationLa mejor parte? El desarrollador ni siquiera necesita estar registrado todavía. sus fondos se mantendrán de forma segura en un Agente Autónomo (AA) hasta que vengan a reclamarlos, por lo que puede querer darles una cabeza.

Si eres un desarrollador y alguien ya ha donado a tu repo, los pasos son fáciles también.Todo lo que necesitas es la cartera Obyte y una rápida verificación de GitHub dentro de la aplicación (sólo tienes que encontrar el bot GitHub Attestation en el menú Bot Store - Chat). Después de eso, haz clic en "Añadir repositorio" En Kiwi , decidir cómo desea dividir los fondos (puede mantenerlo todo o compartirlo), y desencadenar la primera distribución. ¡Eso es todo—está recibiendo oficialmente donaciones!

