I-5 I-Image Editing Programs ye-Free ye-Photoshop - ne-Support neKivach

Ngaphambi kokulungisa izithombe zethu ngokufanelekileyo, thina kufuneka umbhali enhle futhi umbhali, futhi i-Photoprism inokwenza umsebenzi enhle. Lokhu kuyinto isicelo sokulawula izithombe yekhwalithi eqala e-2020 ngu-developer Michael Mayer no-Theresa Gresch.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.I-software inikeza abasebenzisi ukulawula ngokuphelele kwi-image libraries zabo ngokuvumelana nokumelana nokumangaliswa kwebhizinisi yabo.

Ukuhlobisa isebenzisa Intelligent Artificial Intelligence (AI) ukuhlobisa imifanekiso okuzenzakalelayo, ukuhlobisa izikhwama, futhi ukuvikela izithombe nge iziphakamiso lokufaka. It isebenza kahle ku-smartphones, tablets, futhi desktop nge-web-based interface okuyinto kubonakala njenge app native. I-software isekelwe isithombe esikhulu se-image kanye ne-video format, kuhlanganise amafayela ze-RAW, futhi ivumela abasebenzisi ukubuyekeza izithombe zabo ku-world maps. Ukuze kube lula, it isebenza nge-Docker ukuze kube lula ukufaka futhi isekelwe ukuxhumana kusuka ku-mobile devices nge-apps ezifana ne-PhotoSync, kanye nokufika ngqo kusuka ku-desktop file managers usebenzisa i-WebDAV.

I-Platform iyatholakala ngokugcwele futhi ikakhulukazi isekelwe ekutholeni komphakathi. Abasebenzisi angakwazi ukunikela nge-GitHub Sponsors, Patreon, noma ngokuthengisa izilinganiso zokuthengisa izici ze-Pro. Izixhobo zangaphambili zihlanganisa ukuthuthukiswa kwe-smart album ngokusebenzisa idatha ze-event ezivamile kanye nokuthuthukiswa okwengeziwe kwe-AI-powered organizing tools ye-app. Ukuze ama-crypto donations, zihlanganisa ku-Kivach njenge photoprism / photoprism Ngena ngemva

Kusukela 1987, abalandeli Thomas noJohn Knoll waqala ukukhiqiza isofthiwe singaziwa Photoshop. Kwi-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Ukusuka abacwaningi web nomkhiqizi abacwaningi nabachwepheshe, abaninzi abasebenzisa le software ngoba kusetshenziselwa ezingaphezu kuka-200 izinhlobo yefayela yesithombe futhi isebenza kahle phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezahlukene ezifana ne-Windows, Linux, ne-macOS. It kungenziwa ukuhlola izinsizakalo ezinzima nge-scripts noma izicelo ze-command-line, okuyinto esebenzayo ekusebenziseni ama-batches amakhulu zezithombe. It isekelwe izinto ezifana nokumiswa kwe-animation, ukucindezeleka, ukulawula imibala, ukwengeza umbhalo, ukucindezeleka, ukusetshenziswa kweziphumo, ukucindezeleka ama-edges, nokuningi.

Ukubuyekeza kuqala, Umbala Ukusebenza kwe-ImageMagick Studio LLC, eyakhelwe ama-donations kanye nama-sponsorship ekuthuthukiseni le-projekthi. Kwiinyanga ezidlulile, izindleko ziye zithunyelwe ngaphandle kwebhizinisi, kodwa namhlanje, ama-contributors ezivela ehlabathini jikelele zithunyelwe ukuqinisekisa ukuthi isofthiwe ivuliwe futhi iyatholakala bonke. Uma ufuna ukuhlinzeka kwabo nge-crypto funds, zithunyelwe Ukulungiswa Ngena ngemva

Uma unayo kuphela inguqulo amancane yifoto ezithile, kubalulekile kakhulu ukwandisa ngaphandle kokuthintela ikhwalithi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthola inguqulo amancane kodwa emangalisayo, nangona kunjalo. Upscayl yasungulwa ukunceda ngezinkinga zayo. It was first released in 2022 by developers Nayam Amarshe and Suvojit Ghosh (eyaziwa nangokuthi TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Noma usebenza ngezithombe ezinhle noma i-pixelated graphics, Ukubuyekezwa inikeza indlela emangalisayo yokuhlanza ukuphila entsha emabhayisikili yakho. Le software isebenzisa amamodeli eyenziwe nge-AI ezifana ne-Real-ESRGAN, okuvimbela futhi zihlanganisa imibala ebuthile ukuze zibe amabhayisikili emangalisayo futhi emangalisayo. Kufaka izici ezifana nokucubungula kwe-batch, izindlela eziningana zokuphendula, futhi ngisho "Upscayl ezimbini" ukhetho yokuphendula okwengeziwe.

Umklamo we-Upscayl Cloud, inguqulo we-web ebonakalayo ebonakalayo. Kodwa-ke, kunezinto ezininzi zihlanganiswa yi-community emangalisayo ne-contributors ku-GitHub, kanye nezinzuzo ezivumelane ezisebenzayo abasebenzisi. Wonke umuntu ingasiza ngokuvumela i-ideas, ukuguqulwa kwebhizinisi, noma ukweseka ukuthuthukiswa kwezimali. Le software isithombe ku-Kivach njenge upscayl / upscayl Ngena ngemva

Kuyinto enhle, browser-based image editor okokuqala yasungulwa ngo-2013 umbhali eyaziwa ngokuthi Vilius. It inikeza indlela mahhala futhi efanelekayo wonke umuntu ukuguqulwa noma ukwakha imifanekiso ngqo kusuka ku-web browser - akukho ukulayisha noma ukulayisha ezidingekayo. Noma ufuna ukwenza ukulayisha ngokukhawuleza, ukwakha art digital, noma ukuhlola nge layers futhi imiphumela,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Ngaphandle kokubuyekezwa kwayo, Ngena ngemvume is a packed with numerous features. You can work with multiple layers, apply various effects and filters, and use a variety of tools such as brushes, the magic wand, text, or color adjustment settings. It supports many image formats like JPG, PNG, WEBP, and even animated GIFs. Yakhelwe nge HTML5 ubuchwepheshe, it is run smoothly on most modern browsers, kuhlanganise Chrome, Firefox, and Safari. Lokhu kwenza it a great alternative to more complex and expensive software for everyday editing tasks.

I-Software isekelwe yi-Vilius nge-akhawunti ye-community. Ukukhula nokuphucula ku-volunteers abalandela ama-code, ama-bugs, noma ama-suggestions. Njengoba akukho ama-advertisements noma ama-cost hidden, le nkqubo ikhiqizwa nge-initiative yomsebenzisi kanye ne-community goodwill. Uma ufuna ukunikezela ucwaningo lakho nge-cryptocurrency tip, ungakwazi Usebenzisa i-Kivach Ngena ngemva

Ngaphezulu kunazo zonke, i-Siril yenzelwe ukuphathwa izibonelelo ze-astronomy futhi ikakhulukazi ikhasimende ku-astrophotography. It was first released in 2005 ngu-François Meyer. Ukusebenza kwangaphakathi isikhathi eside ngaphambi kokufumana iqembu omtsha ngo-2012, futhi i-Cyril Richard, iVincent Hourdin, neCécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

I-software iyona elungileyo kubasebenzisi amabhizinisi kanye nabasebenzisi abanolwazi. Isebenza phakathi kwe-Windows, i-macOS, i-Linux, ne-FreeBSD, ibonise izixhobo zokuphefumula ama-exposures amakhulu, ukunciphisa i-noise, ukuguquka ama-stars, kanye nokuguquka ama-colors. Ukulungiswa Ukusebenzisa ubuchwepheshe efana ne-FITS format, i-OpenCV for alignment, ne-scripting support yokusebenza okuzenzakalelayo. I-Gnuplot iyahambisana ne-photometric analysis, okuyinto ingasiza ukuhlola izinto ezifana nokushintsha kwe-star brightness noma ama-exoplanet transits. Nangona i-powerful, i-interface iyahambelana nabasebenzisi, futhi abasebenzisi angakwazi ukhethe phakathi kokusebenza ngempumelelo noma ukusetshenziswa kwebhizinisi zokusebenza.

I-Siril isekelwe yi-FreeAstro community, futhi ukuthuthukiswa lithengiswa nge-donations nge-platforms efana ne-PayPal ne-Liberapay. Ama-volunteers zihlanganisa nokudluliselwa, ama-scripts, kanye ne-documentation ukuze kubuyekeze ukufinyelela emhlabeni wonke. Izici ezidlulayo zihlanganisa izixhobo zokubhalisa ama-color futhi ukweseka okungcono amakhamera ezintsha, ngenxa ye-database ye-sensor ehlanganisiwe. Ukusekela kwabo nge-cryptocurrencies, ungakwazi Usebenzisa i-Kivach .

Ngokuqondene ne-Photoshop alternatives, i-GIMP ikakhulukazi inesibopho - kodwa siphinde olungaphakathi. Ukungena ngemvume NgathiReleased by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic design. I-GIMP isebenza ku-Windows, i-macOS, ne-Linux, futhi isekelwe amafayela amaningi, ama-plugins, kanye ne-options ye-customization. Nangona kungabangela kulinganayo kunazo kunazo ku-Adobe Photoshop, i-GIMP inikeza izici ezininzi eziningana nezinto ezinzima, okwenza kube lula yokufakelwa kubasebenzisi abesifazane izixhobo zokuphrinta professional ngaphandle kwemali. I-GNOME / GIMP Ukubuyekeza

