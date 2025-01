TON Hacker House Bangkok atrae a más de 300 desarrolladores globales y más de 70 presentaciones de demostración

La TON Hacker House Bangkok, organizada por TONX, TON Society y coorganizada por TOX, Yescoin y MEXC, atrajo a más de 3.400 asistentes registrados y reunió a desarrolladores, innovadores y líderes de la industria.





El evento, que tuvo lugar el 14 de noviembre, mostró la fortaleza y el crecimiento del ecosistema TON y fomentó la colaboración dentro de la comunidad Web3. El evento contó con el apoyo de más de 50 patrocinadores, socios y más de 300 desarrolladores que participaron en el hackathon, con más de 70 presentaciones de demostración.





Los líderes de Web3 comparten perspectivas visionarias sobre el futuro del ecosistema TON

El evento comenzó con la icónica ceremonia del avión de papel TONX, encabezada por figuras clave como Steve Yun, presidente de la Fundación TON; Wego, cofundador de TONX; y Paul V., socio gerente de Pantera Capital. Wego C., cofundador de TONX, enfatizó: "A medida que la base de usuarios de Telegram se expande a 950 millones de usuarios, el ecosistema TON se vuelve cada vez más vibrante.





TONX se compromete a apoyar el crecimiento del ecosistema, impulsando el éxito mutuo para todos”. Paul V. compartió sus ideas sobre la fuerte confianza de Pantera en TON, mientras que Steve Yun destacó el potencial de TON en los sectores PayFi y DeFi.





Los líderes de la industria se reunieron para discutir el futuro del ecosistema TON y brindar información sobre las próximas oportunidades y desafíos para el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.





Entre los oradores principales se encontraban el Dr. Awesome Doge, cofundador de TONX; Ekin Tuna, cofundador de TON Society; Weiyi, director técnico de TONX API; Pako, cofundador de Televerse; John, director de APAC en Yescoin; Sophia Rusconi, directora de aceleración en Ton Accelerator; Inal K., socio en TON Ventures; Diamond, director de BD en SoarFun; Mera, gerente de marketing de KOL en MEXC; y Juakho, director de BD en UMY.

Explorando las tendencias de DeFi, Meme y SocialFi

“Desbloqueando TON DeFi: Integración, liquidez y crecimiento entre activos” exploró el potencial de DeFi dentro del ecosistema TON, con la participación de oradores como Tim Nugent (ingeniero sénior de DeFi en GSR), Calvin Chu (creador principal en Impossible Finance), Oleg (CTO de Tonkeeper) y Halil Mirakhmed (CSO en TOP.co). Moderada por Birchnut, fundador de KTON, la sesión profundizó en el futuro de las finanzas descentralizadas.





En el debate “Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value” se analizó el papel de los memes en el ecosistema de TON, con la participación de ponentes como Tyrelle (director de tecnología de TON CAT), Larry (director de tecnología de Sadmeow) y JH (fundador de Harpoon Web3). El debate, moderado por Pukerainbow, fundador de Pukecast, exploró cómo los memes están dando forma a la participación y el valor de la comunidad.





“Play, Social, Earn: The Synergy of Gaming, Memes, and DeFi Projects on TON” reunió a oradores clave como John (APAC Lead en Yescoin), Wego (Co-Founder de TONX), Norbert (Global Growth en Nubit) y Paul Delio (Chief Business Officer en CARV). Moderada por Yy, Listing Head en MEXC, esta sesión se centró en la convergencia de los juegos, la interacción social y las finanzas descentralizadas.

TONX API, el proveedor líder de API TON e infraestructura RPC y una plataforma de desarrollo integral, se ha asociado con líderes de la industria en varios sectores.





Estos incluyen Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at Once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics y más.





Weiyi, director técnico de TONX API, dio a conocer su emocionante hoja de ruta para 2025, que incluye el lanzamiento oficial de la nueva versión de TONX API. Esta actualización presenta funciones potentes como TONX.js, un SDK de JavaScript y un adaptador para agilizar el desarrollo tanto para los desarrolladores nuevos como para los existentes.

Los aspectos más destacados del producto incluyen:





Noah: una solución innovadora diseñada para garantizar transacciones confiables durante las fallas de la cadena de bloques TON, ofreciendo tranquilidad tanto a los desarrolladores como a los usuarios.

Liga: una función que proporcionará transacciones gratuitas y aceleradas en todo el ecosistema TONX, mejorando la eficiencia del usuario.

Tontractor: una herramienta para desarrolladores todo en uno que permite a los creadores y desarrolladores desarrollar fácilmente aplicaciones descentralizadas (DApps) dentro del ecosistema blockchain TON.





Estas innovaciones señalan un futuro emocionante para el ecosistema TON a medida que la API TONX continúa impulsando la experiencia del desarrollador y respaldando el crecimiento del ecosistema.





Demostración del hackathon: $1,2 millones en premios y talento global para desarrolladores

El momento más destacado del evento fue el Hackathon Demo, que mostró los proyectos más innovadores de desarrolladores de todo el mundo.





Con un pozo de premios de $1.2 millones, respaldado por Tonificación , Sociedad TON , Empresas TON , Sociedad de cartera SNZ , Aventuras de verano , Clave global de hash , Analítica de huellas dactilares , Nubit , y Empresas MEXC El Hackathon tuvo como objetivo fomentar el desarrollo innovador de la Web3 y la innovación tecnológica.





Los jueces principales incluyeron a Inal K., socio de TON Ventures; Dr. Awesome Doge, cofundador de TONX; Issa; Alven Lin, socio de Summer Ventures; Pei, CTO de TONX; e Issa, director de inversiones de MEXC Ventures.

El hackathon atrajo a más de 300 desarrolladores globales y se presentaron más de 70 proyectos de demostración.





Los proyectos GameFi representaron el 45,1%, los proyectos DeFi representaron el 39,4% y los proyectos SocialFi y Meme también representaron una porción significativa. La demostración final contó con 20 equipos, incluidos All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX y TonOfTrades.





Los ganadores finales fueron:





1er lugar: Titán

2do Lugar: UTONIC

3er lugar: Televerse

Premio al mejor juego: WONTON

Premio a la mejor DeFi: Tonco

Premio al mejor colaborador: UStars





Lista de patrocinadores del evento





Anfitriones: Tonificación , Sociedad TON





Acerca de TON Hacker House Bangkok

TON Hacker House Bangkok, organizado por TONX y TON durante Devcon, es un evento donde los desarrolladores, proyectos y asistentes pueden sumergirse en un día en el que la innovación se encuentra con la libertad de expresión.



Un montón de proyectos podrán solicitar la oportunidad de realizar demostraciones de sus proyectos frente a líderes clave de la industria, capitales de riesgo de primer nivel y miles de asistentes para obtener la mejor exposición en Bangkok, Tailandia.

Acerca de TONX

TONX es la piedra angular que permite a los desarrolladores escalar aplicaciones con Telegram y TON. Como socio pionero de TON, TONX ofrece una plataforma abierta que conecta a desarrolladores, inversores y usuarios para dar forma a la nueva economía.





Su aclamada TON Hacker House en 2024 impulsó una ola de proyectos Web3 innovadores. TONX API, un producto clave de TONX, es la fuerza impulsora detrás del ecosistema Web3 SuperApp de 950 millones de usuarios.

Sitio web | incógnita | Telegrama | Evento TONX X | Telegrama del evento TONX

Acerca de la Sociedad TON

TON Society es un movimiento global de base que apoya a la Comunidad TON con sistemas de crecimiento y eventos. Conecta a la Comunidad TON con el mundo real. TON Society es para los revolucionarios que construyen activamente una mejor Internet. Conéctese, crezca, contribuya.

Sitio web | incógnita | Telegrama

Acerca de TOX

TOX está desbloqueando oportunidades DeFi en el ecosistema TON y actuando como una puerta de entrada clave tanto para los recién llegados como para los traders experimentados.





Diseñado para brindar flexibilidad y facilidad de uso, TOX permite a los usuarios acceder a DeFi sin complejidad, al mismo tiempo que brinda herramientas poderosas para operadores avanzados. A medida que el ecosistema TON continúa creciendo, TOX está listo para convertirse en una plataforma central, impulsando la adopción y haciendo que DeFi sea más accesible para millones de personas.





Creado por un equipo de ingenieros con experiencia en proyectos que superan los mil millones de dólares en TVL y más de 45 mil millones de dólares en volumen comercial, todo sin ningún incidente de seguridad, TOX cuenta con el respaldo de TONX, Shu Tsuwei de HMX, Coral DeFi Capital y Douro Labs.

incógnita | Telegrama

Acerca de Yescoin

Yescoin es una de las miniaplicaciones más grandes de Telegram, comprometida a educar y guiar a cientos de millones de usuarios en el mundo Web3.

incógnita | Telegrama

Acerca de MEXC

Fundada en 2018, MEXC se dedica a ser "su forma más fácil de acceder a las criptomonedas". Conocida por su amplia selección de tokens de moda, oportunidades de airdrop y tarifas bajas, MEXC presta servicios a más de 10 millones de usuarios en más de 170 países.





Con un enfoque en la accesibilidad y la eficiencia, nuestra plataforma de operaciones avanzada atrae tanto a operadores nuevos como a inversores experimentados. MEXC ofrece una puerta de entrada fluida, segura y gratificante al mundo de los activos digitales.

Sitio web | incógnita

Esta historia fue distribuida como un comunicado de prensa de Btcwire bajo el programa de blogs comerciales de HackerNoon. Obtenga más información sobre el programa aquí