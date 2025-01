TON Hacker House Bangkok 300'den Fazla Küresel Geliştiriciyi ve 70'ten Fazla Demo Gönderisini Bir Araya Getiriyor

TONX, TON Society tarafından ve TOX, Yescoin ve MEXC tarafından ortaklaşa düzenlenen TON Hacker House Bangkok, 3.400'den fazla kayıtlı katılımcıyı bir araya getirerek geliştiricileri, yenilikçileri ve sektör liderlerini bir araya getirdi.





14 Kasım'da gerçekleşen etkinlik, TON ekosisteminin gücünü ve büyümesini sergiledi ve Web3 topluluğu içinde iş birliğini teşvik etti. Etkinlik, hackathon'a katılan 50'den fazla sponsor, ortak ve 300'den fazla geliştirici tarafından desteklendi ve 70'ten fazla demo gönderimi yapıldı.





Web3 Liderleri TON Ekosisteminin Geleceğine İlişkin Vizyoner Görüşlerini Paylaşıyor

Etkinlik, TON Vakfı Başkanı Steve Yun, TONX'in Kurucu Ortağı Wego ve Pantera Capital'in Yönetici Ortağı Paul V. gibi önemli isimlerin liderliğinde ikonik TONX kağıt uçak töreniyle başladı. TONX'in Kurucu Ortağı Wego C., "Telegram'ın kullanıcı tabanı 950 milyon kullanıcıya ulaşırken, TON ekosistemi giderek daha canlı hale geliyor." dedi.





TONX, ekosistemin büyümesini desteklemeye ve herkes için karşılıklı başarıyı teşvik etmeye kararlıdır.” Paul V., Pantera'nın TON'a olan güçlü güvenine ilişkin görüşlerini paylaşırken, Steve Yun, TON'un PayFi ve DeFi sektörlerindeki potansiyelini vurguladı.





Sektör liderleri, TON ekosisteminin geleceğini tartışmak ve 2024'ün dördüncü çeyreği ile 2025'in birinci çeyreği için fırsatlar ve zorluklara ilişkin görüşler paylaşmak üzere bir araya geldi.





Konuşmacılar arasında TONX'in Kurucu Ortağı Dr. Awesome Doge, TON Society'nin Kurucu Ortağı Ekin Tuna, TONX API'nin Teknoloji Lideri Weiyi, Televerse'in Kurucu Ortağı Pako, Yescoin'de APAC Lideri John, Ton Accelerator'da Hızlandırma Başkanı Sophia Rusconi, TON Ventures Ortağı Inal K., SoarFun'da BD Direktörü Diamond, MEXC'de KOL Pazarlama Müdürü Mera ve UMY'de BD Başkanı Juakho yer aldı.

DeFi, Meme ve SocialFi Trendlerini Keşfetmek

“TON DeFi'nin Kilidini Açmak: Entegrasyon, Likidite ve Varlıklar Arası Büyüme”, Tim Nugent (GSR'de Kıdemli DeFi Mühendisi), Calvin Chu (Impossible Finance'te Çekirdek Oluşturucu), Oleg (Tonkeeper'ın CTO'su) ve Halil Mirakhmed (TOP.co'da CSO) gibi konuşmacıların yer aldığı TON ekosistemindeki DeFi'nin potansiyelini araştırdı. KTON'un Kurucusu Birchnut tarafından yönetilen oturum, merkezi olmayan finansın geleceğine odaklandı.





“TON'da Meme Devrimi: Topluluk ve Değeri Yeniden Tanımlamak” TON ekosisteminde meme'lerin rolünü ele aldı ve konuşmacılar arasında Tyrelle (TON CAT'de CTO Lideri), Larry (Sadmeow'da CTO Lideri) ve JH (Harpoon Web3'ün Kurucusu) vardı. Pukecast'in Kurucusu Pukerainbow'un moderatörlüğünü yaptığı tartışmada meme'lerin topluluk katılımını ve değerini nasıl şekillendirdiği incelendi.





“Oyna, Sosyalleş, Kazan: TON'da Oyun, Memler ve DeFi Projelerinin Sinerjisi” etkinliğinde, John (Yescoin'de APAC Lideri), Wego (TONX'in Kurucu Ortağı), Norbert (Nubit'te Küresel Büyüme) ve Paul Delio (CARV'de Baş İşletme Sorumlusu) gibi önemli konuşmacılar bir araya geldi. MEXC'de Listeleme Başkanı Yy tarafından yönetilen bu oturumda oyun, sosyal etkileşim ve merkezi olmayan finansın bir araya gelmesi ele alındı.

TON API'leri ve RPC altyapısının lider sağlayıcısı ve kapsamlı bir geliştirme platformu olan TONX API, çeşitli sektörlerdeki endüstri liderleriyle ortaklık kurdu.





Bunlar arasında Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at Once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics ve daha fazlası yer alıyor.





TONX API'nin Teknoloji Lideri Weiyi, TONX API'nin yeni sürümünün resmi lansmanını da içeren 2025 için heyecan verici yol haritasını açıkladı. Bu güncelleme, TONX.js, bir JavaScript SDK'sı ve hem yeni hem de mevcut geliştiriciler için geliştirmeyi kolaylaştıran bir adaptör gibi güçlü özellikler sunuyor.

Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:





Noah: TON blok zinciri çöküşleri sırasında güvenilir işlemleri garanti altına almak için tasarlanmış, geliştiriciler ve kullanıcılar için gönül rahatlığı sağlayan çığır açıcı bir çözüm.

Lig: TONX ekosisteminde ücretsiz ve hızlandırılmış işlem imkânı sunarak kullanıcı verimliliğini artıracak bir özellik.

Tontractor: Yaratıcıların ve geliştiricilerin TON blok zinciri ekosistemi içinde merkezi olmayan uygulamaları (DApp'ler) kolayca geliştirmelerini sağlayan hepsi bir arada bir geliştirici aracı.





Bu yenilikler, TONX API'nin geliştirici deneyimini yönlendirmeye ve ekosistem büyümesini desteklemeye devam etmesiyle TON ekosistemi için heyecan verici bir geleceğin sinyalini veriyor.





Hackathon Demosu: 1,2 Milyon Dolarlık Ödül Havuzu ve Küresel Geliştirici Yetenekleri

Etkinliğin en önemli etkinliği ise dünya çapındaki geliştiricilerin en yenilikçi projelerinin sergilendiği Hackathon Demosu oldu.





1,2 milyon dolarlık ödül havuzuyla desteklenen TONX , TON Topluluğu , TON Girişimleri , SNZ Holding , Yaz Girişimleri , HashKey Küresel , Ayak İzi Analitiği , Nubit , Ve MEXC Girişimleri Hackathon'un amacı, çığır açan Web3 gelişimini ve teknolojik inovasyonu teşvik etmekti.





Jüri üyeleri arasında TON Ventures Ortağı Inal K., TONX Kurucu Ortağı Dr. Awesome Doge, Issa, Summer Ventures Ortağı Alven Lin, TONX CTO'su Pei ve MEXC Ventures Yatırım Direktörü Issa yer aldı.

Hackathon'a 300'den fazla küresel geliştirici katılırken, 70'ten fazla demo projesi başvurdu.





GameFi projeleri %45,1'i, DeFi projeleri %39,4'ü ve SocialFi ve Meme projeleri de önemli bir kısmı temsil ediyordu. Son demoda All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX ve TonOfTrades dahil olmak üzere 20 takım yer aldı.





Yarışmanın final kazananları şöyle:





1. Sıra: Titan

2. Sıra: UTONİK

3.lük: Televerse

En İyi Oyun Ödülü: WONTON

En İyi DeFi Ödülü: Tonco

En İyi Katkıda Bulunan Ödülü: UStars





Etkinlik Sponsor Listesi





Ev sahipleri: TONX , TON Topluluğu





TON Hacker House Bangkok Hakkında

TONX ve TON'un Devcon sırasında ev sahipliği yaptığı TON Hacker House Bangkok, geliştiricilerin, projelerin ve katılımcıların inovasyonun ifade özgürlüğüyle buluştuğu bir güne dalmalarını sağlayan bir etkinliktir.



Çok sayıda proje, Bangkok, Tayland'da en iyi tanıtımı elde etmek için önemli sektör liderleri, birinci sınıf girişim sermayeleri ve binlerce katılımcının önünde proje demolarını sergileme şansına sahip olmak için başvuruda bulunabilecek.

TONX Hakkında

TONX, geliştiricilerin Telegram ve TON ile uygulamaları ölçeklendirmesini sağlayan temel taştır. TON'un öncü ortağı olan TONX, geliştiricileri, yatırımcıları ve kullanıcıları yeni ekonomiyi şekillendirmek için birbirine bağlayan açık bir platform sunar.





2024'te beğeni toplayan TON Hacker House'ları, yenilikçi Web3 projelerinin bir dalgasını ateşledi. TONX'in temel bir ürünü olan TONX API, 950 milyon kullanıcılı Web3 SuperApp ekosisteminin arkasındaki itici güçtür.

Web sitesi | X | Telgraf | TONX Etkinliği X | TONX Etkinlik Telegramı

TON Topluluğu Hakkında

TON Society, TON Topluluğunu büyüme sistemleri ve etkinlikleriyle destekleyen bir taban hareketidir. TON Topluluğunu gerçek dünyaya bağlar. TON Society, aktif olarak daha iyi bir internet inşa eden devrimciler içindir. Bağlanın, Büyüyün, Katkıda Bulunun.

Web sitesi | X | Telgraf

TOX Hakkında

TOX, TON ekosisteminde DeFi fırsatlarının kilidini açarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için önemli bir geçit görevi görüyor.





Esneklik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan TOX, kullanıcıların karmaşıklık olmadan DeFi'ye erişmesini sağlarken, ileri düzey yatırımcılar için güçlü araçlar sunar. TON ekosistemi büyümeye devam ederken, TOX temel bir platform haline gelerek benimsenmeyi teşvik etme ve DeFi'yi milyonlarca kişi için daha erişilebilir hale getirme yolundadır.





1 milyar doları aşan TVL ve 45 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahip projelerde deneyime sahip mühendislerden oluşan bir ekip tarafından, herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadan kurulan TOX, TONX, HMX'ten Shu Tsuwei, Coral DeFi Capital ve Douro Labs tarafından destekleniyor.

X | Telgraf

Yescoin Hakkında

Yescoin, Telegram'daki en büyük mini uygulamalardan biri olup, yüz milyonlarca kullanıcıyı Web3 dünyasına eğitmeyi ve yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

X | Telgraf

MEXC Hakkında

2018 yılında kurulan MEXC, "Kriptoya En Kolay Erişim Yolunuz" olmaya kendini adamıştır. Trend olan token'ların geniş seçkisi, airdrop fırsatları ve düşük ücretleri ile bilinen MEXC, 170'ten fazla ülkede 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir.





Erişilebilirlik ve verimliliğe odaklanan gelişmiş ticaret platformumuz hem yeni yatırımcılara hem de deneyimli yatırımcılara hitap ediyor. MEXC, dijital varlıklar dünyasına sorunsuz, güvenli ve ödüllendirici bir geçit sağlıyor.

Web sitesi | X

