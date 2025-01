TON Hacker House Bangkok 300+ Global Ösüşçiler we 70+ Demo Ibermelerini çekýär

TONX, TON jemgyýeti tarapyndan gurnalan we TOX, Yescoin we MEXC tarapyndan bilelikde guralan TON Hacker House Bangkok, işläp düzüjileri, täzelikçileri we pudak ýolbaşçylaryny birleşdirip, hasaba alnan 3400-den gowrak gatnaşyjyny özüne çekdi.





14-nji noýabrda bolup geçen bu çäre, TON ekosistemasynyň güýjüni we ösüşini görkezdi we Web3 jemgyýetiniň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürdi. Bu çäre, hakatona gatnaşýan 50-den gowrak hemaýatkär, hyzmatdaş we 300-den gowrak dörediji tarapyndan goldanyldy, 70+ demo tabşyryldy.





Web3 ýolbaşçylary, TON ekosistemasynyň geljegi barada görüş düşünjelerini paýlaşýarlar

Bu çäre, TON gaznasynyň prezidenti Stiw Yunun ýaly möhüm şahsyýetleriň ýolbaşçylygyndaky nyşanly TONX kagyz uçar dabarasy bilen başlandy; Wego, TONX-ny esaslandyryjy; we “Pantera Capital” -yň dolandyryjy hyzmatdaşy Pol V. TONX-ny esaslandyryjy Wego C. “Telegramyň ulanyjy bazasynyň 950 million ulanyja çenli artmagy bilen TON ekosistemasy barha janlanýar.





TONX, hemmeler üçin özara üstünlik gazanmak üçin ekosistemanyň ösüşini goldamagy maksat edinýär. " Pol V. Panteranyň TON-a bolan ynamy barada paýlaşdy, Stiw Yunun bolsa TON-yň PayFi we DeFi pudaklarynda potensialyny görkezdi.





Senagat ýolbaşçylary, TON ekosistemasynyň geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandylar, 2024-nji we 2025-nji ýylyň 1-nji çärýeginde boljak mümkinçilikler we kynçylyklar barada düşünje berdiler.





Çykyş edenleriň arasynda TONX-ny esaslandyryjy Dr. Awesome Doge; Ekin Tuna, TON jemgyýetiniň esaslandyryjysy; Weiyi, TONX API-iň tehniki ýolbaşçysy; Pako, “Televerse” -iň esaslandyryjysy; Jon, “Yescoin” -de APAC gurşuny; Sofiýa Ruskoni, Ton tizlendirijisiniň tizlenmesiniň başlygy; Inal K., TON kärhanalarynyň hyzmatdaşy; Almaz, SoarFun-da BD müdiri; Mera, MEXC-de KOL marketing menejeri; we UMY-da BD-iň başlygy Juakho.

DeFi, Meme we SocialFi tendensiýalaryny öwrenmek

“TON DeFi açmak: Integrasiýa, likwidlik we aktiwleriň ösüşi” TON ekosistemasynyň çäginde DeFi-iň potensialyny öwrendi, Tim Nugent (GSR-iň uly DeFi inereneri), Kalwin Çu (Mümkin däl maliýe boýunça esasy gurluşykçy), Oleg ( Tonkeeper CTO) we Halil Mirakhmed (TOP.co-da CSO). KTON-ny esaslandyryjy Birçnut tarapyndan dolandyrylan sessiýa merkezleşdirilmedik maliýe geljegine bagyşlandy.





“TON-daky ýat rewolýusiýasy: jemgyýeti we gymmaty kesgitlemek” TON ekosistemasyndaky memlaryň roluny ara alyp maslahatlaşdy, Tirelle (CTO Lead on TON CAT), Larri (Sadmeow-da CTO Lead) we JH (Harpoon Web3-iň esaslandyryjysy) ýaly gürleýjiler çykyş etdi. “Pukecast” -yň esaslandyryjysy Pukerainbow tarapyndan dolandyrylan bu çekişme, ýatlamalaryň jemgyýetiň gatnaşygyny we ähmiýetini emele getirýändigini öwrendi.





“Oýun, sosial, gazanç: TON-da oýun, ýat we DeFi taslamalarynyň sinergiýasy” Jon (APAC Lead at Yescoin), Wego (TONX-ny esaslandyryjy), Norbert (Nubit-de global ösüş) ýaly esasy gürleýjileri birleşdirdi. we Pol Delio (CARV-iň baş iş dolandyryjysy). ME, “MEXC” -niň sanaw bölüminiň başlygy Yy tarapyndan dolandyrylan bu sessiýa, oýunlaryň, jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň we merkezleşdirilmedik finansyň ýakynlaşmagyna gönükdirildi.

TON APIs & RPC infrastrukturasynyň öňdebaryjy üpjünçisi we giňişleýin ösüş platformasy bolan TONX API, dürli pudaklarda pudak ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk etdi.





Bulara Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, Hemmesi birbada, DuckCoop, WONTON, ululiverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics, we başgalar.





TONX API-iň Tech Lead We Weiyi, TONX API-iň täze wersiýasynyň resmi taýdan işe girizilmegini öz içine alýan 2025-nji ýyldaky gyzykly ýol kartasyny hödürledi. Bu täzelenme, täze we bar bolan döredijiler üçin ösüşi tertipleşdirmek üçin TONX.js, JavaScript SDK we adapter ýaly güýçli aýratynlyklary hödürleýär.

Önümiň esasy pursatlary:





Nuh: TON blokcheyn heläkçiligi wagtynda ygtybarly amallary üpjün etmek üçin döredilen düýpli çözgüt, döredijiler we ulanyjylar üçin rahatlyk hödürleýär.

Lig: TONX ekosistemasynda mugt we çalt amallary üpjün edip, ulanyjynyň netijeliligini ýokarlandyrjak aýratynlyk.

Potratçy: Döredijilere we gurluşykçylara TON blockchain ekosistemasynyň çäginde merkezleşdirilmedik programmalary (DApps) aňsatlyk bilen ösdürmäge mümkinçilik berýän hemme zady öz içine alýan gural.





Bu täzelikler TON ekosistemasy üçin tolgundyryjy geljegi alamatlandyrýar, sebäbi TONX API döredijiniň tejribesini we ekosistemanyň ösüşini goldamagy dowam etdirýär.





Hackathon Demo: $ 1.2M baýrak howzy we global dörediji zehin

Çäräniň iň esasy wakasy, dünýädäki işläp düzüjileriň iň täzeçillik taslamalaryny görkezýän “Hackathon Demo” boldy.





Goldaýan 1,2 million dollarlyk baýrak howzy bilen TONX , TON jemgyýeti , TON kärhanalary , SNZ Holding , Tomus kärhanalary , “HashKey Global” , Aýak yzy analitikasy , Nubit , we MEXC kärhanalary , Hackathon, Web3 ösüşini we tehnologiki innowasiýalary höweslendirmegi maksat edinýärdi.





Esasy kazylar TON Ventures-iň hyzmatdaşy Inal K. Dr. Awesome Doge, TONX-ny esaslandyryjy; Issa; Alven Lin, tomus kärhanalarynyň hyzmatdaşy; Pei, TONX CTO; we MEXC kärhanalarynyň maýa goýum müdiri Issa.

Hakaton 70-den gowrak demo taslamasy bilen 300-den gowrak global döredijini özüne çekdi.





“GameFi” taslamalary 45,1 göterim, “DeFi” taslamalary 39,4 göterim, “SocialFi” we “Meme” taslamalary hem ep-esli bölegi görkezdi. Iň soňky görkezişde “All At At”, “Televerse”, “YuliGO”, “TBook”, “ForU AI”, “Monster Kingdom”, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finans, JAMTON, TonBags, 20 topar çykyş etdi. Krypton, AEX we TonOfTrades.





Iň soňky ýeňijiler:





1-nji ýer: Titan

2-nji ýer: UTONIC

3-nji ýer: Telewizor

Iň oňat oýun baýragy: WONTON

Iň gowy DeFi baýragy: Tonco

Iň gowy goşant goşan baýragy: UStars





Çäräniň hemaýatkäri sanawy





Ostser eýeleri: TONX , TON jemgyýeti





TON Hacker House Bangkok hakda

Devcon döwründe TONX we TON tarapyndan ýer eýeçiligindäki TON Hacker House Bangkok, döredijileriň, taslamalaryň we gatnaşyjylaryň innowasiýa söz azatlygyna laýyk gelýän günde çümdüriljek wakadyr.



TON tonna taslamalar, esasy pudak ýolbaşçylarynyň, 1-nji derejeli wençura paýtagtlarynyň we müňlerçe gatnaşyjynyň öňünde Taýlandyň Bangkok şäherinde iň gowy täsirleri almak üçin öz taslama görkezişlerini ýerine ýetirmek üçin ýüz tutup bilerler.

TONX hakda

TONX, gurluşykçylara Telegram we TON bilen programmalary giňeltmäge mümkinçilik berýän esasy daşdyr. TON-yň öňdebaryjy hyzmatdaşy hökmünde TONX täze ykdysadyýeti emele getirmek üçin döredijileri, maýadarlary we ulanyjylary birleşdirýän açyk platforma hödürleýär.





2024-nji ýylda meşhur TON Hacker House, web3 innowasiýa taslamalaryna itergi berdi. TONX-yň esasy önümi bolan TONX API, 950 million ulanyjy Web3 SuperApp ekosistemasynyň hereketlendiriji güýji.

TON jemgyýeti hakda

TON jemgyýeti, ösüş ulgamlary we wakalary bilen TON jemgyýetini goldaýan esasy global hereketdir. TON jemgyýetini hakyky dünýä birikdirmek. TON jemgyýeti, has gowy internet gurmak üçin aktiwistler üçin. Birikdiriň, ulalyň, goşant goşuň.

TOX hakda

TOX täze gelenler we tejribeli söwdagärler üçin esasy derweze bolup hyzmat edýän TON ekosistemasynda DeFi mümkinçiliklerini açýar.





Çeýeligi we ulanylyş aňsatlygy üçin döredilen TOX, ulanyjylara ösen söwdagärler üçin güýçli gurallar bilen bir hatarda çylşyrymlylyksyz DeFi-e girmäge mümkinçilik berýär. TON ekosistemasynyň ösmegi bilen, TOX esasy platforma öwrülmäge taýynlanýar, ogullyga alynmagy we DeFi-ni millionlarça elýeterli edýär.





TVL-de 1 milliard dollardan gowrak we söwda mukdary 45 milliard dollardan gowrak bolan inersenerler topary tarapyndan gurlan TOX, TONX, HMX-den Şu Tsuwei, Coral DeFi Capital we Douro Labs tarapyndan goldanýar.

Yescoin hakda

Yescoin, Telegramdaky ýüzlerçe million ulanyjyny Web3 dünýäsine öwretmäge we ugrukdyrmaga çalyşýan iň uly kiçi programmalaryň biridir.

MEXC hakda

2018-nji ýylda döredilen MEXC "Kripto üçin iň aňsat ýoluňyz" bolmagyna bagyşlanýar. Üýtgeýän bellikleri, howa giňişligi mümkinçilikleri we arzan tölegleri bilen giňden tanalýan MEXC, 170+ ýurtda 10 milliondan gowrak ulanyja hyzmat edýär.





Elýeterlilige we netijelilige ünsi jemläp, ösen söwda platformamyz täze söwdagärlere we tejribeli maýadarlara ýüzlenýär. MEXC sanly baýlyklar dünýäsine bökdençsiz, ygtybarly we peýdaly derweze hödürleýär.

