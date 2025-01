TON ह्याकर हाउस बैंककले 300+ ग्लोबल विकासकर्ताहरू र 70+ डेमो सबमिशनहरू आकर्षित गर्दछ

TON Hacker House Bangkok, TONX, TON Society द्वारा होस्ट गरिएको, र TOX, Yescoin, र MEXC द्वारा सह-आयोजित, 3,400 भन्दा बढी दर्ता सहभागीहरूलाई आकर्षित गर्‍यो, जसले विकासकर्ताहरू, आविष्कारकहरू, र उद्योगका नेताहरूलाई सँगै ल्याउँदछ।





नोभेम्बर 14 मा भएको कार्यक्रमले TON इकोसिस्टमको बल र वृद्धि प्रदर्शन गर्‍यो र Web3 समुदाय भित्र सहयोगलाई बढावा दियो। कार्यक्रमलाई ५० भन्दा बढी प्रायोजकहरू, साझेदारहरू र ह्याकाथनमा भाग लिने 300 भन्दा बढी विकासकर्ताहरू, 70+ डेमो सबमिशनहरूको साथमा समर्थन गरिएको थियो।





Web3 नेताहरूले TON इकोसिस्टमको भविष्यमा दूरदर्शी अन्तरदृष्टि साझा गर्छन्

TON फाउन्डेसनका अध्यक्ष स्टीभ युन लगायतका प्रमुख व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा प्रतिष्ठित TONX पेपर हवाइजहाज समारोहको साथ कार्यक्रम सुरु भयो; Wego, TONX को सह-संस्थापक; र प्यान्टेरा क्यापिटलका प्रबन्ध साझेदार पल वी. TONX को सह-संस्थापक Wego C. ले जोड दिनुभयो, “Telegram को प्रयोगकर्ता आधार 950 मिलियन प्रयोगकर्ताहरूमा विस्तार भएकोले, TON इकोसिस्टम बढ्दो रूपमा जीवन्त हुँदै गइरहेको छ।





TONX इकोसिस्टमको बृद्धिलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ, सबैका लागि पारस्परिक सफलता ड्राइभिङ। Paul V. ले प्यान्टेराको TON मा बलियो विश्वासको बारेमा अन्तर्दृष्टि साझा गर्नुभयो, जबकि स्टीभ युनले PayFi र DeFi क्षेत्रहरूमा TON को सम्भावनालाई हाइलाइट गर्नुभयो।





Q4 2024 र Q1 2025 का लागि आगामी अवसरहरू र चुनौतीहरूमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दै TON इकोसिस्टमको भविष्यबारे छलफल गर्न उद्योगका नेताहरू भेला भए।





मुख्य वक्ताहरू डा. ओसम डोगे, TONX का सह-संस्थापक थिए; एकिन टुना, TON सोसाइटीको सह-संस्थापक; Weiyi, TONX API को टेक लीड; Pako, Televerse को सह-संस्थापक; जॉन, Yescoin मा APAC लीड; सोफिया रुस्कोनी, टन एक्सेलेरेटरमा प्रवेग प्रमुख; Inal K., TON Ventures मा साझेदार; डायमंड, SoarFun मा BD निर्देशक; मेरा, MEXC मा KOL मार्केटिङ प्रबन्धक; र जुआखो, UMY मा BD प्रमुख।

DeFi, Meme, र SocialFi को प्रवृतिहरू अन्वेषण गर्दै

"TON DeFi अनलक गर्दै: एकीकरण, तरलता, र क्रस-एसेट ग्रोथ" ले TON इकोसिस्टम भित्र DeFi को सम्भाव्यताको खोजी गर्‍यो, जसमा टिम न्युजेन्ट (जीएसआरमा वरिष्ठ डेफाई इन्जिनियर), क्याल्भिन चु (असम्भव वित्तमा कोर बिल्डर), ओलेग (ओलेग) जस्ता स्पिकरहरू छन्। Tonkeeper को CTO), र Halil Mirakhmed (CSO at TOP.co)। केटीओएनका संस्थापक, बिरचनट द्वारा संचालित, सत्रले विकेन्द्रीकृत वित्तको भविष्यको बारेमा जानकारी गरायो।





"TON मा Meme Revolution: Redefining Community & Value" ले TON इकोसिस्टममा मेम्सको भूमिकाको बारेमा छलफल गर्‍यो, जसमा Tyrelle (TON CAT मा CTO Lead), Larry (CTO Lead at Sadmeow), र JH (Harpoon Web3 को संस्थापक) जस्ता स्पिकरहरू छन्। Pukecast का संस्थापक Pukerainbow द्वारा संचालित, छलफलले मेम्सले सामुदायिक संलग्नता र मूल्यलाई कसरी आकार दिइरहेको छ भनेर पत्ता लगायो।





"Play, Social, Ear: The Synergy of Gaming, Memes, and DeFi Projects on TON" ले प्रमुख वक्ताहरू जस्तै जोन (Yescoin मा APAC लीड), Wego (TONX को सह-संस्थापक), Norbert (Nubit मा ग्लोबल ग्रोथ) लाई एक साथ ल्यायो। , र पॉल डेलियो (CARV मा प्रमुख व्यापार अधिकारी)। Yy द्वारा संचालित, MEXC मा लिस्टिङ हेड, यो सत्र गेमिङ, सामाजिक अन्तरक्रिया, र विकेन्द्रीकृत वित्त को अभिसरण मा केन्द्रित थियो।

TONX API, TON APIs र RPC पूर्वाधार र एक व्यापक विकास प्लेटफर्मको अग्रणी प्रदायक, विभिन्न क्षेत्रहरूमा उद्योग नेताहरूसँग साझेदारी गरेको छ।





यसमा Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 वालेट, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at One, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics, समावेश छ। र थप।





Weiyi, TONX API को टेक लीड, 2025 को लागि यसको रोमाञ्चक रोडम्याप अनावरण गरियो, जसमा TONX API को नयाँ संस्करणको आधिकारिक सुरुवात समावेश छ। यस अपडेटले TONX.js, JavaScript SDK, र नयाँ र अवस्थित विकासकर्ताहरू दुवैको लागि विकासलाई स्ट्रिमलाइन गर्न एडप्टर जस्ता शक्तिशाली सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ।

मुख्य उत्पादन हाइलाइटहरू समावेश छन्:





नूह: TON ब्लकचेन क्र्यासहरूको समयमा भरपर्दो लेनदेन सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको एक ग्राउन्डब्रेकिंग समाधान, विकासकर्ताहरू र प्रयोगकर्ताहरूलाई समान रूपमा मनको शान्ति प्रदान गर्दै।

लीग: एक सुविधा जसले TONX इकोसिस्टममा नि:शुल्क र द्रुत लेनदेनहरू प्रदान गर्दछ, प्रयोगकर्ताको दक्षता बढाउँदै।

Tontractor: एक सबै-मा-एक विकासकर्ता उपकरण जसले सिर्जनाकर्ता र निर्माणकर्ताहरूलाई TON ब्लकचेन इकोसिस्टम भित्र विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू (DApps) सजिलै विकास गर्न सशक्त बनाउँछ।





यी आविष्कारहरूले TON इकोसिस्टमको लागि रोमाञ्चक भविष्यको सङ्केत गर्दछ किनकि TONX API ले विकासकर्ताको अनुभव र इकोसिस्टम वृद्धिलाई समर्थन गर्न जारी राख्छ।





Hackathon डेमो: $ 1.2M पुरस्कार पूल र ग्लोबल विकासकर्ता प्रतिभा

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण ह्याकाथन डेमो थियो, जसले विश्वभरका विकासकर्ताहरूका सबैभन्दा नवीन परियोजनाहरू प्रदर्शन गर्दछ।





द्वारा समर्थित $1.2M पुरस्कार पूल संग TONX , TON सोसाइटी , TON भेन्चर्स , SNZ होल्डिंग , समर भेन्चरहरू , HashKey ग्लोबल , फुटप्रिन्ट एनालिटिक्स , नुबिट , र MEXC भेन्चर्स , ह्याकाथनको उद्देश्य ग्राउन्डब्रेकिंग Web3 विकास र प्राविधिक नवाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने थियो।





मुख्य न्यायाधीशहरू इनल के., TON भेन्चर्सका साझेदार थिए; डा. अद्भुत डोगे, TONX को सह-संस्थापक; इसा; Alven Lin, Summer Ventures मा साझेदार; Pei, TONX को CTO; र इसा, MEXC भेन्चर्समा लगानी निर्देशक।

ह्याकाथनले 300 भन्दा बढी विश्वव्यापी विकासकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्‍यो, 70 भन्दा बढी डेमो परियोजनाहरू पेश गरियो।





GameFi परियोजनाहरूले 45.1% बनाइयो, DeFi परियोजनाहरूले 39.4% को लागि लेखाजोखा गरे, र SocialFi र Meme परियोजनाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भाग प्रतिनिधित्व गरे। फाइनल डेमोमा All At One, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, सहित २० वटा टोलीहरू थिए। क्रिप्टन, AEX, र TonOfTrades।





अन्तिम विजेताहरू थिए:





पहिलो स्थान: टाइटन

दोस्रो स्थान: UTONIC

तेस्रो स्थान: Televerse

उत्कृष्ट गेमिङ अवार्ड: WONTON

बेस्ट डेफाई अवार्ड: टोन्को

सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता पुरस्कार: USstars





कार्यक्रम प्रायोजक सूची





होस्टहरू: TONX , TON सोसाइटी





TON Hacker House Bangkok को बारेमा

TON Hacker House Bangkok, TONX र TON द्वारा Devcon को समयमा होस्ट गरिएको, एक घटना हो जहाँ विकासकर्ताहरू, परियोजनाहरू र सहभागीहरू एक दिनमा डुब्न्छन् जहाँ नवीनताले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पूरा गर्दछ।



TON परियोजनाहरूले बैंकक, थाइल्याण्डमा उत्कृष्ट एक्सपोजर प्राप्त गर्न प्रमुख उद्योग नेताहरू, टियर-1 भेन्चर क्यापिटलहरू, र हजारौं सहभागीहरूको अगाडि उनीहरूको प्रोजेक्ट डेमो प्रदर्शन गर्ने मौकाको लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन्।

TONX को बारेमा

TONX आधारशिला हो जसले निर्माणकर्ताहरूलाई Telegram र TON सँग अनुप्रयोगहरू मापन गर्न सशक्त बनाउँछ। TON को अग्रगामी साझेदारको रूपमा, TONX ले नयाँ अर्थतन्त्रलाई आकार दिन विकासकर्ता, लगानीकर्ता र प्रयोगकर्ताहरूलाई जोड्ने खुला प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।





2024 मा तिनीहरूको प्रशंसित TON ह्याकर हाउसले अभिनव Web3 परियोजनाहरूको लहरलाई उकास्यो। TONX API, TONX को एक प्रमुख उत्पादन, 950 मिलियन-प्रयोगकर्ता Web3 SuperApp इकोसिस्टम पछाडिको चालक शक्ति हो।

वेबसाइट | X | टेलिग्राम | TONX घटना X | TONX घटना टेलिग्राम

TON सोसाइटीको बारेमा

TON सोसाइटी विकास प्रणाली र घटनाहरूको साथ TON समुदायलाई समर्थन गर्ने ग्रासरूट विश्वव्यापी आन्दोलन हो। TON समुदायलाई वास्तविक संसारमा जडान गर्दै। TON सोसाइटी क्रान्तिकारीहरूको लागि सक्रिय रूपमा राम्रो इन्टरनेट निर्माण गर्ने हो। जडान गर्नुहोस्, बढाउनुहोस्, योगदान गर्नुहोस्।

वेबसाइट | X | टेलिग्राम

TOX को बारेमा

TOX ले TON इकोसिस्टममा DeFi अवसरहरू अनलक गर्दैछ, दुबै नयाँ आगमन र अनुभवी व्यापारीहरूका लागि मुख्य गेटवेको रूपमा सेवा गर्दैछ।





लचिलोपन र प्रयोगको सहजताको लागि डिजाइन गरिएको, TOX ले प्रयोगकर्ताहरूलाई जटिलता बिना नै DeFi पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि उन्नत व्यापारीहरूलाई शक्तिशाली उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। TON इकोसिस्टम बढ्दै जाँदा, TOX कोर प्लेटफर्म बन्न तयार छ, ड्राइभिङ अपनाउने र DeFi लाई लाखौंको लागि थप पहुँचयोग्य बनाउने।





TVL मा $1 बिलियन र व्यापारिक मात्रामा $45 बिलियन भन्दा बढी परियोजनाहरूमा अनुभव भएका इन्जिनियरहरूको टोलीद्वारा निर्मित, सबै कुनै सुरक्षा घटनाहरू बिना, TOX लाई TONX, HMX को Shu Tsuwei, Coral DeFi Capital, र Douro Labs द्वारा समर्थित छ।

X | टेलिग्राम

Yescoin को बारेमा

Yescoin Telegram मा सबैभन्दा ठूलो मिनी-अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो, वेब3 संसारमा लाखौं प्रयोगकर्ताहरूलाई शिक्षा दिन र मार्गदर्शन गर्न प्रतिबद्ध छ।

X | टेलिग्राम

MEXC को बारेमा

2018 मा स्थापित, MEXC "Crypto को लागि तपाईंको सजिलो तरीका" को लागी समर्पित छ। ट्रेन्डिङ टोकनहरू, एयरड्रप अवसरहरू, र कम शुल्कहरूको विस्तृत चयनको लागि परिचित, MEXC ले 170+ देशहरूमा 10 मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा दिन्छ।





पहुँच र दक्षतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै, हाम्रो उन्नत व्यापारिक प्लेटफर्मले नयाँ व्यापारीहरू र अनुभवी लगानीकर्ताहरूलाई समान रूपमा अपील गर्दछ। MEXC ले डिजिटल सम्पत्तिहरूको संसारमा निर्बाध, सुरक्षित, र इनामदायी गेटवे प्रदान गर्दछ।

वेबसाइट | X

