TON Hacker House Bangkok thu hút hơn 300 nhà phát triển toàn cầu và hơn 70 bài nộp bản demo

TON Hacker House Bangkok do TONX, TON Society tổ chức và đồng tổ chức bởi TOX, Yescoin và MEXC đã thu hút hơn 3.400 người tham dự đã đăng ký, quy tụ các nhà phát triển, nhà đổi mới và những người dẫn đầu ngành.





Sự kiện diễn ra vào ngày 14 tháng 11 đã giới thiệu sức mạnh và sự phát triển của hệ sinh thái TON và thúc đẩy sự hợp tác trong cộng đồng Web3. Sự kiện được hỗ trợ bởi hơn 50 nhà tài trợ, đối tác và hơn 300 nhà phát triển tham gia hackathon, với hơn 70 bài nộp demo.





Các nhà lãnh đạo Web3 chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về tương lai của hệ sinh thái TON

Sự kiện bắt đầu bằng lễ máy bay giấy TONX mang tính biểu tượng, do những nhân vật chủ chốt dẫn đầu bao gồm Steve Yun, Chủ tịch TON Foundation; Wego, Đồng sáng lập TONX; và Paul V., Đối tác quản lý của Pantera Capital. Wego C., Đồng sáng lập TONX, nhấn mạnh, “Khi lượng người dùng Telegram mở rộng lên 950 triệu người dùng, hệ sinh thái TON đang ngày càng trở nên sôi động.





TONX cam kết hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái, thúc đẩy thành công chung cho tất cả mọi người.” Paul V. đã chia sẻ hiểu biết về sự tin tưởng mạnh mẽ của Pantera vào TON, trong khi Steve Yun nhấn mạnh tiềm năng của TON trong các lĩnh vực PayFi và DeFi.





Các nhà lãnh đạo ngành đã tập hợp để thảo luận về tương lai của hệ sinh thái TON, cung cấp thông tin chi tiết về các cơ hội và thách thức sắp tới trong quý 4 năm 2024 và quý 1 năm 2025.





Các diễn giả chính bao gồm Tiến sĩ Awesome Doge, Đồng sáng lập TONX; Ekin Tuna, Đồng sáng lập TON Society; Weiyi, Trưởng nhóm kỹ thuật của TONX API; Pako, Đồng sáng lập Televerse; John, Trưởng nhóm APAC tại Yescoin; Sophia Rusconi, Trưởng phòng tăng tốc tại Ton Accelerator; Inal K., Đối tác tại TON Ventures; Diamond, Giám đốc BD tại SoarFun; Mera, Giám đốc tiếp thị KOL tại MEXC; và Juakho, Trưởng phòng BD tại UMY.

Khám phá xu hướng của DeFi, Meme và SocialFi

“Unlocking TON DeFi: Integration, Liquidity, and Cross-Asset Growth” đã khám phá tiềm năng của DeFi trong hệ sinh thái TON, có sự tham gia của các diễn giả như Tim Nugent (Kỹ sư DeFi cấp cao tại GSR), Calvin Chu (Core Builder tại Impossible Finance), Oleg (CTO của Tonkeeper) và Halil Mirakhmed (CSO tại TOP.co). Được điều hành bởi Birchnut, Nhà sáng lập KTON, phiên họp đã đi sâu vào tương lai của tài chính phi tập trung.





“Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value” thảo luận về vai trò của meme trong hệ sinh thái TON, có sự tham gia của các diễn giả như Tyrelle (Giám đốc công nghệ tại TON CAT), Larry (Giám đốc công nghệ tại Sadmeow) và JH (Người sáng lập Harpoon Web3). Được điều hành bởi Pukerainbow, Người sáng lập Pukecast, cuộc thảo luận khám phá cách meme đang định hình sự tham gia và giá trị của cộng đồng.





“Play, Social, Earn: The Synergy of Gaming, Memes, and DeFi Projects on TON” quy tụ những diễn giả chính như John (Trưởng nhóm APAC tại Yescoin), Wego (Đồng sáng lập TONX), Norbert (Tăng trưởng toàn cầu tại Nubit) và Paul Delio (Giám đốc kinh doanh tại CARV). Phiên họp này do Yy, Trưởng nhóm niêm yết tại MEXC điều hành, tập trung vào sự hội tụ của trò chơi, tương tác xã hội và tài chính phi tập trung.

TONX API, nhà cung cấp hàng đầu về TON API & cơ sở hạ tầng RPC cùng nền tảng phát triển toàn diện, đã hợp tác với các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.





Bao gồm Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at Once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics, v.v.





Weiyi, Trưởng nhóm kỹ thuật của TONX API, đã công bố lộ trình thú vị cho năm 2025, bao gồm việc ra mắt chính thức phiên bản mới của TONX API. Bản cập nhật này giới thiệu các tính năng mạnh mẽ như TONX.js, JavaScript SDK và bộ điều hợp để hợp lý hóa quá trình phát triển cho cả nhà phát triển mới và hiện tại.

Những điểm nổi bật chính của sản phẩm bao gồm:





Noah: Một giải pháp đột phá được thiết kế để đảm bảo các giao dịch đáng tin cậy trong trường hợp blockchain TON gặp sự cố, mang lại sự an tâm cho cả nhà phát triển và người dùng.

League: Một tính năng sẽ cung cấp các giao dịch miễn phí và nhanh hơn trên toàn hệ sinh thái TONX, nâng cao hiệu quả của người dùng.

Tontractor: Một công cụ phát triển toàn diện giúp người sáng tạo và xây dựng dễ dàng phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApp) trong hệ sinh thái blockchain TON.





Những đổi mới này báo hiệu một tương lai thú vị cho hệ sinh thái TON khi TONX API tiếp tục thúc đẩy trải nghiệm của nhà phát triển và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái.





Bản demo Hackathon: Giải thưởng trị giá 1,2 triệu đô la và Tài năng phát triển toàn cầu

Điểm nhấn của sự kiện là bản demo Hackathon, giới thiệu những dự án sáng tạo nhất từ ​​các nhà phát triển trên toàn thế giới.





Với tổng giải thưởng 1,2 triệu đô la, được hỗ trợ bởi TONX , Hội TON , Công ty đầu tư mạo hiểm TON , SNZ nắm giữ , Những dự án mùa hè , HashKey Toàn Cầu , Phân tích dấu chân , Nubit , Và Công ty liên doanh MEXC , cuộc thi Hackathon nhằm mục đích khuyến khích sự phát triển Web3 mang tính đột phá và đổi mới công nghệ.





Các giám khảo chính bao gồm Inal K., Đối tác tại TON Ventures; Tiến sĩ Awesome Doge, Đồng sáng lập TONX; Issa; Alven Lin, Đối tác tại Summer Ventures; Pei, Giám đốc công nghệ của TONX; và Issa, Giám đốc đầu tư tại MEXC Ventures.

Cuộc thi hackathon thu hút hơn 300 nhà phát triển toàn cầu, với hơn 70 dự án demo được nộp.





Các dự án GameFi chiếm 45,1%, các dự án DeFi chiếm 39,4% và các dự án SocialFi và Meme cũng chiếm một phần đáng kể. Bản demo cuối cùng có sự góp mặt của 20 đội, bao gồm All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX và TonOfTrades.





Những người chiến thắng cuối cùng là:





Giải nhất: Titan

Giải nhì: UTONIC

Giải ba: Televerse

Giải thưởng Game hay nhất: WONTON

Giải thưởng DeFi tốt nhất: Tonco

Giải thưởng Người đóng góp xuất sắc nhất: UStars





Danh sách nhà tài trợ sự kiện





Chủ nhà: TONX , Hội TON





Giới thiệu về TON Hacker House Bangkok

TON Hacker House Bangkok, do TONX và TON tổ chức trong Devcon, là sự kiện nơi các nhà phát triển, dự án và người tham dự có thể đắm mình vào một ngày mà sự đổi mới gặp gỡ tự do ngôn luận.



Hàng TẤN dự án sẽ có thể nộp đơn xin cơ hội trình diễn dự án của mình trước các nhà lãnh đạo chủ chốt trong ngành, các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu và hàng nghìn người tham dự để có được sự chú ý tốt nhất tại Bangkok, Thái Lan.

Giới thiệu về TONX

TONX là nền tảng giúp các nhà xây dựng mở rộng quy mô ứng dụng với Telegram và TON. Là đối tác tiên phong của TON, TONX cung cấp một nền tảng mở kết nối các nhà phát triển, nhà đầu tư và người dùng để định hình nền kinh tế mới.





TON Hacker House nổi tiếng của họ vào năm 2024 đã thúc đẩy làn sóng các dự án Web3 sáng tạo. TONX API, một sản phẩm chính của TONX, là động lực thúc đẩy hệ sinh thái Web3 SuperApp với 950 triệu người dùng.

Giới thiệu về TON Society

TON Society là một phong trào toàn cầu cơ sở hỗ trợ TON Community bằng các hệ thống và sự kiện tăng trưởng. Kết nối TON Community với thế giới thực. TON Society dành cho những người cách mạng đang tích cực xây dựng một mạng internet tốt hơn. Kết nối, Phát triển, Đóng góp.

Giới thiệu về TOX

TOX đang mở ra các cơ hội DeFi trên hệ sinh thái TON, đóng vai trò là cổng thông tin quan trọng cho cả người mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm.





Được thiết kế để linh hoạt và dễ sử dụng, TOX cho phép người dùng truy cập DeFi mà không cần phức tạp, đồng thời cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch nâng cao. Khi hệ sinh thái TON tiếp tục phát triển, TOX đã sẵn sàng trở thành nền tảng cốt lõi, thúc đẩy việc áp dụng và giúp DeFi dễ tiếp cận hơn với hàng triệu người.





Được xây dựng bởi một nhóm kỹ sư có kinh nghiệm trong các dự án có tổng giá trị TVL vượt quá 1 tỷ đô la và khối lượng giao dịch trên 45 tỷ đô la, tất cả đều không có bất kỳ sự cố bảo mật nào, TOX được hỗ trợ bởi TONX, Shu Tsuwei của HMX, Coral DeFi Capital và Douro Labs.

Giới thiệu về Yescoin

Yescoin là một trong những ứng dụng nhỏ lớn nhất trên Telegram, cam kết giáo dục và hướng dẫn hàng trăm triệu người dùng vào thế giới Web3.

Giới thiệu về MEXC

Được thành lập vào năm 2018, MEXC cam kết trở thành "Con đường dễ dàng nhất để tiếp cận tiền điện tử". Được biết đến với danh mục phong phú các mã thông báo thịnh hành, cơ hội airdrop và phí thấp, MEXC phục vụ hơn 10 triệu người dùng trên hơn 170 quốc gia.





Tập trung vào khả năng tiếp cận và hiệu quả, nền tảng giao dịch tiên tiến của chúng tôi hấp dẫn cả nhà giao dịch mới và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. MEXC cung cấp một cổng thông tin liền mạch, an toàn và bổ ích vào thế giới tài sản kỹ thuật số.

