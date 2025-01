TON Hacker House Bangkok Yi Koka 300+ wa Vatumbuluxi va Misava Hinkwayo Na 70+ wa Swirhumeriwa swa Demo

TON Hacker House Bangkok, leyi khomiweke hi TONX, TON Society, naswona yi khomiweke swin’we hi TOX, Yescoin, na MEXC, yi koke ku tlula 3,400 wa lava tsarisiweke, ku hlanganisa vatumbuluxi, vasunguri, na varhangeri va indasitiri.





Xiendlakalo lexi, lexi nga humelela hi Nyenyankulu 14, xi kombisile matimba na ku kula ka ikhosisteme ya TON na ku kurisa ntirhisano endzeni ka vaaki va Web3. Xiendlakalo lexi xi seketeriwile hi vaseketeri vo tlula 50, vatirhisani na ku tlula 300 wa vatumbuluxi lava ngheneleke eka hackathon, na 70+ wa ku rhumeriwa ka tidemo.





Varhangeri va Web3 Va Avelana Vutivi bya Xivono Eka Vumundzuku bya Ikhosisteme ya TON

Xiendlakalo lexi xi sungurile hi nkhuvo wa xifaniso xa xihahampfhuka xa maphepha xa TONX, lexi a xi rhangela hi vanhu va nkoka ku katsa na Steve Yun, Phuresidente wa TON Foundation; Wego, Musunguri-kulobye wa TONX; na Paul V., Mutirhisani wa Vulawuri wa Pantera Capital. Wego C., Musunguri-kulobye wa TONX, u kandziyisile, “Loko nhlayo ya vatirhisi va Telegram yi ri karhi yi kula ku ya eka 950 wa timiliyoni ta vatirhisi, ikhosisteme ya TON yi ya yi hanya swinene.





TONX yi tiyimiserile ku seketela ku kula ka ikhosisteme, ku fambisa ku humelela ka vumbirhi eka hinkwavo.” Paul V. u avelane hi vutivi eka ku tshemba lokukulu ka Pantera eka TON, kasi Steve Yun u kombisile vuswikoti bya TON eka swiyenge swa PayFi na DeFi.





Varhangeri va indasitiri va hlengeletanile ku burisana hi vumundzuku bya ikhosisteme ya TON, ku nyika vutivi eka swivandlanene leswi taka na mintlhontlho ya Q4 2024 na Q1 2025.





Swivulavuri swa nkoka swi katsa Dr. Awesome Doge, Musunguri-kulobye wa TONX; Ekin Tuna, Musunguri-kulobye wa TON Society; Weiyi, Murhangeri wa Tech wa TONX API; Pako, Musunguri-kulobye wa Televerse; John, Murhangeri wa APAC eYescoin; Sophia Rusconi, Nhloko ya ku Hatlisisa eka Ton Accelerator; Inal K., Mutirhisani eka TON Ventures; Diamond, Mulawuri wa BD eka SoarFun; Mera, Mufambisi wa Vumaki wa KOL eka MEXC; na Juakho, Nhloko ya BD eka UMY.

Ku lavisisa Mikhuva ya DeFi, Meme, na SocialFi

“Ku pfula TON DeFi: Ku Hlanganisiwa, Ku Kuma Mali, na Ku Kula ka Nhundzu yo tsemakanya” swi lavisisile vuswikoti bya DeFi endzeni ka ikhosisteme ya TON, laha ku nga na swivulavuri swo fana na Tim Nugent (Munjhiniyara lonkulu wa DeFi eka GSR), Calvin Chu (Muaki wa Nkoka eka Timali leti nga Kotekiki), Oleg ( CTO ya Tonkeeper), na Halil Mirakhmed (CSO eka TOP.co). Yi fambisiwa hi Birchnut, Musunguri wa KTON, nkarhi lowu wu nghene hi nhloko eka vumundzuku bya timali leti hangalasiweke.





“Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value” yi burisanile hi xiave xa memes eka ikhosisteme ya TON, laha ku nga na swivulavuri swo fana na Tyrelle (CTO Lead eka TON CAT), Larry (CTO Lead eka Sadmeow), na JH (Musunguri wa Harpoon Web3). Yi fambisiwa hi Pukerainbow, Musunguri wa Pukecast, mbulavurisano wu lavisisile hilaha ti meme ti vumbeke hakona ku nghenelela ka vaaki na nkoka.





“Tlanga, Social, Earn: The Synergy of Gaming, Memes, na DeFi Projects eka TON” yi hlanganisile swivulavuri swa nkoka swo fana na John (APAC Lead eka Yescoin), Wego (Musunguri-kulobye wa TONX), Norbert (Global Growth eka Nubit) , na Paul Delio (Muofisirinkulu wa Mabindzu eka CARV). Yi fambisiwa hi Yy, Nhloko ya Nxaxamelo eka MEXC, xiyenge lexi xi kongomisiwile eka ku hlangana ka mintlangu, ku tirhisana na vanhu, na timali leti hangalasiweke.

TONX API, muphakeri lonkulu wa switirhisiwa swa TON APIs & RPC na pulatifomo ya nhluvukiso leyi heleleke, yi tirhisanile na varhangeri va indasitiri eka tisekithara to hambana.





Leswi swi katsa Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, Hinkwaswo hi nkarhi wun’we, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Xipachi xa Bitget, MEXC, Gede Ventures, Gamee, Vuxopaxopi bya Milenge, ni swin’wana.





Weiyi, Tech Lead ya TONX API, yi paluxile mepe wa yona wo tsakisa wa 2025, lowu katsaka ku simekiwa ximfumo ka TONX API’s new version. Ndzulamiso lowu wu nghenisa swihlawulekisi swa matimba swo fana na TONX.js, SDK ya JavaScript, na adaptara ku olovisa nhluvukiso eka vaendli lavantshwa na lava nga kona.

Tinhla-nkulu ta nkoka ta swikumiwa ti katsa:





Noah: Xitshunxo lexi pfulekeke lexi endleriweke ku tiyisisa ku cincana loku tshembekaka hi nkarhi wa ku wa ka TON blockchain, ku nyika ku rhula ka miehleketo eka vaendli na vatirhisi hi ku fanana.

League: Xivumbeko lexi nga ta nyika vuxavisi bya mahala na lebyi hatlisisiweke eka ikhosisteme hinkwayo ya TONX, ku ndlandlamuxa vukorhokeri bya vatirhisi.

Tontractor: Xitirhisiwa xa vatumbuluxi xa hinkwaswo eka xin’we lexi nyikaka matimba eka vatumbuluxi na vaaki ku tumbuluxa hi ku olova switirhisiwa leswi hangalasiweke (DApps) endzeni ka ikhosisteme ya TON blockchain.





Vumaki lebyi byi kombisa vumundzuku byo tsakisa eka ikhosisteme ya TON tanihileswi TONX API yi yaka emahlweni yi fambisa ntokoto wa vatumbuluxi na ku seketela ku kula ka ikhosisteme.





Hackathon Demo: $1.2M Xihlovo xa Masagwadi na Talent ya Vatumbuluxi va Misava Hinkwayo

Nchumu lowukulu eka xiendlakalo lexi a ku ri Hackathon Demo, leyi kombisaka tiphurojeke ta vutumbuluxi swinene ku suka eka vatumbuluxi emisaveni hinkwayo.





Hi $1.2M ya masagwadi, leyi seketeriwaka hi TONX , . Sosayiti ya TON , . TON Swiendlo swa mabindzu , . SNZ Ku Khoma , . Swiendlo swa Ximumu , . HashKey ya Misava Hinkwayo , . Nxopaxopo wa Mikondzo ya Mikondzo , . Nubit , na MEXC Ventures ya vumaki , Hackathon a yi kongomisiwile ku hlohlotela nhluvukiso wa Web3 lowu pfulekeke na vutumbuluxi bya thekinoloji.





Vaavanyisi va nkoka va katsa Inal K., Mutirhisani eka TON Ventures; Dr. Awesome Doge, Musunguri-kulobye wa TONX; Issa; Alven Lin, Mutirhisani eka Summer Ventures; Pei, CTO ya TONX; na Issa, Mulawuri wa Vuvekisi eka MEXC Ventures.

Hackathon yi koke ku tlula 300 wa vatumbuluxi va misava hinkwayo, laha ku nga na ku tlula 70 wa tiphurojeke ta demo leti rhumeriweke.





Tiphurojeke ta GameFi ti endlile 45.1%, tiphurojeke ta DeFi ti endle 39.4%, naswona tiphurojeke ta SocialFi na Meme na tona ti yimele xiphemu lexikulu. Demo yo hetelela yi kombisile swipano swa 20, ku katsa na Hinkwaswo Hi Nkarhi wun’we, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCminer, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX, na TonOfTrades.





Vahluri vo hetelela a ku ri:





Ndhawu yo Sungula: Titan

Ndhawu ya vumbirhi: UTONIC

Ndhawu ya vunharhu: Televerse

Sagwadi ra Mintlangu ya kahle swinene: WONTON

Sagwadi ra DeFi ra kahle swinene: Tonco

Sagwadi ra Muhoxa xandla lonene: UStars





