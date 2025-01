TON Hacker House Bangkok Menarik 300+ Pengembang Global dan 70+ Pengajuan Demo

TON Hacker House Bangkok, yang diselenggarakan oleh TONX, TON Society, dan diselenggarakan bersama oleh TOX, Yescoin, dan MEXC, menarik lebih dari 3.400 peserta terdaftar, yang mempertemukan para pengembang, inovator, dan pemimpin industri.





Acara yang berlangsung pada tanggal 14 November ini memamerkan kekuatan dan pertumbuhan ekosistem TON dan mendorong kolaborasi dalam komunitas Web3. Acara ini didukung oleh lebih dari 50 sponsor, mitra, dan lebih dari 300 pengembang yang berpartisipasi dalam hackathon, dengan 70+ kiriman demo.





Pemimpin Web3 Berbagi Wawasan Visioner Tentang Masa Depan Ekosistem TON

Acara ini diawali dengan upacara pembuatan pesawat kertas TONX yang ikonik, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting termasuk Steve Yun, Presiden TON Foundation; Wego, Co-Founder TONX; dan Paul V., Managing Partner Pantera Capital. Wego C., Co-Founder TONX, menekankan, “Seiring dengan berkembangnya basis pengguna Telegram hingga mencapai 950 juta pengguna, ekosistem TON menjadi semakin dinamis.





TONX berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekosistem, mendorong kesuksesan bersama bagi semua.” Paul V. berbagi wawasan tentang kepercayaan diri Pantera yang kuat terhadap TON, sementara Steve Yun menyoroti potensi TON di sektor PayFi dan DeFi.





Para pemimpin industri berkumpul untuk membahas masa depan ekosistem TON, memberikan wawasan tentang peluang dan tantangan mendatang untuk Q4 2024 dan Q1 2025.





Pembicara utama termasuk Dr. Awesome Doge, Salah satu Pendiri TONX; Ekin Tuna, Salah satu Pendiri TON Society; Weiyi, Pemimpin Teknologi TONX API; Pako, Salah satu Pendiri Televerse; John, Pemimpin APAC di Yescoin; Sophia Rusconi, Kepala Akselerasi di Ton Accelerator; Inal K., Mitra di TON Ventures; Diamond, Direktur BD di SoarFun; Mera, Manajer Pemasaran KOL di MEXC; dan Juakho, Kepala BD di UMY.

Menjelajahi Tren DeFi, Meme, dan SocialFi

“Membuka TON DeFi: Integrasi, Likuiditas, dan Pertumbuhan Lintas Aset” mengeksplorasi potensi DeFi dalam ekosistem TON, yang menghadirkan pembicara seperti Tim Nugent (Insinyur DeFi Senior di GSR), Calvin Chu (Core Builder di Impossible Finance), Oleg (CTO Tonkeeper), dan Halil Mirakhmed (CSO di TOP.co). Dimoderatori oleh Birchnut, Pendiri KTON, sesi tersebut membahas masa depan keuangan terdesentralisasi.





“Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value” membahas peran meme dalam ekosistem TON, yang menghadirkan pembicara seperti Tyrelle (CTO Lead di TON CAT), Larry (CTO Lead di Sadmeow), dan JH (Founder of Harpoon Web3). Dimoderatori oleh Pukerainbow, Founder of Pukecast, diskusi ini membahas bagaimana meme membentuk keterlibatan dan nilai komunitas.





“Play, Social, Earn: The Synergy of Gaming, Memes, and DeFi Projects on TON” menghadirkan pembicara utama seperti John (APAC Lead di Yescoin), Wego (Co-Founder TONX), Norbert (Global Growth di Nubit), dan Paul Delio (Chief Business Officer di CARV). Dimoderatori oleh Yy, Listing Head di MEXC, sesi ini berfokus pada konvergensi game, interaksi sosial, dan keuangan terdesentralisasi.

TONX API, penyedia terkemuka infrastruktur TON API & RPC dan platform pengembangan yang komprehensif, telah bermitra dengan para pemimpin industri di berbagai sektor.





Ini termasuk Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at Once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics, dan banyak lagi.





Weiyi, Pimpinan Teknis TONX API, meluncurkan peta jalan yang menarik untuk tahun 2025, yang mencakup peluncuran resmi versi baru TONX API. Pembaruan ini memperkenalkan fitur-fitur canggih seperti TONX.js, SDK JavaScript, dan adaptor untuk menyederhanakan pengembangan bagi pengembang baru dan lama.

Sorotan produk utama meliputi:





Noah: Solusi inovatif yang dirancang untuk memastikan transaksi yang andal selama terjadi kerusakan blockchain TON, memberikan ketenangan pikiran bagi pengembang dan pengguna.

Liga: Fitur yang akan menyediakan transaksi gratis dan cepat di seluruh ekosistem TONX, meningkatkan efisiensi pengguna.

Tontractor: Alat pengembang lengkap yang memberdayakan pembuat dan pembangun untuk dengan mudah mengembangkan aplikasi terdesentralisasi (DApps) dalam ekosistem blockchain TON.





Inovasi-inovasi ini menandakan masa depan yang menarik bagi ekosistem TON karena API TONX terus memacu pengalaman pengembang dan mendukung pertumbuhan ekosistem.





Demo Hackathon: Kumpulan Hadiah $1,2 Juta dan Bakat Pengembang Global

Puncak acaranya adalah Demo Hackathon yang menampilkan proyek paling inovatif dari para pengembang di seluruh dunia.





Dengan kumpulan hadiah sebesar $1,2 juta, didukung oleh TONK Bahasa Indonesia: Masyarakat TON Bahasa Indonesia: Usaha TON Bahasa Indonesia: SNZ Memegang Bahasa Indonesia: Usaha Musim Panas Bahasa Indonesia: HashKey Global Bahasa Indonesia: Analisis Jejak Kaki Bahasa Indonesia: Nubit , Dan Usaha patungan MEXC , Hackathon bertujuan untuk mendorong pengembangan Web3 dan inovasi teknologi yang inovatif.





Juri utama termasuk Inal K., Mitra di TON Ventures; Dr. Awesome Doge, Salah satu Pendiri TONX; Issa; Alven Lin, Mitra di Summer Ventures; Pei, CTO TONX; dan Issa, Direktur Investasi di MEXC Ventures.

Hackathon ini menarik lebih dari 300 pengembang global, dengan lebih dari 70 proyek demo yang diajukan.





Proyek GameFi mencapai 45,1%, proyek DeFi mencapai 39,4%, dan proyek SocialFi dan Meme juga mewakili porsi yang signifikan. Demo terakhir menampilkan 20 tim, termasuk All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX, dan TonOfTrades.





Pemenang akhirnya adalah:





Juara 1: Titan

Juara 2: UTONIC

Juara 3: Televerse

Penghargaan Game Terbaik: WONTON

Penghargaan DeFi Terbaik: Tonco

Penghargaan Kontributor Terbaik: UStars





Daftar Sponsor Acara





Tuan rumah: TONK Bahasa Indonesia: Masyarakat TON





Tentang TON Hacker House Bangkok

TON Hacker House Bangkok, yang diselenggarakan oleh TONX dan TON selama Devcon, merupakan acara tempat para pengembang, proyek, dan peserta dapat mendalami hari di mana inovasi bertemu dengan kebebasan berekspresi.



BANYAK proyek akan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kesempatan melakukan demo proyek mereka di hadapan para pemimpin industri utama, modal ventura tingkat 1, dan ribuan peserta untuk mendapatkan paparan terbaik di Bangkok, Thailand.

Tentang TONX

TONX adalah landasan yang memberdayakan para pengembang untuk meningkatkan skala aplikasi dengan Telegram dan TON. Sebagai mitra perintis TON, TONX menawarkan platform terbuka yang menghubungkan pengembang, investor, dan pengguna untuk membentuk ekonomi baru.





TON Hacker House yang mereka dirikan pada tahun 2024 memicu gelombang proyek Web3 yang inovatif. TONX API, produk utama TONX, merupakan kekuatan pendorong di balik ekosistem Web3 SuperApp yang memiliki 950 juta pengguna.

Situs web Bahasa Indonesia: X Bahasa Indonesia: Telegram Bahasa Indonesia: Acara TONX X Bahasa Indonesia: Telegram Acara TONX

Tentang TON Society

TON Society adalah gerakan akar rumput global yang mendukung TON Community dengan berbagai sistem dan acara yang berkembang. Menghubungkan TON Community dengan dunia nyata. TON Society diperuntukkan bagi para revolusioner yang secara aktif membangun internet yang lebih baik. Terhubung, Tumbuh, Berkontribusi.

Situs web Bahasa Indonesia: X Bahasa Indonesia: Telegram

Tentang TOX

TOX membuka peluang DeFi pada ekosistem TON, berfungsi sebagai gerbang utama bagi pedagang pendatang baru dan berpengalaman.





Dirancang untuk fleksibilitas dan kemudahan penggunaan, TOX memungkinkan pengguna mengakses DeFi tanpa kerumitan, sekaligus menyediakan perangkat yang canggih bagi para pedagang tingkat lanjut. Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem TON, TOX siap menjadi platform inti, yang mendorong adopsi dan membuat DeFi lebih mudah diakses oleh jutaan orang.





Dibangun oleh tim insinyur dengan pengalaman dalam proyek yang melebihi $1 miliar dalam TVL dan lebih dari $45 miliar dalam volume perdagangan, semuanya tanpa insiden keamanan apa pun, TOX didukung oleh TONX, Shu Tsuwei dari HMX, Coral DeFi Capital, dan Douro Labs.

X Bahasa Indonesia: Telegram

Tentang Yescoin

Yescoin adalah salah satu aplikasi mini terbesar di Telegram, yang berkomitmen untuk mendidik dan membimbing ratusan juta pengguna ke dunia Web3.

X Bahasa Indonesia: Telegram

Tentang MEXC

Didirikan pada tahun 2018, MEXC didedikasikan untuk menjadi "Cara Termudah Anda untuk Kripto." Dikenal karena pilihan token yang sedang tren, peluang airdrop, dan biaya rendah, MEXC melayani lebih dari 10 juta pengguna di 170+ negara.





Dengan fokus pada aksesibilitas dan efisiensi, platform perdagangan canggih kami menarik bagi para pedagang baru dan investor berpengalaman. MEXC menyediakan gerbang yang lancar, aman, dan menguntungkan ke dunia aset digital.

Situs web Bahasa Indonesia: X

