TON Hacker House Bangkok Menarik 300+ Pembangun Global Dan 70+ Penyerahan Demo

TON Hacker House Bangkok, dihoskan oleh TONX, TON Society, dan dihoskan bersama oleh TOX, Yescoin, dan MEXC, menarik lebih daripada 3,400 hadirin berdaftar, menghimpunkan pembangun, inovator dan peneraju industri.





Acara itu, yang berlangsung pada 14 November, mempamerkan kekuatan dan pertumbuhan ekosistem TON dan memupuk kerjasama dalam komuniti Web3. Acara ini disokong oleh lebih 50 penaja, rakan kongsi dan lebih daripada 300 pembangun yang mengambil bahagian dalam hackathon, dengan 70+ penyerahan demo.





Pemimpin Web3 Berkongsi Wawasan Mengenai Masa Depan Ekosistem TON

Acara ini dimulakan dengan upacara ikonik kapal terbang kertas TONX, diketuai oleh tokoh penting termasuk Steve Yun, Presiden Yayasan TON; Wego, Pengasas Bersama TONX; dan Paul V., Rakan Kongsi Urusan Pantera Capital. Wego C., Pengasas Bersama TONX, menekankan, “Apabila pangkalan pengguna Telegram berkembang kepada 950 juta pengguna, ekosistem TON menjadi semakin rancak.





TONX komited untuk menyokong pertumbuhan ekosistem, memacu kejayaan bersama untuk semua.” Paul V. berkongsi pandangan tentang keyakinan kukuh Pantera terhadap TON, manakala Steve Yun menyerlahkan potensi TON dalam sektor PayFi dan DeFi.





Pemimpin industri berkumpul untuk membincangkan masa depan ekosistem TON, memberikan pandangan tentang peluang dan cabaran yang akan datang untuk Q4 2024 dan Q1 2025.





Penceramah utama termasuk Dr. Awesome Doge, Pengasas Bersama TONX; Ekin Tuna, Pengasas Bersama TON Society; Weiyi, Ketua Teknologi TONX API; Pako, Pengasas Bersama Televerse; John, Ketua APAC di Yescoin; Sophia Rusconi, Ketua Pecutan di Ton Accelerator; Inal K., Rakan Kongsi di TON Ventures; Diamond, Pengarah BD di SoarFun; Mera, Pengurus Pemasaran KOL di MEXC; dan Juakho, Ketua BD di UMY.

Meneroka Aliran DeFi, Meme dan SocialFi

"Membuka kunci TON DeFi: Integrasi, Kecairan dan Pertumbuhan Merentas Aset" meneroka potensi DeFi dalam ekosistem TON, menampilkan penceramah seperti Tim Nugent (Jurutera DeFi Kanan di GSR), Calvin Chu (Pembina Teras di Impossible Finance), Oleg ( CTO Tonkeeper), dan Halil Mirakhmed (CSO di TOP.co). Disederhanakan oleh Birchnut, Pengasas KTON, sesi itu menyelidiki masa depan kewangan terdesentralisasi.





“Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value” membincangkan peranan meme dalam ekosistem TON, menampilkan penceramah seperti Tyrelle (CTO Lead di TON CAT), Larry (CTO Lead at Sadmeow) dan JH (Founder of Harpoon Web3). Dikendali oleh Pukerainbow, Pengasas Pukecast, perbincangan itu meneroka bagaimana meme membentuk penglibatan dan nilai komuniti.





“Play, Social, Earn: The Synergy of Gaming, Memes and DeFi Projects on TON” menghimpunkan penceramah utama seperti John (APAC Lead at Yescoin), Wego (Pengasas Bersama TONX), Norbert (Global Growth at Nubit) , dan Paul Delio (Ketua Pegawai Perniagaan di CARV). Dikendali oleh Yy, Ketua Penyenaraian di MEXC, sesi ini memfokuskan pada penumpuan permainan, interaksi sosial dan kewangan terdesentralisasi.

TONX API, penyedia utama infrastruktur TON API & RPC dan platform pembangunan yang komprehensif, telah bekerjasama dengan peneraju industri merentas pelbagai sektor.





Ini termasuk Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at Once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics, dan banyak lagi.





Weiyi, Peneraju Teknologi TONX API, melancarkan pelan hala tuju yang menarik untuk 2025, yang termasuk pelancaran rasmi versi baharu TONX API. Kemas kini ini memperkenalkan ciri berkuasa seperti TONX.js, SDK JavaScript dan penyesuai untuk menyelaraskan pembangunan untuk pembangun baharu dan sedia ada.

Sorotan produk utama termasuk:





Noah: Penyelesaian terobosan yang direka untuk memastikan transaksi yang boleh dipercayai semasa ranap blok TON, menawarkan ketenangan fikiran untuk pembangun dan pengguna.

Liga: Ciri yang akan menyediakan transaksi percuma dan dipercepatkan merentas ekosistem TONX, meningkatkan kecekapan pengguna.

Tontractor: Alat pembangun semua-dalam-satu yang memperkasakan pencipta dan pembina untuk membangunkan aplikasi terdesentralisasi (DApps) dengan mudah dalam ekosistem blockchain TON.





Inovasi ini menandakan masa depan yang menarik untuk ekosistem TON kerana API TONX terus memacu pengalaman pembangun dan menyokong pertumbuhan ekosistem.





Demo Hackathon: Kumpulan Hadiah $1.2M dan Bakat Pembangun Global

Kemuncak acara itu ialah Demo Hackathon, yang mempamerkan projek paling inovatif daripada pembangun di seluruh dunia.





Dengan kumpulan hadiah $1.2M, disokong oleh TONX , Masyarakat TON , TON Ventures , SNZ Holding , Summer Ventures , HashKey Global , Analitis Jejak , Nubit , dan MEXC Ventures , Hackathon itu bertujuan untuk menggalakkan pembangunan Web3 yang terobosan dan inovasi teknologi.





Hakim utama termasuk Inal K., Rakan Kongsi di TON Ventures; Dr. Awesome Doge, Pengasas Bersama TONX; Issa; Alven Lin, Rakan Kongsi di Summer Ventures; Pei, CTO TONX; dan Issa, Pengarah Pelaburan di MEXC Ventures.

Hackathon itu menarik lebih 300 pembangun global, dengan lebih daripada 70 projek demo diserahkan.





Projek GameFi merangkumi 45.1%, projek DeFi menyumbang 39.4%, dan projek SocialFi dan Meme juga mewakili sebahagian besar. Demo terakhir menampilkan 20 pasukan, termasuk All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX dan TonOfTrades.





Pemenang akhir ialah:





Tempat Pertama: Titan

Tempat Kedua: UTONIC

Tempat ke-3: Televerse

Anugerah Permainan Terbaik: WONTON

Anugerah DeFi Terbaik: Tonco

Anugerah Penyumbang Terbaik: UStars





Senarai Penaja Acara





hos: TONX , Masyarakat TON





Mengenai TON Hacker House Bangkok

TON Hacker House Bangkok, dihoskan oleh TONX dan TON semasa Devcon, ialah acara di mana pemaju, projek dan peserta dapat menyelami hari di mana inovasi memenuhi kebebasan bersuara.



Banyak projek akan dapat memohon peluang untuk melaksanakan demo projek mereka di hadapan peneraju industri utama, modal teroka peringkat-1 dan beribu-ribu peserta untuk mendapatkan pendedahan terbaik di Bangkok, Thailand.

Mengenai TONX

TONX ialah asas yang memberi kuasa kepada pembina untuk menskalakan aplikasi dengan Telegram dan TON. Sebagai rakan kongsi perintis TON, TONX menawarkan platform terbuka yang menghubungkan pembangun, pelabur dan pengguna untuk membentuk ekonomi baharu.





TON Hacker House mereka yang terkenal pada tahun 2024 menyemarakkan gelombang projek Web3 yang inovatif. TONX API, produk utama TONX, adalah penggerak di sebalik ekosistem Web3 SuperApp yang mempunyai 950 juta pengguna.

laman web | X | Telegram | Acara TONX X | Telegram Acara TONX

Mengenai TON Society

TON Society ialah gerakan global akar umbi yang menyokong Komuniti TON dengan sistem dan acara pertumbuhan. Menghubungkan Komuniti TON ke dunia sebenar. TON Society adalah untuk revolusioner yang giat membina internet yang lebih baik. Sambung, Tumbuh, Sumbangkan.

laman web | X | Telegram

Mengenai TOX

TOX membuka kunci peluang DeFi pada ekosistem TON, berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk kedua-dua pendatang baharu dan pedagang berpengalaman.





Direka bentuk untuk fleksibiliti dan kemudahan penggunaan, TOX membolehkan pengguna mengakses DeFi tanpa kerumitan, sambil menyediakan alat yang berkuasa untuk pedagang maju. Memandangkan ekosistem TON terus berkembang, TOX bersedia untuk menjadi platform teras, memacu penggunaan dan menjadikan DeFi lebih mudah diakses oleh jutaan orang.





Dibina oleh pasukan jurutera yang berpengalaman dalam projek melebihi $1 bilion dalam TVL dan lebih $45 bilion dalam jumlah dagangan, semuanya tanpa sebarang insiden keselamatan, TOX disokong oleh TONX, Shu Tsuwei dari HMX, Coral DeFi Capital dan Douro Labs.

X | Telegram

Mengenai Yescoin

Yescoin ialah salah satu aplikasi mini terbesar di Telegram, komited untuk mendidik dan membimbing ratusan juta pengguna ke dunia Web3.

X | Telegram

Mengenai MEXC

Ditubuhkan pada 2018, MEXC berdedikasi untuk menjadi "Cara Termudah Anda untuk Kripto." Terkenal dengan pelbagai pilihan token arah aliran, peluang airdrop dan yuran yang rendah, MEXC memberi perkhidmatan kepada lebih 10 juta pengguna merentasi 170+ negara.





Dengan tumpuan pada kebolehaksesan dan kecekapan, platform dagangan maju kami menarik minat pedagang baharu dan pelabur berpengalaman. MEXC menyediakan pintu masuk yang lancar, selamat dan bermanfaat kepada dunia aset digital.

laman web | X

Kisah ini diedarkan sebagai keluaran oleh Btcwire di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon. Ketahui lebih lanjut tentang program ini di sini