TON Hacker House Bangkok atrai mais de 300 desenvolvedores globais e mais de 70 envios de demonstração

A TON Hacker House Bangkok, organizada pela TONX, TON Society e coorganizada pela TOX, Yescoin e MEXC, atraiu mais de 3.400 participantes registrados, reunindo desenvolvedores, inovadores e líderes do setor.





O evento, que ocorreu em 14 de novembro, demonstrou a força e o crescimento do ecossistema TON e fomentou a colaboração dentro da comunidade Web3. O evento foi apoiado por mais de 50 patrocinadores, parceiros e mais de 300 desenvolvedores participando do hackathon, com mais de 70 envios de demonstração.





Líderes da Web3 compartilham insights visionários sobre o futuro do ecossistema TON

O evento começou com a icônica cerimônia do avião de papel TONX, liderada por figuras-chave, incluindo Steve Yun, presidente da TON Foundation; Wego, cofundador da TONX; e Paul V., sócio-gerente da Pantera Capital. Wego C., cofundador da TONX, enfatizou: “À medida que a base de usuários do Telegram se expande para 950 milhões de usuários, o ecossistema TON está se tornando cada vez mais vibrante.





A TONX está comprometida em dar suporte ao crescimento do ecossistema, impulsionando o sucesso mútuo para todos.” Paul V. compartilhou insights sobre a forte confiança da Pantera na TON, enquanto Steve Yun destacou o potencial da TON nos setores PayFi e DeFi.





Líderes do setor se reuniram para discutir o futuro do ecossistema TON, fornecendo insights sobre as próximas oportunidades e desafios para o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.





Os palestrantes principais incluíram Dr. Awesome Doge, cofundador da TONX; Ekin Tuna, cofundador da TON Society; Weiyi, líder técnico da TONX API; Pako, cofundador da Televerse; John, líder da APAC na Yescoin; Sophia Rusconi, chefe de aceleração da Ton Accelerator; Inal K., sócio da TON Ventures; Diamond, diretor de BD na SoarFun; Mera, gerente de marketing KOL na MEXC; e Juakho, chefe de BD na UMY.

Explorando as tendências de DeFi, Meme e SocialFi

“Unlocking TON DeFi: Integration, Liquidity, and Cross-Asset Growth” explorou o potencial do DeFi dentro do ecossistema TON, apresentando palestrantes como Tim Nugent (Engenheiro Sênior de DeFi na GSR), Calvin Chu (Core Builder na Impossible Finance), Oleg (CTO da Tonkeeper) e Halil Mirakhmed (CSO na TOP.co). Moderada por Birchnut, Fundador da KTON, a sessão aprofundou-se no futuro das finanças descentralizadas.





“Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value” discutiu o papel dos memes no ecossistema TON, apresentando palestrantes como Tyrelle (CTO Lead na TON CAT), Larry (CTO Lead na Sadmeow) e JH (Fundador da Harpoon Web3). Moderada por Pukerainbow, Fundador da Pukecast, a discussão explorou como os memes estão moldando o engajamento e o valor da comunidade.





“Jogue, Socialize, Ganhe: A Sinergia de Jogos, Memes e Projetos DeFi na TON” reuniu palestrantes importantes como John (Líder da APAC na Yescoin), Wego (Cofundador da TONX), Norbert (Crescimento Global na Nubit) e Paul Delio (Diretor de Negócios na CARV). Moderada por Yy, Listing Head na MEXC, esta sessão focou na convergência de jogos, interação social e finanças descentralizadas.

A TONX API, fornecedora líder de APIs TON e infraestrutura RPC e uma plataforma de desenvolvimento abrangente, fez parcerias com líderes do setor em vários setores.





Elas incluem Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at Once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Footprint Analytics e muito mais.





Weiyi, Tech Lead da TONX API, revelou seu empolgante roteiro para 2025, que inclui o lançamento oficial da nova versão da TONX API. Esta atualização introduz recursos poderosos como TONX.js, um JavaScript SDK e um adaptador para agilizar o desenvolvimento para desenvolvedores novos e existentes.

Os principais destaques do produto incluem:





Noah: Uma solução inovadora projetada para garantir transações confiáveis ​​durante falhas na blockchain TON, oferecendo tranquilidade para desenvolvedores e usuários.

Liga: Um recurso que fornecerá transações gratuitas e aceleradas em todo o ecossistema TONX, aumentando a eficiência do usuário.

Tontractor: Uma ferramenta de desenvolvimento completa que capacita criadores e construtores a desenvolver facilmente aplicativos descentralizados (DApps) dentro do ecossistema de blockchain da TON.





Essas inovações sinalizam um futuro promissor para o ecossistema TON, pois a API TONX continua a impulsionar a experiência do desenvolvedor e dar suporte ao crescimento do ecossistema.





Demonstração de Hackathon: Prêmio de US$ 1,2 milhões e Talento Global de Desenvolvedores

O destaque do evento foi a demonstração do Hackathon, que apresentou os projetos mais inovadores de desenvolvedores do mundo todo.





Com um prêmio de US$ 1,2 milhão, apoiado por TONX , Sociedade TON , TON Empreendimentos , SNZ Holding , Aventuras de verão , HashKey Global , Análise de pegada , Nubit , e Empreendimentos MEXC , o Hackathon teve como objetivo incentivar o desenvolvimento inovador e a inovação tecnológica da Web3.





Os jurados principais incluíram Inal K., sócio da TON Ventures; Dr. Awesome Doge, cofundador da TONX; Issa; Alven Lin, sócio da Summer Ventures; Pei, CTO da TONX; e Issa, diretor de investimentos da MEXC Ventures.

O hackathon atraiu mais de 300 desenvolvedores globais, com mais de 70 projetos de demonstração enviados.





Projetos GameFi representaram 45,1%, projetos DeFi representaram 39,4%, e projetos SocialFi e Meme também representaram uma parcela significativa. A demonstração final contou com 20 equipes, incluindo All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags, Krypton, AEX e TonOfTrades.





Os vencedores finais foram:





1º Lugar: Titan

2º Lugar: UTONIC

3º Lugar: Televerse

Prêmio de Melhor Jogo: WONTON

Melhor Prêmio DeFi: Tonco

Prêmio de Melhor Contribuidor: UStars





Lista de patrocinadores do evento





Anfitriões: TONX , Sociedade TON





Sobre a TON Hacker House Bangkok

A TON Hacker House Bangkok, organizada pela TONX e pela TON durante a Devcon, é um evento onde desenvolvedores, projetos e participantes podem mergulhar em um dia em que a inovação encontra a liberdade de expressão.



Vários projetos poderão se candidatar para ter a chance de apresentar suas demonstrações de projeto para os principais líderes do setor, capitais de risco de primeira linha e milhares de participantes para obter a melhor exposição em Bangkok, Tailândia.

Sobre a TONX

TONX é a pedra fundamental que capacita os construtores a escalar aplicativos com Telegram e TON. Como parceiro pioneiro da TON, a TONX oferece uma plataforma aberta que conecta desenvolvedores, investidores e usuários para moldar a nova economia.





Sua aclamada TON Hacker House em 2024 alimentou uma onda de projetos Web3 inovadores. A TONX API, um produto-chave da TONX, é a força motriz por trás do ecossistema Web3 SuperApp de 950 milhões de usuários.

Sobre a TON Society

A TON Society é um movimento global de base que apoia a TON Community com sistemas de crescimento e eventos. Conectando a TON Community ao mundo real. A TON Society é para os revolucionários que estão construindo ativamente uma internet melhor. Conecte-se, cresça, contribua.

Sobre TOX

A TOX está desbloqueando oportunidades DeFi no ecossistema TON, servindo como uma porta de entrada essencial tanto para iniciantes quanto para traders experientes.





Projetado para flexibilidade e facilidade de uso, o TOX permite que os usuários acessem o DeFi sem a complexidade, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas poderosas para traders avançados. À medida que o ecossistema TON continua a crescer, o TOX está pronto para se tornar uma plataforma central, impulsionando a adoção e tornando o DeFi mais acessível a milhões.





Construído por uma equipe de engenheiros com experiência em projetos que excedem US$ 1 bilhão em TVL e mais de US$ 45 bilhões em volume de negociação, tudo sem nenhum incidente de segurança, o TOX é apoiado pela TONX, Shu Tsuwei da HMX, Coral DeFi Capital e Douro Labs.

Sobre Yescoin

Yescoin é um dos maiores miniaplicativos do Telegram, comprometido em educar e orientar centenas de milhões de usuários no mundo Web3.

Sobre a MEXC

Fundada em 2018, a MEXC se dedica a ser "Seu caminho mais fácil para criptomoedas". Conhecida por sua ampla seleção de tokens populares, oportunidades de airdrop e taxas baixas, a MEXC atende a mais de 10 milhões de usuários em mais de 170 países.





Com foco em acessibilidade e eficiência, nossa plataforma de negociação avançada atrai tanto novos traders quanto investidores experientes. A MEXC fornece um gateway perfeito, seguro e gratificante para o mundo dos ativos digitais.

