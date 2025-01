ටොන් හැකර් හවුස් බැංකොක් ගෝලීය සංවර්ධකයින් 300+ සහ ආදර්ශන ඉදිරිපත් කිරීම් 70+ ඇද දමයි

TONX, TON Society විසින් සත්කාරකත්වය සපයනු ලබන සහ TOX, Yescoin සහ MEXC විසින් සම සත්කාරකත්වය සපයනු ලබන TON Hacker House Bangkok, සංවර්ධකයින්, නවෝත්පාදකයින් සහ කර්මාන්ත නායකයින් එකට එක් කරමින් ලියාපදිංචි වූ සහභාගිවන්නන් 3,400කට වඩා ආකර්ෂණය කර ගත්හ.





නොවැම්බර් 14 වන දින සිදු වූ මෙම සිදුවීම, TON පරිසර පද්ධතියේ ශක්තිය සහ වර්ධනය පෙන්නුම් කළ අතර Web3 ප්‍රජාව තුළ සහයෝගීතාව වර්ධනය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට අනුග්‍රාහකයින්, හවුල්කරුවන් සහ 300 කට අධික සංවර්ධකයින් 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් විසින් හැකතන් සඳහා සහභාගී වූ අතර, 70+ ආදර්ශන ඉදිරිපත් කිරීම් සමඟින්.





Web3 නායකයින් TON පරිසර පද්ධතියේ අනාගතය පිළිබඳ දූරදර්ශී අවබෝධය බෙදා ගනී

TON පදනමේ සභාපති ස්ටීව් යුන් ඇතුළු ප්‍රධාන පුද්ගලයින්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් TONX කඩදාසි ගුවන් යානා උත්සවය සමඟ උත්සවය ආරම්භ විය; Wego, TONX හි සම-නිර්මාතෘ; සහ Pantera Capital හි කළමනාකාර හවුල්කරු Paul V. TONX හි සම-නිර්මාතෘ Wego C. අවධාරනය කළේ, “ටෙලිග්‍රාම් හි පරිශීලක පදනම මිලියන 950 පරිශීලකයින් දක්වා ව්‍යාප්ත වන විට, TON පරිසර පද්ධතිය වඩ වඩාත් ප්‍රබෝධමත් වෙමින් පවතී.





TONX පරිසර පද්ධතියේ වර්ධනයට සහය වීමට කැපවී සිටින අතර, සියල්ලන්ටම අන්‍යෝන්‍ය සාර්ථකත්වයක් ගෙන දෙයි.” Paul V. TON කෙරෙහි Pantera හි දැඩි විශ්වාසය පිළිබඳ අවබෝධය බෙදාගත් අතර Steve Yun PayFi සහ DeFi අංශවල TON හි හැකියාවන් ඉස්මතු කළේය.





Q4 2024 සහ Q1 2025 සඳහා ඉදිරි අවස්ථා සහ අභියෝග පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින් TON පරිසර පද්ධතියේ අනාගතය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට කර්මාන්ත නායකයින් රැස් විය.





ප්‍රධාන දේශකයන්ට TONX හි සම-නිර්මාතෘ ආචාර්ය Awesome Doge ඇතුළත් විය; Ekin Tuna, TON සංගමයේ සම-නිර්මාතෘ; Weiyi, TONX API හි තාක්ෂණික ප්‍රධානියා; Pako, Televerse හි සම-නිර්මාතෘ; John, APAC Lead at Yescoin; ටොන් ඇක්සලරේටරයේ ත්වරණයේ ප්‍රධානී සොෆියා රුස්කෝනි; TON වෙන්චර්ස් හි හවුල්කරු ඉනාල් කේ. Diamond, SoarFun හි BD අධ්‍යක්ෂක; මෙරා, MEXC හි KOL අලෙවිකරණ කළමනාකරු; සහ UMY හි BD හි ප්‍රධානී Juakho.

DeFi, Meme, සහ SocialFi හි ප්‍රවණතා ගවේෂණය කිරීම

“TON DeFi අගුළු හැරීම: ඒකාබද්ධ කිරීම, ද්‍රවශීලතාවය සහ හරස් වත්කම් වර්ධනය” TON පරිසර පද්ධතිය තුළ DeFi හි විභවයන් ගවේෂණය කරන ලද අතර, Tim Nugent (GSR හි ජ්‍යෙෂ්ඨ DeFi ඉංජිනේරු), Calvin Chu (Impossible Finance හි Core Builder), Oleg ( Tonkeeper හි CTO), සහ Halil Mirakhmed (CSO at TOP.co). KTON හි නිර්මාතෘ බර්ච්නට් විසින් නවීකරණය කරන ලද මෙම සැසිය විමධ්‍යගත මූල්‍යයේ අනාගතය පිළිබඳව සොයා බැලීය.





"Meme Revolution on TON: Redefining Community & Value" TON පරිසර පද්ධතියේ මීමස් වල භූමිකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී, Tyrelle (CTO Lead at TON CAT), Larry (CTO Lead at Sadmeow) සහ JH (Harpoon Web3 හි නිර්මාතෘ) වැනි කථිකයන් ඇතුළත් වේ. Pukecast හි නිර්මාතෘ Pukerainbow විසින් මෙහෙයවන ලද මෙම සාකච්ඡාව, memes ප්‍රජා සහභාගීත්වය සහ වටිනාකම හැඩගස්වන ආකාරය ගවේෂණය කරන ලදී.





“Play, Social, Earn: The Synergy of Gaming, Memes, and DeFi Projects on TON” ජෝන් (APAC Lead at Yescoin), Wego (TONX හි සම-නිර්මාතෘ), Norbert (Global Growth at Nubit) වැනි ප්‍රධාන කථිකයන් එකට එක් කළේය. , සහ Paul Delio (CARV හි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික නිලධාරි). MEXC හි ලැයිස්තු ප්‍රධානී Yy විසින් මෙහෙයවන ලද මෙම සැසිය සූදු ක්‍රීඩාව, සමාජ අන්තර්ක්‍රියා සහ විමධ්‍යගත මූල්‍යවල අභිසාරීතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය.

TON APIs සහ RPC යටිතල පහසුකම් සහ විස්තීරණ සංවර්ධන වේදිකාවේ ප්‍රමුඛතම සැපයුම්කරු වන TONX API, විවිධ අංශ හරහා කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ හවුල් වී ඇත.





මේවාට Blum, Catizen, CoinGecko, Google Cloud, 98 Wallet, Alibaba Cloud, Deepcoin, All at once, DuckCoop, WONTON, Yuliverse, Genopets, Yescoin, Tradoor, TonBit, Bitget Wallet, MEXC, Gate Ventures, Gamee, Foticprint, සහ තවත්.





TONX API හි තාක්ෂණික ප්‍රමුඛයා වන Weiyi, TONX API හි නව අනුවාදයේ නිල දියත් කිරීම ඇතුළත් 2025 සඳහා එහි ආකර්ෂණීය මාර්ග සිතියම එළිදක්වන ලදී. මෙම යාවත්කාලීනය TONX.js, JavaScript SDK, සහ නව සහ පවතින සංවර්ධකයින් සඳහා සංවර්ධනය විධිමත් කිරීමට ඇඩප්ටරයක් ​​වැනි ප්‍රබල විශේෂාංග හඳුන්වා දෙයි.

ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ඉස්මතු කිරීම්වලට ඇතුළත් වන්නේ:





නෝවා: TON blockchain බිඳවැටීම් වලදී විශ්වාසදායක ගනුදෙනු සහතික කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පෙරළිකාර විසඳුමක්, සංවර්ධකයින්ට සහ පරිශීලකයින්ට මනසේ සාමය ලබා දෙයි.

ලීගය: පරිශීලක කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවන TONX පරිසර පද්ධතිය හරහා නොමිලේ සහ වේගවත් ගනුදෙනු සපයන විශේෂාංගයකි.

Tontractor: TON blockchain පරිසර පද්ධතිය තුළ විමධ්‍යගත යෙදුම් (DApps) පහසුවෙන් සංවර්ධනය කිරීමට නිර්මාපකයින් සහ තනන්නන් සවිබල ගන්වන සියල්ලෙන් එක සංවර්ධක මෙවලමකි.





මෙම නවෝත්පාදනයන් TONX API සංවර්ධක අත්දැකීම් සහ පරිසර පද්ධතියේ වර්ධනයට සහාය වීම දිගටම කරගෙන යන බැවින් TON පරිසර පද්ධතිය සඳහා උද්යෝගිමත් අනාගතයක් සංඥා කරයි.





Hackathon Demo: $1.2M ත්‍යාග සංචිතය සහ Global Developer Talent

මෙම උත්සවයේ විශේෂත්වය වූයේ ලොව පුරා සිටින සංවර්ධකයින්ගේ වඩාත්ම නව්‍ය ව්‍යාපෘති ප්‍රදර්ශනය කරන Hackathon Demo ය.





$1.2M ත්‍යාග සංචිතයක් සමඟින්, සහාය දක්වයි TONX , ටොන් සමාජය , ටොන් වෙන්චර්ස් , SNZ Holding , ගිම්හාන ව්යාපාර , HashKey ග්ලෝබල් , පා සටහන් විශ්ලේෂණ , නුබිට් , සහ MEXC වෙන්චර්ස් , Hackathon හි අරමුණ වූයේ පෙරළිකාර Web3 සංවර්ධනය සහ තාක්ෂණික නවෝත්පාදනයන් දිරිමත් කිරීමයි.





ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන්ට TON වෙන්චර්ස් හි හවුල්කරු ඉනාල් කේ. ආචාර්ය Awesome Doge, TONX හි සම-නිර්මාතෘ; ඉසා; ඇල්වන් ලින්, ගිම්හාන වෙන්චර්ස් හි හවුල්කරු; Pei, TONX හි CTO; සහ MEXC වෙන්චර්ස් හි ආයෝජන අධ්‍යක්ෂ ඉසා.

මෙම hackathon සඳහා ගෝලීය සංවර්ධකයින් 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් ආකර්ශනය වූ අතර, demo Projects 70කට වඩා ඉදිරිපත් කර ඇත.





GameFi ව්‍යාපෘති 45.1% කින් සමන්විත වූ අතර DeFi ව්‍යාපෘති 39.4% ක් වූ අතර SocialFi සහ Meme ව්‍යාපෘති ද සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරයි. අවසාන ආදර්ශනය තුළ All At Once, Televerse, YuliGO, TBook, ForU AI, Monster Kingdom, UTONIC, Titan, Tonco, UStars, Ton.AI, WONTON, Power Network, BAYCMiner, Vanilla Finance, JAMTON, TonBags ඇතුළු කණ්ඩායම් 20ක් ඇතුළත් විය. Krypton, AEX, සහ TonOfTrades.





අවසන් ජයග්‍රාහකයින් වූයේ:





1 වන ස්ථානය: ටයිටන්

2 වන ස්ථානය: UTONIC

3 වන ස්ථානය: ටෙලිවර්ස්

හොඳම ක්‍රීඩා සම්මානය: WONTON

හොඳම DeFi සම්මානය: Tonco

හොඳම දායක සම්මානය: UStars





සිදුවීම් අනුග්‍රාහක ලැයිස්තුව





සත්කාරක: TONX , ටොන් සමාජය





ටොන් හැකර් හවුස් බැංකොක් ගැන

TON Hacker House Bangkok, Devcon අතරතුර TONX සහ TON විසින් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන අතර, සංවර්ධකයින්, ව්‍යාපෘති සහ සහභාගිවන්නන් නවෝත්පාදනය ප්‍රකාශනයේ නිදහස සපුරාලන දිනයක ගිල්විය හැකි සිදුවීමකි.



ව්‍යාපෘති ටොන් ගණනකට තායිලන්තයේ බැංකොක් හි හොඳම නිරාවරණය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන කර්මාන්ත නායකයින්, ස්ථර-1 ව්‍යාපාර අගනගර සහ දහස් ගණනක් සහභාගිවන්නන් ඉදිරියේ තම ව්‍යාපෘති නිරූපණය කිරීමට අවස්ථාවක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකි වනු ඇත.

TONX ගැන

TONX යනු Telegram සහ TON සමඟින් යෙදුම් පරිමාණය කිරීමට ඉදිකිරීම්කරුවන්ට බලය ලබා දෙන මූලික ගලයි. TON හි පුරෝගාමී හවුල්කරු ලෙස, TONX නව ආර්ථිකය හැඩගැස්වීම සඳහා සංවර්ධකයින්, ආයෝජකයින් සහ පරිශීලකයින් සම්බන්ධ කරන විවෘත වේදිකාවක් ඉදිරිපත් කරයි.





2024 දී ඔවුන්ගේ ප්‍රශංසනීය TON හැකර් හවුස් නව්‍ය Web3 ව්‍යාපෘති රැල්ලක් ඇති කළේය. TONX හි ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයක් වන TONX API, මිලියන 950ක පරිශීලක Web3 SuperApp පරිසර පද්ධතිය පිටුපස ඇති ගාමක බලවේගයයි.

වෙබ් අඩවිය | X | විදුලි පණිවුඩ | TONX Event X | TONX Event Telegram

TON සමාජය ගැන

TON Society යනු වර්ධන පද්ධති සහ සිදුවීම් සමඟ TON ප්‍රජාවට සහාය දක්වන බිම් මට්ටමේ ගෝලීය ව්‍යාපාරයකි. TON ප්‍රජාව සැබෑ ලෝකයට සම්බන්ධ කිරීම. ටොන් සමාජය යනු විප්ලවවාදීන් සක්‍රීයව වඩා හොඳ අන්තර්ජාලයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා ය. සම්බන්ධ කරන්න, වර්ධනය වන්න, දායක වන්න.

වෙබ් අඩවිය | X | විදුලි පණිවුඩ

TOX ගැන

TOX නවකයන්ට සහ පළපුරුදු වෙළෙන්දන් සඳහා ප්‍රධාන ද්වාරයක් ලෙස සේවය කරමින් TON පරිසර පද්ධතිය මත DeFi අවස්ථා විවෘත කරයි.





නම්‍යශීලී බව සහ භාවිතයේ පහසුව සඳහා නිර්මාණය කර ඇති TOX, උසස් වෙළඳුන් සඳහා ප්‍රබල මෙවලම් සපයන අතරම, සංකීර්ණතාවයකින් තොරව DeFi වෙත පිවිසීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි. TON පරිසර පද්ධතිය අඛණ්ඩව වර්ධනය වන බැවින්, TOX මූලික වේදිකාවක් බවට පත් කිරීමට සූදානමින් සිටී, දරුකමට හදා ගැනීම සහ DeFi මිලියන ගණනකට වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකිය.





TVL හි ඩොලර් බිලියන 1 ඉක්මවන ව්‍යාපෘතිවල පළපුරුද්ද ඇති ඉංජිනේරුවන් කණ්ඩායමක් විසින් ගොඩනගා ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවෙන් ඩොලර් බිලියන 45 ඉක්මවන අතර, TOX හට TONX, HMX හි Shu Tsuwei, Coral DeFi Capital, සහ Douro Labs විසින් පිටුබලය ලැබේ.

X | විදුලි පණිවුඩ

Yescoin ගැන

Yescoin යනු Telegram හි විශාලතම කුඩා යෙදුම් වලින් එකකි, Web3 ලෝකයට මිලියන සිය ගණනක් පරිශීලකයින් දැනුවත් කිරීමට සහ මග පෙන්වීමට කැපවී සිටී.

X | විදුලි පණිවුඩ

MEXC ගැන

2018 දී ආරම්භ කරන ලද, MEXC "Crypto කිරීමට ඔබේ පහසුම මාර්ගය" ලෙස කැපවී ඇත. ජනප්‍රිය ටෝකන, එයාර්ඩ්‍රොප් අවස්ථා සහ අඩු ගාස්තු සඳහා ප්‍රසිද්ධ MEXC රටවල් 170+ පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් සඳහා සේවය කරයි.





ප්‍රවේශ්‍යතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, අපගේ උසස් වෙළඳ වේදිකාව නව වෙළඳුන්ට සහ පළපුරුදු ආයෝජකයින්ට එකසේ ආයාචනා කරයි. MEXC ඩිජිටල් වත්කම් ලෝකයට බාධාවකින් තොරව, ආරක්ෂිත සහ ප්‍රතිලාභදායක ද්වාරයක් සපයයි.

වෙබ් අඩවිය | X

