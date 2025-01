La verdad de los nómadas digitales: el largo camino a casa y lo que realmente nos enseña

Antes de comenzar, si no has leído la <Parte 1> y la <Parte 2> de La realidad de los nómadas digitales, ¡asegúrate de hacerlo!

<Parte 1> La realidad de los nómadas digitales: ¿En busca de aventuras, qué encontrar?

<Parte 2> La realidad de los nómadas digitales: desafiando la vista y el oído

Redescubriendo el hogar

La mejor parte de ser un nómada digital no me di cuenta hasta que terminó.





Regresé a casa como Leonardo DiCaprio después de sobrevivir al ataque de un oso pardo. Mientras el autobús me llevaba del aeropuerto de Incheon a Gangnam, contemplé el paisaje urbano de Seúl a través de la ventana. Pasamos por el parque donde una vez lloré después de una pelea sin precedentes con mi ex, el lujoso hotel donde había pasado unas vacaciones con mi mejor amiga del instituto y el alto edificio donde me enfrenté a mi primera entrevista de trabajo estresante. Toda mi historia que había olvidado durante mis viajes volvió como algo de lo que estaba tan orgulloso de haber pasado. Y cuando finalmente llegamos a mi antiguo barrio, sentí la comodidad familiar que siempre me ofrecía, dándome la bienvenida de nuevo con tranquilidad.





Como mencioné en la Parte 1, la idea de estar “digitalmente sin hogar” nos recuerda que un hogar es más que un techo sobre nuestras cabezas. Incluye a la familia, los amigos, las caras conocidas del vecindario, como la pareja a la que saludo incómodamente en mi interior todas las mañanas en el gimnasio. Estar lejos y enfrentar desafíos me generó un profundo sentido de gratitud por estas constantes pasadas por alto que me han formado. Y simplemente sentir esta gratitud por algo tan familiar es, en sí mismo, una profunda alegría.

Crecimiento a través de los desafíos

El hecho de haberme encontrado lejos de casa no ha hecho que me disguste la cultura y la comunidad que me formaron. Ahora que entiendo mejor quién soy, me doy cuenta de que las costumbres que se formaron en mi cultura y comunidad seguirán siendo parte de mi identidad durante toda mi vida. En mi comunidad de origen, mi timidez seguía existiendo. Antes, era el tipo de chica a la que le encantaban las palomitas de maíz, pero que no las comía cuando estaba sola en el cine, preocupada por lo que los extraños podrían pensar si me veían sola en la cola. Incluso esperaba a que se vaciara el cine para coger tímidamente una bolsa al salir, y eso no desapareció mágicamente de mi condición de nómada digital, pero mejoró a medida que aprendí sobre mi increíble capacidad de adaptación y la amabilidad que surge cuando es necesario. Toda la experiencia me permitió redescubrir mis puntos fuertes y cultivar otros nuevos.





Sin embargo, las desventajas de ser un nómada digital son difíciles de ignorar. El inmenso estrés mental que supone mudarse constantemente mientras se mantiene un trabajo de tiempo completo es lo más duro. Mientras viajaba, a menudo me abrumaba el miedo de perder mi trabajo debido a un bajo rendimiento. Irónicamente, terminé perdiendo mi trabajo cuatro meses después de terminar mis viajes, no por un bajo rendimiento durante el viaje, sino por algo que estaba completamente fuera de mi control: la reestructuración. (Aunque, para ser honesto, tuvo más que ver con un nuevo gerente de marketing al que no parecía agradarle, pero el hecho de que me despidieran es una historia para otro artículo).





Tras haber vuelto a casa después de sobrevivir y superar un estrés enorme en la carretera, la mala noticia ni siquiera me inmutó. En cambio, me sirvió como doble recordatorio de no estresarme por cosas que estaban fuera de mi control. Poner a prueba mis límites bajo una presión intensa me había hecho mentalmente más fuerte. Esta nueva capacidad para manejar el estrés con serenidad podría haberse convertido en mi mayor superpoder.

Posiblemente en el futuro.. (No importa)

Ahora trabajo de forma remota para otra empresa de blockchain y aún tengo ganas de volver a vivir como nómada digital. Sin embargo, si me voy de nuevo, me gustaría quedarme en cada ciudad al menos tres meses . Vivir con las tarifas de Airbnb, incluso en el sudeste asiático, terminó costándome bastante. Como soy una mujer joven a la que le gustan las cosas bonitas, me alojé en apartamentos espaciosos con piscinas y gimnasios en los barrios más desarrollados. Cuando me cansé de los Airbnb, me fui a los hoteles. Solo mi alquiler mensual era de al menos 1.600 dólares. Si vuelvo a ir, preferiría reducir los costos con un contrato de alquiler a corto plazo en lugar de Airbnb.





Además, con una estancia más larga, quiero intentar integrarme en la comunidad local en lugar de ser simplemente una extranjera. Ahora que tengo una idea más clara de quién soy, me gustaría presentarme con confianza a nuevos amigos y compartir con detalle qué partes de mí provienen de mi cultura y qué partes son intrínsecamente mías. También me gustaría reducir el estrés de mudarme constantemente de un lugar a otro y realmente disfrutar de mi entorno a un ritmo más relajado.

(No importa) Las complejidades de la inmersión

En realidad, aunque el último párrafo podría haber sido una buena conclusión para este artículo, no sería honesto. Disfruto estar solo; por eso escribo estos blogs. Como soy introvertido, es la actividad más entretenida para mí. Inicialmente, mi intención con este artículo era presentar a los slowmads como la próxima gran tendencia, con el objetivo de crear un artículo que generara revuelo. Pero la verdad es que viajar lentamente (quedarse en un lugar durante dos a seis meses) puede eliminar la comodidad, la emoción y las lecciones del acelerado estilo de vida de los nómadas digitales.





Establecerse por un período prolongado tiene sus desventajas. Empiezas a ver las grietas de una cultura. Cuando estuve en Tokio por séptima vez (acumulando un total de dos meses), me di cuenta de que su cultura meticulosa y basada en reglas conllevaba desafíos. Parecía haber una manera “correcta” de hacer todo, y pronto aprendí que a menudo estaba haciendo las cosas “mal”. Algo tan inocuo como recibir una toalla mojada con una mano era un paso en falso.





Me di cuenta de esto gracias a una amistad que hice durante mi estancia. Ella era mitad japonesa, mitad estadounidense, y me corregía en voz baja: “No se supone que lo hagas de esa manera”. Lo que comenzó como una ignorancia inofensiva pronto me hizo sentir cada vez más cohibido. Japón, mi paraíso culinario de udon, tempura y yakiniku, comenzó a resultarme menos reconfortante y más prejuicioso. Ya no me sentía a gusto allí.





Fue entonces cuando empecé a añorar mi hogar, no solo el espacio físico, sino la sensación de estar en un lugar donde me notaran y, al mismo tiempo, me aceptaran. Irónicamente, este viaje me llevó a apreciar nuevamente mi hogar y todas las formas en que me crió y me permitió existir en mi forma más natural.





Con el estrés que ya supone compaginar el trabajo a jornada completa con la adaptación a un nuevo entorno, no me gustaría tener que experimentar también los inconvenientes de una cultura diferente que me haga sentir inferior. Pero todo esto es una cuestión de perspectiva: tal vez acabo de darme cuenta de que Japón no es el lugar adecuado para establecerse a largo plazo, ya que, de todos modos, lo que buscaba al principio era un nuevo hogar.

Por qué los viajes a ritmo rápido siguen siendo atractivos

Según mi experiencia, ser un nómada digital es la oportunidad perfecta para convertirse en un adicto al trabajo, impulsado por la soledad y el aislamiento de cualquier sentido de comunidad. Sin embargo, paradójicamente, también ofrece profundas oportunidades para el crecimiento espiritual. Conocer culturas diversas y paisajes desconocidos te saca de tu zona de confort y descubre partes de ti mismo que llevaban mucho tiempo enterradas bajo formas habituales de pensar.





Durante mi etapa como nómada digital, encontré el espacio para volver a amarme a mí misma cuando cumplí 28 años. Avancé en mi carrera, me sumergí de lleno en el trabajo mientras soportaba una enorme presión psicológica. Si estás pensando en dar el salto a este estilo de vida, te recomiendo encarecidamente que adoptes un enfoque acelerado. Te da la ilusión de empezar de nuevo (una existencia nueva y sin historia) y te permite avanzar tan rápido que no te agobia la necesidad de crear una nueva. Sobre todo, viajar solo te permite amplificar esa pequeña voz interior hasta que finalmente es lo suficientemente fuerte como para ser escuchada.

Reflexiones finales

En resumen, el nómada digital acelerado ofrece la vida en su forma más cruda. El frenético acto de malabarismo de adaptarse a nuevos entornos mientras se mantiene una carga de trabajo de tiempo completo genera resiliencia y agudiza la capacidad de manejar el estrés . La exposición a diversas culturas, junto con la libertad de las etiquetas de su pasado, nutre el crecimiento espiritual . Y la soledad (sin amigos, sin los estudios de yoga o fitness habituales) crea una oportunidad única para concentrarse intensamente en su trabajo y en usted mismo .





Cuando el viaje te lleve inevitablemente de vuelta a casa, descubrirás una renovada sensación de gratitud. Verás tu antiguo entorno con nuevos ojos y descubrirás alegrías inesperadas en lo familiar.





Reconozco que el camino que cada uno recorre como nómada digital es único. Me encantaría que me cuentes tu experiencia en los comentarios: cómo viajaste, cómo gestionaste la logística y qué ganaste o quizás perdiste en el camino.

Gracias por leer mis historias y gracias a quienes se comunicaron conmigo después. Espero que les haya brindado información valiosa a todos ustedes :)