E vërteta e nomadëve dixhitalë: Rruga e gjatë për në shtëpi dhe çfarë na mëson vërtet

Përpara se të fillojmë, nëse nuk keni lexuar <Pjesa 1> dhe <Pjesa 2> e Realitetit të Nomadëve Dixhitalë, sigurohuni që ta shikoni!

<Pjesa 1> Realiteti i Nomadëve Dixhitalë: Duke ndjekur aventurën, duke gjetur çfarë?

<Pjesa 2> Realiteti i Nomadëve Dixhitalë: Sfidimi i shikimit dhe zërit

Rizbulimi i Shtëpisë

Pjesa më e mirë e të qenit nomad dixhital nuk më goditi derisa mbaroi..





U ktheva në shtëpi si Leonardo DiCaprio pasi i mbijetova një sulmi nga një ari i thinjur. Ndërsa autobusi më çonte nga aeroporti Incheon në Gangnam, unë sodita peizazhin e qytetit të Seulit nga dritarja. Kaluam parkun ku dikur qava pas një zënke të paprecedentë me ish-in tim, hotelin luksoz ku kisha qëndruar me shoqen time më të mirë të shkollës së mesme dhe ndërtesën e lartë ku isha përballur me intervistën time të parë të punës që të bënte nerva. E gjithë historia ime që kisha harruar gjatë udhëtimeve të mia u kthye si dikur, si diçka që isha aq krenare që e kisha duruar. Dhe kur më në fund mbërritëm në lagjen time të vjetër, ndjeva rehatinë e njohur që ofronte gjithmonë, duke më mirëpritur në heshtje.





Siç e përmenda në Pjesën 1, ideja e të qenit "të pastrehë dixhitalisht" na kujton se një shtëpi është më shumë se thjesht një çati mbi kokën tonë. Ai përfshin familjen, miqtë, fytyrat e njohura të lagjes—si çifti që përshëndes brënda çdo mëngjes në palestër. Të qenit larg dhe përballja me sfidat solli një ndjenjë të thellë mirënjohjeje për këto konstante të anashkaluara që më kanë formuar. Dhe thjesht të ndjesh këtë mirënjohje për diçka kaq të njohur është, në vetvete, një gëzim i thellë.

Rritja Përmes Sfidave

Gjetja e vetes kur jam larg shtëpisë nuk më ka bërë të mos e pëlqej kulturën dhe komunitetin që më kanë formuar. Me një kuptim më të madh se kush jam unike, kuptoj se zakonet e formuara nga kultura dhe komuniteti im do të mbeten një pjesë e përjetshme e identitetit tim. Në komunitetin tim të shtëpisë, ndrojtja ime ekzistonte ende. Më parë, unë isha lloji i vajzës që i pëlqente kokoshkat, por i anashkalonte kur ishte vetëm në teatër, e shqetësuar se çfarë mund të mendonin të huajt nëse do të më shihnin vetë në radhë. Madje do të prisja derisa teatri të zbrazej për të kapur me turp një çantë kur dilja, dhe ai nuk u largua me magji nga të qenit një nomad dixhital. Por u bë më mirë ndërsa mësova për përshtatshmërinë time të jashtëzakonshme dhe mirësinë që shfaqet kur duhet. E gjithë përvoja më lejoi të rizbuloj pikat e mia të forta dhe të kultivoj të reja.





Megjithatë, anët negative të të qenit nomad dixhital janë të vështira për t'u injoruar. Stresi i jashtëzakonshëm mendor i zhvendosjes së vazhdueshme gjatë balancimit të një pune me kohë të plotë ishte më i vështiri. Gjatë udhëtimit, shpesh më pushtonte frika e humbjes së punës për shkak të performancës së dobët. Ironikisht, përfundova duke humbur punën time katër muaj pasi mbarova udhëtimet e mia - jo për shkak të performancës së dobët gjatë udhëtimit, por për shkak të diçkaje krejtësisht jashtë kontrollit tim: ristrukturimit. (Megjithëse, nëse jam i sinqertë, kishte të bënte më shumë me një menaxher të ri marketingu, i cili dukej se nuk më pëlqente, por shkarkimi është një histori për një postim tjetër.)





Pasi u ktheva në shtëpi pasi mbijetova dhe kapërceva stresin masiv në rrugë, as që u mërzita nga lajmi i keq. Në vend të kësaj, shërbeu si një kujtesë e dyfishtë për të mos u stresuar për gjëra që nuk mund të kontrolloja. Shtyrja e kufijve të mi nën presion të madh më kishte bërë mendërisht më të fortë. Kjo aftësi e sapogjetur për të trajtuar stresin me qetësi mund të jetë bërë superfuqia ime më e madhe.

Ndoshta në të ardhmen.. (Nuk ka rëndësi)

Tani po punoj nga distanca për një kompani tjetër blockchain dhe kam ende dëshirë të jetoj sërish si nomad dixhital. Megjithatë, nëse nisem përsëri, do të doja të qëndroja në çdo qytet për të paktën tre muaj . Jetesa përmes tarifave të Airbnb, edhe në Azinë Juglindore, përfundoi duke kushtuar mjaft. Si një e re që i pëlqejnë gjërat e bukura, kam qëndruar në apartamente të bollshme me pishina dhe palestra në lagjet më të zhvilluara. Kur u sëmura nga Airbnbs, u nisa për në hotele. Vetëm qiraja ime mujore ishte të paktën 1600 dollarë. Nëse shkoj përsëri, do të preferoja t'i ulim kostot me një kontratë qiraje afatshkurtër në vend të Airbnbs.





Për më tepër, me një qëndrim më të gjatë, dua të provoj të bashkohem me komunitetin vendas dhe jo thjesht të jem i huaj. Tani që kam një ndjenjë më të qartë se kush jam, do të doja të prezantoja veten me besim te miq të rinj dhe të ndaj me detaje se cilat pjesë të mia vijnë nga kultura ime dhe cilat pjesë janë në thelb unë. Do të doja gjithashtu të zvogëloja stresin e lëvizjes së vazhdueshme nga një vend në tjetrin dhe të merrja me të vërtetë mjedisin tim me një ritëm më të qetë.

(Nuk ka rëndësi) Kompleksitetet e zhytjes

Në fakt, ndërsa paragrafi i fundit mund të ketë bërë një përfundim të pastër për këtë artikull, nuk do të ishte i sinqertë. Më pëlqen të jem vetëm; prandaj i shkruaj këto blogje. Si një introvert, është aktiviteti më argëtues për mua. Fillimisht, synova që kjo pjesë të prezantoj slowmads si trendin tjetër të madh, duke synuar të krijoj një artikull të këndshëm. Por e vërteta është, të udhëtosh ngadalë – duke qëndruar në një vend për dy deri në gjashtë muaj – mund të heqë lehtësinë, emocionet dhe mësimet e stilit të jetesës dixhitale nomade me ritme të shpejta.





Qëndrimi për një periudhë të gjatë ka anët e veta negative. Ju filloni të shihni të çarat e një kulture. Kur qëndrova në Tokio për herë të shtatë - duke grumbulluar gjithsej dy muaj - kuptova se kultura e saj e përpiktë dhe e bazuar në rregulla erdhi me sfida. Dukej se kishte një mënyrë "të duhur" për të bërë gjithçka dhe shpejt mësova se shpesh i bëja gjërat "gabim". Diçka aq e padëmshme sa marrja e një peshqiri të lagur me njërën dorë ishte një falsifikim.





Unë u bëra i vetëdijshëm për këtë vetëm për shkak të një miqësie që kam krijuar gjatë qëndrimit tim. Ajo ishte gjysmë japoneze, gjysmë amerikane dhe më korrigjonte në heshtje nën zë: "Nuk duhet ta bësh kështu." Ajo që filloi si injorancë e padëmshme shpejt më bëri të ndihesha gjithnjë e më i vetëdijshëm. Japonia, parajsa ime e kuzhinës me udon, tempura dhe yakiniku, filloi të ndihej më pak ngushëlluese dhe më gjykuese. Nuk ndihesha më i qetë atje.





Pikërisht atëherë fillova të dëshiroja shtëpinë – jo vetëm hapësirën fizike, por ndjenjën e të qenit diku ku më vunë re, por në thelb e pranova. Ky udhëtim, për ironi, më çoi në një vlerësim të ri për shtëpinë dhe të gjitha mënyrat që më rriti dhe më lejoi të ekzistoja në formën time më të natyrshme.





Me një stres tashmë të madh që vjen nga balancimi i punës me kohë të plotë dhe përshtatja me një mjedis të ri, nuk do të preferoja të përjetoja edhe anët negative të kulturës së ndryshme që më bën të ndihem inferior. Por kjo ka të bëjë me perspektivën - ndoshta sapo kam mësuar se Japonia nuk është vendi i duhur për t'u vendosur afatgjatë, pasi gjithsesi ajo që kërkoja në fillim ishte një shtëpi e re.

Pse Udhëtimi me ritëm të shpejtë ende apelon

Nga përvoja ime, të qenit një nomad dixhital është mundësia e përsosur për t'u bërë një punëtor kufitar, i shtyrë nga vetmia dhe izolimi nga çdo ndjenjë e komunitetit. Megjithatë, në mënyrë paradoksale, ajo ofron gjithashtu mundësi të thella për rritje shpirtërore. Përjetimi i kulturave të ndryshme dhe peizazheve të panjohura ju shtyn të dilni nga zona juaj e rehatisë, duke zbuluar pjesë të vetes të varrosura prej kohësh nën mënyrat e zakonshme të të menduarit.





Gjatë kohës si një nomad dixhital, gjeta hapësirën për ta dashur përsëri veten pasi mbusha 28 vjeç. Përparova në karrierën time, duke u zhytur me kokë në punë duke duruar një presion të jashtëzakonshëm psikologjik. Nëse po mendoni të hidhni një hap në këtë mënyrë jetese, unë do të rekomandoja shumë një qasje me ritme të shpejta. Ai ofron iluzionin e fillimit nga e para - një ekzistencë të re, pa histori - dhe ju mban të ecni aq shpejt sa nuk jeni të rënduar nga nevoja për të krijuar një të tillë. Mbi të gjitha, udhëtimi i vetëm ju lejon të përforconi atë zë të vogël e të brendshëm derisa më në fund të jetë mjaft i lartë për t'u dëgjuar.

Mendimet Përfundimtare

Për ta përmbledhur, nomadimi dixhital me ritëm të shpejtë sjell jetën në formën e tij më të dobët. Akti i furishëm i mashtrimit të përshtatjes në mjedise të reja duke ruajtur një ngarkesë pune me kohë të plotë, ndërton elasticitetin dhe mpreh aftësinë tuaj për të menaxhuar stresin . Ekspozimi ndaj kulturave të ndryshme, i shoqëruar me lirinë nga etiketat e së kaluarës suaj, ushqen rritjen shpirtërore . Dhe vetmia - pa miq, pa studio të zakonshme joga ose fitnesi - krijon një mundësi unike për t'u përqëndruar intensivisht në punën tuaj dhe veten tuaj .





Kur udhëtimi ju çon në mënyrë të pashmangshme në shtëpi, do të gjeni një ndjenjë mirënjohjeje të re. Do të shihni mjedisin tuaj të vjetër me sy të freskët dhe do të zbuloni gëzime të papritura në të njohurit.





E kuptoj që udhëtimi i të gjithëve si nomad dixhital është unik. Do të doja të dëgjoja për tuajat në komente - si keni udhëtuar, menaxhuar logjistikën dhe çfarë keni fituar ose ndoshta keni humbur gjatë rrugës.

Faleminderit që lexuat tregimet e mia dhe faleminderit atyre që më dolën më pas. Shpresoj se ka dhënë një pasqyrë të mirë për të gjithë ju :)