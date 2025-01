Therešo ya Digital Nomads: Tsela e Telele ya Gae le Seo e Re Rutago Sona e le ka kgonthe

Pele re thoma, i f o se wa bala <Karolo 1> le <Karolo 2> ya The Reality of Digital Nomads, kgonthiša gore o e hlahloba!

<Karolo ya 1> Nnete ya Bahudugi ba Dijithale: Go kitimiša Adventure, Go Hwetša Eng?

<Karolo ya 2> Nnete ya Bahudugi ba Dijithale: Go Hlona Pono le Modumo

Go Utolla Gae gape

Karolo ye kaone ya go ba digital nomad ga se ya ntlhaba go fihlela e fela..





Ke ile ka boela gae go swana le Leonardo DiCaprio ka morago ga go phologa tlhaselo ya bere ya grizzly. Ge pese e be e nkiša go tloga Boema-fofaneng bja Incheon go ya Gangnam, ke ile ka lebelela ponagalo ya motse wa Seoul ka lefasetere. Re ile ra feta phaka yeo ke kilego ka lla ka morago ga ntwa yeo e sa kago ya ba gona le ex ya-ka, hotele ya maemo a godimo yeo ke bilego le staycation le mogwera wa-ka yo mogolo wa sekolo se se phagamego, le moago o motelele moo ke ilego ka lebeletšana le poledišano ya-ka ya mathomo ya mošomo yeo e šitišago methapo. Histori ya ka ka moka yeo ke bego ke e lebetše nakong ya maeto a ka e ile ya boa bjalo ka gatee, bjalo ka selo seo ke bego ke ikgantšha kudu ka go se kgotlelela. Le gona ge mafelelong re fihla tikologong ya gešo ya kgale, ke ile ka kwa khomotšo yeo e tlwaelegilego yeo e bego e e nea ka mehla, ka setu e nkamogela morago.





Bjalo ka ge ke boletše go Karolo 1, kgopolo ya go ba “go hloka magae ka dijithale” e re gopotša gore legae ga se feela marulelo a godimo ga dihlogo tša rena. E akaretša lapa, bagwera, difahlego tše di tlwaelegilego tša baagišani—go swana le banyalani bao ke ba dumedišago ka gare ka go se loke mesong e mengwe le e mengwe lefelong la go itšhidulla. Go ba kgole le go lebeletšana le ditlhohlo go ile gwa tliša maikwelo a tseneletšego a tebogo bakeng sa dilo tše tše di sa fetogego tšeo di hlokomologilwego tšeo di mpopilego. Gomme go fo kwa tebogo ye ya selo se se tlwaelegilego gakaakaa, ka bosona, ke lethabo le le tseneletšego.

Kgolo ka Ditlhohlo

Go ikhwetša ke le kgole le gae ga se gwa dira gore ke se rate setšo le setšhaba seo se mpopilego. Ka kwešišo ye kgolo ya seo ke lego sona ka mo go kgethegilego, ke lemoga gore meetlo yeo e bopilwego ke setšo le setšhaba sa gešo e tla dula e le karolo ya bophelo ka moka ya boitšhupo bja ka. Morago kua setšhabeng sa gešo, dihlong tša-ka di be di sa dutše di le gona. Pele, ke be ke le mohuta wa ngwanenyana yo a bego a rata dipopcorn eupša a e tlola ge a le lefelong la boithabišo a nnoši, a tshwenyegile ka seo batho bao ba sa ba tsebego ba ka se naganago ge e ba ba mpona ke le mothalong ke nnoši. Ke be ke tla ba ka leta go fihlela lefelo la boithabišo le tšhologa go swara mokotla ka dihlong tseleng ya ka ya go tšwa, gomme ga se ya hlatswiwa ka maleatlana go tšwa go go ba mohudugi wa dijithale. Eupša e ile ya ba kaone ge ke be ke ithuta ka go feto-fetoga ga-ka mo go makatšago le botho bjo bo tšwelelago ge bo nyakega. Phihlelo ka moka e ile ya ntumelela go utolla gape matla a-ka le go hlagolela a mafsa.





Lega go le bjalo, go thata go hlokomologa diphošo tša go ba mohudugi wa di-digital. Kgateletšego e kgolo ya monagano ya go huduga ka mehla ge o dutše o leka-lekanya mošomo wa nako e tletšego e be e le o thata kudu. Ge ke be ke sepela, gantši ke be ke imelwa ke poifo ya go lahlegelwa ke mošomo ka baka la go se šome gabotse. Ka mo go makatšago, ke ile ka feleletša ke lahlegetšwe ke mošomo wa-ka dikgwedi tše nne ka morago ga go fetša maeto a-ka—e sego ka baka la go se šome gabotse ge ke be ke sepela, eupša ka baka la selo seo se bego se le ka ntle ga taolo ya-ka ka mo go feletšego: go rulaganya lefsa. (Le ge e le gore, ge ke botega, e be e amana kudu le molaodi yo mofsa wa papatšo yo a bego a bonagala a sa nthate, eupša go rakwa mošomong ke kanegelo ya poso ye nngwe.)





Ka ge ke boetše gae ka morago ga go phologa le go fenya kgateletšego e kgolo tseleng, ga se ka ka ka ba ka tšhošwa ke ditaba tše mpe. Go e na le moo, e ile ya šoma e le kgopotšo e gabedi ya gore ke se ke ka gateletšega ka dilo tšeo ke sa kgonego go di laola. Go kgoromeletša mellwane ya-ka ka tlase ga kgateletšo e kgolo go be go dirile gore ke be matla monaganong. Bokgoni bjo bjo bofsa bja go swaragana le kgateletšego ka go iketla bo ka no ba bo fetogile matla a-ka a magolo kudu.

Mohlomongwe nakong e tlago.. (Never Mind)

Ga bjale ke šoma kgole bakeng sa khamphani e nngwe ya blockchain, gomme ke sa na le kganyogo ya go phela bjalo ka mofaladi wa dijithale gape. Lega go le bjalo, ge e ba nka tloga gape, ke tla rata go dula motseng o mongwe le o mongwe bonyenyane dikgwedi tše tharo . Go phela ka ditekanyo tša Airbnb, gaešita le ka Borwabohlabela bja Asia, go ile gwa feleletša go bitša tšhelete e ntši kudu. Bjalo ka kgarebe yeo e ratago dilo tše dibotse, ke ile ka dula difoleteng tše di nabilego tšeo di nago le matangwana le mafelo a go itšhidulla tikologong yeo e hlabologilego kudu. Ge ke lwala ke Airbnbs, ke ile ka leba dihoteleng. Rente ya-ka ya kgwedi le kgwedi e nnoši e be e le bonyenyane R1 000. Ge nka ya gape, nka rata go fokotša ditshenyagalelo ka konteraka ya khiro ya nako ye kopana go e na le Airbnbs.





Go feta moo, ka go dula nako e telele, ke nyaka go leka go kopana le setšhaba sa lefelong leo go e na le go fo ba mošele. Bjale ka ge ke na le kgopolo ye e kwagalago ya seo ke lego sona, ke rata go itsebiša ka kgodišego go bagwera ba bafsa le go abelana ka botlalo gore ke dikarolo dife tša ka tšeo di tšwago setšong sa gešo le gore ke dikarolo dife tšeo ka tlhago e lego nna. Gape nka rata go fokotša kgateletšego ya go dula ke huduga lefelong le lengwe go ya go le lengwe gomme ke tloga ke tšea tikologo ya-ka ka lebelo le le iketlilego kudu.

(Never Mind) Dilo tše di Raraganego tša go Inela

Ge e le gabotse, gaešita le ge serapa sa mafelelo se ka ba se dirile phetho ya bothakga ya sehlogo se, e ka se be ya potego. Ke thabela go ba noši; ke ka lebaka leo ke ngwalago di-blog tše. Bjalo ka motho yo a tsenago ditaba gare, ke modiro wo o thabišago kudu go nna. Mathomong, ke be ke ikemišeditše gore seripa se se tšweletše di-slowmad e le mokgwa o mogolo o latelago, ke ikemišeditše go hlama sehlogo se se buzzworthy. Eupša therešo ke gore go sepela ka go nanya—go dula lefelong le tee dikgwedi tše pedi go ya go tše tshela—go ka amoga boiketlo, go kgahliša le dithuto tša mokgwa wa bophelo wa go sepela ka lebelo wa go sepela ka lebelo wa di-digital.





Go dula fase ka nako e telele go na le mafokodi a gona. O thoma go bona mapetšo a setšo. Ge ke be ke dula Tokyo ka lekga la bošupa—ke kgoboketša palomoka ya dikgwedi tše pedi—ke ile ka lemoga gore setšo sa yona sa kelohloko, seo se theilwego melaong se ile sa tla le ditlhohlo. Go be go bonagala go e-na le tsela e “tokilego” ya go dira selo se sengwe le se sengwe, gomme kapejana ke ile ka ithuta gore gantši ke be ke dira dilo tšeo di “fošagetšego.” Selo se sengwe se se se nago kotsi go swana le go amogela toulo ye e kolobilego ka seatla se tee e be e le faux pas.





Ke ile ka lemoga se feela ka baka la segwera seo ke se bopilego nakong ya ge ke be ke dula moo. E be e le seripa-gare sa Mojapane, seripa-gare sa mo-Amerika, gomme o be a tla mphošolla ka setu ka tlase ga mohemo wa gagwe: “Ga se wa swanela go dira ka tsela yeo.” Seo se thomilego e le go hloka tsebo mo go se nago kotsi kapejana se ile sa dira gore ke ikwe ke itlhalosa ka mo go oketšegago. Japane, e lego lefelo la-ka la go apea la udon, tempura le yakiniku, e ile ya thoma go ikwa e sa homotše kudu le go ahlola kudu. Ke be ke se sa ikwa ke lokologile moo.





Ke mo ke ilego ka thoma go hlologela gae—e sego feela lefelo la kgonthe, eupša maikwelo a go ba felotsoko moo ke ilego ka lemogwa eupša ka tlhago ke amogelwa. Leeto le, ka go kgegea, le ile la nkiša go tebogo ye mpsha ya legae le ditsela ka moka tšeo le nkgodišitšego le go ntumelela go ba gona ka sebopego sa ka sa tlhago kudu.





Ka ge e šetše e le kgateletšego e ntši yeo e tšwago go go leka-lekanya mošomo wa nako e tletšego le go tlwaela tikologo e mpsha, nka se rate gape go swanelwa ke go itemogela diphošo tša setšo se se fapanego seo se dirago gore ke ikwe ke le ka tlase. Eupša se ke ka moka ka ga pono - mohlomongwe ke sa tšwa go ithuta gore Japane ga se lefelo le le swanetšego la go dula nako ye telele, ka ge legae le lefsa e be e le seo ke bego ke se nyaka mathomong go le bjalo.

Ke ka Baka La’ng Go Sepela ka Lebelo ka Lebelo go sa dutše go Ipiletša

Go tšwa maitemogelong a ka, go ba mohudugi wa dijithale ke sebaka se se phethagetšego sa go ba lekgoba la mošomo la mollwane, leo le hlohleletšwago ke bodutu le go ikarola go maikutlo afe goba afe a setšhaba. Lega go le bjalo, ka mo go sa kwagalego, gape e nea dibaka tše di tseneletšego tša kgolo ya moya. Go itemogela ditšo tše di fapa-fapanego le diponagalo tša naga tšeo o sa di tlwaelago go go kgoromeletša ka ntle ga lefelo la gago la boiketlo, go utolla dikarolo tša gago tšeo e lego kgale di epetšwe ka tlase ga ditsela tše di tlwaelegilego tša go nagana.





Nakong ya ge ke be ke le mohudugi wa dijithale, ke ile ka hwetša sebaka sa go ithata gape ge ke be ke e-na le nywaga e 28. Ke ile ka tšwela pele mošomong wa-ka, ka itahlela ka hlogo mošomong mola ke kgotlelela kgateletšo e kgolo ya monagano. Ge e ba o nagana go tlolela mokgweng wo wa bophelo, nka kgothaletša kudu mokgwa wa go sepela ka lebelo. E nea kgopolo ya bofora ya go thoma lefsa—go ba gona mo gofsa, mo go se nago histori—gomme e go boloka o sepela ka lebelo kudu moo o sa imelwego ke go nyakega ga go bopa e tee. Go feta tšohle, go sepela o nnoši go go dumelela go godiša lentšu leo le lenyenyane, la ka gare go fihlela mafelelong le le lešata ka mo go lekanego gore le ka kwewa.

Megopolo ya Mafelelo

Ge re akaretša, go huduga ga dijithale mo go sepelago ka lebelo go tliša bophelo ka sebopego sa bjona se se tala kudu. Tiro ya go swaragana ka letšhogo ya go tlwaelana le ditikologo tše difsa mola o dutše o boloka mošomo wa nako e tletšego e aga go kgotlelela le go loutša bokgoni bja gago bja go laola kgateletšego . Go pepentšhwa ditšong tše di fapa-fapanego, gotee le tokologo go tšwa go dileibole tša gago tša nakong e fetilego, go godiša kgolo ya moya . Le gona go ba noši—go se be le bagwera, go se be le di- studio tše di tlwaelegilego tša yoga goba tša go itšhidulla—go hlola sebaka sa moswana-noši sa go lebiša tlhokomelo kudu mošomong wa gago le wena ka noši .





Ge leeto le go iša gae ka mo go sa phemegego, o tla hwetša maikwelo a mafsa a tebogo. O tla bona tikologo ya gago ya kgale ka mahlo a mafsa gomme wa utolla lethabo leo le sa letelwago go seo se tlwaelegilego.





Ke lemoga gore leeto la motho yo mongwe le yo mongwe bjalo ka mofaladi wa dijithale ke la moswananoši. Nka thabela go kwa ka tša gago ka ditshwayotshwayong—kamoo o sepetšego ka gona, o laola dithulaganyo le seo o se hweditšego goba mohlomongwe o se lahlegetšwego tseleng.

Ke leboga go bala dikanegelo tša ka, gomme ke leboga bao ba fihleletšego seatla ka morago. Ke tshepa gore e file temogo ye botse go yo mongwe le yo mongwe wa lena :)