Pravda digitálnych nomádov: dlhá cesta domov a čo nás v skutočnosti učí

Skôr ako začneme, ak ste nečítali <1.časť> a <2.časť> knihy Realita digitálnych nomádov, určite si ju prečítajte!

<Časť 1> Realita digitálnych nomádov: Honba za dobrodružstvom, hľadanie čoho?

<Časť 2> Realita digitálnych nomádov: Popieranie zraku a zvuku

Znovuobjavenie domova

To najlepšie na tom, že som digitálny nomád, ma nenapadlo, kým to neskončilo.





Vrátil som sa domov ako Leonardo DiCaprio po tom, čo som prežil útok medveďa grizlyho. Keď ma autobus viezol z letiska Incheon do Gangnamu, pozeral som cez okno na panorámu Soulu. Prešli sme cez park, kde som sa raz rozplakala po bezprecedentnej hádke so svojím bývalým, cez luxusný hotel, kde som mala pobyt so svojou najlepšou kamarátkou zo strednej školy, a popri vysokej budove, kde som čelila svojmu prvému nervy drásujúcemu pracovnému pohovoru. Celá moja história, na ktorú som zabudol počas svojich ciest, sa vrátila ako kedysi, ako niečo, čo som bola taká hrdá, že som to vydržala. A keď sme konečne dorazili do mojej starej štvrte, cítil som známe pohodlie, ktoré vždy ponúkalo, a ticho ma vítalo späť.





Ako som spomenul v 1. časti, myšlienka byť „digitálnym bezdomovcom“ nám pripomína, že domov je viac než len strecha nad hlavou. Zahŕňa rodinu, priateľov, známe tváre zo susedstva – ako pár, ktorý každé ráno trápne pozdravujem v posilňovni. Byť preč a čeliť výzvam prinieslo hlboký pocit vďačnosti za tieto prehliadané konštanty, ktoré ma formovali. A jednoducho cítiť túto vďačnosť za niečo také známe je samo o sebe hlboká radosť.

Rast prostredníctvom výziev

To, že som sa ocitol mimo domova, nespôsobilo, že sa mi nepáči kultúra a komunita, ktoré ma formovali. S väčším pochopením toho, kto som jedinečný, si uvedomujem, že zvyky formované mojou kultúrou a komunitou zostanú celoživotnou súčasťou mojej identity. V mojej rodnej komunite moja hanblivosť stále existovala. Predtým som bola typ dievčaťa, ktoré milovalo popcorn, ale vynechávalo ho, keď bolo osamote v divadle a bálo sa, čo by si cudzinci pomysleli, keby ma videli v rade samu seba. Dokonca som počkal, kým sa divadlo vyprázdni, aby som sa hanblivo schmatol po taške, keď som odchádzal, a ono to magickým spôsobom nezmylo z toho, že som digitálny nomád. Ale zlepšilo sa to, keď som sa dozvedel o mojej neuveriteľnej prispôsobivosti a láskavosti, ktorá sa objaví, keď je to potrebné. Celá skúsenosť mi umožnila znovu objaviť moje silné stránky a kultivovať nové.





Napriek tomu je ťažké ignorovať nevýhody digitálneho nomáda. Najťažší bol nesmierny psychický stres z neustáleho premiestňovania a vyváženia práce na plný úväzok. Počas cestovania ma často premáhal strach, že prídem o prácu kvôli slabému výkonu. Je iróniou, že štyri mesiace po ukončení cestovania som prišiel o prácu – nie kvôli slabému výkonu počas cestovania, ale kvôli niečomu úplne mimo mojej kontroly: reštrukturalizácii. (Aj keď, ak mám byť úprimný, viac to súviselo s novým marketingovým manažérom, ktorý ma podľa všetkého nemal rád, ale vyhodenie je príbeh na iný príspevok.)





Po tom, čo som sa vrátil domov po tom, čo som prežil a prekonal obrovský stres na ceste, neznepokojili ma ani zlé správy. Namiesto toho mi to slúžilo ako dvojité pripomenutie, aby som sa nestresoval vecami mimo mojej kontroly. Posúvanie svojich limitov pod silným tlakom ma urobilo mentálne silnejším. Táto novoobjavená schopnosť zvládať stres s pokojom sa mohla stať mojou najväčšou superschopnosťou.

Možno v budúcnosti.. (Nevadí)

Teraz pracujem na diaľku pre inú blockchainovú spoločnosť a stále mám chuť opäť žiť ako digitálny nomád. Ak by som však vyrazil znova, rád by som zostal v každom meste aspoň tri mesiace . Život cez Airbnb, dokonca aj v juhovýchodnej Ázii, nakoniec stál dosť veľa. Ako mladá žena, ktorá má rada pekné veci, som bývala v priestranných apartmánoch s bazénmi a telocvičňami v najrozvinutejších štvrtiach. Keď mi prišlo zle z Airbnbs, zamieril som do hotelov. Len môj mesačný nájom bol minimálne 1600 dolárov. Ak pôjdem znova, radšej znížim náklady krátkodobou nájomnou zmluvou namiesto Airbnbs.





Navyše, pri dlhšom pobyte chcem skúsiť splynúť s miestnou komunitou a nie byť len cudzincom. Teraz, keď už mám jasnejšiu predstavu o tom, kto som, rád by som sa s dôverou predstavil novým priateľom a podrobne sa podelil o to, ktoré časti zo mňa pochádzajú z mojej kultúry a ktoré časti som skutočne ja. Tiež by som rád znížil stres z neustáleho presúvania sa z miesta na miesto a skutočne vnímal svoje okolie uvoľnenejším tempom.

(Nevadí) Zložitosti ponorenia

V skutočnosti, hoci posledný odsek mohol viesť k úhľadnému záveru tohto článku, nebol by úprimný. Baví ma byť sám; preto píšem tieto blogy. Ako introverta je to pre mňa najzábavnejšia činnosť. Pôvodne som zamýšľal, aby tento diel predstavil slowmads ako ďalší veľký trend s cieľom vytvoriť zaujímavý článok. Pravdou však je, že pomalé cestovanie – pobyt na jednom mieste dva až šesť mesiacov – môže zbaviť pohodlia, vzrušenia a lekcií rýchleho životného štýlu digitálnych nomádov.





Usadiť sa na dlhšiu dobu má svoje nevýhody. Začnete vidieť trhliny kultúry. Keď som zostal v Tokiu siedmykrát – celkovo som nazbieral dva mesiace – uvedomil som si, že jeho pedantná kultúra založená na pravidlách prichádza s výzvami. Zdalo sa, že existuje „správny“ spôsob, ako robiť všetko, a rýchlo som zistil, že často robím veci „zle“. Niečo také neškodné ako dostať mokrý uterák jednou rukou bolo faux pas.





Uvedomil som si to až vďaka priateľstvu, ktoré som si vytvoril počas môjho pobytu. Bola napoly Japonka, napoly Američanka a potichu ma potichu opravovala: „Nemala by si to takto robiť. Čo začalo ako neškodná nevedomosť, čoskoro som sa cítil čoraz sebavedomejší. Japonsko, moje kulinárske útočisko udon, tempura a jakiniku, začalo byť menej upokojujúce a viac odsudzujúce. Už som sa tam necítil dobre.





Vtedy som začal túžiť po domove – nielen po fyzickom priestore, ale aj po pocite, že som niekde, kde si ma všimli, no aj napriek tomu som vo svojej podstate prijal. Táto cesta ma, ironicky, priviedla k novoobjavenému uznaniu domova a všetkých spôsobov, ktorými ma vychoval a umožnil mi existovať v mojej najprirodzenejšej forme.





Keďže už teraz mám veľa stresu, ktorý pramení z vyváženia práce na plný úväzok a prispôsobovania sa novému prostrediu, nebol by som radšej, keby som musel zažiť aj nevýhody inej kultúry, vďaka ktorej sa cítim menejcenný. Ale toto je všetko o perspektíve - možno som sa práve naučil, že Japonsko nie je tým správnym miestom na dlhodobé usadenie sa, keďže nový domov som aj tak na začiatku hľadal.

Prečo je rýchle cestovanie stále príťažlivé

Podľa mojich skúseností je byť digitálnym nomádom ideálnou príležitosťou stať sa hraničným workoholikom, ktorého poháňa osamelosť a izolácia od akéhokoľvek zmyslu pre komunitu. Paradoxne však ponúka aj hlboké príležitosti na duchovný rast. Zažitie rozmanitých kultúr a neznámej krajiny vás vytlačí z vašej komfortnej zóny a odkryje časti vás samých, ktoré sú dlho pochované pod zaužívanými spôsobmi myslenia.





Počas môjho pôsobenia ako digitálny nomád som našiel priestor na to, aby som sa znova miloval, keď som mal 28 rokov. Pokročil som vo svojej kariére, vrhal som sa do práce po hlave a zároveň som znášal obrovský psychický tlak. Ak uvažujete o skoku do tohto životného štýlu, veľmi by som vám odporučil rýchly prístup. Poskytuje ilúziu začínania odznova – čerstvá existencia bez histórie – a udržiava vás v pohybe tak rýchlo, že vás neťaží potreba si ju vytvoriť. Cestovanie osamote vám predovšetkým umožňuje zosilniť tento malý vnútorný hlas, až kým nebude konečne dostatočne hlasný, aby ho bolo počuť.

Záverečné myšlienky

Aby som to zhrnul, rýchle digitálne nomádovanie prináša život v jeho najsurovejšej forme. Zbesilé žonglovanie s prispôsobovaním sa novému prostrediu pri zachovaní pracovného zaťaženia na plný úväzok zvyšuje odolnosť a zlepšuje vašu schopnosť zvládať stres . Vystavenie rôznym kultúram spolu s oslobodením sa od nálepiek vašej minulosti podporuje duchovný rast . A samota – žiadni priatelia, žiadna zvyčajná joga alebo fitness štúdiá – vytvára jedinečnú príležitosť intenzívne sa sústrediť na svoju prácu a seba .





Keď vás cesta nevyhnutne zavedie späť domov, objavíte nový pocit vďačnosti. Uvidíte svoje staré prostredie sviežimi očami a odhalíte nečakané radosti v známom.





Uznávam, že cesta každého digitálneho nomáda je jedinečná. Rád by som sa v komentároch dozvedel o tom vašom – ako ste cestovali, zvládali logistiku a čo ste cestou získali alebo možno stratili.

Ďakujem, že čítate moje príbehy, a ďakujem aj tým, ktorí sa ozvali potom. Dúfam, že to každému z vás poskytlo dobrý prehľad :)