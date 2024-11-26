የዲጂታል ዘላኖች እውነት፡ የረዥም መንገድ ቤት እና በእውነት የሚያስተምረን

ከመጀመራችን በፊት የዲጂታል ዘላኖች እውነታ <ክፍል 1> እና <ክፍል 2>ን ካላነበቡ ይመልከቱት!
<ክፍል 1> የዲጂታል ዘላኖች እውነታ፡ አድቬንቸርን ማሳደድ፣ ምን ማግኘት?
<ክፍል 2> የዲጂታል ዘላኖች እውነታ፡ እይታ እና ድምጽን መቃወም
ዲጂታል ዘላለማዊ የመሆን ምርጡ ክፍል እስኪያልቅ ድረስ አልመታኝም..
እንደ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ከግሪዝ ድብ ጥቃት ተርፌ ወደ ቤት ተመለስኩ። አውቶቡሱ ከኢንቼዮን አየር ማረፊያ ወደ ጋንግናም ሲጭን በመስኮቱ በኩል የሴኡል የከተማ ገጽታን ተመለከትኩ። ከቀድሞዬ ጋር ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከተጣላሁ በኋላ ያለቀስኩበት መናፈሻ፣ ከሁለተኛ ደረጃ ጓደኞቼ ጋር ያረፍኩበት የቅንጦት ሆቴል፣ እና የመጀመሪያውን ነርቭ የሚሰብር የስራ ቃለ መጠይቅ የገጠመኝን ረጅም ህንፃን አለፍን። በጉዞዬ ወቅት የረሳሁት ታሪኬ ሁሉ እንደ አንድ ጊዜ ተመልሶ መጣ፣ በመታገሴ በጣም ኮርቻለሁ። እና በመጨረሻ ወደ አሮጌው ሰፈሬ ስንደርስ፣ ሁልጊዜ የሚያቀርበው የተለመደ ማጽናኛ ተሰማኝ፣ በጸጥታ ተመልሶ ተቀበለኝ።
በክፍል 1 ላይ እንደገለጽኩት "በዲጂታል ቤት አልባ" የሚለው ሀሳብ ቤት በጭንቅላታችን ላይ ካለው ጣሪያ በላይ መሆኑን ያስታውሰናል. እሱ ቤተሰብን፣ ጓደኞችን፣ የሚታወቁ የሰፈር ፊቶችን ያካትታል - ልክ እንደ ጥንዶች በየማለዳው በጂም ውስጥ በውስጥ ሰላምታ የምሰጣቸው። ርቆ መቆየቴ እና ተግዳሮቶችን መጋፈጥ ለእኔ ለፈጠሩት እነዚህ ችላ ለተባሉ ቋሚዎች ጥልቅ የሆነ የምስጋና ስሜት አምጥቷል። እና በቀላሉ ለሚታወቅ ነገር ይህን ምስጋና መሰማቱ፣ በራሱ፣ ጥልቅ ደስታ ነው።
ከቤት ርቄ ራሴን ማግኘቴ የቀረጸኝን ባህልና ማህበረሰብ እንድጠላ አላደረገኝም። እኔ በተለየ መልኩ ስለ ማንነቴ የበለጠ ከተረዳሁ፣ በባህሌ እና በማህበረሰቤ የተፈጠሩት ልማዶች የእድሜ ልክ የማንነቴ አካል ሆነው እንደሚቀሩ እገነዘባለሁ። በአገሬ ማህበረሰብ ውስጥ፣ ዓይናፋርነቴ አሁንም አለ። በፊት እኔ ፋንዲሻ የምወድ ልጅ ነበርኩ ነገር ግን ቲያትር ቤት ብቻዬን ስሄድ የማውቀው ፣ የማላውቃቸው ሰዎች ብቻዬን ተሰልፌ ቢያዩኝ ምን ሊያስቡ እንደሚችሉ እያሰብኩ ነው። በመውጫዬ ላይ ቦርሳ ለመያዝ ቲያትር ቤቱ ባዶ እስኪወጣ ድረስ እጠብቃለሁ፣ እና ዲጂታል ዘላን ከመሆን በአስማት አላጠበም። ግን ስለ እኔ አስደናቂ መላመድ እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ስለሚፈጠረው ደግነት ስማር ተሻሽሏል። አጠቃላይ ልምዶቼ ጠንካራ ጎኖቼን እንድገነዘብ እና አዳዲሶችን እንዳዳብር አስችሎኛል።
ሆኖም፣ የዲጂታል ዘላኖች የመሆን አሉታዊ ጎኖች ችላ ለማለት አስቸጋሪ ናቸው። የሙሉ ጊዜ ሥራን በሚዛንበት ጊዜ የማያቋርጥ የመዛወር ግዙፍ የአእምሮ ጭንቀት በጣም ከባድ ነበር። በጉዞ ላይ ሳለሁ በአፈጻጸም ጉድለት የተነሳ ሥራዬን እንዳጣ በመፍራት ብዙ ጊዜ ይረብሸኝ ነበር። የሚገርመው፣ ጉዞዬን ከጨረስኩ ከአራት ወራት በኋላ ሥራዬን አጣሁ - በጉዞ ላይ እያለ ደካማ አፈጻጸም ስላሳየኝ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ከቁጥጥሬ ውጪ በሆነ ነገር ማለትም በአዲስ ማዋቀር። (ነገር ግን፣ እውነት ከሆንኩ፣ እኔን የማይወዱኝ የሚመስሉ ከአዲስ የግብይት ስራ አስኪያጅ ጋር የበለጠ ግንኙነት ነበረው፣ ነገር ግን መባረር ለሌላ ልጥፍ ታሪክ ነው።)
በሕይወት ተርፌ ወደ ቤት ከተመለስኩ በኋላ እና በመንገድ ላይ ያለውን ከፍተኛ ጭንቀትን በማሸነፍ፣ በመጥፎ ዜናው እንኳን አላስደሰተኝም። ይልቁንም፣ ከአቅሜ በላይ በሆኑ ነገሮች ላይ እንዳንጨነቅ ድርብ ማሳሰቢያ ሆኖ አገልግሏል። በከፍተኛ ጫና ውስጥ ድንበቤን መግፋቴ በአእምሮዬ ጠንካራ እንድሆን አድርጎኛል። ይህ አዲስ የተገኘው ውጥረትን በእርጋታ የመቆጣጠር ችሎታ የእኔ ታላቅ ልዕለ ኃያል ሊሆን ይችላል።
አሁን ለሌላ የብሎክቼይን ኩባንያ በርቀት እየሰራሁ ነው፣ እና አሁንም እንደ ዲጂታል ዘላኖች የመኖር ፍላጎት አለኝ። ሆኖም፣ እንደገና ከተነሳሁ፣ በእያንዳንዱ ከተማ ቢያንስ ለሦስት ወራት መቆየት እፈልጋለሁ። በAirbnb ተመኖች መኖር፣ በደቡብ ምሥራቅ እስያም ቢሆን፣ በጣም ትንሽ ወጭ ሆነ። ጥሩ ነገሮችን የምትወድ ወጣት እንደመሆኔ፣ በጣም በበለጸጉ ሰፈሮች ውስጥ ገንዳዎች እና ጂም ባለባቸው ሰፊ አፓርታማዎች ውስጥ ቀረሁ። በኤርቢንብስ ታምሜ ወደ ሆቴሎች አመራሁ። የእኔ ወርሃዊ የቤት ኪራይ ብቻ ቢያንስ 1,600 ዶላር ነበር። እንደገና ከሄድኩ፣ ከኤርቢንብስ ይልቅ በአጭር ጊዜ የኪራይ ውል ወጪን መቀነስ እመርጣለሁ።
ከዚህም በላይ ረዘም ላለ ጊዜ በመቆየት የውጭ ዜጋ ከመሆን ይልቅ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ለመዋሃድ መሞከር እፈልጋለሁ. አሁን ስለማንነቴ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ ሲኖረኝ፣ ከአዳዲስ ጓደኞቼ ጋር በልበ ሙሉነት ራሴን ማስተዋወቅ እና የትኞቹ ክፍሎች ከባህሌ እንደመጡ እና የትኞቹ ክፍሎች እንደ እኔ እንደሆኑ በዝርዝር ላካፍል እፈልጋለሁ። እንዲሁም ያለማቋረጥ ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ ጭንቀትን መቀነስ እና አካባቢዬን በተረጋጋ ፍጥነት መውሰድ እፈልጋለሁ።
እንደ እውነቱ ከሆነ፣ የመጨረሻው አንቀጽ ለዚህ ጽሁፍ ትክክለኛ መደምደሚያ ሊሆን ቢችልም፣ እውነት አይሆንም። ብቻዬን መሆን ያስደስተኛል; ለዚህም ነው እነዚህን ብሎጎች የምጽፈው። እንደ መግቢያ፣ ለእኔ በጣም አዝናኝ እንቅስቃሴ ነው። መጀመሪያ ላይ፣ ይህ ፅሁፍ ቀርፋፋዎችን እንደ ቀጣዩ ትልቅ አዝማሚያ ለማቅረብ አስቤ ነበር፣ ይህም ብዙ ሊበዛ የሚችል መጣጥፍ ለመስራት ነው። እውነታው ግን፣ በቀስታ መጓዝ—በአንድ ቦታ ላይ ከሁለት እስከ ስድስት ወራት መቆየት—የፈጣን የዲጂታል ዘላኖች አኗኗር ምቾትን፣ ደስታን እና ትምህርቶችን ሊሰርቅ ይችላል።
ረዘም ላለ ጊዜ ማመቻቸት የራሱ አሉታዊ ጎኖች አሉት. የባህል ስንጥቅ ማየት ትጀምራለህ። በቶኪዮ ለሰባተኛ ጊዜ—በአጠቃላይ ሁለት ወራት ስቆይ—ጥንቃቄ የተሞላበት፣ ደንብን መሠረት ያደረገ ባህሉ ተግዳሮቶች እንዳሉት ተገነዘብኩ። ሁሉንም ነገር ለማድረግ “ትክክለኛ” መንገድ ያለ መስሎ ነበር፣ እና ብዙ ጊዜ ነገሮችን “የተሳሳተ” እንደምሠራ በፍጥነት ተማርኩ። እርጥብ ፎጣን በአንድ እጅ እንደ መቀበል የማይጎዳ ነገር ፋክስ ፓስ ነበር።
ይህንን ያወቅኩት በቆይታዬ በፈጠርኩት ወዳጅነት ነው። እሷ ከፊል ጃፓናዊት፣ ከፊል አሜሪካዊ ነበረች፣ እና በጸጥታ እስትንፋሷ ስር “እንደዚያ ማድረግ የለብህም” ስትል እርማት ትሰጠኛለች። ምንም ጉዳት የሌለው ድንቁርና የጀመረው ነገር ብዙም ሳይቆይ በራስ የመተማመን ስሜት እንዲሰማኝ አደረገኝ። የኡዶን፣ ቴፑራ እና ያኪኩ የምግብ መገኛ ጃፓን የማጽናኛ እና የመፍረድ ስሜት ይሰማኝ ጀመር። ከአሁን በኋላ እዚያ መረጋጋት አልተሰማኝም።
ያኔ ነው ቤትን መጓጓት የጀመርኩት - አካላዊ ቦታን ብቻ ሳይሆን በባህሪው ግን ተቀባይነት ያገኘሁበት ቦታ የመሆን ስሜት። ይህ ጉዞ፣ በአስገራሚ ሁኔታ፣ ለቤት እና ለሚያሳድገኝ እና በጣም ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ እንድኖር የፈቀደልኝ አዲስ የተገኘ አድናቆት መራኝ።
የሙሉ ጊዜ ሥራን በማመጣጠን እና ከአዲስ አካባቢ ጋር በመላመድ በሚመጣ ብዙ ጭንቀት፣ የበታችነት ስሜት እንዲሰማኝ የሚያደርጉን የተለያዩ ባህሎች አሉታዊ ጎኖችን ማየትም አልፈልግም። ነገር ግን ይህ ሁሉ በአመለካከት ላይ ነው - ምናልባት እኔ አሁን መጀመሪያ ላይ የምፈልገው አዲስ ቤት ስለነበረ ጃፓን ለረጅም ጊዜ ለመኖር የሚያስችል ትክክለኛ ቦታ እንዳልሆነች ተምሬያለሁ።
ከተሞክሮዬ በመነሳት ዲጂታል ዘላለማዊ መሆን በብቸኝነት እና ከማንኛውም የማህበረሰብ ስሜት በመገለል የሚመራ ድንበር ላይ የሚሰራ ስራ ለመስራት ጥሩ እድል ነው። ሆኖም፣ አያዎ (ፓራዶክስ)፣ ለመንፈሳዊ እድገትም ጥልቅ እድሎችን ይሰጣል። የተለያዩ ባህሎች እና የማይታወቁ መልክአ ምድሮች መለማመድ ከምቾት ቀጠናዎ እንዲወጡ ያደርግዎታል፣ ይህም በልማዳዊ የአስተሳሰብ መንገዶች ስር የተቀበሩትን የእራስዎን ክፍሎች ይገልፃል።
ዲጂታል ዘላለማዊ ሆኜ በነበርኩበት ጊዜ፣ 28 ዓመቴ ሲሞላኝ ራሴን እንደገና ለመውደድ የሚያስችል ቦታ አገኘሁ። በሙያዬ ገፋሁ፣ ከፍተኛ የስነ-ልቦና ጫና እያሳለፍኩ ወደ ስራ ገባሁ። ወደዚህ የአኗኗር ዘይቤ ለመዝለል እያሰቡ ከሆነ፣ ፈጣን አካሄድን በጣም እመክራለሁ። እንደገና የመጀመር ቅዠትን ይሰጣል - አዲስ ፣ ከታሪክ-ነጻ ህልውና - እና እርስዎ በፍጥነት እንዲንቀሳቀሱ ያደርግዎታል እናም አንድ ለመፍጠር በሚያስፈልግዎት ፍላጎት አይከብዱም። ከሁሉም በላይ፣ ብቻውን መጓዝ ያን ትንሽ፣ ውስጣዊ ድምጽ በመጨረሻ ለመሰማት በቂ እስኪሆን ድረስ እንዲያሳድጉ ያስችልዎታል።
ለማጠቃለል፣ ፈጣን ፍጥነት ያለው ዲጂታል ዘላኖች ሕይወትን በጥሬው ያቀርባል። የሙሉ ጊዜ የስራ ጫናን በመጠበቅ ከአዳዲስ አከባቢዎች ጋር የመላመድ ድፍረት የተሞላበት የጀግኪንግ ተግባር መረጋጋትን ይገነባል እና ጭንቀትን የመቆጣጠር ችሎታዎን ያጎለብታል። ለተለያዩ ባህሎች መጋለጥ፣ ካለፉበት መለያዎችዎ ነፃነት ጋር ተዳምሮ መንፈሳዊ እድገትን ያሳድጋል። እና ብቸኝነት - ጓደኞች የሉም ፣ ምንም የተለመዱ ዮጋ ወይም የአካል ብቃት ስቱዲዮዎች - በስራዎ እና በእራስዎ ላይ ለማተኮር ልዩ እድል ይፈጥራል።
ጉዞው ወደ ቤትዎ ሲመራዎት የማይቀር አዲስ የምስጋና ስሜት ያገኛሉ። የድሮ አካባቢዎን በአዲስ ዓይኖች ያዩታል እና በሚያውቁት ውስጥ ያልተጠበቁ ደስታዎችን ያገኛሉ።
የሁሉም ሰው እንደ ዲጂታል ዘላለማዊ ጉዞ ልዩ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለእርስዎ በአስተያየቶች ውስጥ-እንዴት እንደተጓዙ፣ ሎጅስቲክስን እንደተቆጣጠሩ እና በመንገድ ላይ ስላገኙት ወይም ምን እንደጠፋብዎት መስማት እፈልጋለሁ።
ታሪኮቼን ስላነበቡ አመሰግናለው፣ እና በኋላ ያገኙትን አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም ጥሩ ግንዛቤን እንደሚሰጥ ተስፋ አደርጋለሁ :)