Adevărul nomaților digitali: drumul lung spre casă și ceea ce ne învață cu adevărat

Înainte de a începe, dacă nu ați citit <Partea 1> și <Partea 2> din The Reality of Digital Nomads, asigurați-vă că le verificați!

<Partea 1> Realitatea nomazilor digitali: urmărirea aventurii, găsirea ce?

<Partea a 2-a> Realitatea Nomadilor Digitali: Sfidând vederea și sunetul

Redescoperirea Acasă

Cea mai bună parte a a fi un nomad digital nu m-a lovit până nu s-a terminat...





M-am întors acasă ca Leonardo DiCaprio după ce am supraviețuit unui atac al unui urs grizzly. În timp ce autobuzul mă transporta de la aeroportul Incheon la Gangnam, m-am uitat la peisajul orașului Seul prin fereastră. Am trecut pe lângă parcul în care am plâns cândva după o ceartă fără precedent cu fostul meu, hotelul luxos în care am stat cu cel mai bun prieten al meu din liceu și clădirea înaltă în care mă confruntasem cu primul meu interviu de angajare. Toată istoria mea pe care am uitat-o în timpul călătoriilor s-a întors ca odinioară, ca ceva ce eram atât de mândru că l-am îndurat. Și când am ajuns în sfârșit în vechiul meu cartier, am simțit confortul familiar pe care îl oferea întotdeauna, primindu-mă în liniște înapoi.





După cum am menționat în partea 1, ideea de a fi „fără adăpost digital” ne reamintește că o casă este mai mult decât un acoperiș deasupra capului nostru. Include familia, prietenii, fețele familiare din cartier, cum ar fi cuplul pe care îl întâmpin stângaci în interior în fiecare dimineață la sală. A fi plecat și a înfrunta provocările a adus un sentiment profund de recunoștință pentru aceste constante trecute cu vederea care m-au modelat. Și pur și simplu simțind această recunoștință pentru ceva atât de familiar este, în sine, o bucurie profundă.

Creștere prin provocări

Să mă regăsesc în timp ce sunt departe de casă nu m-a făcut să nu-mi plac cultura și comunitatea care m-au modelat. Cu o mai bună înțelegere a cine sunt eu în mod unic, îmi dau seama că obiceiurile formate de cultura și comunitatea mea vor rămâne o parte pe tot parcursul vieții a identității mele. Înapoi în comunitatea mea natală, timiditatea mea încă exista. Înainte, eram genul de fată care iubea floricelele de porumb, dar sări peste ele când era singură la teatru, îngrijorată de ce ar putea crede străinii dacă mă vedeau singuri la coadă. Aș aștepta chiar până când teatrul s-a golit pentru a apuca timid o geantă la ieșire și nu a scăpat ca magic de a fi un nomad digital. Dar s-a îmbunătățit pe măsură ce am aflat despre adaptabilitatea mea incredibilă și despre amabilitatea care apare atunci când este nevoie. Întreaga experiență mi-a permis să-mi redescopăr punctele forte și să le cultiv pe altele noi.





Cu toate acestea, dezavantajele de a fi un nomad digital sunt greu de ignorat. Stresul mental imens al relocarii constante în timp ce echilibrați un loc de muncă cu normă întreagă a fost cel mai greu. În timpul călătoriei, am fost adesea copleșită de teama de a-mi pierde locul de muncă din cauza performanțelor slabe. În mod ironic, am ajuns să-mi pierd slujba la patru luni după ce mi-am terminat călătoria – nu din cauza performanțelor slabe în timpul călătoriei, ci din cauza a ceva care nu mă controlează complet: restructurarea. (Deși, dacă sunt sincer, a avut mai mult de-a face cu un nou manager de marketing care nu părea să mă placă, dar să fiu concediat este o poveste pentru o altă postare.)





După ce m-am întors acasă după ce am supraviețuit și am depășit stresul masiv de pe drum, nici măcar nu am fost deranjat de veștile proaste. În schimb, a servit ca un dublu memento să nu te stresez din cauza lucrurilor care nu sunt sub controlul meu. Împingerea limitelor sub o presiune intensă mă făcuse mai puternic mental. Această nouă capacitate de a gestiona stresul cu calm ar fi putut deveni cea mai mare superputere a mea.

Posibil în viitor.. (Nu contează)

Acum lucrez de la distanță pentru o altă companie blockchain și încă mai am dorința de a trăi din nou ca nomad digital. Totuși, dacă pornesc din nou, mi-ar plăcea să rămân în fiecare oraș cel puțin trei luni . Viața prin tarifele Airbnb, chiar și în Asia de Sud-Est, a ajuns să coste destul de mult. Fiind o tânără căreia îi plac lucrurile frumoase, am stat în apartamente spațioase, cu piscine și săli de sport, în cele mai dezvoltate cartiere. Când m-am săturat de Airbnbs, m-am îndreptat spre hoteluri. Numai chiria mea lunară era de cel puțin 1.600 USD. Dacă merg din nou, aș prefera să reduc costurile cu un contract de închiriere pe termen scurt în loc de Airbnbs.





În plus, cu o ședere mai lungă, vreau să încerc să mă îmbin cu comunitatea locală, mai degrabă decât să fiu doar un străin. Acum că am un sentiment mai clar despre cine sunt, aș dori să mă prezint cu încredere unor noi prieteni și să împărtășesc în detaliu ce părți din mine provin din cultura mea și ce părți sunt în mod intrinsec a mea. De asemenea, aș dori să reduc stresul de a mă deplasa constant dintr-un loc în altul și să mă bucur de împrejurimile mele într-un ritm mai relaxat.

(Nu contează) Complexitățile imersiunii

De fapt, deși ultimul paragraf ar fi putut fi o concluzie clară a acestui articol, nu ar fi sincer. Îmi place să fiu singură; de aceea scriu aceste bloguri. Ca introvertit, este cea mai distractivă activitate pentru mine. Inițial, am intenționat ca această piesă să prezinte slowmads ca următoarea mare tendință, cu scopul de a crea un articol interesant. Însă adevărul este că călătoria încet - să stai într-un singur loc timp de două până la șase luni - ar putea elimina confortul, fiorul și lecțiile stilului de viață rapid al nomadului digital.





Stabilirea pentru o perioadă lungă de timp are dezavantajele sale. Începi să vezi crăpăturile unei culturi. Când am stat la Tokyo pentru a șaptea oară – acumulând în total două luni – mi-am dat seama că cultura sa meticuloasă, bazată pe reguli, a venit cu provocări. Părea să existe o modalitate „corectă” de a face totul și am învățat rapid că deseori făceam lucrurile „greșit”. Ceva la fel de inofensiv precum primirea unui prosop ud cu o mână a fost un pas fals.





Am devenit conștient de asta doar datorită unei prietenii pe care am legat-o în timpul șederii mele. Era pe jumătate japoneză, pe jumătate americană și mă corecta în liniște: „Nu ar trebui să faci așa.” Ceea ce a început ca o ignoranță inofensivă m-a făcut curând să mă simt din ce în ce mai conștient de mine. Japonia, paradisul meu culinar de udon, tempura și yakiniku, a început să se simtă mai puțin reconfortant și mai judecător. Nu mă mai simțeam în largul meu acolo.





Atunci am început să tânjesc după casă – nu doar spațiul fizic, ci și sentimentul de a fi undeva unde am fost remarcat, dar acceptat în mod inerent. Această călătorie, în mod ironic, m-a condus la o nouă apreciere pentru casă și toate modurile în care m-a crescut și mi-a permis să existe în forma mea cea mai naturală.





Având deja mult stres care vine din echilibrarea muncii cu normă întreagă și adaptarea la un mediu nou, nu aș prefera să fiu nevoit să experimentez și dezavantajele culturii diferite care mă face să mă simt inferior. Dar totul este despre perspectivă - poate tocmai am învățat că Japonia nu este locul potrivit pentru a mă stabili pe termen lung, deoarece oricum căutam la început o casă nouă.

De ce călătoriile în ritm rapid încă mai atrag

Din experiența mea, a fi un nomad digital este oportunitatea perfectă de a deveni un workaholic la limită, condus de singurătate și izolarea de orice simț al comunității. Cu toate acestea, în mod paradoxal, oferă și oportunități profunde de creștere spirituală. Experimentarea diverselor culturi și a peisajelor nefamiliare te împinge din zona ta de confort, descoperind părți din tine îngropate de mult sub moduri obișnuite de a gândi.





În timpul meu ca nomad digital, am găsit spațiul să mă iubesc din nou când am împlinit 28 de ani. Am avansat în cariera mea, mergând cu capul înainte în muncă, îndurând o presiune psihologică imensă. Dacă vă gândiți să faceți un salt în acest stil de viață, vă recomand cu căldură o abordare rapidă. Oferă iluzia de a începe de la capăt — o existență proaspătă, fără istorie — și te face să te miști atât de repede încât să nu fii împovărat de nevoia de a crea una. Mai presus de toate, călătoritul singur vă permite să amplificați acea voce mică, interioară, până când este în sfârșit suficient de tare pentru a fi auzită.

Gânduri finale

Pentru a rezuma, nomadizarea digitală rapidă oferă viață în cea mai brută formă. Actul frenetic de jonglare de a vă adapta la noi medii, menținând în același timp un volum de muncă cu normă întreagă, crește rezistența și vă intensifică capacitatea de a gestiona stresul . Expunerea la diverse culturi, împreună cu eliberarea față de etichetele trecutului tău, hrănește creșterea spirituală . Iar singurătatea – fără prieteni, fără studiouri obișnuite de yoga sau fitness – creează o oportunitate unică de a te concentra intens asupra muncii tale și asupra ta .





Când călătoria te duce inevitabil înapoi acasă, vei găsi un sentiment nou de recunoștință. Îți vei vedea vechiul mediu cu ochi proaspeți și vei descoperi bucurii neașteptate în familiar.





Recunosc că călătoria fiecăruia ca nomad digital este unică. Mi-ar plăcea să aud despre al tău în comentarii: cum ai călătorit, cum ai gestionat logistica și ce ai câștigat sau poate ai pierdut pe parcurs.

Vă mulțumesc că mi-ați citit poveștile și le mulțumesc celor care mi-au contactat după. Sper că v-a oferit o perspectivă bună tuturor :)