Revisión de los 13 mejores servidores proxy [Actualización del 22 de abril]: el mejor servicio de proxy en 2021 [Gratis y de pago]

La privacidad y la seguridad de los datos son cruciales para todos los usuarios de Internet. Todos queremos mantener segura la información personal y proteger la red interna de cualquier amenaza o ataque no deseado. Es por eso que tantas personas se benefician del uso de servidores proxy.

Un servidor proxy parece ser un intermediario entre su computadora y la web. Funciona como un filtro web, evitando que un flujo de información excesivo flote en su red interna. Además, los servidores proxy amplían significativamente las oportunidades para navegar por la web.

En general, existen servidores proxy de pago y gratuitos que ofrecen diferentes funciones y tipos de direcciones IP. La calificación final de este artículo incluye 13 sitios web de proxy y VPN .

Los 10 mejores proxys PAGADOS:

Las 3 mejores opciones gratuitas:

Empresas a evitar:

Proxy inteligente

Mientras usa un servidor proxy, no deja ningún rastro en la web ya que los detalles de su navegación por Internet no se guardan en su computadora sino en este servidor específico. Hace que su actividad web sea más segura y anónima.

Sin embargo, como el servidor almacena cierta información sobre usted, a veces es posible identificar sus actividades web. Aunque, no parece ser un problema si se trata de un servidor proxy bueno y confiable. En general, la mayoría de las personas usan proxies para deshacerse del seguimiento intrusivo de los anunciantes y de las molestas instrucciones de privacidad. Además, hay bastantes proveedores de servidores proxy que le permiten beneficiarse de una VPN (red privada virtual) de pago (o incluso gratuita), para proporcionar una mejor privacidad y seguridad.

Por lo tanto, si busca una herramienta confiable para proteger sus datos de la recopilación no autorizada, es mejor que considere ambas opciones o elija un instrumento que las combine. Puede obtener más información sobre la diferencia entre Proxy y VPN en este video:

En otras palabras, si no usa un proxy, los anunciantes, las agencias gubernamentales y los piratas informáticos pueden rastrear fácilmente su actividad en línea, el tipo de dispositivo y la ubicación cuando visita un sitio web no seguro.

Desafortunadamente, el número de tales sitios aumenta dramáticamente con el tiempo. Este hecho hace posible bloquearte la navegación a través de cierto contenido o abrumarte con anuncios molestos. Brindar anonimato y privacidad en línea es crucial para la mayoría de los usuarios de Internet. Por lo tanto, el uso de proxies se convierte en parte de nuestra rutina diaria.

Sin embargo, no siempre está claro cómo elegir el mejor servidor proxy . Por eso, he preparado esta calificación de los mejores proxies en 2021. Para seleccionar las opciones más adecuadas, me aseguré de prestar atención a los siguientes criterios:

funcionalidad;

alto anonimato;

asequibilidad;

Fiabilidad;

limitaciones mínimas de concesión de tráfico;

Tipos de IP en el grupo;

Cualquier característica específica de la que pueda beneficiarse.

Antes de proceder a considerar detalladamente los mejores servidores proxy que existen, veamos los tipos de servidores proxy y para qué se utilizan.

¿Qué es un Proxy?

Como se mencionó anteriormente, un proxy es una puerta de enlace entre su computadora e Internet. El servidor proxy proporciona una capa de seguridad adicional que interactúa con cualquier sitio web que visite. Los proxies permiten utilizar diferentes direcciones IP que hacen imposible identificarte. Por lo tanto, cualquier sitio web que esté visitando no puede ver su dirección IP real, sino solo la dirección IP proporcionada por un servidor proxy. Adjunto, las IP de los proxies se cambian periódicamente.

Los proxies son ampliamente utilizados entre usuarios individuales y empresas. Hay varias razones por las que las personas recurren a los servidores proxy:

Obtener acceso a contenido bloqueado;

Optimizar la navegación web y acelerar las solicitudes comunes;

Mejorar la seguridad y la privacidad mediante el cifrado de datos;

Recopilación de información sobre competidores (datos sobre productos, precios, servicios, tendencias de marketing, etc.);

Proporcionar seguridad de correo electrónico (para evitar enlaces sospechosos o contenido malicioso);

Mejorar la protección de la marca escaneando la web para indicar una representación falsa o contenido plagiado.

Las empresas pueden beneficiarse significativamente del uso de servidores proxy. De lo contrario, no podrían recopilar y procesar los datos de los competidores. El punto es cuando intenta procesar una gran cantidad de información del sitio web de un competidor, donde esta actividad a menudo se identifica como sospechosa. Entonces, este sitio web puede bloquear fácilmente su IP. Pero nunca sucederá si usa un buen servidor proxy que cambia las IP con el tiempo mediante un rotador de proxy (o proxies rotativos).

Hay diferentes tipos de proxies: residencial/centro de datos, proxies compartidos, semi-dedicados y dedicados.

Proxies residenciales : proporcionan IPs genuinas que permiten imitar el comportamiento del usuario;

: proporcionan IPs genuinas que permiten imitar el comportamiento del usuario; Proxies de centro de datos: proporcionan IP privadas provenientes de organizaciones intermediarias. Los servidores proxy de este tipo suelen garantizar un mejor anonimato y respuestas aceleradas a las solicitudes de datos.

de centro de datos: proporcionan IP privadas provenientes de organizaciones intermediarias. Los servidores proxy de este tipo suelen garantizar un mejor anonimato y respuestas aceleradas a las solicitudes de datos. Proxies compartidos : proporcionan IPs utilizadas por múltiples usuarios al mismo tiempo. Son más baratos que los proxies privados, pero aún así son adecuados para acceder a contenido prohibido y evitar otras restricciones particulares.

: proporcionan IPs utilizadas por múltiples usuarios al mismo tiempo. Son más baratos que los proxies privados, pero aún así son adecuados para acceder a contenido prohibido y evitar otras restricciones particulares. Proxies semi-dedicados : son similares a los proxies compartidos pero el número de usuarios de IP es limitado. Solo 3 usuarios pueden beneficiarse de una IP simultáneamente. Si utiliza este tipo de proxy para navegar en sitios web de redes sociales, su cuenta puede bloquearse debido a las actividades sospechosas de otros usuarios.

: son similares a los proxies compartidos pero el número de usuarios de IP es limitado. Solo 3 usuarios pueden beneficiarse de una IP simultáneamente. Si utiliza este tipo de proxy para navegar en sitios web de redes sociales, su cuenta puede bloquearse debido a las actividades sospechosas de otros usuarios. Proxies dedicados : estos son proxies privados, lo que implica que no comparte su IP con nadie más. Los proxies de este tipo pueden garantizar el más alto nivel de seguridad. Suelen ser utilizados por las empresas.

Los 10 mejores servicios de proxy pagados en 2021

Descargo de responsabilidad: En este artículo, solo describo mi experiencia.

1. Oxylabs.io - Mejor en general

Oxylabs es una empresa lituana que se especializa en proporcionar principalmente servidores proxy residenciales y de centros de datos. Esta es una de las opciones más apropiadas para fines comerciales. Por lo tanto, si busca el servidor proxy que lo ayudará con la inteligencia comercial, la protección de la marca, la investigación de mercado y la verificación de anuncios, puede confiar en Oxylabs.

Este servicio proporciona una gran cantidad de herramientas además de los proxies. Por ejemplo, las herramientas de extracción de datos ayudan en la investigación de mercados y la protección de la marca. Oxylabs tiene una gran cantidad de direcciones IP de centros de datos que incluyen más de 2 millones de direcciones que cubren más de 80 ubicaciones en todo el mundo. En cuanto a los servidores proxy residenciales, brindan opciones aún más amplias, ya que hay alrededor de 70 millones de direcciones IP en todos los países y ciudades del mundo. También puede optar por proxies residenciales estáticos o rotativos para garantizar la velocidad de su rendimiento web.

Otra característica especial que vale la pena mencionar son los proxies residenciales de última generación basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Están destinados a mejorar su experiencia de navegación en general y evitar cualquier restricción.

En cuanto a los precios, el plan mínimo para el conjunto de proxies residenciales comienza en $300 por mes e implica limitaciones en la asignación de tráfico (20 GB). En cuanto a los proxies del centro de datos, tiene más libertad para definir un plan de precios cómodo. Por ejemplo, puede optar por un conjunto de 100 IP que le costará $ 180 por mes o prefiere pagar $ 1,8 por una dirección IP.

Ventajas:

Amplia variedad de proxies;

Muchos planes de precios;

Buena atención al cliente;

Variedad de características especiales.

Contras:

No todos los proxies admiten el protocolo SOCKS5;

Los proxies móviles solo están disponibles junto con los proxies residenciales.

2. BrightData (Luminati.io ): la mejor opción para el negocio

¿Qué tiene de especial este servidor proxy? En primer lugar, agrega más de 72 millones de direcciones IP. Luminati proporciona todo tipo de proxies, incluidas IP residenciales rotativas, direcciones estáticas e IP móviles. Puede beneficiarse de LPM (Luminati Proxy Manager) que permite optimizar el uso del ancho de banda, establecer reglas para la rotación de IP, excluir ciertas IP, etc. Esta herramienta se puede integrar fácilmente con macOS, Windows o Linux.

Luminati se usa de manera efectiva para fines comerciales y proporciona todas las funciones necesarias para la recopilación de datos, la comparación de precios, la verificación de anuncios, la protección de la marca, el monitoreo de SEO y mucho más. Sin embargo, no solo las empresas, sino también los profesionales individuales pueden beneficiarse de esta plataforma. Por ejemplo, los vendedores afiliados pueden usar Luminati para validar la ubicación de anuncios, verificar enlaces de afiliación y optimizar campañas de marketing.

Los proxies residenciales proporcionados por Luminati admiten los protocolos HTTPS, HTTP y SOCKS5. En cuanto al servicio al cliente, hay múltiples formas de obtener asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre la plataforma, puede contactarlos directamente por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajeros. También hay muchos tutoriales, lecciones en video, seminarios web y documentación para obtener más información sobre el producto.

El servicio ofrece varios planes de pago. Por ejemplo, puede comprar una suscripción mensual o crear su propio plan personalizado, pagando solo por las funciones específicas que necesita. Los precios de una suscripción mensual comienzan en $ 500, que es más caro cuando se compara con otros competidores. Sin embargo, este es uno de los mejores proveedores de proxy y se dirige a la audiencia con necesidades muy específicas.

Ventajas:

Grupo de IP suficiente;

Todos los tipos de IP están disponibles;

Opciones de orientación específicas;

Prueba gratuita proporcionada;

Administrador de proxy gratuito.

Contras:

Los precios son comparativamente altos;

Depósito mínimo $20.

3. Proxy-Seller : los paquetes más rentables

Lo primero que llama la atención al tratar con Proxy-Seller por primera vez son las atractivas opciones de precios. Ocupa el primer lugar entre las soluciones más rentables y versátiles. Aunque el servicio es comparativamente nuevo y la red de servidores no es tan grande, está ganando lealtad por la facilidad de uso, el rendimiento impresionante y una variedad de proxies disponibles. En particular, puede beneficiarse de los servidores proxy SOCKS, así como de los paquetes de servidores proxy IPv4 e IPv6.

Si bien destaca la asequibilidad de Proxy-Seller, puede comprar un proxy por una semana solo para probar el servicio que le costará $ 0.76. O puede optar por el plan de precios de 1 mes, 2 meses, 6 meses o 1 año. Además, la cantidad de proxies en su paquete puede variar según sus necesidades. Puede comprar uno o cien proxies: elija tantos como necesite, personalice su plan de pago como desee y descubrirá que sigue siendo la solución más rentable de la lista.

Proxy-Seller tiene un excelente servicio al cliente las 24 horas y varios canales para comunicarse con ellos, como chat en vivo, correo electrónico e incluso redes sociales. Además, permite utilizar numerosos métodos de pago, incluidos Bitcoin, QIWI, WebMoney y algunos otros menos populares. En cuanto al rendimiento general, las pruebas demostraron excelentes resultados. La duración del ping varía entre 50 y 150 ms, la velocidad promedio alcanza los 50 Mbps y la velocidad de carga supera los 350 Mbps en algunos casos. Aunque la política de reembolso es bastante limitada, puede recuperar su dinero dentro de las 24 horas posteriores a haber pagado sus poderes. Aparte de eso, es posible actualizar sus servidores proxy todos los meses, lo que es un buen toque para los profesionales de SEO.

Ventajas:

Una variedad de planes de precios y oportunidades para personalizarlos;

Atención al cliente 24/7;

Numerosos métodos de pago;

Garantías de devolución de dinero;

Gran actuación.

Contras:

Sin prueba gratuita;

Red de servidores más pequeña en comparación con la competencia.

4. IPRoyal : la opción más flexible

Si busca proxies que garanticen un rendimiento fluido junto con velocidades excelentes y medidas de seguridad mejoradas, probablemente debería prestar atención a IPRoyal. Con el vasto grupo de IP de 2 003 349 direcciones distribuidas en todo el mundo, es una gran herramienta para recopilar datos del mercado de valores, observar estadísticas SERP y proteger la marca. Aunque el servicio recientemente comenzó a ganar fuerza, se considera que evoluciona rápidamente y es rentable. Ofrece una variedad de planes de precios que satisfacen las necesidades tanto de las empresas como de los usuarios individuales.

En cuanto a la variedad de tipos de proxy, ofrecen proxies residenciales genuinos atribuidos a usuarios reales para que minimice los riesgos de ser baneado o bloqueado. Los proxies de centros de datos nunca están limitados en términos de tráfico de ancho de banda y, por lo tanto, son perfectos para la extracción de datos, la recopilación de datos SERP, etc. Los proxies de zapatillas, por otro lado, se integran fácilmente con todos los bots de zapatillas. En este sentido, IPRoyal eclipsa a la competencia. Además, puede beneficiarse de sus servidores proxy móviles 4G dedicados y subredes IPv4 e IPv6.

En cuanto a los planes de precios, están diseñados para adaptarse a todos los presupuestos. Por ejemplo, puede obtener un proxy residencial por $0.80/GB o un proxy de centro de datos por $1.30/proxy con ancho de banda ilimitado. Al mismo tiempo, el precio de los proxies de zapatillas comienza en $ 0,80 por proxy. Tenga en cuenta que los planes de pago no excluyen la personalización, por lo que puede elegir tantos proxies como necesite.

Ventajas:

La variedad de proxies para elegir;

Satisfacer las necesidades tanto de las empresas como de los usuarios individuales;

Grupo de IP global exclusivo.

Contras:

Algunos preferirían pagar por un paquete de proxies.

5. RSocks.net - Los mejores servidores proxy móviles

Este servicio proporciona IP de centros de datos, residenciales y móviles. El grupo de proxies supera los 3 millones de IP que puede compartir con otros. El servicio ofrece varios planes de pago y no establece límites en la asignación de tráfico. RSocks admite los protocolos HTTPS, HTTP y SOCKS5. Una de las características más específicas de esta plataforma es que cuenta con planes de precios particulares para direcciones IP móviles. La lista de IP se actualiza periódicamente según el plan de pago (cada 5 minutos, cada hora o cada dos horas).

RSocks tiene una característica distintiva que lo hace destacar entre sus competidores. Si no usa sus servidores proxy durante algún tiempo, puede pausarlos para ahorrar su dinero. Del mismo modo, puede beneficiarse de un verificador de proxy para seleccionar proxies compartidos de acuerdo con sus parámetros. Los planes de precios de RSocks no implican limitaciones en el número de IPs en uso ni en el ancho de banda.

En su lugar, puede elegir una opción adecuada en función de sus necesidades y requisitos personales. Por lo tanto, los precios de los servidores proxy compartidos comienzan en solo $ 10 por mes. Mientras que el plan mínimo de los proxies residenciales le costará alrededor de $ 30 por mes.

Ventajas:

Varias opciones de precios;

concesión de tráfico ilimitado;

Buena atención al cliente;

Se proporcionan diferentes tipos de poderes;

Las IP móviles están disponibles

Contras:

Las opciones de orientación geográfica son bastante limitadas.

6. Proxy-Hub.com - Precios confiables

Esta es probablemente la solución más universal que existe. Tanto los usuarios individuales como las empresas pueden beneficiarse de Proxy-Hub. El servicio proporciona proxies privados dedicados y semi-dedicados. No hay restricciones ni límites en el ancho de banda. Además, Proxy-Hub ofrece varias opciones de pago, incluidas billeteras en línea, Bitcoin y tarjetas de crédito. Todos los proxies admiten el protocolo HTTP y garantizan un alto nivel de anonimato. Puede obtener un nuevo conjunto de direcciones IP cada mes o mantener el mismo del mes anterior.

Los proxies proporcionados por el servicio funcionan bien con cuentas de redes sociales, en plataformas como Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook y YouTube. Proxy-Hub es compatible con todo tipo de herramientas de SEO (BDM, SrNukeXcr, Scrapebox, GSA, Ultimate, etc.). Además, puede beneficiarse del Proxy Manager, que está disponible tanto en Chrome como en Firefox. En cuanto a los precios, dependen de la cantidad de proxies que necesites, así como de su tipo. Por lo tanto, el paquete mínimo que incluye 10 proxies semi-dedicados le costará $10 por mes. Mientras que el precio por la misma cantidad de proxies dedicados alcanza los $20 por mes.

El servicio ofrece un período de prueba de 3 días y claras garantías de reembolso. Por lo tanto, si no está satisfecho con la funcionalidad de ProxyHub, puede solicitar un reembolso dentro de los 3 días y obtener una compensación total.

Ventajas:

Se proporcionan proxies dedicados y semidedicados;

Proxies nuevos cada mes;

Precios asequibles;

Garantías de reembolso;

Se proporciona un alto nivel de seguridad y anonimato.

Contras:

Solo hay dos tipos de proxies disponibles.

7. SmartDNSproxy.com : lo mejor para las plataformas de transmisión

Este es uno de los servicios más asequibles que existen y definitivamente una de las mejores opciones para uso personal. Smart DNS Proxy es útil para desbloquear contenido y mantener seguros sus datos privados. También proporciona un servicio VPN incluido en el costo de la suscripción. Puede usar Smart DNS Proxy en todos los dispositivos, ya que hay aplicaciones móviles y de escritorio para Mac, Windows, Android e iOS.

El servicio se dirige a la audiencia de usuarios individuales que buscan seguridad web y navegación anónima en línea. Por lo tanto, puede beneficiarse del desbloqueo de sitios web y plataformas de transmisión, así como del uso del propio servicio VPN. En general, Smart DNS Proxy agrega todas las herramientas necesarias para una navegación web segura y para proteger la información personal dentro de varios planes de pago. Proporciona varios servidores DNS inteligentes en más de 30 países de todo el mundo (Reino Unido, EE. UU., Canadá, Europa, además de algunas regiones de Sudáfrica, etc.). Además, los servidores VPN cubren aún más ubicaciones (hasta 40 en todo el mundo).

Sin embargo, si usa el servicio VPN, las velocidades pueden ser menos impresionantes en comparación con el servicio de DNS inteligente que brinda un rendimiento mucho más fluido. Por otro lado, el servicio VPN proporciona ancho de banda ilimitado, excelente encriptación y sin registros. Puede confiar en una conexión segura mientras usa Wi-Fi público.

La principal ventaja del servicio de DNS inteligente es que le permite obtener acceso a más de 300 plataformas de transmisión en más de 30 ubicaciones, además de evitar las restricciones geográficas. Si bien el nivel de anonimato y seguridad podría haber sido mayor, esta sigue siendo una de las mejores soluciones para usuarios individuales debido a su asequibilidad. Los precios de un paquete de servicios básicos (que incluye VPN) comienzan en solo $ 5.90 por mes. Hay una prueba gratuita de 14 días.

Ventajas:

Rendimiento fluido proporcionado por el servicio de DNS inteligente;

El servicio VPN está incluido en el costo de la suscripción;

Precios asequibles;

5 conexiones simultáneas;

Eficaz para eludir las restricciones geográficas.

Contras:

La velocidad puede ser menor si usa un servicio VPN;

El nivel de seguridad y anonimato podría haber sido mayor.

NetNut se dirige principalmente a negocios y empresas que buscan proxies residenciales junto con el más alto grado de anonimato y un rendimiento web mejorado. Este no es el proveedor de proxy más barato que existe, pero definitivamente tiene una buena relación calidad-precio. NetNut tiene un grupo de más de 10 millones de direcciones IP residenciales. Proporciona funciones avanzadas para segmentación geográfica, IP residenciales y estáticas, además de diferentes opciones de precios, etc. De lo contrario, puede beneficiarse de una prueba gratuita de 7 días.

NetNut tiene servidores proxy anónimos en todos los lugares del mundo. Hay dos ventajas principales de esta plataforma. En primer lugar, es rápido; en segundo lugar, es fácil de usar debido a su sistema de rotación inteligente. NetNut tiene varios planes de pago. Algunos de ellos se basan en el ancho de banda, mientras que otros se basan en solicitudes. El plan mínimo de 20 GB, que incluye direcciones IP residenciales estáticas, asistencia por correo electrónico y extensión de Chrome, le costará $ 300 por mes.

Posteriormente, al usar este servicio, puede confiar en el más alto nivel de seguridad, anonimato total y acceso a cualquier contenido, a pesar de las restricciones. Este es un tipo clásico de servidor proxy que oculta tu IP cuando navegas por Internet. Además, contribuye a un rendimiento web más rápido, ya que su propio servidor no se utiliza cuando navega por sitios web.

Puede comunicarse con un gerente de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando su paquete se esté acabando, se le informará por correo electrónico. El servicio proporciona garantías de devolución de dinero. Así, si no cumple con tus expectativas, puedes solicitar la devolución en un plazo de 7 días.

Ventajas:

El enorme grupo de IP;

Garantías de devolución de dinero;

Varios planes de precios;

Prueba gratis;

Atención al cliente disponible 24/7.

Contras:

Más bien para negocios que para uso personal;

Este no es uno de los servicios más asequibles.

9. HideMy.name - Proxies gratuitos y la mejor VPN

Creo que esta es la mejor opción para uso personal. HideMy.name tiene un conjunto de habilidades similar a SmartDNSproxy, que proporciona muchas herramientas útiles para navegar en línea de forma segura. El servicio se dirige a una audiencia de usuarios individuales y ofrece múltiples funciones de desbloqueo de contenido a precios asequibles. El servicio de atención al cliente funciona las 24 horas. Además, hay una prueba gratuita y garantías de reembolso.

Al ser principalmente un proveedor de VPN, el servicio puede garantizar una velocidad suficiente y un rendimiento satisfactoriamente fluido. Mientras utiliza este servicio, puede confiar en el total anonimato y la seguridad de sus datos personales. Sin embargo, no todos los servicios de VPN pueden satisfacer las necesidades de los clientes que, en cambio, recurren a servicios de proxy más caros. Sin embargo, HideMy.name parece ser una buena alternativa. Al usar esta plataforma, puede beneficiarse de más de 300 direcciones IP compartidas, que cubren más de 81 ubicaciones. Por lo tanto, no hay problema para acceder a los servicios de transmisión más populares como Netflix o Hulu.

Hay varios planes de precios que son igualmente asequibles. Por ejemplo, si necesita una suscripción mensual, le costará $8. Mientras que el precio de una suscripción anual alcanza los $36 (es decir, $3 por mes). Aparte de eso, si cree que el servicio no cumple con sus requisitos, puede obtener un reembolso completo dentro de los 30 días.

Ventajas:

Una de las soluciones más adecuadas para uso personal;

Precios asequibles;

Alto nivel de seguridad y anonimato;

Atención al cliente 24/7;

Buen servicio VPN que no afecta la velocidad.

Contras:

No hay tantas opciones de proxy.

El servicio recopila alrededor de 70 000 IP. Si bien el grupo de proxies no es tan grande, los precios son comparativamente asequibles. StormProxies se dirige principalmente a usuarios individuales y pequeñas empresas. La plataforma proporciona múltiples tipos de proxies. Puede encontrar proxies privados dedicados con direcciones IP de centro de datos, proxies residenciales rotativos y proxies rotativos de backconnect más específicos. La última opción implica una combinación de direcciones IP residenciales y de centros de datos.

Lo primero que hay que destacar de StormProxies es que no tiene límites para la asignación de tráfico. Sin embargo, el precio final del paquete depende de la cantidad de direcciones IP en uso, junto con conexiones simultáneas. El grupo de direcciones IP cubre una variedad de ubicaciones. Sin embargo, si necesita un proxy residencial rotativo de 5 minutos, considere que su número es más limitado (alrededor de 40K direcciones IP). El servicio es fácil de usar y brinda atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana. Todos los requisitos básicos, como altos niveles de anonimato y seguridad, están garantizados. Además de esto, puede beneficiarse de las extensiones del navegador y las API.

En cuanto a los precios, la plataforma tiene varias opciones para diferentes presupuestos y requisitos. Teniendo en cuenta la calidad de todas las funciones básicas, este es uno de los servicios más eficaces, competitivos y asequibles. El paquete de 5 proxies privados te costará $10 al mes. Mientras que si necesita proxies rotativos de backconnect, el precio mínimo comienza en $ 39 por mes (el paquete incluye 40 conexiones simultáneas).

Ventajas:

Sin límites en el ancho de banda;

Varios tipos de IP proporcionados;

Precios asequibles;

Buena atención al cliente;

Se garantizan altos niveles de anonimato y seguridad.

Contras:

El grupo de IP no es lo suficientemente grande;

Las opciones de orientación geográfica son limitadas.

En general , los servidores proxy de pago amplían las oportunidades de navegación anónima en línea y mejoran la seguridad de su información personal. Son esenciales para las empresas, ya que permiten investigar sobre la competencia, optimizar el SEO, verificar anuncios y desarrollar la protección de la marca.



Sin embargo, si planea usar proxies para necesidades personales, como eludir restricciones geográficas u obtener acceso a contenido bloqueado, SmartDNSproxy y HideMy.name son las mejores opciones. Aunque no pueden garantizar el más alto nivel de anonimato ni proporcionar una variedad de proxies, son los más asequibles y aún efectivos.

Los 3 mejores servidores proxy gratuitos en 2021

Los servidores proxy gratuitos pueden brindarle los mismos beneficios que los pagos. Sin embargo, rara vez se garantiza el más alto nivel de seguridad y anonimato. En consecuencia, los servidores proxy gratuitos no pueden ofrecer tantos tipos de proxies para elegir. Además, rara vez tratan con servidores proxy dedicados. Al usar estos servicios, puede enfrentar errores técnicos que son comunes entre las opciones gratuitas. Si logra encontrar un servidor proxy gratuito confiable, tenga en cuenta que algún día podría convertirse en uno de pago.

En cuanto a la confiabilidad, los servicios de proxy gratuitos pueden abandonar el mercado inesperadamente y obligarlo a buscar alternativas. Además, no hay garantías sólidas de que sus datos estén absolutamente seguros cuando utiliza un servidor proxy gratuito. En general, es mucho más fácil perder una plataforma gratuita confiable que encontrar una. Como regla general, no ofrecen constantemente atención al cliente, pruebas o un gran grupo de IP. Sin embargo, si esto no es un problema para usted, echemos un vistazo a los mejores servidores proxy gratuitos.

1. HideMyAss.com : la mejor opción para planes gratuitos y de pago

HideMyAss no requiere que instale ninguna extensión o software. Puede beneficiarse de una amplia gama de servidores proxy gratuitos, velocidades mejoradas y un sólido sistema de encriptación. Mientras utiliza este servicio, puede confiar en una navegación totalmente anónima y en la seguridad de los datos personales.

HMA le brinda la oportunidad de elegir una ciudad en particular o una dirección IP preferida. Es un buen toque teniendo en cuenta que, por mucho, no todos los servicios de proxy gratuitos pueden ofrecer esa opción. Hay servidores disponibles en Estados Unidos y ciudades europeas. En general, este servicio es bastante confiable. Sin embargo, HMA puede recopilar algunos de sus datos personales (IP, URL, archivos, etc.) y almacenarlos durante 30 días.

Ventajas:

Buen sistema de cifrado;

Una oportunidad para seleccionar un servidor en una ciudad en particular;

Velocidad suficiente;

Sin límites en el ancho de banda.

Contras:

El servicio almacena cierta información personal durante 30 días.

2. Hidester.com - El mejor proxy web gratuito

Este servicio oculta las actividades de navegación de los usuarios y permite eludir las restricciones geográficas. Mientras usa Hidester, no hay razón para preocuparse por el anonimato, ya que nadie podrá rastrear su actividad web. El servicio es muy fácil de usar. No es necesario registrarse ni descargar ningún software. Lo único que requiere que hagas es ingresar una dirección web del sitio que deseas navegar en Hidester.

Hay un grupo de direcciones IP estadounidenses y europeas y algunas características básicas para proteger su privacidad. Por ejemplo, el servicio proporciona encriptación de URL, junto con la oportunidad de desactivar las cookies y eliminar los scripts. En conclusión, no hay registros durante las sesiones. El servicio le asegura que no comparte sus datos personales con otros recursos o sitios web. Según las opiniones de los clientes, el servicio parece ser fiable. Sin embargo, Hidester es una plataforma relativamente nueva, por lo que nadie puede garantizar cuánto tiempo estará disponible para los usuarios.

El servicio también proporciona algunas herramientas adicionales para garantizar la seguridad de su web. Por ejemplo, hay una prueba de fugas de DNS y un generador de contraseñas.

Ventajas:

Se garantiza un nivel suficiente de privacidad y seguridad;

Funciones y herramientas útiles;

Fácil de usar;

Contras:

No tiene extensión para Firefox.

Este servicio tiene extensiones tanto para Chrome como para Firefox, incluida una versión portátil de Firefox con todas las herramientas necesarias integradas. KProxy proporciona servidores proxy desde Munich y Montreal de forma gratuita. En general, es un servicio proxy bastante confiable para uso personal, que mejora el anonimato y la seguridad de los datos personales.

KProxy admite un protocolo HTTPS y no implica ningún límite en la velocidad. Aún así, existen algunas limitaciones en el ancho de banda. En este sentido, puede utilizar un servicio durante 3 horas seguidas de forma gratuita. Luego, tiene dos opciones disponibles: pagar por un uso posterior o volver a conectarse en 30 minutos. Teniendo en cuenta esta limitación, este servicio aún se recomienda debido a la cantidad de servidores que puede usar. Hay alrededor de diez servidores proxy disponibles que pueden garantizar al menos un 90% de privacidad y anonimato.

Ventajas:

Fácil de usar;

Múltiples opciones de proxy;

Dos extensiones disponibles, incluida una versión portátil de Firefox;

Alto nivel de seguridad y anonimato.

Contras:

Limitaciones de tiempo y tráfico permitido para la versión gratuita.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué es un Proxy?

Un proxy es una puerta de enlace entre su computadora e Internet. El servidor proxy proporciona una capa de seguridad adicional que interactúa con cualquier sitio web que visite. Los proxies permiten utilizar diferentes direcciones IP que hacen imposible identificarte. Por lo tanto, cualquier sitio web que esté visitando no puede ver su dirección IP real, sino solo la dirección IP proporcionada por el servidor proxy. Adjunto, las IP de los proxies se cambian periódicamente.

2. ¿Por qué debo usar un proxy?

Existen numerosas razones por las que las personas usan proxies. Primero, brindan navegación en línea anónima, mejor velocidad, la seguridad de sus datos personales, etc. En segundo lugar, los servidores proxy permiten eludir las restricciones y obtener acceso a cualquier contenido en cualquier momento. En tercer lugar, algunas personas utilizan servidores proxy con fines comerciales. Por ejemplo, permite investigar sobre la competencia, verificar la corrección de la ubicación de los anuncios y mejorar la protección de la marca.

3. ¿Cómo mejoran los proxies la seguridad web?

Cada usuario de Internet tiene una IP (Protocolo de Internet) que permite identificarlo como usuario y obtener algunos de sus datos personales, como la ubicación. Los sitios web que visita también pueden tener acceso a esta información. Eso hace que cualquier usuario de Internet sea vulnerable a ataques de piratas informáticos, publicidad molesta o incluso robo de identidad. Ocurre porque dejamos mucha información personal por toda la web.

Sin embargo, si usa un servidor proxy, crea una puerta de enlace entre usted e Internet. Cuando visita cualquier sitio web, no puede ver su IP real ya que el servidor proxy lo conecta en lugar de usted y luego redirige toda la información necesaria. En este caso, nadie puede obtener sus datos personales y rastrear su actividad en línea. Por lo tanto, puede navegar por cualquier sitio web incluso si está prohibido en su país.

4. ¿Qué tipos de servidores proxy existen?

Hay cuatro tipos principales de proxies: residencial y de centro de datos, proxies compartidos, semidedicados y dedicados.

Proxies residenciales : proporcionan IPs genuinas que permiten imitar el comportamiento del usuario;

Proxies de centro de datos: proporcionan IP privadas provenientes de organizaciones intermediarias. Este tipo de servidor proxy suele garantizar un mejor anonimato y respuestas aceleradas a las solicitudes de datos.

Proxies compartidos : proporcionan IPs utilizadas por múltiples usuarios al mismo tiempo. Son más baratos que los proxies privados, pero aún así son adecuados para acceder a contenido prohibido y evitar otras restricciones particulares.

Proxies semi-dedicados : son similares a los proxies compartidos pero el número de usuarios de IP es limitado. Solo 3 usuarios pueden beneficiarse de una IP simultáneamente. Si utiliza este tipo de navegación proxy en sitios web de redes sociales, su cuenta puede bloquearse debido a las actividades sospechosas de otros usuarios.

Proxies dedicados : estos son proxies privados, lo que implica que no comparte su IP con nadie más. Los proxies de este tipo pueden garantizar el más alto nivel de seguridad. Suelen ser utilizados por las empresas.

Conclusión

En general, los servidores proxy pueden mejorar significativamente su experiencia de usuario debido a numerosos factores. Una mejor privacidad, anonimato y seguridad son esenciales para cada usuario individual. Hoy en día, la web es la principal fuente de información sobre nosotros. Nuestra vida privada se difunde en Internet. Y no es un secreto que las corporaciones prosperan vendiendo y manipulando nuestros datos personales. Y las consecuencias pueden ser bastante decepcionantes. Los servidores proxy ayudan a prevenir cualquier fuga de seguridad que contribuya a nuestra experiencia de usuario positiva.

Para las empresas, los representantes parecen ser la forma básica y más efectiva de seguir siendo competitivos. Con la amplia gama de herramientas proporcionadas por los servicios de proxy, es mucho más fácil administrar la reputación de la marca, recopilar información de marketing, optimizar el SEO y el rendimiento web en general.

En un futuro cercano, los servidores proxy se convertirán en una parte integral del éxito de cualquier negocio. Entonces, espero que esta calificación lo ayude a clasificar los tipos de servidores proxy y seleccionar la opción más adecuada.

