Safe i Ethena Partner per impulsar l'USDe en carteres multisig

Zug, Suïssa - - 13 de gener de 2026 - Safe Foundation, administrador de la plataforma de comptes intel·ligents multisig líder de la indústria que assegura més de 60 mil milions de dòlars en actius digitals, i Ethena Labs, el protocol darrere del tercer dòlar tokenitzat més gran, USDe (amb més de 6 mil milions de dòlars en subministrament), ha anunciat avui una associació estratègica per accelerar l'adopció institucional i millorar l'experiència d'usuari d'Ethena USDe dins de Safe Smart Accounts i ecosistema multisig. La col·laboració assenyala una iniciativa estratègica més àmplia per A més, proporciona immediatament dos grans beneficis per als usuaris que mantenen l'USDe d'Ethena dins de l'ecosistema Safe: 10x Ethena Sats Points Boost: Els comptes segurs que tinguin USDe rebran un multiplicador de 10x dels seus punts acumulats durant el programa actual de punts Ethena, augmentant significativament les recompenses per als primers adoptants i els gestors del tresor que utilitzin Safe. Transaccions de xarxes principals lliures de gas: En un desbloqueig UX massiu per als usuaris multisig, Safe patrocinarà les tarifes de gas per a totes les transaccions de xarxes principals Ethereum realitzades pels titulars de USDe, fent que sigui completament lliure de gas per interactuar amb les seves possessions de USDe des del seu compte intel·ligent segur. Els comptes intel·ligents actualment protegeixen més de 6 mil milions de dòlars en actius de stablecoin a través de la xarxa principal d'Ethereum. Mentre que la infraestructura sense autorització de Safe ja dóna suport a USDe i sUSDe, amb 65,1 milions de dòlars en sUSDe actualment segurs, aquesta associació formalitza el compromís de les dues empreses per posicionar l'ecosistema de cartera autosuficient com a plataforma preferida per accedir als productes d'Ethena. Institutional Traction La col·laboració es basa en una forta adopció existent, amb dades que indiquen Els usuaris veuen els productes d'Ethena com una solució de tresoreria fonamental: A partir de gener de 2026, de tots els actius de Ethena, el capital assegurat en Els comptes a la xarxa principal d'Ethereum es mantenen en sUSDe (el token estocado). Els usuaris -principalment DAOs, protocols i entitats institucionals- estan utilitzant Ethena en les seves estratègies de tresoreria. El 85% "El paisatge de l'establecoin es diversifica ràpidament i Ethena ha iniciat un model fonamentalment nou mentre ofereix valor resilient, liquiditat profunda i adopció comprovada a escala. Safe és la millor manera d'interactuar amb USDe i el protocol Ethena donant accés institucional sense compromís. Usuaris segurs busquen cada vegada més opcions fiables que mantinguin el més alt nivell de seguretat i auto-custòdia", va dir Andre Geest, VP de Creixement de la Safe Foundation. "El fet que el 83% del capital existent d'Ethena en els comptes Safe ja estigui involucrat en sUSDe valora clarament la forta demanda professional de productes relacionats amb Ethena en la gestió del tresor", va dir Guy Young, fundador d'Ethena Labs. El compromís de la plataforma de donar suport a múltiples tipus de stablecoin assegura que els usuaris poden optimitzar contínuament les seves estratègies de tresoreria mantenint l'autocustodia sobre els seus actius més crítics. Sobre la seguretat (anteriorment Gnosis Safe) és un protocol de custòdia d'actius en cadena, que Està establint un estàndard universal per a comptes intel·ligents per a la custòdia segura d'actius digitals, dades i identitats. Safe està construït per a la missió de desbloquejar la propietat digital per a tothom a la web3, incloent DAO, empreses, minoristes i usuaris institucionals. 60 milions de dòlars Website Twitter Discord Blog GitHub Docs Sobre la Safe Ecosystem Foundation, Zug, Suïssa La missió de la Safe Ecosystem Foundation és donar suport al desenvolupament de Safe, enfortir la tecnologia Safe i promoure l'ecosistema Safe.La Safe Ecosystem Foundation és una organització sense ànim de lucre amb seu a Zug, Suïssa, que ajuda a educar a les persones sobre els comptes intel·ligents Safe i promou la tecnologia Safe a través de les subvencions i altres formes de finançament. 