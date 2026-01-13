Zug, Schweiz – 13. januar 2026 – Safe Foundation, administrator for branchens førende multisig-baserede smart-konto-platform, der sikrer over $ 60 milliarder i digitale aktiver, og Ethena Labs, protokollen bag den tredje største tokeniserede dollar, USDe (med over $ 6 milliarder i forsyning), annoncerede i dag et strategisk partnerskab for at fremskynde institutionel adoption og forbedre brugeroplevelsen af Ethena's USDe inden for Safe Smart Accounts og multisig-økosystemet. Blokering af PR Blokering af PR Samarbejdet signalerer et bredere strategisk initiativ Desuden leverer det straks to store fordele for brugere, der holder Ethena's USDe inden for Safe-økosystemet: Sikker \n \n \n 10x Ethena Sats Points Boost: Safe-konti, der holder USDe, vil modtage en 10x boost multiplikator på deres akkumulerede point under det nuværende Ethena-pointprogram, hvilket øger belønningerne betydeligt for tidlige vedtagere og skatteforvaltere, der bruger Safe. Gas-fri Mainnet Transaktioner: I en massiv UX lås for multisig brugere, Safe vil sponsorere gas gebyrer for alle Ethereum mainnet transaktioner foretaget af USDe indehavere, hvilket gør det helt gas-fri at interagere med deres USDe holdinger fra deres Safe Smart Konto. Smart-konti sikrer i øjeblikket over $ 6 milliarder i stablecoin-aktiver på tværs af Ethereum mainnet. Mens Safes tilladelsesfrie infrastruktur allerede understøtter USDe og sUSDe, med $ 65,1 millioner i sUSDe sikret i øjeblikket, formaliserer dette partnerskab begge selskabers forpligtelse til at positionere selvbevarende pengepung økosystem som den foretrukne platform for adgang til Ethena's produkter. Sikker Sikker Institutional Traction Partnerskabet bygger på stærk eksisterende vedtagelse, med data, der indikerer Brugere betragter Ethena's produkter som en grundlæggende skatteopløsning: Sikker Fra og med januar 2026, af alle Ethena-aktiver kapital sikret i Konti på Ethereum mainnet holdes i sUSDe (det stakede token). Brugere – primært DAO'er, protokoller og institutionelle enheder – bruger Ethena i deres skattestrategier. 85 procent Sikker Sikker 85 procent \n \n "Stabilcoin-landskabet diversificeres hurtigt, og Ethena har banet vejen for en grundlæggende ny model, samtidig med at den leverer modstandsdygtig værdi, dyb likviditet og bevist adoption i skala. Safe er den bedste måde at interagere med USDe og Ethena-protokollen på, hvilket giver institutionel adgang uden kompromis. "Stabilcoins landskab er hurtigt at diversificere, og Ethena har banebrydende en grundlæggende ny model, mens leverer modstandsdygtig værdi, dyb likviditet, og bevist vedtagelse i skala. er den bedste måde at interagere med USDe og Ethena-protokollen, der giver institutionel adgang uden kompromis. Brugerne er i stigende grad på udkig efter pålidelige muligheder, der opretholder det højeste niveau af sikkerhed og selvbeskyttelse, siger Andre Geest, VP of Growth hos Safe Foundation. Sikker Sikker \n \n "Safe's uovertruffen rekord med sikring af over 60 milliarder dollars gør det til den endelige platform for USDe's institutionelle trajektori. Det faktum, at 83% af den eksisterende Ethena-kapital i Safe-konti allerede er involveret i sUSDe, bekræfter klart den stærke, professionelle efterspørgsel efter Ethena-relaterede produkter i skatteforvaltningen," sagde Guy Young, grundlægger af Ethena Labs. "Denne alliance vil fremskynde integrationen af USDe i de dybeste lag af DeFi-økonomien." "Safe's uovertruffen rekord med sikring af over 60 milliarder dollars gør det til den endelige platform for USDe's institutionelle trajektori. Det faktum, at 83% af den eksisterende Ethena-kapital i Safe-konti allerede er involveret i sUSDe, bekræfter klart den stærke, professionelle efterspørgsel efter Ethena-relaterede produkter i skatteforvaltningen," sagde Guy Young, grundlægger af Ethena Labs. "Denne alliance vil fremskynde integrationen af USDe i de dybeste lag af DeFi-økonomien." Platformens forpligtelse til at understøtte flere stablecoin-typer sikrer, at brugerne kontinuerligt kan optimere deres skattestrategier, mens de opretholder selvforsyning over deres mest kritiske aktiver. Sikker Om sikkerhed (tidligere Gnosis Safe) er en onchain asset custody protokol, der sikrer ~ Udgivet som på open-source software stack af Safe Ecosystem Foundation, er det etablerer en universel 'smart konto standard for sikker opbevaring af digitale aktiver, data og identitet. Safe er bygget til missionen at låse op for digital ejerskab for alle i web3, herunder DAO'er, virksomheder, detail og institutionelle brugere Sikker $60 Billion Safe Sikker Sikker 60 milliarder , , , , , Website Twitter Discord Blog GitHub Docs Hjemmeside Hjemmeside på Twitter på Twitter Uenighed Uenighed Bloggen Bloggen af Github af Github Docs Docs Om Safe Ecosystem Foundation, Zug, Schweiz Safe Ecosystem Foundation har til opgave at støtte udviklingen af Safe, styrke Safe-teknologi og fremme Safe-økosystemet.The Safe Ecosystem Foundation er en non-profit organisation baseret i Zug, Schweiz, som hjælper med at uddanne folk om Safe-smartkonti og fremmer Safe-teknologi gennem tildeling af tilskud og andre former for finansiering. Juridisk ansvarsfraskrivelse Dette er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe nogen SAFE-tokens og er ikke et tilbud, reklame, anmodning, bekræftelse, erklæring eller enhver finansiel kampagne, der kan fortolkes som en invitation eller tilskyndelse til at engagere sig i enhver investeringsaktivitet eller lignende. Safe Ecosystem Foundation fremsætter ingen repræsentationer, garantier og/eller aftaler med hensyn til Safe Technology (eller implementeringer af Safe{Wallet} og/eller Safe Smart Accounts) eller ethvert program (Grants, Hackathons og/eller andre former for finansiering), der drives af Safe Ecosystem Foundation. Du bør ikke stole på indholdet heri til rådgivning af nogen art, herunder juridisk, investering, finansiel, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og sådant indhold er ikke en erstatning for rådgivning fra en kvalificeret professionel. \n \n Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Programmet Programmet \n