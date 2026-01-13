Safe y Ethena Partner para impulsar USDe en multisig Wallets

Zug, Suiza - – 13 de enero de 2026 – Safe Foundation, administradora de la plataforma de cuentas inteligentes multisig líder en la industria que asegura más de 60 mil millones de dólares en activos digitales, y Ethena Labs, el protocolo detrás del tercer mayor dólar tokenizado, USDe (con más de 6 mil millones de dólares en suministro), anunciaron hoy una asociación estratégica para acelerar la adopción institucional y mejorar la experiencia del usuario de Ethena USDe dentro de Safe Smart Accounts y el ecosistema multisig. Bloqueo de PR Bloqueo de PR La colaboración señala una iniciativa estratégica más amplia de Además, proporciona inmediatamente dos beneficios principales para los usuarios que mantienen el USDe de Ethena dentro del ecosistema Safe: Seguro \n \n \n 10x Ethena Sats Points Boost: Las cuentas seguras que tengan USDe recibirán un multiplicador de impulso de 10x en sus puntos acumulados durante el programa actual de puntos Ethena, aumentando significativamente las recompensas para los adoptantes tempranos y los gerentes del tesoro que utilizan Safe. Transacciones Mainnet sin gas: En un desbloqueo masivo de UX para usuarios multisig, Safe patrocinará las tarifas de gas para todas las transacciones de Ethereum mainnet realizadas por los titulares de USDe, haciendo que sea completamente libre de gas para interactuar con sus acciones de USDe desde su Cuenta inteligente segura. Las cuentas inteligentes actualmente aseguran más de 6 mil millones de dólares en activos de stablecoin en la red principal de Ethereum.Mientras que la infraestructura sin permiso de Safe ya soporta USDe y sUSDe, con 65,1 millones de dólares en sUSDe actualmente asegurados, esta asociación formaliza el compromiso de ambas compañías para posicionar el ecosistema de cartera de auto-custodia como la plataforma preferida para acceder a los productos de Ethena. Seguro Seguro Institutional Traction La asociación se basa en una fuerte adopción existente, con datos que indican Los usuarios ven los productos de Ethena como una solución de tesorería básica: Seguro A partir de enero de 2026, de todos los activos de Ethena capital asegurado en las cuentas en Ethereum mainnet se mantienen en sUSDe (el token estocado). Los usuarios —principalmente DAOs, protocolos y entidades institucionales— están utilizando Ethena en sus estrategias de tesorería. El 85% Seguro Seguro El 85% \n \n "El paisaje de stablecoin se está diversificando rápidamente y Ethena ha pionero un modelo fundamentalmente nuevo al tiempo que proporciona valor resiliente, liquidez profunda y adopción probada a escala. Safe es la mejor manera de interactuar con USDe y el protocolo Ethena dando acceso institucional sin compromisos. Usuarios seguros buscan cada vez más opciones confiables que mantengan el más alto nivel de seguridad y auto-custodia", dijo Andre Geest, VP de crecimiento en Safe Foundation. “El paisaje de Stablecoin se está diversificando rápidamente y Ethena ha pionero un modelo fundamentalmente nuevo al tiempo que proporciona valor resiliente, liquidez profunda y adopción probada a escala. es la mejor manera de interactuar con USDe y el protocolo Ethena dando acceso institucional sin compromisos. Los usuarios buscan cada vez más opciones confiables que mantengan el más alto nivel de seguridad y autocontrol”, dijo Andre Geest, VP de crecimiento en Safe Foundation. Seguro Seguro \n \n El hecho de que el 83% del capital Ethena existente en las cuentas Safe ya esté involucrado en sUSDe confirma claramente la fuerte demanda profesional de productos relacionados con Ethena en la gestión del tesoro”, dijo Guy Young, fundador de Ethena Labs. El hecho de que el 83% del capital Ethena existente en las cuentas Safe ya esté involucrado en sUSDe confirma claramente la fuerte demanda profesional de productos relacionados con Ethena en la gestión del tesoro”, dijo Guy Young, fundador de Ethena Labs. Sirve como una infraestructura de tesorería crítica, procesando más de 4 mil millones de dólares en transferencias mensuales.El compromiso de la plataforma con el soporte de múltiples tipos de stablecoin asegura que los usuarios puedan optimizar continuamente sus estrategias de tesorería mientras mantienen la auto-custodia sobre sus activos más críticos. Seguro Sobre Seguridad (anteriormente Gnosis Safe) es un protocolo de custodia de activos en cadena, asegurando ~ Publicado como en la pila de software de código abierto por la Safe Ecosystem Foundation, está estableciendo un estándar universal de cuentas inteligentes para la custodia segura de activos digitales, datos e identidad. Safe está construido para la misión de desbloquear la propiedad digital para todos en la web3, incluyendo DAOs, empresas, minoristas y usuarios institucionales. Seguro 60 mil millones Safe Seguro Seguro 60 mil millones Sobre la Fundación para el Ecosistema Seguro, Zug, Suiza La misión de la Fundación Safe Ecosystem es apoyar el desarrollo de Safe, fortalecer la tecnología Safe y promover el ecosistema Safe.La Fundación Safe Ecosystem es una organización sin fines de lucro con sede en Zug, Suiza, que ayuda a educar a las personas sobre las cuentas inteligentes Safe y promueve la tecnología Safe a través de la concesión de subvenciones y otras formas de financiación. La Fundación para el Ecosistema Seguro no hace representaciones, garantías y/o acuerdos con respecto a la Tecnología Segura (o cualquier implementación de la Cartera Segura y/o de las Cuentas Inteligentes Seguras) o cualquier programa (grantes, hackathons y/o cualquier otra forma de financiación) gestionado por la Fundación para el Ecosistema Seguro. no debe confiar en el contenido de este documento para asesoramiento de ningún tipo, incluyendo asesoramiento legal, de inversión, financiero, fiscal u otro profesional, y dicho contenido no es un sustituto del asesoramiento de un profesional cualificado.