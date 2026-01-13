Safe i Ethena partner za povećanje USDe na multisig novčanicima

Zug, Švicarska – 13. siječnja 2026. – Safe Foundation, upravitelj vodeće multisig platforme za pametne račune koja osigurava više od 60 milijardi dolara u digitalnim sredstvima, i Ethena Labs, protokol iza trećeg najvećeg tokeniziranog dolara, USDe (s više od 6 milijardi dolara u opskrbi), danas su najavili strateško partnerstvo kako bi ubrzali institucionalno usvajanje i poboljšali korisničko iskustvo Ethena USDe-a unutar Safe Smart Accounts i multisig ekosustava. Blokirani PR Blokirani PR Zajednička suradnja ukazuje na širu stratešku inicijativu Nadalje, odmah pruža dvije glavne prednosti za korisnike koji drže Ethena USDe unutar sigurnog ekosustava: Sigurno \n \n \n 10x Ethena Sats Points Boost: Sigurni računi koji drže USDe dobit će 10x boost multiplikator na svojim nagrađenim točkama tijekom trenutnog programa Ethena poena, značajno povećavajući nagrade za ranijih usvojitelja i upravitelja blagajne koji koriste Safe. Transakcije Mainnet-a bez plina: U masivnom otključavanju UX-a za korisnike multisig, Safe će sponzorirati naknade za plin za sve transakcije Ethereum mainnet-a koje provode nositelji USDe-a, čineći ga potpuno slobodnim od plina za interakciju s njihovim posjedima USDe-a iz njihovog Safe Smart računa. Smart računi trenutačno osiguravaju više od 6 milijardi dolara u stablecoin sredstvima na Ethereum mainnetu. Dok Safeova infrastruktura bez dozvole već podržava USDe i sUSDe, s 65,1 milijuna dolara u sUSDe trenutno osigurano, ovo partnerstvo formalizira obe tvrtke predanost pozicioniranju samostalni ekosustav novčanika kao preferirana platforma za pristup proizvodima Ethene. Sigurno Sigurno Institutional Traction Partnerstvo se temelji na snažnom postojećem usvajanju, s podacima koji ukazuju na korisnici vide Ethena proizvode kao temeljno rješenje blagajne: Sigurno Od siječnja 2026. godine, od svih Ethena imovine osigurani kapital u Na Ethereum mainnet računi se drže u sUSDe (stakirani token). korisnici – uglavnom DAO-i, protokoli i institucionalni subjekti – koriste Ethena u svojim strategijama blagajne. 85 posto Sigurno Sigurno 85 posto \n \n "Stabilcoin pejzaž se brzo diversificira i Ethena je pionir potpuno novog modela, a istovremeno pruža otpornu vrijednost, duboku likvidnost i dokazano usvajanje na razini.Safe je najbolji način za interakciju s USDe i Ethena protokolom, pružajući institucionalni pristup bez kompromisa.Sigurni korisnici sve više traže pouzdane opcije koje održavaju najvišu razinu sigurnosti i samosigurnosti", rekao je Andre Geest, potpredsjednik za rast u Safe Foundationu. Safe je izgrađen za misiju otključavanja digitalnog vlasništva za sve na web3, uključujući DAO, poduzeća, maloprodaju i institucionalne korisnike. Safe osigurava više od 60 milijardi dolara u digitalnim sredstvima. Safe Ecosystem Foundation, Zug, Švicarska Safe Ecosystem Foundation je neprofitna organizacija sa sjedištem u Zugu, Švicarska, koja pomaže u obrazovanju ljudi o Safe pametnim računima i promiče Safe tehnologiju putem dodjele bespovratnih sredstava i drugih oblika financiranja. Zaklada za sigurni ekosustav ne daje nikakve izjave, jamstva i/ili sporazume u vezi sa sigurnom tehnologijom (ili bilo kojom provedbom sigurnog novčanika i/ili sigurnih pametnih računa) ili bilo kojim programom (grantovima, hakatoni i/ili bilo kojim drugim oblicima financiranja) kojim upravlja Zaklada za sigurni ekosustav.