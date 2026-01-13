Safe и Ethena партньори за увеличаване на USDe на Multisig портфейли

Zug, Швейцария – 13 януари 2026 г. – Safe Foundation, ръководител на водещата в индустрията мултисиг-базирана платформа за интелигентни сметки, която осигурява над 60 милиарда долара в цифрови активи, и Ethena Labs, протоколът зад третия най-голям токенизиран долар, USDe (с над 6 милиарда долара в доставки), днес обявиха стратегическо партньорство за ускоряване на институционалното приемане и подобряване на потребителския опит на Ethena USDe в рамките на Safe Smart Accounts и мултисиг екосистемата. Сътрудничеството сигнализира за по-широка стратегическа инициатива от Safe. Освен това той незабавно предоставя две основни предимства за потребителите, които държат USDe на Ethena в рамките на екосистемата Safe:

10x Ethena Sats Points Boost: Safe сметки, притежаващи USDe, ще получат 10x увеличение на техните точки, натрупани по време на текущата програма Ethena точки, значително увеличаване на възнагражденията за ранните приемащи и мениджъри на съкровищата, които използват Safe.

Транзакции без газ: В масивна UX отключване за мултисиг потребители, Safe ще спонсорира такси за газ за всички транзакции на Ethereum mainnet, направени от притежателите на USDe, което го прави напълно без газ, за да взаимодействат с техните USDe притежания от своя Safe Smart Account. Интелигентните акаунти в момента осигуряват над 6 милиарда долара в стабилни валутни активи в основната мрежа на Ethereum.Докато инфраструктурата без разрешение на Safe вече поддържа USDe и sUSDe, с 65,1 милиона долара в sUSDe в момента, това партньорство формализира ангажимента на двете компании да позиционират самостоятелна екосистема на портфейла като предпочитана платформа за достъп до продуктите на Ethena. Безопасен Безопасен Institutional Traction Партньорството се основава на силно съществуващо приемане, като данните показват, че Потребителите виждат продуктите на Ethena като основно решение за съкровищници: Безопасен От януари 2026 г. от всички активи на Ethena капитал, обезпечен в Сметките на Ethereum Mainnet се държат в sUSDe (стратегическият токен). Institutional Traction

Партньорството се основава на силно съществуващо приемане, като данните показват, че потребителите виждат продуктите на Ethena като основно решение за съкровищници:

От януари 2026 г. 85% от всички активи на Ethena капитал, обезпечен в Safe сметките на Ethereum Mainnet се държат в sUSDe (стратегическият токен). Потребителите – предимно DAO, протоколи и институционални субекти – използват Ethena в своите стратегии за съкровищничество.

"Стабилният пейзаж се диверсифицира бързо и Ethena е пионер на фундаментално нов модел, като същевременно предоставя устойчива стойност, дълбока ликвидност и доказано приемане в мащаб. Safe е най-добрият начин да взаимодействате с USDe и протокола Ethena, като предоставяте институционален достъп без компромиси. Потребителите все повече търсят надеждни опции, които поддържат най-високо ниво на сигурност и самообслужване", казва Андре Гест, вицепрезидент по растеж в Safe Foundation. "Фактът, че 83% от съществуващия капитал на Ethena в Safe сметки вече е ангажиран в sUSDe ясно потвърждава силното, професионално търсене на продукти, свързани с Ethena в управлението на съкровищниците," каза Гай Йънг, основател на Ethena Labs. "Обвързаността на Safe платформата към поддръжката на множество видове стабилни монети гарантира, че потребителите могат непрекъснато да оптимизират своите стратегии за съкровище, като същевременно запазват самообслужване на най-критичните си активи." Безопасен За безопасността (по-рано Gnosis Safe) е протокол за охраняване на активи на верига, осигуряващ Издаден като софтуер с отворен код от фондацията Safe Ecosystem Foundation, той установява универсален стандарт за интелигентни сметки за безопасно съхранение на цифрови активи, данни и самоличност. Safe е създаден за мисията да отключи цифровата собственост за всички в web3, включително DAO, предприятия, търговци на дребно и институционални потребители. За Safe (по-рано Gnosis Safe)

Safe е протокол за охраняване на активи на верига, осигуряващ 60 млрд. долара. Издаден като софтуер с отворен код от фондацията Safe Ecosystem Foundation, той установява универсален стандарт за интелигентни сметки за безопасно съхранение на цифрови активи, данни и самоличност. Safe е създаден за мисията да отключи цифровата собственост за всички в web3, включително DAO, предприятия, търговци на дребно и институционални потребители.

Фондация за безопасна екосистема, Цуг, Швейцария

Мисията на Фондацията за безопасна екосистема е да подкрепя развитието на Safe, да укрепва Safe технологията и да популяризира Safe екосистемата. The Safe Ecosystem Foundation е нестопанска организация със седалище в Цуг, Швейцария, която помага за образованието на хората за Safe интелигентни сметки и насърчава Safe технологията чрез предоставяне на безвъзмездни средства и други форми на финансиране. Правна дисквалификация: Това не е оферта за продажба или искане за оферта за закупуване на SAFE токени и не е оферта, реклама, искане, потвърждение, изявление или финансова промоция, която може да се тълкува като покана или подбуждане да се ангажират с каквато и да е инвестиционна дейност или подобно. Фондацията за безопасна екосистема не прави никакви декларации, гаранции и/или споразумения по отношение на безопасната технология (или каквито и да е изпълнения на безопасните портфейли и/или интелигентни сметки) или каквато и да е програма (Грантове, хакатони и/или каквито и да е други форми на финансиране), управлявани от Фондацията за безопасна екосистема.