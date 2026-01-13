车, 瑞士 - 2026年1月13日 - 行业领先的多标签智能账户平台的管理者Safe Foundation和以太坊实验室(USDe)宣布了战略合作伙伴关系,旨在加快机构的采用并提高以太坊的USDe在安全智能账户和多标签生态系统中的用户体验。 布洛克 PR 布洛克 PR 合作标志着更广泛的战略倡议 此外,它立即为在安全生态系统中持有Ethena USDe的用户提供了两个主要好处: 安全 \n \n \n 10x Ethena Sats 积分提升:持有 USDe 的安全账户将在当前 Ethena 积分计划期间获得积累的积分的 10x 倍增量,显著增加了使用 Safe 的早期采用者和财务经理的奖励。 无天然气主网交易:在大量的UX解锁中,Safe将赞助USDe持有者进行的所有以太坊主网交易的天然气费用,使其从安全智能账户中与USDe持有者进行互动完全无天然气。 智能账户目前在以太坊主网上保有超过60亿美元的稳定币资产,而Safe的无许可基础设施已经支持USDe和sUSDe,目前SUSDe保有650万美元,但这一合作伙伴关系正式体现了两家公司的定位承诺。 自保钱包生态系统作为访问Ethena产品的首选平台。 安全 安全 Institutional Traction 合作关系建立在强有力的现有采纳基础之上,数据表明 用户将Ethena的产品视为一个基本的财政解决方案: 安全 到2026年1月, 所有 Ethena 资产的资本在 以太坊主网的账户被持有在sUSDe(加密代币)。 用户 - 主要是DAO、协议和机构实体 - 正在利用Ethena在他们的财政策略中。 85% 的 安全 安全 85% 的 \n \n “稳定货币环境正在迅速多样化,以太坊已经开创了一个全新的模式,同时提供有弹性的价值,深度流动性,并在规模上被证明的采用。安全是与USDe和以太坊协议互动的最佳方式,无需妥协的机构访问。 “稳定货币环境正在迅速多样化,以太坊已经开创了一个全新的模式,同时提供有弹性的价值,深度流动性,并在规模上被证明的采用。安全是与USDe和以太坊协议互动的最佳方式,无需妥协的机构访问。 \n \n “Safe的无与伦比的安全记录超过60亿美元,使其成为USDe的机构轨迹的最终平台。现有以太坊资本在Safe账户中的83%已经投入到sUSDe,这清楚地证明了以太坊相关产品在财务管理中的强劲和专业需求,”以太坊实验室的创始人Guy Young说,“这一联盟将加快USDe融入DeFi经济的最深层次。 “Safe的无与伦比的安全记录超过60亿美元,使其成为USDe的机构轨迹的最终平台。现有以太坊资本在Safe账户中的83%已经投入到sUSDe,这清楚地证明了以太坊相关产品在财务管理中的强劲和专业需求,”以太坊实验室的创始人Guy Young说,“这一联盟将加快USDe融入DeFi经济的最深层次。 该平台的承诺支持多种稳定币类型,确保用户能够持续优化其财政战略,同时保持对其最关键资产的自我保管。 安全 关于安全 (以前称为Gnosis Safe)是一个在链上的资产托管协议,确保 作为安全生态系统基金会的开源软件堆栈,它正在建立一个通用的“智能帐户标准”来安全保管数字资产,数据和身份。 安全 60亿 Safe 安全 安全 60亿 , , , , , Website Twitter Discord Blog GitHub Docs 网站 网站 推特 推特 不同意 不同意 博客 博客 吉普赛 吉普赛 多克 多克 关于安全生态系统基金会,Zug,瑞士 安全生态系统基金会的使命是支持安全的开发,加强安全的技术和促进安全的生态系统。安全生态系统基金会是一家设在瑞士Zug的非营利组织,帮助教育人们安全的智能账户,并通过赠款和其他形式的融资来促进安全的技术。 法律声明 这不是出售或请求购买任何Safe代币的报价,也不是提供,广告,请求,确认,声明,或任何财务促销,可以被解释为邀请或诱导参与任何投资活动或类似的。 安全生态系统基金会对安全技术(或安全钱包和/或安全智能帐户的任何实施)或由安全生态系统基金会管理的任何计划(赠款,黑客和/或其他形式的融资)不作出任何陈述,保证和/或约定。 \n \n 这个故事是由Btcwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Btcwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案 \n