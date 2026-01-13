Safe و Ethena شركاء لتعزيز USDe على محفظات Multisig

Zug، سويسرا - - 13 يناير 2026 - أعلنت مؤسسة Safe Foundation، وهي مؤسسة رئيسية في مجال منصة حسابات ذكية متعددة الأغراض التي تضمن أكثر من 60 مليار دولار من الأصول الرقمية، وEthena Labs، بروتوكول خلف ثالث أكبر الدولار المحمولة، USDe (مع أكثر من 6 مليار دولار في المبيعات)، اليوم عن شراكة استراتيجية لتسريع تطبيق المؤسسة وتحسين تجربة مستخدمي Ethena's USDe في مجال حسابات ذكية آمنة وبيئة Multisig. بوتفليقة PR بوتفليقة PR وتشمل هذه المبادرة استراتيجية أوسع من وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر فوراً اثنين من الفوائد الرئيسية للمستخدمين الذين يحملون USDe Ethena داخل منظومة Safe: آمن \n \n \n 10x Ethena Sats Points Boost: سوف يحصل حسابات آمنة تحتوي على USDe على عدد 10x على نقاطهم المكتوبة خلال برنامج Ethena Points الحالي، مما يزيد بشكل كبير من المكافآت للمستثمرين المبكر والمديرين الضريبيين الذين يستخدمون Safe. تداول الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية الخ في حين أن البنية التحتية غير المسموح بها لـ Safe بالفعل تدعم USDe و sUSDe ، مع 65.1 مليون دولار في sUSDe حاليا ضمانة ، فإن هذه الشراكة تشكل التزام كلا الشركات بتنفيذها. النظام البيئي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي الذكي. آمن آمن Institutional Traction وتستند الشراكة على استقرار قوي موجود، مع البيانات التي تشير إلى يعتبر المستخدمون منتجات Ethena حلًا أساسيًا للخزانة: آمن وبحلول يناير 2026, من جميع الأصول Ethena رأس المال المضمون في يُعدّ حسابات على Ethereum mainnet في sUSDe (الطائرات المضادة للطائرات). يستخدم المستخدمون - في المقام الأول، DAO، البروتوكولات، والمؤسسات المؤسسية - Ethena في استراتيجياتهم الضريبية. 85 % آمن آمن 85 % \n \n "تقنيات stablecoin تنتشر بسرعة وتقدم Ethena نموذجاً جديداً في الوقت الذي يقدم فيه القيمة المقاومة، والضغط العميق، والتشغيل المعمول به على نطاق واسع. Safe هو أفضل طريقة للتفاعل مع USDe وبرنامج Ethena تمنح الوصول المؤسسي دون التهديدات. "تقنيات Stablecoin تنتشر بسرعة، وقد أطلقت Ethena نموذجًا جدًا جديدًا في الوقت الذي يقدم فيه قيمة متواضعة، والضرائب العميقة، وإدماجًا ثابتًا على الصعيد. هو أفضل طريقة للتفاعل مع USDe و البروتوكول Ethena التي توفر الوصول المؤسسي دون التوافق. يبحث المستخدمون بشكل متزايد عن خيارات موثوقة تتمثل في الحفاظ على مستوى أعلى من الأمن والحرية الذاتية" قال أندري غيست، نائب رئيس النمو في مؤسسة Safe. "تجدر الإشارة إلى أن خبرة Safe غير متوقعة في ضمان أكثر من 60 مليار دولار تجعلها منصة حاسمة لمسار مؤسسات USDe.إن حقيقة أن 83 في المائة من رأس مال Ethena الحالي في حسابات Safe هي بالفعل مسؤولة في sUSDe تؤكد بوضوح الطلب القوي والمهني على منتجات Ethena ذات الصلة في إدارة الثروة، "قال جي يانغ، مؤسس Ethena Labs. "هذه التحالفة ستسريع تدمير USDe في أعماق الاقتصاد DeFi." تعمل كمركز إستراتيجي لخزانة حقيقية، وتتعامل مع أكثر من 4 مليارات دولار في التحويلات الشهرية.التزام المنصة بتعزيز أنواع متعددة من Stablecoin يضمن للمستخدمين تحسين استراتيجيات خزانةهم باستمرار مع الحفاظ على السيطرة على أصولهم الأكثر أهمية. آمن عن آمنة (بالتالي Gnosis Safe) هو بروتوكول حماية الأصول على الشبكة، ويضمن ~ في الأصول اليوم. تم إصدارها كما في سلة البرمجيات مفتوحة المصدر من قبل مؤسسة Safe Ecosystem Foundation ، فإنها تأسست معايير حسابات ذكية عالمية لتخزين آمن من الأصول الرقمية والبيانات والهوية. Safe تم بناء على مهمة إلغاء الملكية الرقمية للجميع في web3, بما في ذلك DAOs والشركات والمبيعات والمستخدمين المؤسسيين. آمن 60 مليار دولار Safe آمن آمن 60 مليار دولار , , , , , Website Twitter Discord Blog GitHub Docs الموقع WEB الموقع WEB تويتر تويتر النزاع النزاع المدونة المدونة Github Github Docs Docs عن مؤسسة النظم البيئية الآمنة، تورغ، سويسرا مهمة مؤسسة Safe Ecosystem Foundation هي دعم تطوير Safe، وتعزيز تكنولوجيا Safe وتشجيع Safe Ecosystem.The Safe Ecosystem Foundation هي منظمة غير ربحية تقع في زغ، سويسرا، والتي تساعد على تعلم الناس حول Safe Smart Accounts وتشجيع Safe Technology من خلال توفير التمويلات وغيرها من أشكال التمويل. Disclaimer القانوني هذا ليس دعوة لبيع أو طلب من شراء أي تريندات SAFE ولا هو دعوة أو إعلان أو دعوة أو تأكيد أو بيان أو أي ترويج مالي يمكن تفسيره ك دعوة أو دعوة إلى الانضمام إلى أي نشاط استثمار أو مماثل. لا تقوم مؤسسة التكنولوجيا الآمنة بتقديم أي توصيات أو ضمانات أو معاهدة بشأن التكنولوجيا الآمنة (أو أي تطبيقات من حسابات آمنة و/أو حسابات آمنة آمنة) أو أي برنامج (مساعدات أو هكتاتونات و/أو أي شكل من أشكال التمويل الأخرى) التي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة التكنولوجيا الآمنة.لا ينبغي عليك الاعتماد على المحتوى من هنا لإرشادات من أي نوع، بما في ذلك نصائح قانونية، استثمارية، مالية، ضريبية، أو غيرها من النصائح المهنية، ولا تعتبر هذه المحتوى استبدال نصائح من مهني مؤهل. \n \n تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. برنامج برنامج \n