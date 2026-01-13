Safe iyo Ethena partner si ay u dhiso USDe on Multisig wallets

Qalabka, Switzerland - – JANUAR 13 2026 – Safe Foundation, shuruudaha ah ee shuruudaha smart-accounts multisig-ka ah oo loo yaabaa in ka badan $ 60 bilyan ee shuruudaha digital, iyo Ethena Labs, protocola ee ka mid ah ugu weyn ee dollar tokenized, USDe (aga ka mid ah $ 6 bilyan in shuruudaha), wuxuu ku yaalaynay shuruudaha strategic si ay u caawinayaa shuruudaha shuruudaha Ethena ee USDe ee Safe Smart Accounts iyo ecosystem multisig. Qalabka PR Qalabka PR Qalabka waxaa loo yaabaa in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah. Markaas ka mid ah wax soo saarka, waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Haku \n \n \n 10x Ethena Sats Points Boost: Shuruudaha Safe oo ka mid ah USDe waxay ka heli karaa 10x boost multiplier on their points accumulated during the current Ethena Points program, si ay u soo saarka ugu badan oo ka mid ah macaamiisha ugu horeysay iyo shuruudaha Treasury isticmaalo Safe. Transactions Mainnet Gas-Free: In ka mid ah UX-ka ugu soo saarka ah ee isticmaalka multisig, Safe waxay ku dhigi karaa qiimaha gaaska ee ka mid ah transactions mainnet Ethereum la sameeyo by warshadaha USDe, sidaas ka mid ah gaaska gaaska ah in la isticmaalaa in ka mid ah warshadaha USDe ka mid ah Safe Smart Account. Shuruudaha dhismaha ah oo ku yaalaa in ka mid ah $ 6 bilyon oo ku yaalaa stablecoin oo ka mid ah Ethereum mainnet. Haddii dhismaha dhismaha dhismaha ah ee Safe waxay ku yaalaa USDe iyo sUSDe, iyo $ 65.1 million ee sUSDe waxaa laga yaabaa in ay ku yaalaa, xumboodka waxaa laga yaabaa shuruudaha ka mid ah shuruudaha ah ee shuruudaha dhismaha. dhismaha wallet dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha Haku Haku Institutional Traction Shuruudaha waxaa loo yaabaa in la yaab leh, iyo data waxaa loo yaabaa in la yaab Markaad ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah: Haku Sida loo yaqaan January 2026, Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka dhismaha waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. isticmaalka-ka mid ka mid ah DAO, protocols, iyo qiyaastii ah - waa loo isticmaalaa Ethena in ka mid ah macluumaadka dhismaha. Haku: 85% Haku Haku Haku: 85% \n \n "Safe waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah "Safe waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah \n \n "Safe's dhismaha dhismaha dhismaha ah ee ka badan $ 60 bilyan oo loo yaqaan 'Platform definitive for USDe's institutional trajectory. The fact that 83% of the existing Ethena capital in Safe accounts is already invested in sUSDe clearly validates the strong, professional demand for Ethena-related products in treasury management," wuxuu ku yidhi Guy Young, Founder at Ethena Labs. "Waaqada this will speed up the integration of USDe into the deepest layers of the DeFi economy." "Safe's dhismaha dhismaha dhismaha ah ee ka badan $ 60 bilyan oo loo yaqaan 'Platform definitive for USDe's institutional trajectory. The fact that 83% of the existing Ethena capital in Safe accounts is already invested in sUSDe clearly validates the strong, professional demand for Ethena-related products in treasury management," wuxuu ku yidhi Guy Young, Founder at Ethena Labs. "Waaqada this will speed up the integration of USDe into the deepest layers of the DeFi economy." Qalabka dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha Haku Nala soo xiriir (Gnosis Safe) waa a onchain asset custody protocol. Safe Ecosystem Foundation waxaa loo yaqaan 'Smart Account Standard for Secure Custody of Digital Assets, Data, and Identity'.Safe waxaa loo yaqaan 'Safe Ecosystem Standard for Secure Custody of Digital Assets, Data, and Identity'. Haku $60 bilowga Safe Haku Haku $60 bilowga , , , , , Website Twitter Discord Blog GitHub Docs Webka Webka QEEBE QEEBE Haku Haku Haku Blog Haku Blog Haku Haku Haku Haku Safe Ecosystem Foundation, Zug, Switzerland Shirkadda Safe Ecosystem waxaa la aasaasay si ay u arko Safe, si ay u arko technology Safe iyo si ay u arko Safe Ecosystem. Safe Ecosystem Foundation waa shirkadda non-profit oo ku yaalaa in Zug, Switzerland, oo ay ka caawinayaan in ay u dhiso dadka oo ku saabsan Safe smart accounts iyo waxaa la aasaasay technology Safe through the provision of grants and other forms of funding. Haku: Legal Disclaimer Waxaa laga yaabaa in la soo bandhigay in ay ku yaalaa in ay ka soo bandhigay in ay ka soo bandhigay in ay ka soo bandhigay in ay ka soo bandhigay in ay ka soo bandhigay in ay ka soo bandhigay in ay ka soo bandhigay. Shirkadda Safe Ecosystem waxay ka heli karaa in ay ka mid ah Shirkadda Safe Ecosystem (hoos ka mid ah shirkadda Safe Wallet iyo / ama Safe Smart Accounts) ama ka mid ah shirkadda (Shirkadda Safe Ecosystem, Hackathons iyo / ama mid ka mid ka mid ah mid ka mid ah dhismaha) oo ku yaalaa Shirkadda Safe Ecosystem. \n \n Haddii loo yaqaan 'HackerNoon's Business Blogging Program, Btcwire ayaa ka soo bandhigay in ay ka mid ah wax soo saarka ah. Haddii loo yaqaan 'HackerNoon's Business Blogging Program, Btcwire ayaa ka soo bandhigay in ay ka mid ah wax soo saarka ah. Programka Programka \n