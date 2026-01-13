Safe en Ethena vennoot om USDe op Multisig Wallets te bevorder

Zug, Switserland - 13 JANUAR 2026 – Safe Foundation, beheerder van die industrie-leiende multisig-gebaseerde slimrekeningplatform wat meer as $ 60 miljard in digitale aktiva verseker, en Ethena Labs, die protokoll agter die derde grootste tokeniseerde dollar, USDe (met meer as $ 6 miljard in voorraad), het vandag 'n strategiese vennootskap aangekondig om institusionele aanvaarding te versnel en die gebruikerservaring van Ethena se USDe binne Safe Smart Accounts en multisig-ekosisteem te verbeter. Die samewerking dui op 'n breër strategiese inisiatief deur Safe. Daarbenewens bied dit onmiddellik twee groot voordele vir gebruikers wat Ethena se USDe in die veilige ekosisteem hou:

10x Ethena Sats Points Boost: Veilige rekeninge wat USDe hou, sal 'n 10x boost-multiplier ontvang op hul opgehoopte punte tydens die huidige Ethena-punte-program, wat die belonings aansienlik verhoog vir vroeë aannemers en skattebestuurders wat Safe gebruik. Gas-vry Mainnet Transaksie: In 'n massiewe UX ontgrendeling vir multisig gebruikers, sal Safe die gas vergoedings sponsoreer vir al die Ethereum mainnet transaksie wat deur USDe-houers gedoen word, wat dit heeltemal gasvry maak om met hul USDe-holdings te interaksieer van hul veilige slim rekening. Smart rekeninge beskerm tans meer as $ 6 miljard in stablecoin aktiva oor Ethereum mainnet. Terwyl Safe se toestemmingslose infrastruktuur reeds USDe en sUSDe ondersteun, met $ 65.1 miljoen in sUSDe tans beskerm, formaliser hierdie vennootskap beide maatskappye se verbintenis om die selfbewarende portefeulje-ekosisteem as die voorkeur platform vir toegang tot Ethena se produkte te posisioneer.

Institutional Traction Die vennootskap is gebaseer op 'n sterk bestaande aanvaarding, met data wat toon gebruikers beskou Ethena se produkte as 'n basiese skatteoplossing:

In Januarie 2026 het 85% van al Ethena se aktiva wat in Safe rekeninge op die Ethereum mainnet verseker word, in sUSDe gehou (die gestakelde token). Hierdie getal bevestig dat Safe gebruikers - hoofsaaklik DAO's, protokolle en institusionele entiteite - Ethena in hul kasstrategieë gebruik.

"Die stablecoin-landskap diversifiseer vinnig en Ethena het 'n fundamenteel nuwe model gepionier terwyl dit veerkragtige waarde, diep liquiditeit en bewese aanvaarding op skaal lewer. Safe is die beste manier om met USDe en die Ethena-protocol te interaksie, wat institusionele toegang sonder kompromie bied. Safe gebruikers soek toenemend na betroubare opsies wat die hoogste vlak van sekuriteit en selfbeheersing handhaaf," sê Andre Geest, VP van Groei by Safe Foundation. "Safe se ongeëvenaarde rekord van beskerming van meer as $ 60 miljard maak dit die definitiewe platform vir USDe se institusionele trajektuur. Die feit dat 83% van die bestaande Ethena-kapitaal in Safe-rekeninge reeds in sUSDe betrokke is, valideer duidelik die sterk, professionele vraag na Ethena-verwante produkte in skattebestuur," sê Guy Young, stigter by Ethena Labs. "Hierdie alliansie sal die integrasie van USDe in die diepste lagen van die DeFi-ekonomie versnel." Safe dien as 'n kritieke skatteinfrastruktuur, wat meer as $ 4 miljard in maandelikse oordrag verwerk. Die platform se verbintenis tot die ondersteuning van verskeie stablecointype verseker gebruikers kan voortdurend hul skattestrategieë optimiseer terwyl hulle selfbeheersing oor hul mees kritieke aktiva handhaaf. Die platform se verbintenis tot die ondersteuning van verskeie stablecointype verseker gebruikers kan voortdurend hul skattestrategieë optimiseer terwyl hulle selfbeheersing oor hul mees kritieke aktiva handhaaf. veilige oor veilige (voorheen Gnosis Safe) is 'n onchain asset custody protokol, wat vrygestel as op die open-source sagteware stack deur die Safe Ecosystem Foundation, is dit die vestiging van 'n universele 'slim rekening standaard vir die veilige bewaring van digitale aktiva, data en identiteit. Wetlike disclaimer Dit is nie 'n aanbod om te verkoop of 'n versoek van 'n aanbod om enige SAFE-tokens te koop nie en is nie 'n aanbod, advertensie, versoek, bevestiging, verklaring of enige finansiële bevordering wat uitgedruk kan word as 'n uitnodiging of aansporing om enige beleggingsaktiwiteit of soortgelyke te betrek nie. Die Safe Ecosystem Foundation maak geen verteenwoordigings, waarborge en/of ooreenkomste met betrekking tot die Safe Technology (of enige implementasies van die Safe{Wallet} en/of Safe Smart Accounts) of enige program (Groepe, Hackathons en/of enige ander vorme van finansiering) wat deur die Safe Ecosystem Foundation bestuur word. Die Safe Ecosystem Foundation maak geen verteenwoordigings, waarborge en/of ooreenkomste met betrekking tot die Safe Technology (of enige implementasies van die Safe{Wallet} en/of Safe Smart Accounts) of enige program (Groepe, Hackathons en/of enige ander vorme van finansiering) wat deur die Safe Ecosystem Foundation bestuur word. \n \n Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Btcwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Btcwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Die program Die program \n