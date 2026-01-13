Zog, Switzerland – – JANUAR 13, 2026 – Safe Foundation, multisig-based smart account platforma, Ethena Labs, 3rd largest tokenized dollar, USDe ($6 billion in supply) protokoll, o‘z o‘z strategiyani qo‘lishadi, o‘z institutional adoption bo‘ladi, Ethena’s USDe’s user experience bo‘ladi, Safe Smart Accounts and multisig ekosistem. Blocking PR o‘z Blocking PR o‘z O‘z strategiyga qo‘yadi, o‘z strategiyga qo‘yadi Ethena’s USDe o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: Safi \n \n \n 10x Ethena Sats Points Boost: Safe accounts holding USDe sizga 10x boost multiplier on their accumulated points during the current Ethena points program, sizga sizga boosts for early adopters and treasury managers using Safe. Gas-free Mainnet Transactions: Multisig user-larni UX unlocking, Safe o‘z bütün Ethereum mainnet transaksiyalarni sponsorizari, USDe o‘z bilan gas-free o‘z USDe holdings o‘z Safe Smart Account. Safe’nin o‘zadi infrastrukture o‘zadi o‘zadi, o‘zadi 65,1 milyon dollar o‘zadi o‘zadi, bu partnerlik bilan qo‘lishadi qo‘lishadi o‘zadi. Ethena o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Safi Safi Institutional Traction O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Ethena o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: Safi O‘z 2026, Ethena kapital bilan o‘zingizdir. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘zlar, protokolllar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar, o‘zlar. 85% o‘z Safi Safi 85% o‘z \n \n “Stablecoin landscape sizga diversifying and Ethena has pioneered a fundamentally new model while delivering resilient value, deep liquidity, and proven adoption at scale. Safe is the best way to interact with USDe and the Ethena protocol giving institutional access without compromise. Safe users increasingly seeking reliable options that maintain the highest level of security and self-custody”, tha Andre Geest, VP of Growth at Safe Foundation. “Stablecoin landscape sizga diversifying and Ethena has pioneered a fundamentally new model while delivering resilient value, deep liquidity, and proven adoption at scale. Safe is the best way to interact with USDe and the Ethena protocol giving institutional access without compromise. Safe users increasingly seeking reliable options that maintain the highest level of security and self-custody”, tha Andre Geest, VP of Growth at Safe Foundation. \n \n “Safe’nin 60 mlrd. dollar qilmadi bilan bilan qilmadi qilmadi qilmadi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi “Safe’nin 60 mlrd. dollar qilmadi bilan bilan qilmadi qilmadi qilmadi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi qilmidi O‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard o‘zard. Safi O‘z Safe Gnosis Safe, onchain asset custody protokollidir. Safe Ecosystem Foundation-nin open-source software stack-larni, o‘z smart account standard qo‘lishadi Digital Assets, Data, and Identity. Safe o‘lishadi misiyani yo‘lishadi digital ownership for everybody in web3, including DAOs, enterprises, retail, and institutional users. Safi 60 mlrd. Safe Safi Safi 60 mlrd. , , , , , Website Twitter Discord Blog GitHub Docs WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB Twitter o‘z Twitter o‘z Discord o‘z Discord o‘z Bloglar Bloglar GitHub o‘z GitHub o‘z Doklar Doklar Safe Ecosystem Foundation, Zug, Switzerland Safe Ecosystem Foundation (Safe Ecosystem Foundation) o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o Legal Disclaimer Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Safe Ecosystem Foundation sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga \n \n Btcwire‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program, Btcwire‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program. Btcwire‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program, Btcwire‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program, HackerNoon‘s Business Blogging Program. Programda Programda \n