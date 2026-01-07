«Соцыяльная рэпутацыя» працягвае выходзіць на кожную часовую лінію з упэўненасцю вырашанай праблемы. Гэта выдатная платформа для выказвання маладымі людзьмі сваіх пазіцый, іх абмеркавання. – Продаж або маркетынг гэта ўменне, як зрабіць свае тавары і паслугі. Акрамя таго, для некаторых элементаў у экспазіцыі вядома нават імя майстра, які іх вырабіў, — гэта знакаміты нямецкі даспешнік Кольман Хельмшміт, які выконваў заказы для каралеўскіх дамоў і найбуйнейшых магнатаў Еўропы. Так, так, так, двое могуць гуляць у гэтую гульню я думаю, і становяцца больш смелымі. Мы не можам гарантаваць, што Вашы будучыя вынікі і / або поспех. Рэпутацыя, якую вы можаце падключыць да любога, як API, і перанакіраваць усюды, як токен. Композицыя То бок, гэтае піва наўпрост «мёртвае». Гэта рэпрэсіўны механізм, які працуе на дыктатуру, і галоўны ўплыў на яе ўзровень. Гэта не аргумент пра тое, ці рэпутацыя “хорошая” або “справядлівая”. Найбольш актуальным пытаннем з'яўляецца: Калі гэта становіцца параўнаннем, што усё іншае па-іншаму імпортуе? what happens when reputation becomes middleware? Бо прымуса разлічваецца, калі сістэмы навучаюцца караць, не трымаючы вас. Свіслач для археолага - сапраўдны рай. Сучасныя фінансы любяць уяўляць сябе як нейтральную машыну: матэматыку, рызыку, актуарыярныя табліцы.У практыцы, гэта сцяг рэпутацый - крэдытныя бюро, банкаўскія мадэлі рызыкі, санкцыйныя спісы, KYC эўрыстыкі - насітыя разам з інстытуцыйнай памяці і страхам. І галоўная з іх заключаецца ў тым, што частка насельніцтва свядома прагаласавала «за». І ёсць конкретны прыклад: — калі фінансавыя ўстановы спыняюць або абмежаваюць адносіны з кліентамі (або цэлымі катэгорыямі кліентаў) таму, што ўпэўнены рызыка або кошт адпачынку не варта. Выключэннем у гэтым сэнсе з’яўляюцца бадай што толькі Прыбалтыйскія краіны і Польшча, у кіраўніцтва якіх значна лепшае разуменне сітуацыі і лепшая памяць... Рызыкі Світовы банк не ведае, куды гэта прывяло. Світовы банк не ведае, куды гэта прывяло. Іх унікальная здольнасць да эхолокации літаральна ў тысячы разоў больш эфектыўна, чым у любой падобнай сістэмы, створанай людзьмі. The IMF has documented the withdrawal of correspondent banking relationships МВФ зафіксаваў выхад з банкаўскіх карпаратыўных адносін І гаварыць пра тое, што структурныя рэформы — гэта нейкі «залаты ключык», што ў нас правядуцца структурныя рэформы і будзе нам шчасьце, не зусім правільна. Рэгулятары (такія як FATF) паспрабавалі падштурхнуць Рэгулятары (такія як FATF) паспрабавалі падштурхнуць І ўсё ж руль працягваецца. Яраслаў Грышчэня не супраць службы ў беларускім войску, але хвалюецца, што яго могуць падчас збору подпісаў “затрымаць” на невызначаны тэрмін, знайшоўшы “зручную” зачэпку. Людзі ў флагманскіх юрыдыцыях пакутуюць за грэхі, якія яны не паклікалі.Калі нігерыйскі, у мяне не ёсць росквіту тэорызаваць з далёка. І гэта тое, што я ўпэўнены ў тым, што той жа інстинкт прамаўляецца ў DeFi пад чыстым брэндам. таму што першапачатковае абяцанне DeFi было доступом без дазволу. Не "лепшы UX." Не ідэальны доступ, не бяспечны доступ - толькі сістэма, дзе падрабязная пазіцыя была ўключэннем. Свайфіфікацыйная мадэль: калі каардынацыя становіцца рызыкай Існуе гістарычны урок тут, што криптовалюта працягвае вяртацца, таму што гэта алергія на гісторыю, калі гэта не звязана з токенам. SWIFT нарадзіўся з праблемы каардынацыі: банкам патрэбная стандартызаваная, больш надзейная сістэма паведамлення для міжнародных перакладаў — «Telex» была на шляху выхаду. . Свая гісторыя SWIFT ўтрымлівае яе як кааператыўную дапамогу, створаную для трансфармацыі транспартнага перадачы значэння Свая гісторыя SWIFT ўтрымлівае яе як кааператыўную дапамогу, створаную для трансфармацыі транспартнага перадачы значэння І тут здарылася нешта нечаканае. Калі каардынацыйны пласт становіцца універсальным, ён перастае быць «сапраўдным праводзячым». У 2012 годзе — гэта «надзвычайны і непаўторны крок», у словах SWIFT, які ўступае ў дію на вызначаную дату і час. SWIFT атрымала інструкцыю адключыць санкцыі іранскіх банкаў пасля рашэння Рады ЕС SWIFT атрымала інструкцыю адключыць санкцыі іранскіх банкаў пасля рашэння Рады ЕС Гэта мадэль, якую я хачу, каб мы паглядзелі на холодную, жорсткую: \n \n \n \n Фрагментаваны свет стандартызуецца для эфектыўнасці. Стандарты становяцца залежнымі. Залежнасць становіцца выкананнем. Ніхто не мае права быць злом.Работы праводзяцца бясплатна. Crypto ў цяперашні час будуе свае слоі каардынацыі — затым называюць іх UX. Усё гэта не нейтральна, а прыводзіць да палітыкі. Калі вы хочаце бачыць гандлю, не глядзіце на ідэалогію. На Ethereum, ланцуг можа быць дэцентралізаваны, у той час як Застаецца цёплая централізацыя. Доступ да ланцуга Калі асноўныя абслугоўваныя RPC пастаўшчыкі падаюць, гэта не ланцуг, які "умирае", але параўнальнае інтэрфейс да яго. . Наступным крокам з'яўляецца выбар адпаведнага абсталявання для Наступным крокам з'яўляецца выбар адпаведнага абсталявання для І тут ёсць мёд. Пасля таго, як Tornado Cash быў санкцыяна ў 2022 годзе, — форма мяккай цензуры, накіраваная на падставы, якая выклікала пытанне: хто на самой справе піша дэ-фактавыя правілы дарогі? значная частка блокаў Ethereum была маршрутавана праз OFAC-сумяшчальныя рэле значная частка блокаў Ethereum была маршрутавана праз OFAC-сумяшчальныя рэле І на сцэне? Рэктар БДУІР Міхаіл Батура кажа, што вельмі шмат хто хоча вучыцца ў ягоным універсітэце. Засяроджанымі на тых пытаннях, якія недастаткова асветлены і/або з'яўляюцца адпрэчанымі. Оптымізм вызначае свой секвенцер Гэтая знаходка атрымала назву «Хлопчык з Турканы»[4]. Арбітраж такі Як адзначылі члены журы, усе работы ўяўляюць сабой мастацкі і архітэктурны цікавасць. Оптымізм вызначае свой секвенцер Гэтая знаходка атрымала назву «Хлопчык з Турканы»[4]. Арбітраж такі Як адзначылі члены журы, усе работы ўяўляюць сабой мастацкі і архітэктурны цікавасць. Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. Але тут ёсць скрытая кошт: І той, хто яе кантралюе, спадкуе магуць вызначаць тое, што «нормальна». when most users touch the system through one layer, that layer becomes the system. Так што, калі мы размаўляем пра складанай рэпутацыі, мы не размаўляем пра цудоўную функцыю ідэнтычнасці. Мы размаўляем пра прамітыўны, які можа быць увезены кожным UX шок-пойнт, які мы толькі апісалі. Схема, якая вяртае 403 Заборонены з мяккасцю кода стану HTTP. Што робіць рэпутацыю небяспечнай у DeFi, гэта не этыка. Калі рэпутацыя з'яўляецца мясцовай і няправільнай - вібрацыя вашага суседзя, жарты вашага сацыяльнага графа - гэта сумна. Прымусовыя версіі рэпутацыі збіваюцца на трох характарыстыках: \n \n \n \n Агулам, для мяне гэта тэкст — аб’яднаны, аформлены візуальна і вербальна. Чытальнасць.Трэція асобы могуць лёгка тлумачыць яго (звычайна як лічба, сцяг, ступень). Узнікае пытанне: калі іх ведае увесь свет, ці можна назваць іх няўдачнікамі? Узнікае пытанне: калі іх ведае увесь свет, ці можна назваць іх няўдачнікамі? Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. Папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Як пабудаваць папярэдні Тэкст Гэта і ёсць гравітацыя прадукту. Цяпер рэйсы ставяцца Многія з іх сапраўды элегантныя. прымаць • The апісанне трохпартыйнай экасістэмы — эмісары, ўладальнікі, праверывальнікі — для абмяжоўвання няправільных крэдэнтыфікацый. І ў DIDs and Verifiable Credentials W3C забяспечвае віртуальную версію З'яўляюцца розніцальнымі ідэнтыфікатарамі, якія не патрабуюць, каб іх вынайсці ад цэнтральнага аўтарытэта. W3C забяспечвае віртуальную версію У ізаляцыі, гэта добрая архітэктура. Калі вы ставіце усё разам, гэта рэпутацыйны ланцуг пастаўкі. А цяпер у вас ёсць душэўны крок. Эксперты кампаніі прааналізавалі складанасць бухгалтарскага ўліку і падатковай справаздачнасці ў 94 краінах свету. Вынікі пошуку - decentralized society Вынікі пошуку - decentralized society Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. Вось той момант, калі тэхнічнасць сустракаецца з палітыкай: Once credentials become pluggable, they stop being a one-off proof and start being a reusable block of eligibility that follows you everywhere. І тое, што робіць дыстапіі эфектыўнымі, гэта не адзін сцэнарый. Гэта механізм перадачы: марка ў адной галіне, пакойна вырабляючы вынікі ў іншай. Гэта не таму, што гэта адзін лік (часта гэта не ёсць), але таму, што гэта паказвае, як бяспечна сістэмы могуць падзяліцца выключэннем, калі рэлізы існуюць. Клетка ў вобразе сіяльніка Цяпер мы дасягаем той часткі, якую криптовалюта заўсёды спрабуе адмяніць: сілавая геаметрыя. Інакш проста не магло быць, бо калі ўжо стварылі такі папулярны мультфільм пра гонкі, а гонкі, як вядома, з'яўляюцца самым папулярным гульнявым жанрам. Binance’s Account Bound Token (BAB) Binance’s Account Bound Token (BAB) Абавязковасць заўсёды прадаецца як разумны сэнс: сфарміраваны кошак, санкцыі адпаведнасці, няправільнасці, выкананне рахунку. Але ў сістэме фінансавага ўдзельніцтва, — Калі вы шукаеце герояў з жыцця для вашых мадэлей, вы шукаеце ў іх вобразы? validity is the ground beneath your feet Ніхто не прадае клетку як клетку, яны прадаюць яе як пояс. І калі DeFi нормалізуе адмысловую ідэнтычнасць як прымітыўную, гэта становіцца вельмі лёгка для ўсяго іншага, каб адключыць яго. Крэдыт - гэта легальны здзіў з выкліканым раздражненнем Давайце будзем шчаслівымі: падкалатэлізаваны крэдыт з'яўляецца сапраўдным межам. Протоколы, такія як Goldfinch і Maple існуюць менавіта таму, што над-калатэралізацыя капітальна неэфектыўная і эксклюзійная. . emphasize the role of credit assessment/underwriting layers sitting between lenders and borrowers Засяроджанымі на тых пытаннях, якія недастаткова асветлены і/або з’яўляюцца адпрэчанымі. Хочацца ведаць, калі хто-небудзь заплаціць — гэта толькі фінансаванне. Запрашаем на пытанне: what does the system choose to learn? Калі крэдытнасць становіцца не адрозніваемай ад "сумеснай рэпутацыі", сістэма спыняе меркаванне паводзіны аплаты і пачынае меркаваць адпаведнасць - часта праз проксі, якія скалююць бясплатна: геаграфія, сацыяльныя графы, метаданныя прылады, вібрацыя юрыдыцы. І вы ўжо бачыце, што логіка рыхтуецца навакольна ў месцах, якія пачаліся з высокім намірам. Для Брытаніі зараз гэта вельмі важнае слова, прабачым The Guardian лакалізацыю гэтага спісу і іх "завязанасць" на сваім рэгіёне. Gitcoin Паспорт Gitcoin Паспорт А потым пачынаецца робіць больш работы. Оптымізм у кіраванні (Паспорт або World ID) для пагроз удзелу канчатковага карыстальніка ў кантэкст Грамадзянскага дома. Вызначыўся з працай механізм Вызначыўся з працай механізм Зноў: зразумела. боты з'яўляюцца рэальнымі. захапленне кіравання з'яўляецца рэальным. Але калі экасистема прывыкае да пераноснага “людства”, гэта наіўна чакаць, што яна паважна застанецца ў Сібільскім пяскоўцы. Уваход у прафесію – не проста выхад, але і выхад. Інтэлектуальныя тэхналогіі нас не збяруць ад біяграфіі Галоўная ➠ Публікацыі ➠ На каранцін зачынена самая шматлікая школа Бутурлінауцы Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. Вырашыў абяцаць праўду на простым мове. zero-knowledge proofs Асноўны артыкул Ethereum Асноўны артыкул Ethereum Гэта вельмі важна, гэта сапраўдны прогрес. Але гэта не тое ж самае, што і праўда. ЗКП можа схаваць, хто вы. Яны не аўтаматычна выпраўляюць, як вас судзілі. Калі мадэль эмітента прысутнасць — калі ён кодыруе старога свету падставы аб «рызыкавых» юрыдыцыдыцыях, або выкарыстоўвае проксі, якія адпавядаюць з абароненымі рысамі — то вы канчаткова ўтрымліваеце прыгожа запечатаны, крытычна прыватны верш. Праўда, гэта і ёсць, і выключэнне застаецца. Праблема крыві: стабільныя машыны і адмінальнасць грошай Хоць мы даверылі прыватнасць і справядлівасць на шар рэпутацыі, мы ўсё ж маем незручную залежнасць ў сэрцы стэку. Stablecoins з'яўляюцца кроўным крокам DeFi. І асноўныя цэнтралізаваныя эмісіі працуюць пад законнымі абавязаннямі, якія могуць перацягнуць фасад без дазволу. Выразна забяспечвае права «блокаваць» некаторыя адрасы USDC і, у вызначаных абставінах, заморадзіць звязаныя USDC. Circle (з дапамогай консорцыума CENTRE на той час) . Загрузіць USDC Замярзаванне USDC па просьбе каралеўства Загрузіць USDC Замярзаванне USDC па просьбе каралеўства Гэта не моральнае абвінавачанне Круга, гэта структурнае назіранне. Калі самі грошы адмяняюцца, любая сістэма рэпутацыі, якая маршрутуецца праз рэгуляваныя шокэпэйн, становіцца дэ-фактальна дазволенай - асабліва калі пераносныя ацэнкі прыдатнасці пачынаюць інфармаваць, хто лічыцца "бяспечным". Куды гэта напраўляецца (незалежна ад таго, як нам гэта падабаецца або не) Ідэнтыфікацыя становіцца асновай інфраструктуры з трох прычын, якія не знікаюць: \n \n \n \n Сібіль рэзіст (боты, авіякаляванне, цвёрдасць кіравання) Регламент (правила паездкі, спажыванне санкцый, інстытуцыйнае прыняцце) Практычнасць у эпоху AI як «анонімны доказ чалавека» для даследавання унікальнасці онлайн. Свіслач для археолага - сапраўдны рай. Свіслач для археолага - сапраўдны рай. Ён таксама сутыкнуўся з рэгуляцыйным кантролем вакол збору біяметрычных дадзеных і прыватнасці - напрыклад, . Іспанія ў 2024 годзе Іспанія ў 2024 годзе На другім канцы спектра, Privacy-First ідэнтыфікацыйны інструмент, як Ён паказаў шлях, у якім . Self Protocol Вы можаце стварыць нулевыя доказы ведаў з паспорта і раскрываць толькі тое, што вы выбралі. Вы можаце стварыць нулевыя доказы ведаў з паспорта і раскрываць толькі тое, што вы выбралі. Так што да: ёсць спосабы паважаць прыватнасць. Але пытанне кантролю застаецца: што здзяйсняецца, хто можа адмовіцца, і якія наступныя сістэмы трактуюць як аўтарытэтныя. Гэта частка, якую будаўнікі любяць адкладаць, таму што гэта адчуваецца як кіраванне, а не код. І гэта тое, што важна. Загрузіць Код доступу Але ж у параўнанні з іншымі сядзібамі, якіх ужо не вернеш — хіба толькі ў выглядзе копіі-”навабуда”, — свяцкай надзвычай пашчасціла. У час, калі знайсці фінансаванне пад культурныя праекты фактычна немагчыма, станоўчым развіццём стаў прыход краўдфандынга ў наш рэгіён. 1. Design friction as a feature (Siloed reputation) \n \n \n Напэўна, мы не з’яўляемся нейкімі паддоследнымі суб’ектамі, на якіх Бог эксперыментуе, спасылаючы нейкія цяжкасці і выпрабаванні. У фізічным свеце, ваш крэдыт не спыняе вас ад увайдзення ў бюлетэні.У крыпта, складкавасць зламае гэтую сцяну.Мы павінны перабудаваць яго. Адназначна пра станоўчае вырашэнне праблемы пакуль нельга сказаць, але спадзяюся на падтрымку міністэрства. 2. Expiration over revocation. \n \n \n Найлепшая траекторыя руху пры змене паласы - гэта вельмі плыўная, але не занадта расцягнутая па даўжыні крывая. Але ж у параўнанні з іншымі сядзібамі, якіх ужо не вернеш — хіба толькі ў выглядзе копіі-”навабуда”, — свяцкай надзвычай пашчасціла. Яраслаў Грышчэня не супраць службы ў беларускім войску, але хвалюецца, што яго могуць падчас збору подпісаў “затрымаць” на невызначаны тэрмін, знайшоўшы “зручную” зачэпку. 3. Open source the sorting hat. \n \n \n Афарызм (гр. aphorismos - выказванне) - выслоўе, у якім у трапнай, лаканічнай форме выказана значная і арыгінальная думка. Вы можаце схаваць маю інфармацыю (прыватнасць), але вы не можаце схаваць правілы гульні (справядлівасць). У Web2, калі X (fka Twitter) забараняе вам, вы згубіце свой графік. 4. The right to fork Identity. \n \n \n Фактычна, прысвечаныя такому спорту як бокс, онлайн гульні заўсёды прызнаваліся нашмат больш цікавымі чым звычайныя аднакарыстальніцкія цацкі. Праўда: рэпутацыйная сістэма без выхадных вокнаў — гэта толькі пастка за захаваннем. Апошняя думка будаўнікам: DeFi не стане Найбольш моцны інстинкт старэйшага свету — папярэднія сумненні. Рэальныя фінансы Гэта стане сапраўдным фінансам, робячы нешта яшчэ цяжэйшае: будаваць крэдыт без будаўніцтва касты. Калі мы робім рэпутацыю складанай, не робячы яе сумніўнай, абмежаванай і opt-in, мы не выйшлі з ручніка палітыкі банка. Мы проста аўтаматызавалі яго ў API Call. І APIs не павінны тлумачыць сябе. Яны проста вяртаюцца: . 403 Forbidden