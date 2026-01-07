デフィが名声をミドルウェアに変えるとき

「社会的評判」は、解決した問題に対する信頼とともに、あらゆるタイムラインに現れ続けています。 それは欠けている層として描かれています。DeFiがついに過度の保証金貸出から本物のクレジットに似たものに移行することを可能にするもの。アイデンティティを監視に屈することなく使用可能にするもの。生態系を成熟へと押し上げるもの――それをきれいにし、読み取り可能にし、より安全にするもの。 DeFiは、クレジットが美学的選択であるふりをして何年も費やしてきました. Over-collateralization is a constraint dressed up as prudence. It is also a filter that quietly excludes most of the world by design. 過度のコラーテーションは、慎重さとして仮装された制約です. それはまた、デザインによって静かに世界の大部分を排除するフィルターです。 いやいや、評判が上がるから、そうなる。 ここでのリスクは、我々が評判を採用するということではない。人類は常に得点を維持してきた。我々は洞窟に住んで以来、冗談を言い、帳簿を保持してきた。 あなたはAPIのように何でも接続し、トークンのようにどこでも再利用することができます。 構成 そこで「信用度」が「資格」に変わり、資格は拒否に変わり、拒否はコントロールに変わります。 評判は単なる情報ではなく、連携の武器であり、インフラストラクチャになれば、単にあなたを否定できるので、あなたを説得する必要がない力になります。 これは、評判が「良い」あるいは「公平」であるかどうかについての議論ではありません。 もっと厳しい質問は、この通りです。 いつ、他のすべてが静かに輸入するデフォルト依存性になるのか。 what happens when reputation becomes middleware? なぜなら、システムがあなたを触ることなく罰することを学ぶとき、強制はスケールするからです。 The World DeFi came from already runs on pre-emptive suspicion. 世界デフィは既に前提の疑いから来た。 現代の金融は、自分自身を中立のマシンとして想像するのが好きです:数学、リスク、証明書のテーブル. 実際には、それは、信用機関、銀行リスクモデル、制裁リスト、KYCヘウリスティクス - 機関記憶と恐怖と組み合わせた評判の積み重ねです。 それの一部は正当なリスク管理であり、その多くは、拡大されたときには拒否の官僚主義になる。 具体的な例: 金融機関が顧客(または顧客の全カテゴリ)との関係を終了または制限する場合、コンプライアンスのリスクやコストが価値がないためです。 リスク削減は、特定の地域の送金会社や地元の銀行が世界の金融システムへのアクセスを遮断する恐れがある。 リスク解消 世界銀行はこれがどこへ向かうのかについて無言だった。 世界銀行はこれがどこへ向かうのかについて無言だった。 また、同じ本能のもう一つの味は、収益性、コンプライアンスの負担、そして危機後の執行環境によって形作られています。 IMFは、通信銀行関係の撤回を文書化した IMFは、通信銀行関係の撤回を文書化した リスクの軽減はリスクに基づくアプローチを避ける口実として用いられず、関係の終了は、全体のカテゴリを卸売するのではなく、ケースごとに行うべきであると明確に述べています。 Regulators (like the FATF) have tried to push back 規制当局(FATFのような)は押し返そうとした。 それでも、ローラーは使われ続けている。 なぜか? 排除は究極の効率だから あるセクターが「高い摩擦」にマークされると、市場はその周りにルートを回ります リスク管理と呼ぶことができますが、受信端から、それは相続された罪悪感のように感じます。 旗を掲げた管轄地域の人々は、彼らが犯さなかった罪のために苦しんでいます。ナイジェリア人として、私は遠くから理論する贅沢を持っていません。 なぜなら、私は同じ本能がクリーンブランドの下でDeFiに密輸されているのを見るのが苦手だからです なぜなら、DeFiの最初の約束は許可なしのアクセスでした より良いUXではありません 完璧なアクセスではなく、安全なアクセスではありません - デフォルトの姿勢が含まれているシステムだけです。 The Swiftification Pattern: When Coordination Becomes Leverage シフト化パターン ここでは、仮想通貨がトークンと関連していない限り、歴史にアレルギーがあるため再現し続けているという歴史的な教訓があります。 SWIFTは連携の問題から生まれた:銀行は国際送金のための標準化され、より信頼性の高いメッセージングシステムを必要としていました。 . SWIFTの独自の歴史は、国境を越えた価値移転を変革するために作成された協力ツールとして構成されています。 SWIFTの独自の歴史は、国境を越えた価値移転を変革するために作成された協力ツールとして構成されています。 そして、予測可能なことが起こった。 連携層が普遍的になれば、それは「ただの水道管制」でなくなり、バックアップとなり、否定は地政学的手段となる。 2012年、 SWIFTの言葉で「例外的で前例のないステップ」であり、特定の日付と時間に有効である。 SWIFTは、EU理事会の決定の後、制裁を受けたイランの銀行を切断するよう指示されました。 SWIFTは、EU理事会の決定の後、制裁を受けたイランの銀行を切断するよう指示されました。 それが私たちが冷たい、厳しい見方をしたいパターンです: \n \n \n \n 効率化のための標準化された世界。 基準は依存性になる。 依存は執行に変わる。 誰も邪悪にならなくていい!励ましはタダで仕事をする。 Cryptoは現在、独自の調整層を構築しており、それらをUXと呼んでいます。 UX is not neutral. UX comes with politics. UXは中立ではない。 貿易を見たいなら、イデオロギーを見ないで、インフラを見ろ。 Ethereumでは、チェーンは分散化され、 静かに集中する。 チェーンへのアクセス 主要なホスティングRPCプロバイダーがダウンするとき、チェーンが「死ぬ」のではなく、デフォルトのインターフェイスがそこにあります。 . sparking renewed debate about where decentralization ends and dependency begins 分散化が終わり、依存性が始まる場所についての新たな議論を引き起こす。 次はMEVです。 トルナド・キャッシュが2022年に制裁された後、 動機に基づく柔らかい検閲の形で、誰が実際に道路の事実上のルールを書いているのかという疑問が生じた。 a large share of Ethereum blocks were routed through OFAC-compliant relays イーサリアムのブロックの大部分はOFACに準拠したリレーを通じてルーティングされた。 スケールする? ロールアップはUXの奇跡であり、パフォーマンスの名のもとに特権的な俳優を導入している。 , を含む(悪意あるいは欠陥がある場合)再整理または一時的に含有を遅らせる能力。 Optimism Describes Its Sequencer (楽観主義はそのシーケンサーを表現する) 「単一の特権ノード」として、チェーンを構築するためにユーザーのトランザクションを受け入れる。 仲裁も同様 Sequencer は、トランザクションをオーダーする上に特定の特権を与えられたエンティティとして記述します。 Optimism Describes Its Sequencer (楽観主義はそのシーケンサーを表現する) 「単一の特権ノード」として、チェーンを構築するためにユーザーのトランザクションを受け入れる。 仲裁も同様 Sequencer は、トランザクションをオーダーする上に特定の特権を与えられたエンティティとして記述します。 また、これらのものは悪意を必要としません。理性的なエンジニアリングです。それは「速くすること」です。 以下は隠されたコストです。 そしてそれをコントロールする者は、何が「正常」であるかを定義する力を相続する。 when most users touch the system through one layer, that layer becomes the system. したがって、我々がコンポーシブルな評判について話すとき、我々はかわいいアイデンティティーの機能について話しているのではない。 我々は、我々が今述べたすべてのUXチャックポイントによって輸入することができる原始的なものについて話している。 403 Forbidden を HTTP ステータスコードの冷静さで返すシステム。 DeFiで評判を危険にするものは倫理ではない。 評判が地元で混乱しているとき - あなたの近所の雰囲気、あなたのソーシャルグラフの噂 - それは疑問です。 評判の強制的なバージョンは、3つの属性に一致する: \n \n \n \n ポータビリティ. A credential or score can travel across contexts. 第三者が安く解釈することができる(通常は数字、旗、階層として)。 アクティビリティ/撤回性. 誰かがあなたに参加を拒否するためにそれを使用したり、機能するために必要な資産を無効にすることもできます。 これらの財産なしの評判は社会的であり、それらとの評判はゲートになる。 DeFiのユニークなリスクは、コンポーネビリティがポータビリティを本能に変えることであり、私たちはアイデンティティの原始がAPIとなり、財布がパスポートになる世界を構築しています。 A score starts life as a Sybil filter to stop airdrop farmers. Then it’s reused for grants. Then governance. Then lending. Then “safety.” シビルのフィルターとして人生を始める。 それが製品の重力です。 鉄道はすでに設置されている。 ツールの多くは本当にエレガントです。 取る ♪ The 発行者、保有者、検証者という3つのエコシステムを記述し、バッパー明確な認証情報を交換する。 ☆☆☆ DIDs and Verifiable Credentials W3Cの認証モデル 解決可能な識別子であり、中央権威から借りる必要はありません。 W3Cの認証モデル 孤立して、それは美しい建築です。 すべてを組み合わせると、それは評判のサプライチェーンです。 そして、あなたにはソウルボーン・トークンがあります。 明示的に、SBTsを非転送可能なトークンとして構成し、コミットメント、認証、およびアフィリエーションを暗号化 - 出身地と評判を確立できる信頼ネットワーク。 「分散化社会」の記事一覧 「分散化社会」の記事一覧 また、野心は明確で、評判は読み取れるようにしましょう。 以下は、技術が政治に出会う瞬間です。 Once credentials become pluggable, they stop being a one-off proof and start being a reusable block of eligibility that follows you everywhere. そして、ディストピアを効率的にするものは、単一のスコアではありません。それは転送メカニズムです:別のドメインで静かに結果を生み出す1つのドメインのマークです。 なぜなら、「社会信用」は、単一の数字(しばしばそうではない)だからではなく、鉄道が存在すると、システムが排除をどれほど安く共有できるかを示しているからです。 A cage in the image of a seatbelt シートベルト 今、私たちは、暗号化が常に波を離そうとしている部分に到達します:パワージオメトリー。 これは、KYCを経過したユーザーの認証であり、明示的に取り消し可能であると記述されています。 Binance’s Account Bound Token (BAB) Binance Account Bound Token(BAB) 取り消しは常に常識として販売されます:損なわれた財布、制裁の遵守、エラー、アカウントの回復。 ただし、金融協力の制度では、 発行者があなたのアイデンティティ認証を撤回することができる場合、あなたは「評判」を持っていません。 validity is the ground beneath your feet 誰も檻を檻として売らない、彼らはそれをシートベルトとして売っている。 そして、デフィーが取り消し可能なアイデンティティを原始的なアイデンティティとして正常化すると、他のすべてのものがそれをロックしやすくなります。 Credit is a legitimate itch with a tempting scratch クレジットは、誘惑的なスライスで正当なスライスです。 正直に言えば、コラテラリズムの低い信用は本当の境界線です。 ゴールドフィンチやマップルのようなプロトコルは、過度のコラテラリゼーションが資本効率が低く、排他的であるため、まさに存在する。 . 貸し手と借主の間の信用評価/サブスクリプト層の役割を強調する 貸し手と借主の間の信用評価/サブスクリプト層の役割を強調する 誰かが返済するかどうかを知りたいのは、ただの財政です。 質問は: what does the system choose to learn? 信用度が「社会的評判」と区別できないようになると、システムは返済行動の測定を停止し、しばしば安くスケールするプロキシ(地理、ソーシャルグラフ、デバイスメタデータ、管轄権の雰囲気)を通じて、コンプライアンスを測定し始めます。 そして、あなたはすでに、高貴な意図で始まった場所で、論理が外に向かっているのを見ています。 たとえば、「スタンプ」を集計し、偽造のコストとユニークな人類をシグナル化する能力に基づいて重量を割り当て、シビルの攻撃と戦うためのスコアを生成します。 Gitcoin Passport Gitcoinパスポート その後、スコアはより多くの仕事を始めます。 楽観主義の統治 (パスポートまたはワールドID) 市民会議の文脈におけるエンドユーザ参加の限界について。 has referenced proof-of-personhood mechanisms proof-of-personhood メカニズムを参照 再び:理解可能な. ボットは現実的です. コントロールキャプチャは現実的です。 しかし、生態系がポータブルな「人間性」のスコアに慣れるときは、シビルのサンドボックスに礼儀正しく留まることを期待するのは天真です。 Composability does not respect intentions. それは便利さを尊重する。 プライバシー技術は私たちを偏見から救わない 監視の恐怖に対する最も強力な技術的拒否は、 主張の正当性を証明し、根底にあるデータを明らかにすることなく。 基本的な約束を明確な言語で説明します。 zero-knowledge proofs Ethereumの独自のドキュメント Ethereumの独自のドキュメント これが本当の進歩ですよ!これは本当の進歩です。 しかし、プライバシーは正義と同じではありません。 ZKPはあなたが誰であるかを隠すことができます. 彼らはあなたがどのように判断されたかを自動的に修正しません。 発行者のモデルが偏見的である場合 - 「危険な」管轄区域に関する古い仮定を暗号化する場合、または保護された特性と相関するプロキシを使用する場合 - あなたは美しく密封され、暗号的にプライベートな判決を保持するようになります。 プライベートなものですが、排除は続きます。 血流の問題:stablecoinsと貨幣の取り消し 我々が評判層でプライバシーと公平性を完璧にしたとしても、我々はまだバックの中心に不快な依存を持っている。 StablecoinsはDeFiの血流であり、主要な集中発行会社は、許可のないファサードを覆うことができる法的義務の下で活動しています。 特定の USDC アドレスを「ブロック」し、特定の状況下で関連する USDC サークルを凍結する権利を明示的に留保します(当時の CENTRE コンソーシアムを通じて) . サークルのUSDC用語 has also confirmed freezing USDC at law enforcement’s request サークルのUSDC用語 また、法執行当局の要請によりUSDCの凍結も確認した。 これはサークルの道徳的告発ではなく、構造的な観察です。 金銭自体が取り消し可能な場合、規制されたチャックポイントを経由するあらゆる評判システムは事実上許可されます - 特にポータブルな適合度スコアが誰を「安全」と数えるかを通知し始めるとき。 どこへ向かうか(好きか嫌いか) アイデンティティは、消えていない3つの理由でコアインフラストラクチャになっています。 \n \n \n \n Sybil 抵抗(ボット、エアドロップ農業、統治の整合性) 条例(旅行規則、制裁の遵守、機関の採択) AIの時代における人格証明 オンラインでのユニークさを証明するための「匿名のヒトの証拠」です。 World ID は明確に自分自身を位置づける World ID は明確に自分自身を位置づける また、バイオメトリックデータの収集とプライバシーに関する規制上の監視にも直面しています。 . Spain’s temporary ban in 2024 2024年のスペインの暫定禁止 スペクトルの反対側では、プライバシーファーストアイデンティティツールリングは、 道を示しているところは、 . Self Protocol あなたはパスポートからゼロ知識の証拠を生成し、あなたが選択したものを公開することができます。 あなたはパスポートからゼロ知識の証拠を生成し、あなたが選択したものを公開することができます。 はい、プライバシーを尊重する方法があります。 しかし、コントロールの問題は、何が共有されるか、誰が否定できるか、そして下流システムが何を権威とみなすかということです。 それは、コードではなく、ガバナンスのように感じるため、ビルダーが延期するのが好きな部分です。 だからこそ、それが重要なのです。 アクセスコードの再カリキュラム もしデフィが、グローバルな許可制度を再構築することなく、コラテラリズムの低い信用を望むなら、それは「私たちを信頼する」よりも強く、バイブよりも厳しいデザインの約束を必要とします。 : 融資プロトコルのクレジットスコアが、投票をブロックするための統治プロトコルによってシームレスに輸入できる場合、我々はカストシステムを作成しました。 1. Design friction as a feature (Siloed reputation) \n \n \n The Fix: Enforce contextual friction. Reputation standards should be domain-specific by design. A repayment credential should not be readable by a governance contract without an explicit, user-initiated bridging action. レポーテーション基準はデザインによってドメイン特有でなければならない。 原則:物理世界では、あなたのクレジットスコアはあなたが投票場に入るのを止めません。 撤回はアイデンティティの「殺し切り」であり、無限であり、突然であり、しばしば適切なプロセスが欠けている。 2. Expiration over revocation. \n \n \n The Fix: Lean on short-lived, expiring credentials rather than indefinite ones that require active revocation. アクティブな取り消しを必要とする無期限のクレジデンスの代わりに、短期的な、期限切れのクレジデンスをリリースします。 原則:もし私が「危険」であるならば、次の週に私の認証書を有効にし、再び私の立場を証明しなければなりません。 発行者にネットワークから私の存在を削除する永続的なボタンを与えないでください. デフォルトの状態を「アクセス禁止まで」から「更新が必要なアクセス」に変更してください。 ZKPはユーザーのデータを保護するが、発行者の偏見を守る。もし「人格」または「信用度」を決定するアルゴリズムがブラックボックスであるとすれば、我々はただ差別を民営化しているだけだ。 3. Open source the sorting hat. \n \n \n The Fix: Algorithmic transparency. If a protocol gates access based on a score, the logic generating that score must be onchain or verifiable. もしプロトコルがスコアに基づいてアクセスする場合、そのスコアを生成する論理はオンチェーンまたは検証可能でなければなりません。 あなたは私のデータ(プライバシー)を隠すことができますが、ゲームのルール(公平性)を隠すことはできません。 Web2では、X(fka Twitter)があなたを禁止する場合、あなたはあなたのグラフを失います。 4. The right to fork Identity. \n \n \n The Fix: User-custodied history. Data must be stored in a format where the user can take their raw interaction history to a competitor risk model if the primary one de-riskes them. データは、ユーザが原始的な相互作用の歴史を競合のリスクモデルに持ち込むことができる形式で保存されなければなりません。 出入り口のない評判システムは、ただのにすぎない。 建設者への最後の考え:DeFiは成り立たない 古代世界で最も強力な本能、すなわち予防的疑念を導入することによって。 リアル金融 それは、カスタを構築することなく、クレジットを構築することにより、さらに困難なことをすることによって、真の財政になるだろう。 効率性は自由とは違います. 評判を論じられることなく、制限され、オプトインすることなく、私たちは銀行のポリシーマニュアルから逃れていません。 これをAPI呼び出しに自動化しました。 そして、APIは自分自身を説明する必要はありません。 彼らは単に戻ってくる: . 403 Forbidden