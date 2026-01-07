DeFi가 명성을 미드웨어로 바꾸면

“사회적 명성”은 해결된 문제에 대한 신뢰와 함께 모든 타임라인에서 계속 나타납니다. 그것은 잃어버린 층으로 자리 잡고 있습니다. 드디어 DeFi가 과도한 보증금 대출에서 진짜 신용과 비슷한 무언가로 졸업하게 할 것입니다. 신분을 감시에 항복하지 않고 사용할 수 있도록 할 것입니다. 생태계를 성숙으로 밀어 넣는 것 - 그것을 깨끗하게하고, 읽을 수 있게하고, 더 안전하게 만듭니다. 나는 가려움증을 이해합니다.DeFi는 수년간 신용이 미학적 선택이라는 척을 해 왔습니다.오버 콜라테리얼링은 신중함으로 옷을 입은 제한입니다.그것은 또한 디자인에 의해 세계의 대부분을 조용히 배제하는 필터입니다. 그렇다면 명성은 나타날 것입니다.그것은 있어야합니다. 위험은 우리가 명성을 채택할 것이라는 것이 아닙니다.인간은 항상 점수를 유지해 왔습니다.우리는 동굴에서 살았을 때부터 소문과 레지거를 유지해 왔습니다.위험은 명성이 변하는 특정 디자인 경로입니다. API처럼 무엇이든 연결할 수 있고 토큰처럼 어디서나 재사용할 수 있는 명성. 컴포넌트 그때 ‘신용성’은 ‘적합성’으로 변한다. ‘적합성’은 거부로 변한다. 명성은 단순한 정보가 아닙니다.그것은 조정 무기입니다.그리고 일단 인프라가되면, 그것은 당신을 설득할 필요가없는 힘의 종류가됩니다, 왜냐하면 그것은 단순히 당신을 부정 할 수 있습니다. 이것은 평판이 “좋은”또는 “공정한”지에 대한 논쟁이 아닙니다. 더 격렬한 질문은 이렇다: 언제 다른 모든 것이 조용히 가져오는 기본 의존성이되나요? what happens when reputation becomes middleware? 왜냐하면 시스템이 당신을 만지지 않고 처벌하는 법을 배울 때 강제 규모가 크기 때문입니다. 세계 DeFi는 이미 미리 의심에 의해 실행되었습니다. 현대 금융은 자신을 중립적 인 기계로 상상하는 것을 좋아합니다 : 수학, 위험, 요금제 테이블.사실에서는 신용 기관, 은행 위험 모델, 제재 목록, KYC heuristics - 기관적 기억과 두려움과 함께 묶여있는 명성의 무리입니다. 그것의 일부는 합법적인 위험 관리입니다.많은 그것은 한 번 확장되면 거부의 관할주의가됩니다. 구체적인 예를 들어: 금융 기관이 고객 (또는 전체 클라이언트 범주)과의 관계를 종료하거나 제한할 때, 감지된 준수 위험이나 비용이 가치가 없기 때문입니다. 위험 감소는 전송 회사와 특정 지역의 지역 은행들이 글로벌 금융 시스템에 접근할 수 없도록 위협할 수 있다. 위험화 세계 은행은 이것이 어디로 인도하는지에 대해 묵묵히 말했다. 세계 은행은 이것이 어디로 인도하는지에 대해 묵묵히 말했다. 또한 같은 본능의 또 다른 맛, 수익성, 준수 부담 및 위기 후 집행 환경에 의해 형성됩니다. IMF는 편집 은행 관계의 철회를 문서화했다. IMF는 편집 은행 관계의 철회를 문서화했다. 위험 감소는 위험 기반 접근 방식을 피하기위한 변명으로 사용해서는 안되며, 관계를 종료하는 것은 전체 범주의 도매 절단이 아니라 사례별이어야한다고 명시적으로 말합니다. Regulators (like the FATF) have tried to push back 규제 기관 (FATF와 같은)은 뒤로 밀어 넣으려고 노력했습니다. 그럼에도 불구하고 롤러는 계속 사용되고 있습니다. 왜? 배제가 궁극적 인 효율성이기 때문에 일단 부문이 "높은 흔들림"을 표시하면 시장이 그것을 둘러싸고 있습니다.당신은 그것을 위험 관리라고 부를 수 있지만 수신 끝에서 그것은 유산 죄책감처럼 느껴집니다. 깃발이 붙은 관할권에 사는 사람들은 그들이 범하지 않은 죄 때문에 고통을 겪습니다. 나이지리아인으로서, 나는 멀리서 이론화하는 럭셔리가 없습니다. 왜냐하면 DeFi의 원래 약속은 허가없이 액세스 였기 때문입니다. "더 나은 UX"가 아닙니다. 완벽한 액세스, 안전한 액세스가 아닙니다. The Swiftification pattern: When coordination becomes leverage (교정 패턴 : 조정이 이 될 때) 암호화폐가 토큰과 관련이없는 한 역사에 알레르기가 있기 때문에 계속해서 재작용한다는 역사적 교훈이 있습니다. SWIFT는 조정 문제에서 태어났습니다 : 은행은 국제 송금을위한 표준화되고 신뢰할 수있는 메시징 시스템을 필요로했습니다. . SWIFT’s own history frames it as a cooperative utility created to transform cross-border value transfer SWIFT의 자체 역사는 국경 간 가치 전송을 변화시키기 위해 만들어진 협력 유틸리티로 구성됩니다. 그리고 예측할 수 있는 일이 일어났다. 조정 계층이 보편화되면, 그것은 "단지 배관"이되는 것을 멈추게됩니다. 2012년에는 - SWIFT의 말에 따르면 특정 날짜와 시간에 효과적인 "특별하고 전례없는 단계"입니다. SWIFT was instructed to disconnect sanctioned Iranian banks following an EU Council decision SWIFT는 EU 이사회의 결정에 따라 제재 된 이란 은행의 연결을 해제하도록 지시되었습니다. 이것은 우리가 차갑고 열심히 살펴보고 싶어하는 패턴입니다 : \n \n \n \n 효율성을 위해 표준화된 분열된 세계. 표준은 의존성이 된다. 의존성은 실행이 된다. 아무도 악을 짓지 않아야 한다.자극은 공짜로 일을 한다. Crypto는 현재 자체 조정 계층을 구축하고 있으며, 그들을 UX라고 부릅니다. UX는 중립적이지 않습니다.UX는 정치와 함께옵니다. 무역을 보고 싶다면 이데올로기를 보지 말고 인프라를 보라. Ethereum에서, 체인은 분산 될 수 있으며, 조용히 중앙에 집중한다. 체인에 접근하기 주요 호스팅 RPC 공급자가 떨어지면 체인이 "죽는"것이 아니라 기본 인터페이스입니다.이것은 실제로 일어났습니다 : Infura 중단은 인기있는 지갑과 dapps에 대한 액세스를 방해했습니다. . 분산화가 끝나고 의존성이 시작되는 곳에 대한 새로운 논쟁을 일으키는 것 분산화가 끝나고 의존성이 시작되는 곳에 대한 새로운 논쟁을 일으키는 것 그런 다음 MEV가 있습니다. Tornado Cash가 2022년에 제한되었을 때, - 인센티브 주도 형태의 부드러운 검열은 질문을 제기 : 누가 실제로 도로의 de facto 규칙을 작성하고 있습니까? Ethereum 블록의 대다수는 OFAC 준수 레레일을 통해 라우팅되었습니다. Ethereum 블록의 대다수는 OFAC 준수 레레일을 통해 라우팅되었습니다. 그리고 스케일링? 롤업은 UX 기적입니다.그들은 또한 성능의 이름으로 특권 배우를 소개합니다. , 포함하여 (악성 또는 결함이 있는 경우) 포함을 재조정하거나 일시적으로 지연시킬 수 있는 능력. 낙관주의는 그것의 sequencer를 묘사한다. 체인을 구축하기 위해 사용자 트랜잭션을 수락하는 “일부 특권 노드”입니다. 유사한 중재 Sequencer는 트랜잭션 주문에 대한 특정 권한을 부여받은 엔터티로 묘사된다. 낙관주의는 그것의 sequencer를 묘사한다. 체인을 구축하기 위해 사용자 트랜잭션을 수락하는 “일부 특권 노드”입니다. 유사한 중재 Sequencer는 트랜잭션 주문에 대한 특정 권한을 부여받은 엔터티로 묘사된다. 다시 말하지만, 이 모든 것에는 악의가 필요하지 않다.그것은 합리적인 엔지니어링이다.그것은 “그것을 빨리 만들어라.”그것은 “그것을 사용할 수 있게 만들어라.” 그러나 여기에 숨겨진 비용이 있습니다 : 그리고 그것을 통제하는 사람은 무엇이 "정상"인지를 정의 할 수있는 힘을 상속받습니다. when most users touch the system through one layer, that layer becomes the system. 그래서 우리가 컴포지블 명성에 대해 이야기 할 때, 우리는 귀여운 정체성 특성에 대해 이야기하지 않습니다. 우리는 우리가 단지 묘사 한 모든 UX chokepoint에 의해 가져올 수있는 원시에 대해 이야기하고 있습니다. 403 Forbidden를 HTTP 상태 코드의 평온함과 함께 반환하는 시스템. DeFi에서 명성을 위험하게 만드는 것은 윤리가 아닙니다. 평판이 지역적이고 혼란스러운 경우 - 당신의 이웃의 분위기, 당신의 소셜 그래프의 소문 - 그것은 논쟁 할 수 있습니다. 명성의 강제적인 버전은 세 가지 속성에 의해 합쳐집니다: The coercive versions of reputation converge on three properties: \n \n \n \n 인증 또는 점수는 맥락을 넘어 여행할 수 있습니다.A credential or score can travel across contexts. 제3자가 저렴하게 그것을 해석할 수 있습니다 (일반적으로 숫자, 깃발, 계층). 누군가가 당신의 참여를 거부하거나 기능을 위해 필요한 자산을 무효화하기 위해 그것을 사용할 수 있습니다. 이러한 재산이없는 명성은 사회적이며, 그들과 함께하는 명성은 문이 된다. DeFi의 독특한 위험은 컴포지블이 휴대성을 본능으로 바꾸는 것입니다.우리는 정체성 원시가 API가되고 지갑이 여권이되는 세계를 구축하고 있습니다. 스코어는 시빌 필터로 생명을 시작하여 농민들을 멈추게합니다.그런 다음에는 보조금을 위해 재사용됩니다.그런 다음에는 통치.그런 다음에는 대출.그런 다음에는 "안전"입니다. 이것이 제품의 중력이다. 철도는 이미 세워지고 있다. 도구의 대부분은 진정으로 우아합니다. 가져오기 · The 발행자, 소지자, 검증자를 포함한 3개 당사자 생태계를 설명합니다.Describes a three-party ecosystem—issuers, holders, verifiers—for exchanging tamper-evident credentials. 그리고 DIDs and Verifiable Credentials W3C Verifiable Credentials 모델 중앙 권한자로부터 빌려야 할 필요가없는 해결 가능한 식별자로 설계되었습니다. W3C Verifiable Credentials 모델 단독으로, 그것은 아름다운 건축입니다. 당신이 그것을 모두 함께 넣으면, 그것은 명성 공급 체인입니다. 그리고 당신은 Soulbound 토큰을 가지고 있습니다. 명시적으로 SBT를 전송되지 않는 토큰으로 프레임링하여 약속, 인증서 및 신뢰 네트워크 - 출처와 명성을 확립 할 수있는 신뢰 네트워크. "Decentralized Society"에 해당되는 글 1건 "Decentralized Society"에 해당되는 글 1건 다시 한 번: 야망은 명확합니다. 명성을 읽을 수 있도록하십시오. 다음은 기술이 정치를 만나는 순간입니다. Once credentials become pluggable, they stop being a one-off proof and start being a reusable block of eligibility that follows you everywhere. 그리고 디스토피아를 효율적으로 만드는 것은 단일 점수가 아닙니다.그것은 전송 메커니즘입니다 : 한 도메인에서 조용히 다른 도메인에서 결과를 생산하는 마크. 왜냐하면 "사회적 신용"은 단일 숫자이기 때문이 아니라 (종종 그렇지 않기 때문에), 시스템이 철도가 존재하면 배제를 얼마나 저렴하게 공유할 수 있는지 보여주기 때문입니다. A cage in the image of a seatbelt - 안전벨트의 이미지 이제 우리는 암호화폐가 항상 물러나려고하는 부분에 도달합니다 : 파워 기하학. 그것은 KYC를 통과 한 사용자를위한 자격 증명서이며, 명시적으로 취소 가능으로 설명됩니다. Binance의 계정 바운드 토큰 (BAB) Binance의 계정 바운드 토큰 (BAB) 취소 가능성은 항상 평범한 정신으로 판매됩니다 : 타협 된 지갑, 처벌 준수, 오류, 계정 복구. 하지만 경제적 참여의 시스템에서, 발행자가 귀하의 신분 증명을 취소할 수 있다면, 귀하에게는 “명예”가 없습니다.당신은 조건부 액세스가 있습니다.당신은 클럽에 임대합니다. validity is the ground beneath your feet 아무도 상자를 상자로 팔지 않는다.그들은 그것을 안전 벨트로 판매한다. 그리고 DeFi가 취소 가능한 정체성을 원시로 정상화하면 다른 모든 것이 그것을 잠금 해제하기가 매우 쉽습니다. 신용은 유혹적인 스크래치가있는 합법적인 가려움증입니다. 솔직하게 말하자 : 보증금이 부족한 신용은 진정한 경계입니다. Goldfinch와 Maple와 같은 프로토콜은 과도한 보증금이 자본 효율적이지 않고 배제적이기 때문에 정확히 존재합니다. . 대출자와 대출받는자 사이에 앉아있는 신용 평가 / 서브리팅 레이어의 역할을 강조합니다. 대출자와 대출받는자 사이에 앉아있는 신용 평가 / 서브리팅 레이어의 역할을 강조합니다. 누군가가 돈을 갚을지 알고 싶어하는 것은 단지 재정입니다. 질문은 : what does the system choose to learn? 신용성이 "사회적 명성"과 구별 할 수 없게되면 시스템은 환불 행동을 측정하는 것을 멈추고 종종 저렴하게 확장되는 프록시를 통해 충족을 측정하기 시작합니다 : 지리, 사회 차트, 장치 메타데이터, 관할권의 분위기. 그리고 당신은 이미 고귀한 의도로 시작된 장소에서 외부로 굴러가는 논리를 보았습니다. 예를 들어, "스탬프"를 집계하고 가짜의 비용과 독특한 인류를 신호 할 수있는 능력에 따라 무게를 할당하여 Sybil 공격과 싸우기위한 점수를 생산합니다. Gitcoin 여권 Gitcoin 여권 그런 다음 점수는 더 많은 일을하기 시작합니다. 낙관주의의 지배 (Passport 또는 World ID) Citizens’ House의 맥락에서 최종 사용자 참여 경계를 위해. has referenced proof-of-personhood mechanisms Proof-of-personhood 메커니즘을 언급했다 다시: 이해할 수 있습니다.봇은 현실입니다.정치 캡처는 현실입니다. 그러나 생태계가 휴대용 "인간성" 점수에 익숙해지면, 그것이 시빌 모래 상자에 경건하게 머무를 것으로 기대하는 것은 순진합니다. Composability은 의도를 존중하지 않는다.It respects convenience. 개인 정보 기술은 편견으로부터 우리를 구하지 않을 것입니다. 감시 두려움에 대한 가장 강력한 기술적 거부는 : 근거 데이터를 공개하지 않고 진술의 유효성을 증명합니다. 기본적인 약속을 간단한 언어로 설명한다. zero-knowledge proofs Ethereum 자체 문서화 Ethereum 자체 문서화 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 그러나 사생활은 정의와 동일하지 않습니다. ZKPs는 당신이 누구인지 숨길 수 있습니다.그들은 당신이 어떻게 판단되었는지 자동으로 수정하지 않습니다. 발행자 모델이 편견적 인 경우 - "위험한"법권에 대한 오래된 가정을 인코딩하거나 보호 된 특성과 상관 관계를 맺는 프록시를 사용하는 경우 - 당신은 아름답게 봉인 된 암호화적으로 개인 판결을 잡을 수 있습니다. 자격증은 사적인 것이고, 자격증은 남아 있다. 혈액 흐름 문제 : stablecoins 및 돈의 취소 가능성 우리가 평판 층에서 사생활과 공정성을 완벽하게 만들더라도, 우리는 여전히 스택의 중심에 불편한 의존성을 가지고 있습니다. Stablecoins는 DeFi의 혈류입니다.그리고 주요 중앙화 된 발행자는 허가없는 전면을 덮을 수있는 법적 의무 아래 운영합니다. 특정 USDC 주소를 "차단"할 권리를 명시적으로 보유하고, 특정 상황에서 관련 USDC 서클을 동결시킬 권리를 보유합니다 (CENTRE 컨소시엄을 통해) . Circle’s USDC terms 또한 법 집행부의 요청에 따라 USDC를 동결하는 것을 확인했습니다. Circle의 USDC 용어 또한 법 집행부의 요청에 따라 USDC를 동결하는 것을 확인했습니다. 이것은 서클의 도덕적 비난이 아닙니다.그것은 구조적 관찰입니다. 돈 자체가 철회 할 수있을 때, 규제 된 포인트를 통해 경로하는 모든 평판 시스템은 사실상 허용됩니다 - 특히 휴대용 자격 점수가 "안전"으로 계산되는 사람을 알리기 시작하면. 이것이 어디로 향하는가 (우리가 좋아하든 싫어하든) 정체성은 사라지지 않는 세 가지 이유로 핵심 인프라가되고 있습니다 : \n \n \n \n Sybil resistance (bots, airdrop farming, governance integrity) 규정 (여행 규칙, 처벌 준수, 기관 채택) AI 시대의 증거-of-personhood 온라인에서 독특성을 증명하기 위해 "인간의 익명 증거"라고 합니다. World ID explicitly positions itself World ID 명시적으로 자신을 위치 또한 생물학적 데이터 수집 및 개인 정보 보호에 관한 규제 검토에 직면합니다. . Spain’s temporary ban in 2024 스페인의 임시 금지 2024 스펙트럼의 다른 끝에서, 프라이버시-프리스트 정체성 도구링은 그것은 어디로 가는 길을 보여준다 . Self Protocol you can generate zero-knowledge proofs from a passport and disclose only what you choose 당신은 여권에서 제로 지식 증거를 생성하고 당신이 선택한 것을 공개 할 수 있습니다. 그래서 예: 사생활을 존중하는 방법이 있습니다. 그러나 통제 문제는 무엇이 공유되고, 누가 부정할 수 있으며, 아래 시스템이 권위있는 것으로 취급하는지 여전히 남아 있습니다. 건축가들이 연기하는 것을 좋아하는 부분은 이것이 코드가 아닌 정부와 같은 느낌이기 때문입니다. 그게 바로 그것이 중요한 이유입니다. Access Code를 재설정하는 방법 DeFi가 글로벌 허가 체제를 재건하지 않고도 보증금이 부족한 신용을 원한다면, 그것은 진동보다 어렵고 "우리를 신뢰하는 것"보다 강한 디자인 약속이 필요합니다. : 대출 프로토콜의 신용 점수가 투표를 차단하기 위해 통치 프로토콜에 의해 순조롭게 가져올 수 있다면, 우리는 카스트 시스템을 만들었습니다. 1. Design friction as a feature (Siloed reputation) \n \n \n The Fix: 컨텍스트적 마찰을 강요합니다.Reputation standards should be domain-specific by design.A repayment credential should not be readable by a governance contract without an explicit, user-initiated bridging action.현명도 기준은 디자인에 따라 도메인별이어야 합니다. 원칙 : 물리적 세계에서, 당신의 신용 점수는 당신이 투표 스탠드를 입력하는 것을 멈추지 않습니다. 반환은 정체성의 “살인 전환”이다 – 그것은 무한하고 갑작스럽고 종종 적절한 과정이 부족합니다. 2. Expiration over revocation. \n \n \n Fix: 활성 취소를 필요로하는 무한한 인증서보다는 짧고 만료 된 인증서를 사용하십시오.The Fix: Lean on short-lived, expiring credentials rather than indefinite ones that require active revocation. 원칙: 내가 "위험하다"면 내 인증서를 다음 주에 만료하여 내 지위를 다시 증명해야합니다. 발행자에게 내 존재를 네트워크에서 삭제하기위한 영구 버튼을주지 마십시오. 기본 상태를 "접속이 금지 될 때까지"에서 "접속이 새로워질 필요가있는"로 변경하십시오. ZKPs는 사용자의 데이터를 보호하지만 발행자의 편견을 방어합니다. "개인성"또는 "신용성"을 결정하는 알고리즘이 블랙박스라면, 우리는 단지 차별을 사립화하고 있습니다. 3. Open source the sorting hat. \n \n \n 수정: 알고리즘 투명성: 프로토콜이 점수에 따라 액세스를 제공하는 경우, 그 점수를 생성하는 논리는 onchain 또는 검증 가능해야 합니다.If a protocol gates access based on a score, the logic generating that score must be onchain or verifiable. 원칙: 당신은 내 데이터를 숨길 수 있습니다 (개인 정보), 하지만 당신은 게임의 규칙을 숨길 수 없습니다 (공정성). Web2에서는 X(fka Twitter)가 당신을 금지하면 당신은 당신의 차트를 잃게됩니다. 4. The right to fork Identity. \n \n \n The Fix: 사용자가 저장한 기록 데이터는 사용자가 주요 위험을 제거하면 원형 상호 작용 기록을 경쟁자 위험 모델로 가져올 수 있는 형식으로 저장되어야 합니다. 원칙: 출구 문이 없는 명성 시스템은 단지 보존 함정일 뿐이다. 건축가들에게 마지막 생각 : DeFi는 변하지 않을 것입니다. 오래된 세계에서 가장 강력한 본능 - 예방적 의심 -을 가져옵니다. 실제 금융 그것은 훨씬 더 어려운 일을함으로써 진정한 재정이 될 것입니다 : 카스트를 구축하지 않고 신용을 구축합니다. 효율성은 자유와 동일하지 않습니다.우리가 명성을 논란이 되고, 제한되고, 선택할 수 없게 만드는 경우, 우리는 은행의 정책 매뉴얼을 피하지 않았습니다. 우리는 그것을 API 호출으로 자동화했습니다. 그리고 APIs는 스스로 설명 할 필요가 없습니다. 그들은 단순히 돌아옵니다 : . 403 Forbidden