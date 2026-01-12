224 lesings

Hoe om kort uitvoering siklusse te ontwerp sonder Sprints

by
byRowsan@rowsan

Just writing about development.

2026/01/12
featured image - Hoe om kort uitvoering siklusse te ontwerp sonder Sprints
Rowsan

About Author

Rowsan HackerNoon profile picture
Rowsan@rowsan

Just writing about development.

Read my storiesAbout @rowsan

KOMMENTAAR

avatar

HANG TAGS

product-management#product-development#system-design#system-design-tips#sprint-cycle#short-execution-cycles#execution-cycle#sprint-planning#hackernoon-top-story

HIERDIE ARTIKEL IS AANGEBIED IN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories