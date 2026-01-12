כיצד לתכנן מחזורים קצרים ללא ספרינט

כמו כל חברה, כל צוות רק עוקב אחרי מחזור ספרינט זה שבועיים כי זה מה שכולם אחרים עושים, וזה רק גורם לי לחשוב הרבה כמו מה שהם באמת מקבלים מלעשות דברים כאלה. יש לך תכנון ספרינט, יש לך תצפיות יומיות, יש לך חזרות, יש לך את כל הטקסים האלה כי לוקח את הזמן שלך כאשר אתה יכול למעשה לבנות משהו ואני לא אומר פגישות הן רעות, אבל רוב הזמן אלה טקסים ספרינט אין שום משקל, זה כאילו אנשים צריכים לעשות את זה כי זה התהליך, לא כי זה באמת עוזר להם משלוח מוצרים טובים יותר. אז מצאתי כמה דרכים לעצב מחזורי ביצועים קצרים ללא כל הספרינט הזה, וזה עבד באמת טוב בשבילי: Work in Natural Cycles Based on Actual Tasks הבעיה הגדולה ביותר עם ספרינטים היא שהם מכריחים אותך לתוך מחזור מלאכותי זה של שבועיים, ללא קשר למה שאתה למעשה בונה.כמו אם תכונה לוקח 3 ימים לבנות, למה אתה מתכנן את זה בספרינט של שבועיים? מה שאני עושה במקום זה שאני מפרק את העבודה לתוך מחזורים טבעיים בהתבסס על המשימה האמיתית. כמה משימות לוקחות 2-3 ימים, חלק לוקח שבוע, חלק לוקח יותר זמן. ואני רק עובד עליהם עד שהם נגמרים, לשלוח אותם, ולנסוע לדבר הבא. אין גמר מלאכותי שאין לו שום קשר לעבודה האמיתית. זה החלק החשוב ביותר כי זה מאפשר לך להתמקד באיכות המשלוח במקום להתאים דברים לתיבות זמן אקראיות. Ship Continuously Instead of Batch Releases ספרינטות גורמות לך להכניס את הכל לתוך מחזורי ההפצה האלה.אתה מסיים 10 תכונות בשבועיים ומשחרר אותן בבת אחת.אבל זה לא הגיוני עבור רוב המוצרים, במיוחד עבור מוצרים SaaS שבהם אתה יכול להפעיל בכל עת. אני שולח תכונות ברגע שהם מוכנים.אם משהו נעשה ביום שלישי, אני דוחף אותו ביום שלישי.אם משהו אחר מוכן ביום שישי, זה יוצא ביום שישי.ככה משתמשים מקבלים ערך מהר יותר, ואתה יכול לקבל משוב מהר יותר. Focus on One Thing at a Time בספרינט, צוותים מתכננים כמו 5-10 דברים שונים לעבוד על בו זמנית, ואז כולם קופצים בין המשימות, הקשר משתנה כל הזמן, ואין שום דבר באמת נעשה כראוי. מה שעובד טוב יותר הוא להתמקד רק בדבר אחד מרכזי בבת אחת.לבחור את התכונה החשובה ביותר או הבעיה, לעבוד על זה, לסיים אותו, לשלוח אותו, ולאחר מכן לעבור לדבר הבא.זה לא אומר שאתה לא יכול להיות משימות קטנות בצד, אבל המוקד העיקרי שלך צריך להיות דבר אחד. Use Deadlines Only When They Actually Matter ספרינטים יוצרים תאריכים מלאכותיים אלה כל שבועיים.אבל רוב התכונות לא באמת זקוקות לתאריך מועד ספציפי.כמו אם אתה בונה תכונה חדשה של לוח התקנים, האם זה משנה אם זה מגיע ביום שני או ביום רביעי? במקום להכריח תאריכים על הכל, אני משתמש בהם רק כאשר יש באמת סיבה.כמו אם אתה מפעיל משהו עבור כנס, או שאתה הבטיח ללקוח תאריך מסוים, או שיש סיבה תחרותית לשלוח בזמן מסוים. Keep Communication Lightweight העיקרון הגדול ביותר של ספרינט הוא כל המפגשים. תכנון פגישות, יומי standups, ביקורות, retrospectives.It הכל מוסיף שעות בכל שבוע שבו אתה לא באמת לבנות שום דבר. מה שאני עושה הוא לשמור על תקשורת קלה באמת. אם אני עובד סולו, אני רק שומר הערות לעצמי על מה שאני עובד על ומה הבא. אם אני עובד עם צוות, אנחנו רק לבדוק כאשר יש צורך, לא על לוח זמנים קבוע. מישהו יש שאלה? הם שואלים. מישהו סיים משהו? הם חולקים את זה. מישהו חסום? הם מדברים. זה לא דורש פגישה יומית בשעה 10:00 כל יום שבו כולם אומרים מה הם עובדים על כאשר אתה כבר יודע מה כולם עובדים על. Plan Only What You Need to Plan תכנון ספרינט גורם לך לתכנן שבועיים של עבודה מראש.אבל הדבר הוא, אתה לא באמת יודע מה יגיע בשבועיים האלה.אולי באג מופיע, אולי משוב משתמש משנה את העדיפויות שלך, אולי אתה מבין משהו חשוב יותר ממה שתכננת. אולי אני מתכנן 2-3 דברים קדימה, אז אני תמיד יודע מה מגיע, אבל אני לא מתכנן את כל החודש או את הרבעון כולו בפירוט. Measure by Outcomes, Not by Process ספרינטות גורמות לך למדוד דברים כגון מהירות, נקודות סיפור, תרשימי שריפה.אבל אלה הם רק מטריית תהליך.הם לא אומרים לך אם אתה בונה משהו בעל ערך או לא. מה שחשוב באמת הוא התוצאות. האם אתה שולח משהו? האם משתמשים משתמשים בו? האם זה פותר את הבעיה שאתה מנסה לפתור? האם זה להרוויח כסף אם זה המטרה? אלה הם המדידות האמיתיות שאומרות לך אם אתה מוצלח או לא. התהליך לא משנה אם התוצאה טובה, והתהליך לא עוזר אם התוצאה גרועה. הדבר העיקרי שלמדתי הוא שאתה לא צריך ספרינטים כדי לשלוח מוצרים טובים.אתה רק צריך ריכוז ברור, חידושים מהירים, והדיסציפלינה כדי למעשה לסיים דברים לפני לעבור לדבר הבא. וזה לא אומר שהמבנה רע. אתה עדיין צריך לתכנן, אתה עדיין צריך לתקשר, אתה עדיין צריך להעדיף. אבל אתה יכול לעשות את כל זה מבלי להכריח את עצמך לתוך מחזורי שבועיים קשים אלה כי לא באמת הגיוני איך פיתוח המוצר בפועל עובד. פשוט לבנות, משלוח, ללמוד, לחזור.