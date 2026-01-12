Indlela yokucwangcisa i-Execution Cycles ngaphandle kwe-Sprint

Uyazi, emva kokufanisa iimveliso ezininzi kunye nokufunda izinto ngexesha elide, ndiyaziqhelekanga yonke into le-sprint. Njengoko zonke iinkampani, zonke iinqwelo ze-sprint zihlanganisa nje ngexesha le-2 yeviki ngenxa yokuba ke yintoni bonke abaninzi zenza, kwaye ndiyaziqhelekanga ukuba ndingathanda kakhulu njengoko into efanayo. Ngenxa yokuba ngokwenene ixesha elide le-sprint ayikho kwimiphumo yakho yokufanelekileyo okanye umgangatho kwimveliso yakho, yinto kuphela indlela yokuhlanganisa umsebenzi yaye umntu waya kuba "umgangatho efanelekileyo" kwaye wonke umntu ndiyazi. Yintoni, i-sprints ikhona kunye ne-overhead kakhulu. Uya kuhanjiswa kwe-sprint, unayo i-standups yeholide, unayo i-retrospectives, unayo zonke iintsuku ezininzi ezininzi ezidlulileyo apho unokufumana ixesha yakho xa ungayifumana into. Kwaye ndicinga ukuba izivumelwano zangaphantsi, kodwa ixesha elide eziqhelekileyo ze-sprint zihlanganisa akukho ubunzima, njengoko abantu kufuneka ukuyisebenzisa ngenxa yeproceshi, akuyona ngenxa yokuba akuyinceda ukuba zithumela iimveliso ezilungileyo. Ngoko ke ndingathanda ezinye izindlela zokwakha iincwadi ezincinane zokusebenza ngaphandle yonke le sprint overhead, kwaye iyasebenza kakhulu kum: Work in Natural Cycles Based on Actual Tasks I-problem enkulu ye-sprints yinto zithunyelwe kwii-cycle ye-2 iiveki ye-artificial ngaphandle kokufaka oku. Njengoko ukuba i-function isithunyelwe iintsuku ze-3 yokufaka, ngoko ufuna ukucwangcisa kwi-sprint ye-2 iiveki? Kwaye ukuba into isithunyelwe iiveki ze-3, unako ukucwangcisa kwi-artificial just to fit the sprint. It doesn't make any sense. Yintoni ndingathanda ngexesha lokusebenza ngokutsha ngokutsha ngokutsha ngokutsha ngokutsha. Ezinye imisebenzi zithunyelwe iintsuku ezili-2-3, ezinye zithunyelwa ngeveki, ezinye zithunyelwa ngexesha elide. Kwaye ndingathanda ngexesha lokusebenza, zithunyelwe, kwaye zithunyelwe kwindawo elandelayo. Akukho ixesha lokugqibela elihambelana nenkqubo yokusebenza ngokutsha. Oku kwindawo ebalulekileyo ngenxa yokuvumela ukuba utshintshe umgangatho yokuthunyelwa kunokufutshane izinto kwi-timeboxes ezininzi. Ship Continuously Instead of Batch Releases I-Sprints ivumela ukuba utshintshe yonke into kwiinkqubo ze-release. Uyafumanisa iimpawu ze-10 kwiiveki ezimbini kwaye uqhagamshelane yonke into ngexesha elinye. Kodwa oku kuthetha ukuba iimveliso ezininzi, ikakhulukazi iimveliso ze-SaaS apho unako ukuqhagamshelane ngexesha elinye. Yintoni ukhangela? Ndifumene iimfuneko xa ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibe. Focus on One Thing at a Time Kwi-sprints, amaqela zihlanganisa njenge-5-10 izinto ezahlukeneyo ekusebenziseni ngexesha elifanayo. Kwaye ngoko wonke umntu uhamba phakathi kwezimfuneko, ukuxhaswa kwe-context ixesha elide, kwaye akukho nto kwenziwe ngokufanelekileyo. Ndandibani oku kuthathwa ezininzi amaxesha kwaye oku kutshintshe izinto. Yintoni okufanayo kunceda nje ukucinga into elikhulu enye ngexesha elinye. Khetha i-characteristic okanye ingxaki ebalulekileyo, ukuyisebenzise, ukuyisombulula, ukuhambisa, kwaye emva koko uqhagamshelane into elandelayo. Oku kungenxa ukuba ungenza izicelo ezincinane kwi-side, kodwa ingcindezi yakho yokuqala kufuneka enye into. Ngoko ke ungenza izinto kunokuba ungenza iimfuneko ezili-10 ezisetyenziswa kwi-backlog yakho. Use Deadlines Only When They Actually Matter I-Sprints ikhiqize iintsuku ezimbini ezimbini. Kodwa iimfuneko ezininzi akufuneka ixesha elifanelekileyo. Njengoko ukuba utshintshe i-dashboard entsha, kubalulekile ukuba ifumaneke ngoMsombuluko okanye ngoMsombuluko? Akukho kakhulu. Kwimeko yokucwangcisa iintsuku zokusetyenziswa yonke into, ndiyisetyenziswa kuphela xa kunokuba yinto efanelekileyo. Njengoko ukuba uqalise into kwi-conference, okanye uyakwazi umthengisi ixesha elifanelekileyo, okanye kukho isizathu esebenzayo yokuthumela ngexesha elifanelekileyo. Lezi zintsuku zayo zibonakalayo ngokwenene. Zonke into kunokuthumela xa ifanelekileyo kwaye efanelekileyo. Keep Communication Lightweight I-overhead eninzi ye-sprints yinto zonke izivumelwano. Ukuhanjiswa kwezivumelwano, izivumelwano ze-standups, izibuyekezo, i-retrospectives. Zonke iingxaki zihlanganisa iiyure ngalinye ngeveki apho akuyona ngokufanelekileyo. Yintoni ndingathanda ukuhambisa ngokwenene. Ukuba ndingathanda ngokwenene, ndingathanda iingcebiso ukuba ndingathanda ukuba ndingathanda kwaye ngoko ke. Ukuba ndingathanda kunye neqela, ndingathanda nje xa kufuneka, ngaphandle kwexesha elifutshane. Umntu unayo imibuzo? Wabelane. Umntu wabelane into? Wabelane. Umntu uqhagamshelane? Wabelane. Akukho kuxhomekeka ngosuku omnye ngexesha le-10 ngosuku, apho wonke umntu wabelane ngexesha yaye uyazi ukuba wonke umntu usebenza. Plan Only What You Need to Plan Ukucwangcisa i-sprint ivumela ukuba utyale iiveki ezimbini zokusebenza ngokukhawuleza. Kodwa into, ungenza ngokwenene yintoni iiveki ezimbini. Mhlawumbi i-bug ifumaneka, mhlawumbi i-feedback ye-username ifumaneka iipriorities yakho, mhlawumbi ufumana ukuba kukho into enzima kakhulu kunokuba i-planned. Nangona ndingathanda izinto ezili-2-3 ngexesha elandelayo, ngoko ndingathanda yonke into elandelayo, kodwa ndingathanda iinyanga epheleleyo okanye iinyanga epheleleyo ngokugqithisileyo. Oku kukuvumela ukuba ndingathanda kunye nokuphendula kwimfuneko efanelekileyo ngexesha elidlulileyo. Measure by Outcomes, Not by Process I-Sprints ibonisa izinto ezifana ne-speed, i-story points, i-burndown charts. Kodwa oku kuphela ama-metric ye-process. Abanikezela ukuba ukwakha into enzima okanye akukho. Yintoni ngokwenene kubaluleke iimiphumo. Uyaziwa into? Uyaziwa kubasebenzisi? Uyaziyaza ingxaki uyaziyaziya? Uyaziyaziya imali ukuba oku yintoni yintoni? Lezi ziphumo ezifanelekileyo ezaziwa ukuba uyaziyaziya okanye engapheliyo. I-process ayinxalenye ukuba imiphumo iyiphi na imiphumo, kwaye i-process ayinxalenye ukuba imiphumo iyiphi na imiphumo. Yintoni lokuqala ndifundiswa ukuba ungenza i-sprint yokuthumela iimveliso ezilungileyo. Ufuna kuphela ukucaciswa okuzenzakalelayo, i-feedback ephakeme, kunye ne-discipline yokwenza izinto ngaphambi kokufika into elandelayo. Zonke le-sprint ye-overhead i-process ngenxa ye-process, kwaye ixesha elininzi i-non-added value, i-only adds meetings. Kwakhona kufuneka uqhagamshelane, kufuneka uqhagamshelane, kufuneka uqhagamshelane. Kodwa unako ukwenza yonke into ngaphandle kokuqinisa kwizilwanyana ezimbini ezimbini ezidlulileyo ezidlulileyo ezingenakufutshane indlela yokwenza umsebenzi yokwenza imveliso. Just build, ship, learn, repeat. That's the cycle that actually matters.