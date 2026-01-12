Sida loo isticmaali karaa shuruudaha shuruudaha shuruudaha shuruudaha

Sida loo yaqaan "Sprint" waxay ku yaalaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid Waxaad ka soo saarka sprint, Waxaad ka soo saarka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka dayactirka Sida loo yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah: Work in Natural Cycles Based on Actual Tasks Sida loo yaqaan 'Sprint' waa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa. Marka aad u baahan tahay in ay ku yaalaa wax soo saarka dabiiciga ah oo ku yaalaa wax soo saarka ah. Waayo, wax soo saarka waa 2-3 maalmood, wax soo saarka waa 1 toddobaad, wax soo saarka waa ka badan. Oo aad u shaqeeyaan in ka hor si ay u soo saarka, si ay u soo saarka, iyo si ay u soo saarka wax soo saarka. Waxaa ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah. Ship Continuously Instead of Batch Releases Sida loo yaqaan "Sprints" waxaa loo yaqaan "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints" iyo "Sprints" oo loo yaqaan "Sprints". Waxaan soo saarka feature ka dib markii ay u baahan yahay. If something is done on Tuesday, I push it on Tuesday. If another thing is ready on Friday, that goes out Friday. This way users get value faster, and you can get feedback faster. And the feedback is the most important part because that’s how you know if you built the right thing or not. Focus on One Thing at a Time In sprints, timaha ka mid ah 5-10 wax soo saarka ah si ay u shaqeeyaan in la mid ah. Oo ka dib markii ay ka mid ah wax soo saarka, kharashka waaweyn oo dhan, iyo wax kasta oo aan la mid ah in la mid ah. Marka aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay. Use Deadlines Only When They Actually Matter Shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay. Sida loo yaabaa in ay ku yaalaa wax soo saarka ah oo ay ku yaalaa wax soo saarka ah oo ay ku yaalaa wax soo saarka ah oo ku saabsan wax soo saarka. Keep Communication Lightweight Shuruudaha ugu badan ee sprints waa mid ka mid ah xuduudaha. Planning meetings, dayday standups, reviews, retrospectives. It all adds up to hours every week where you are not actually building anything. Marka aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay. Plan Only What You Need to Plan Sida loo yaqaan 'Sprint Planning' waxaa loo yaqaan 'Sprint Planning', waxaa loo yaqaan 'Sprint Planning' iyo 'Sprint Planning', waxaa loo yaqaan 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning, 'Sprint Planning', 'Sprint Planning, 'Sprint Planning', 'Sprint Planning, 'Sprint Planning', 'Sprint Planning, 'Sprint Planning', 'Sprint Planning', 'Sprint Planning, 'Sprint Planning', 'Sprint', ' Markaas, waxaan ku raacayn kartaa in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay. Measure by Outcomes, Not by Process Taariikhda waa in la soo xigtay in ka mid ah xawaaraha, taariikhda, taariikhda burndown, laakiin waxaa laga yaabaa in ka mid ah wax soo saarka. Ma rabtaa in aad ka mid ah wax soo saarka. Haddii aad ka soo saarka wax? Haddii aad isticmaali karaa? Haddii aad u soo saarka wax soo saarka? Haddii aad u soo saarka wax soo saarka? Haddii aad u soo saarka wax soo saarka? Haddii aad u soo saarka wax soo saarka. Ma rabtaa in aad u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay. Marka aad u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan tahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay.