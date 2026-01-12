スプリントなしで短い実行サイクルを設計する方法

あなたは、しばらくの間複数の製品で作業し、物事を構築した後、私は常に誰もがやっているこのスプリントのことについて考えてきました。すべての会社のように、すべてのチームはこの2週間のスプリントサイクルに従うだけで、それは誰もがやっていることだからです、そしてそれは彼らが本当にこれらのことをやることから何を得るかを考えさせるだけです。 正直に言って、このスプリントはあなたの実際の生産性やあなたの製品の品質に本当に影響を与えないので、それは誰かが「正しい方法」だと決めた仕事を組織する方法に過ぎません。 あなたはスプリントの計画を持っています、あなたは毎日のスタンドアップを持っています、あなたはリタープティブを持っています、あなたは実際に何かを構築しているときにあなたの時間を取るこれらの儀式を持っています。 したがって、このスプリントのすべてを超えずに短い実行サイクルを設計するいくつかの方法を発見し、それは私にとって本当にうまく機能してきました。 Work in Natural Cycles Based on Actual Tasks スプリントの最大の問題は、あなたが実際に何を構築しているかに関係なく、この人工の2週間のサイクルにあなたを強制することです. 例えば、機能を構築するのに3日かかる場合、なぜ2週間のスプリントでそれを計画しているのですか? そして、何かが3週間かかる場合、あなたはスプリントに適合するために人工的にそれを分割しています. それは意味がありません。 代わりに私は実際のタスクに基づいて仕事を自然なサイクルに分解します。いくつかのタスクは2〜3日かかります、いくつかのタスクは1週間かかります、いくつかのタスクはより長くかかります。そして私はそれらを完了するまで作業し、それらを発送し、次のことに移行します。実際の仕事に何らかの関連を持たない人工期限はありません。これは、任意のタイムボックスに物事を組み込む代わりに、配送品質に焦点を当てることができるので、最も重要な部分です。 Ship Continuously Instead of Batch Releases スプリントは、これらのリリースサイクルにすべてをバッチングさせます。あなたは2週間で10の機能を完了し、すべてを一度にリリースします。しかし、これはほとんどの製品、特にいつでも展開できるSaaS製品にとって意味がありません。 もし何かが火曜日に完了したら、火曜日に押します。もし何かが金曜日に完了したら、金曜日に終了します。この方法でユーザーはより速く価値を得ることができ、より速くフィードバックを得ることができます。そしてフィードバックは最も重要な部分です。 Focus on One Thing at a Time スプリントでは、チームは5〜10の異なることを同時に作業するように計画します。そして、誰もがタスクの間をジャンプし、コンテキストが常に切り替わり、本当に何もしないのです。 最も重要な機能または問題を選択し、それに取り組んで、それを完成させ、それを発送し、次に次のことに移行します。これはあなたが小さなタスクを側に置くことができないことを意味しませんが、あなたの主な焦点は1つでなければなりません。 Use Deadlines Only When They Actually Matter スプリントは2週間ごとにこれらの人工期限を作成しますが、ほとんどの機能は特定の期限を必要としません。新しいダッシュボード機能を構築している場合のように、月曜日か水曜日に出荷するかどうかは関係ありません。 すべてに期限を課す代わりに、実際には理由がある場合にのみ使用します. 会議のために何かを開始しているか、特定の日付を顧客に約束したか、あるいは一定の時間に配送する競争的な理由があります。 Keep Communication Lightweight スプリントの最大のオーバーヘッドはすべてのミーティングです ミーティングの計画、毎日のスタンドアップ、レビュー、リトロビジョン. それらはすべて、あなたが実際には何も構築していない毎週に何時間も追加します。 私がやっていることは、コミュニケーションを本当に軽量に保つことです。私がソロで働いている場合、私は自分が何をやっているのか、次に何をやっているのかについて自分自身のためにノートを保持します。私がチームと働いている場合、私たちは必要に応じて、固定スケジュールではなく、チェックインします。誰かが質問を持っていますか? 彼らは尋ねます。誰かが何かを終わりましたか? 彼らはそれを共有しています。誰かがブロックされていますか? 彼らは話します。 それは毎日の10時に毎日のミーティングを必要としません。 Plan Only What You Need to Plan スプリントプランニングは、2週間の仕事を事前に計画するようにしますが、あなたはこの2週間で何が起こるか本当に知らないかもしれません。 代わりに、私は次に何をやっているかを知るのに十分な計画を立てているかもしれないし、今後何が起こるかを常に知っているかもしれないが、あなたが少ない情報を持っていたときに何週間も前に作られた計画に閉じ込められているのではなく、実際に重要なことに柔軟に反応することを可能にします。 Measure by Outcomes, Not by Process スプリントは、スピード、ストーリーポイント、バーンダウンのグラフなどのものを測定しますが、これはプロセスメトリクスに過ぎません。 実際に重要なのは結果です あなたは何かを送信しましたか? ユーザーはそれを使用していますか? それはあなたが解決しようとしていた問題を解決しましたか? それが目標だったらお金を稼ぐのですか? これらはあなたが成功しているかどうかを伝える本当のメトリクスです プロセスは結果が良いかどうかは関係ありませんし、プロセスは結果が悪い場合に役立ちません。 私が学んだ主なことは、あなたは良い製品を配信するためにスプリントを必要としないということです。あなたは単に明確な焦点、迅速なフィードバックループ、そして次に進む前に事実上物事を完了するための規律を必要とします。 そして、これは構造が悪いことを意味しません。あなたはまだ計画する必要があります、あなたはまだコミュニケーションする必要があります、あなたはまだ優先順位を設定する必要があります。しかし、あなたはこれらの固い2週間のサイクルに自分自身を強制することなくすることができます。