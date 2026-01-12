Sprints کے بغیر مختصر عملدرآمد سائیکلوں کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ

آپ جانتے ہیں کہ کئی مصنوعات پر کام کرنے اور کچھ وقت کے لئے چیزوں کی تعمیر کرنے کے بعد، میں ہمیشہ اس پورے سپینٹ چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو ہر کوئی کرتا ہے. ہر کمپنی کی طرح، ہر ٹیم صرف اس دو ہفتوں کے سپینٹ سائیکل کی پیروی کرتی ہے کیونکہ یہ وہی ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے، اور یہ صرف مجھے بہت کچھ سوچتا ہے جو وہ واقعی اس طرح کے چیزوں سے حاصل کرتے ہیں. اور بات یہ ہے، سپینٹس بہت زیادہ اوپر کے ساتھ آتے ہیں. آپ کو سپینٹ کی منصوبہ بندی ہے، آپ کو روزانہ standups ہے، آپ کو واپس آتے ہیں، آپ کو آپ کے وقت کو لے جاتا ہے جب آپ واقعی کچھ تعمیر کرسکتے ہیں ان تمام جشنات ہیں. اور میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ملاقاتوں کو برا ہے، لیکن زیادہ تر وقت ان سپینٹ ریتولز کو کوئی وزن نہیں ہے، یہ لوگوں کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عمل ہے، نہیں کیونکہ یہ واقعی ان کو بہتر مصنوعات بھیجنے میں مدد ملتی ہے. لہذا میں نے تمام اس سپینٹ اوورچ کے بغیر مختصر عملدرآمد سائیکلوں کو ڈیزائن کرنے کے کچھ طریقوں کو سمجھایا، اور یہ میرے لئے بہت اچھا کام کر رہا ہے: Work in Natural Cycles Based on Actual Tasks سپینٹس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس مصنوعی دو ہفتوں کی سائیکل میں مجبور کر رہے ہیں جو آپ اصل میں کس طرح تعمیر کر رہے ہیں. جیسا کہ اگر ایک خصوصیات کو تعمیر کرنے کے لئے 3 دن لگتے ہیں، تو آپ اسے دو ہفتوں کے سپینٹ میں کیوں منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ اور اگر کچھ 3 ہفتوں لگتا ہے، تو آپ اس کو مصنوعی طور پر تقسیم کر رہے ہیں صرف سپینٹ کو پورا کرنے کے لئے. کچھ کاموں کو 2-3 دن لگتے ہیں، کچھ ایک ہفتے لگتے ہیں، کچھ زیادہ وقت لگتے ہیں. اور میں صرف ان پر کام کرتا ہوں جب تک وہ مکمل نہیں ہوں، انہیں بھیجیں، اور اگلے چیز پر منتقل کریں. کوئی مصنوعی مدت نہیں ہے جس میں اصل کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ یہ آپ کو کسی بھی قسم کے ٹائم باکس میں چیزوں کو شامل کرنے کے بجائے شپنگ کے معیار پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتا ہے. Ship Continuously Instead of Batch Releases سپینٹس آپ کو ان ریلیزنگ سائیکلوں میں سب کچھ بیچنے کی اجازت دیتا ہے. آپ دو ہفتوں میں 10 خصوصیات کو ختم کرتے ہیں اور انہیں سب ایک ہی وقت میں جاری کرتے ہیں. لیکن یہ اکثر مصنوعات، خاص طور پر SaaS مصنوعات کے لئے منطقی نہیں ہے جہاں آپ کسی بھی وقت اپ ڈیٹ کرسکتے ہیں. انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں فوائد بھیجتا ہوں جب وہ تیار ہوں. اگر کچھ جمعہ پر کیا جاتا ہے تو، میں اسے جمعہ پر دباؤ دیتا ہوں. اگر جمعہ پر کوئی اور چیز تیار ہے تو، یہ جمعہ کو ختم ہوتا ہے. اس طرح صارفین کو زیادہ تیزی سے قیمت حاصل ہوتی ہے، اور آپ زیادہ تیزی سے پیغامات حاصل کرسکتے ہیں. اور پیغامات سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح چیز کو تعمیر کیا ہے یا نہیں. Focus on One Thing at a Time سپینٹس میں، ٹیموں کو ایک ہی وقت میں 5-10 مختلف چیزوں پر کام کرنے کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور پھر ہر کوئی کاموں کے درمیان چلا جاتا ہے، کنٹیکٹ ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے، اور کچھ بھی واقعی درست طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے. جو بہتر کام کرتا ہے وہ صرف ایک ہی وقت میں ایک اہم چیز پر توجہ مرکوز کرتا ہے. سب سے اہم خصوصیت یا مسئلہ منتخب کریں، اس پر کام کریں، اسے ختم کریں، اسے بھیجیں، اور پھر اگلے چیز پر منتقل کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹے کاموں کو کنارے پر نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا بنیادی توجہ ایک چیز ہونا چاہئے. Use Deadlines Only When They Actually Matter سپینٹس ہر دو ہفتوں میں ان مصنوعی مدتوں کو پیدا کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر خصوصیات کو واقعی ایک مخصوص مدت کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اگر آپ ایک نئی ڈسپلے بورڈ کی خصوصیات کی تعمیر کر رہے ہیں تو، کیا یہ اہم ہے کہ یہ جمعہ یا جمعہ پر بھیجتا ہے؟ واقعی نہیں. تمام چیزوں پر تاریخ مقرر کرنے کے بجائے، میں صرف ان کا استعمال کرتا ہوں جب اصل میں ایک وجہ ہے. جیسا کہ اگر آپ ایک کانفرنس کے لئے کچھ شروع کر رہے ہیں، یا آپ نے ایک مخصوص تاریخ کو ایک گاہک کو وعدہ کیا ہے، یا ایک مخصوص وقت پر شپنگ کرنے کے لئے ایک مقابلہ کی وجہ ہے. یہ حقیقی تاریخ ہیں جو واقعی اہم ہیں. Keep Communication Lightweight سب سے بڑا سپینٹ کا سب سے بڑا حصہ تمام ملاقاتیں ہیں. منصوبہ بندی اجلاسوں، روزانہ standups، جائزے، retrospectives.It all adds up to hours each week where you are not actually building anything. میں کیا کر رہا ہوں تو بات چیت کو واقعی ہلکا رکھنا ہے. اگر میں سولو کام کر رہا ہوں تو، میں صرف اپنے لئے نوٹ رکھتا ہوں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا ہے. اگر میں ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو، ہم صرف جب ضرورت ہوتی ہے، ایک مقررہ وقت پر نہیں چیک کرتے ہیں. کسی کے پاس ایک سوال ہے؟ وہ پوچھتے ہیں. کسی نے کچھ ختم کیا ہے؟ وہ اس کا اشتراک کرتے ہیں. کسی کو بلاک کیا گیا ہے؟ وہ بات چیت کرتے ہیں. ہر دن 10 بجے ہر ایک دن ایک روزانہ اجلاس کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں جب آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ہر کوئی اس پر کام کر رہا ہے. Plan Only What You Need to Plan سپینٹ منصوبہ بندی آپ کو دو ہفتوں سے پہلے کام کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ، آپ واقعی نہیں جانتے ہیں کہ ان دو ہفتوں میں کیا آ جائے گا. شاید ایک بگ ظاہر ہوتا ہے، شاید صارف کی رائے آپ کی ترجیحات کو تبدیل کرتی ہے، شاید آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے منصوبہ بندی سے زیادہ اہم ہے. اس کے بجائے، میں صرف یہ جاننے کے لئے کافی منصوبہ بندی کر رہا ہوں کہ میں اگلے میں کیا کام کر رہا ہوں. شاید میں 2-3 چیزوں کو آگے بڑھانے کے لئے منصوبہ بندی کر رہا ہوں، لہذا میں ہمیشہ جانتا ہوں کہ کیا آ رہا ہے، لیکن میں پورے ماہ یا پورے چارج کو تفصیلی طور پر منصوبہ بندی نہیں کرتا. Measure by Outcomes, Not by Process سپینٹس آپ کو رفتار، کہانی کے پوائنٹس، بلڈown گراف جیسے چیزوں کو پیمائش کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ صرف پروسیس میٹرک ہیں. وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کچھ قیمتی تعمیر کر رہے ہیں یا نہیں. کیا آپ نے کچھ بھی بھیجا ہے؟ کیا صارفین اسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسئلہ حل کرتا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو کیا یہ پیسہ کمانا ہے؟ یہ حقیقی میٹرک ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں. میں نے سیکھا ہے کہ آپ کو اچھے مصنوعات کو بھیجنے کے لئے سپینٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف واضح توجہ، تیزی سے پیغامات کی گھماؤ، اور اگلے چیز پر منتقل کرنے سے پہلے واقعی چیزوں کو ختم کرنے کی ہدایت کی ضرورت ہے. تمام اس سپینٹ اوورچ صرف عمل کے لئے عمل ہے، اور زیادہ تر وقت میں یہ قدر نہیں دیتا ہے، یہ صرف ملاقاتوں کو شامل کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساخت خراب ہے. آپ کو ابھی بھی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اب بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اب بھی ترجیح دینے کی ضرورت ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو ان سخت دو ہفتوں کی سائیکلوں میں مجبور کرنے کے بغیر یہ سب کر سکتے ہیں جو واقعی مصنوعات کی ترقی کے طریقے سے فائدہ مند نہیں ہیں. صرف تعمیر، جہاز، سیکھنے، دوبارہ کریں.