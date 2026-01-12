Jak navrhnout krátké exekuční cykly bez sprintů

Jako každá společnost, každý tým jen následuje tento dvoutýdenní sprint cyklus, protože to je to, co všichni ostatní dělají, a to je jen dělá mi myslet hodně jako to, co oni opravdu dostat z dělat věci, jako je tento. protože upřímně většinu času tyto sprinty nemají opravdu žádný vliv na vaši skutečnou produktivitu nebo kvalitu produktu, je to jen způsob organizování práce, že někdo rozhodl, že je "správný způsob" a každý prostě následuje. A věc je, že sprinty přicházejí s tolika nadřazenými. máte plánování sprintů, máte každodenní standupy, máte retrospektivy, máte všechny tyto obřady, které zabírají váš čas, když byste mohli skutečně něco stavět.A neříkám, že schůzky jsou špatné, ale většinou tyto sprintové rituály nemají žádnou váhu, je to jako lidé, kteří to musí dělat, protože to je proces, ne proto, že jim to skutečně pomáhá dodávat lepší produkty. Takže jsem vymyslel některé způsoby, jak navrhnout krátké exekuční cykly bez všech těchto sprintů, a to pro mě funguje opravdu dobře: Work in Natural Cycles Based on Actual Tasks Největším problémem s sprinty je, že vás nutí vstoupit do tohoto umělého dvoutýdenního cyklu bez ohledu na to, co ve skutečnosti budujete. Jako kdyby funkce trvala 3 dny, proč ji plánujete ve dvoutýdenním sprintě? Některé úkoly trvají 2-3 dny, některé trvají týden, některé trvají déle. A já na nich pracuji, dokud nejsou hotové, odesílám je a přecházím na další věc. Neexistuje žádná umělá lhůta, která by neměla žádný vztah k skutečné práci. To je nejdůležitější část, protože vám umožňuje zaměřit se na kvalitu dopravy namísto zapojení věcí do libovolných časových schránek. Ship Continuously Instead of Batch Releases Sprinty vám umožní zapojit vše do těchto cyklů vydání. Za dva týdny dokončíte 10 funkcí a uvolníte je všechny najednou.Ale to nemá smysl pro většinu produktů, zejména pro produkty SaaS, které můžete kdykoliv nasadit. Posílám funkce, jakmile jsou připraveny. Pokud je něco hotovo v úterý, tlačím to v úterý. Pokud je další věc připravená v pátek, vyjde to v pátek. Tímto způsobem uživatelé získají hodnotu rychleji a můžete získat zpětnou vazbu rychleji. A zpětná vazba je nejdůležitější částí, protože to je, jak víte, zda jste postavili správnou věc nebo ne. Focus on One Thing at a Time Ve sprintech plánují týmy jako 5-10 různých věcí, na kterých budou pracovat najednou.A pak každý skáče mezi úkoly, kontext se neustále mění a nic se opravdu nedělá správně. To, co funguje lépe, je zaměřit se pouze na jednu hlavní věc najednou. Vyberte si nejdůležitější funkci nebo problém, pracujte na něm, dokončete ho, odesílejte ho a pak přejděte na další věc.To neznamená, že nemůžete mít malé úkoly na boku, ale vaše hlavní zaměření by mělo být jedna věc. Use Deadlines Only When They Actually Matter Sprinty vytvářejí tyto umělé lhůty každé dva týdny. Ale většina funkcí opravdu nepotřebuje konkrétní lhůtu. Namísto toho, abych na všechno vynutil lhůty, používám je pouze tehdy, když je skutečně důvod. Jako kdybyste něco zahájili na konferenci, nebo jste zákazníkovi slíbili konkrétní datum, nebo existuje konkurenční důvod k odeslání v určitý čas. To jsou skutečné lhůty, které skutečně záleží. Keep Communication Lightweight Největší overhead sprintů je všechna setkání. Plánování setkání, denní standups, recenze, retrospektivy. To vše přidává až hodiny každý týden, kde ve skutečnosti nic nevytváříte. To, co dělám, je udržovat komunikaci opravdu lehkou. Pokud pracuji solo, držím si poznámky pro sebe o tom, na čem pracuji a co bude dál. Pokud pracuji s týmem, kontrolujeme jen tehdy, když je to nutné, ne na pevném rozvrhu. Někdo má otázku? ptá se. Někdo něco dokončil? sdílí to. Někdo je blokován? mluví. Nepotřebuje denní schůzku v 10 hodin každý den, kde každý říká, na čem pracuje, když už víte, na čem všichni pracují. Plan Only What You Need to Plan Sprint plánování vám dává naplánovat dva týdny práce dopředu. Ale věc je, že opravdu nevíte, co přijde v těch dvou týdnech. Možná plánuji 2-3 věci dopředu, takže vždycky vím, co přijde, ale neplánuji celý měsíc nebo celý čtvrtletí podrobně.To mi umožňuje zůstat flexibilní a reagovat na to, co skutečně záleží, namísto toho, abych byl zamčen do plánu, který byl vytvořen před týdny, když jste měli méně informací. Measure by Outcomes, Not by Process Sprinty vám umožní měřit věci, jako je rychlost, body příběhu, grafy vyhoření.Ale to jsou jen metriky procesu.Neříkají vám, zda stavíte něco cenného nebo ne. Co skutečně záleží, jsou výsledky. Odeslali jste něco? Uživatelé to používají? Vyřešilo to problém, který jste se snažili vyřešit? Je to vydělávání peněz, pokud je to cíl? To jsou skutečné metriky, které vám říkají, zda jste úspěšní nebo ne. Proces nezáleží na tom, zda je výsledek dobrý, a proces nepomáhá, pokud je výsledek špatný. Hlavní věc, kterou jsem se naučil, je, že nepotřebujete sprinty, abyste dodali dobré produkty. Potřebujete pouze jasné zaměření, rychlé zpětné vazby a disciplínu, abyste věci skutečně dokončili předtím, než se přesunete na další věc. A to neznamená, že struktura je špatná. Stále potřebujete plánovat, stále potřebujete komunikovat, stále potřebujete upřednostňovat. Ale můžete to všechno udělat, aniž byste se donutili vstoupit do těchto tuhých dvoutýdenních cyklů, které opravdu nemají smysl pro to, jak skutečný vývoj produktů funguje.